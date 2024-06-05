1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Углич - любовь с первого взгляда: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказочный Углич: Путешествие сквозь века от Кремля до Воскресенского монастыря
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по эпохам
Начало: На Успенской площади
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
3 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Загадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Угличского кремля: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Угличскому кремлю, где каждый камень хранит истории великих событий
Начало: В районе Успенской площади
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
2 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Сюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Угличу: кремль, история и духовность
Приглашаем на увлекательное путешествие по Угличу, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя мир легенд и святости
Начало: У Успенской площади
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
3 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Углич в лучах закатного солнца: индивидуальная экскурсия
Городок, очаровавший француза, совершенно точно влюбит в себя русскую душу. Прогулка по вечернему Угличу оставит душевные воспоминания и тёплую ностальгию
11 июня в 16:30
12 июня в 16:30
от 2 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Углич: путешествие сквозь века - от Рюриковичей до наших дней
Познайте Углич не как обычный турист, а через глаза его жителей. Исторические секреты, архитектурные шедевры и дух времени ждут вас
Начало: На площади Успенской
11 июня в 12:00
12 июня в 09:00
от 3 450₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экспресс-прогулка по Угличу: кремль, церкви и история города
Погрузитесь в историю Углича, посетите его знаменитый кремль и церкви, узнайте тайны прошлого и насладитесь видами Волги
Начало: На Успенской площади
11 июня в 11:30
12 июня в 09:00
от 2 200₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
3 часа
Углич сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по Кремлю и монастырям
За три часа вы погрузитесь в историю Углича, посетите Кремль, старинные монастыри и уютные улочки. Узнайте, как город изменился с X века до наших дней
Начало: На Успенской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческое и духовное наследие Углича
Познакомьтесь с богатой историей и духовным наследием Углича, посетите ключевые памятники и узнайте о судьбоносных событиях для России
22 июля в 12:30
30 июля в 12:30
от 2 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Углич: историческая экскурсия и мастерство пряника
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Угличу с созданием собственного пряника в качестве яркого завершения
Начало: На Волжской набережной
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Углич: здесь родина моей души - погружение в историю и красоту
Откройте для себя Углич не как турист, а как исследователь. Вас ждет насыщенное путешествие по страницам истории и архитектуры
Завтра в 14:00
15 июня в 09:00
2 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неповторимый и незабываемый Углич: погружение в историю и культуру
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Углич - город на реке времени
Углич - это не просто древний город, это маленький сказочный мир. Хотите увидеть, услышать и прочувствовать вкус истории? Пойдёмте со мной
Начало: На Успенской площади
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Учма. Судьба русской деревни - индивидуальная экскурсия
Учма - небольшое село с богатой историей. Посетите музей, основанный на воспоминаниях старожилов, и прогуляйтесь по волжскому селу
Начало: У входа в музей Учмы
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 3 000₽ за всё до 18 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
30 минут
Прогулка по Волге с персональным гидом в Угличе
Проведите незабываемое время на частном катере по Волге в Угличе. Узнайте интересные факты о городе и его достопримечательностях. (160 symbols)
Начало: В парке Победы
11 июня в 08:30
12 июня в 08:00
47003 995₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Погрузитесь в уникальную культуру кацкарей и откройте для себя тайны Углича на индивидуальной экскурсии
Начало: На Успенской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Углич - душа русской провинции: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый камень хранит тайны прошлого и рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Угличу + музей СырКультПросвет (на вашем авто или такси)
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича и посетите музей сыра. Узнайте секреты сыроделия и попробуйте лучшие сорта
Начало: На улице Гражданской
11 июня в 14:00
12 июня в 11:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 июня 2024Замечательная экскурсия! Надежда - очень хороший экскурсовод. Интересно ведёт экскурсию, знает историю, подробно отвечает на все вопросы, рассказывает забавные случаи из своей богатой экскурсоводческой практики. Всем рекомендую!
- ИИрина3 июня 2024Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Были заинтересованы и взрослые и дети. Огромное спасибо экскурсоводу.
- ИИрина3 июня 2024Всем советую
- ЮЮлия30 мая 2024Хороший экскурсовод. Приятный голос, подача материала. Показала все интересные места, дополнив историческим сопровождением. Однозначно рекомендую.
- ММарина27 мая 2024Все очень колоритно
- ААбрамова25 мая 2024Отличная экскурсия. Ксения прекрасный рассказчик. Приятная речь, без запинок. Время пролетает незаметно.
- ЕЕлена23 мая 2024Посетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составлен грамотно. Не смотря на то, что в городе ведётся реконструкция туристических локаций, смогли посмотреть практически весь центр. С удовольствием приедем ещё раз! Спасибо. 😇
- ББорис23 мая 2024Как же здорово выиграть в лотерею и попасть на знающего, любящего свое дело, прекрасного, неравнодушного, позитивного экскурсовода Ирину. Огромное спасибо за интересную экскурсию. Два часа как пять минут. 🙏🏻🌷❤️
- ЕЕкатерина21 мая 2024Замечательная экскурсия. Наталья прекрасный профессиональный экскурсовод. Знающий, терпеливый и внимательный. Углич активно ремонтируется. Буквально месяц, и центр будет не узнать. Прогулочные зоны, пешеходные улицы, отреставрированные дома на ул. Спасская. Приезжайте обязательно! Но с экскурсией!
- EELENA20 мая 2024Замечательная экскурсия. Наташа очень хорошо знает и любит историю. Очень интересно рассказывает о легендах и истории Углича. Рекомендуем этого знающего экскурсовода.
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Для студентов»
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