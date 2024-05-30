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мастерской по созданию русского медового пряника. 2 часа прошли незаметно во время увлекательной беседы с гидом Натальей про историю города. Прошлись по интересному маршруту Углича, затрагивая Волгу, центральную площадь, женский монастырь и исторические улочки. Узнали много интересных фактов о городе. А кульминацией был мастер-класс по созданию пряника, и его роспись глазурью. Деткам прям очень зашло. И с большим аппетитом его съели. А вообще город за последние 10 лет очень преобразился: открылись интерактивные музеи, на месте пустырей- парки и места отдыха. Хочется возвращаться в этот город.