Воскресенский монастырь – экскурсии в Угличе

Найдено 9 экскурсий в категории «Воскресенский монастырь» в Угличе, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Углич - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
119 отзывов
Углич - любовь с первого взгляда: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
4 500 за всё до 4 чел.
Сказочный Углич
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Сказочный Углич: Путешествие сквозь века от Кремля до Воскресенского монастыря
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по эпохам
Начало: На Успенской площади
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
3 200 за всё до 10 чел.
Сюжеты Углича
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
316 отзывов
Популярное предложение
Сюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 5 чел.
Главные святыни Углича
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 5 чел.
Углич сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Углич сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по Кремлю и монастырям
За три часа вы погрузитесь в историю Углича, посетите Кремль, старинные монастыри и уютные улочки. Узнайте, как город изменился с X века до наших дней
Начало: На Успенской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Историческое и духовное наследие Углича
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
63 отзыва
Историческое и духовное наследие Углича
Познакомьтесь с богатой историей и духовным наследием Углича, посетите ключевые памятники и узнайте о судьбоносных событиях для России
22 июля в 12:30
30 июля в 12:30
от 2 500 за всё до 6 чел.
Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Углич: историческая экскурсия и мастерство пряника
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Угличу с созданием собственного пряника в качестве яркого завершения
Начало: На Волжской набережной
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 500 за всё до 10 чел.
Неповторимый и незабываемый Углич
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Неповторимый и незабываемый Углич: погружение в историю и культуру
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 000 за всё до 10 чел.
Углич - душа русской провинции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Углич - душа русской провинции: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый камень хранит тайны прошлого и рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    30 мая 2024
    Сказочный Углич
    Хороший экскурсовод. Приятный голос, подача материала. Показала все интересные места, дополнив историческим сопровождением. Однозначно рекомендую.
  • А
    Абрамова
    25 мая 2024
    Сказочный Углич
    Отличная экскурсия. Ксения прекрасный рассказчик. Приятная речь, без запинок. Время пролетает незаметно.
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
    Посетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составлен грамотно. Не смотря на то, что в городе ведётся реконструкция туристических локаций, смогли посмотреть практически весь центр. С удовольствием приедем ещё раз! Спасибо. 😇
    Посетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составленПосетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составленПосетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составленПосетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составленПосетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составлен
  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Сказочный Углич
    Было интересно,не скучно даже 7 летней дочери!
    Было интересно,не скучно даже 7 летней дочери!
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Углич - любовь с первого взгляда
    Были на экскурсии 11 мая 2024 года. Нам очень понравилось! Олег очень глубоко погружен в историю не только Углича, но
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    и России, интересный рассказчик, эрудированный и мне особо приятно было слушать грамотную русскую речь, экскурсия не перегружена фактами, два час для нас пролетели не заметно. Мы благодарны Олегу за проведенную экскурсию, будем рекомендовать всем своим знакомым.

  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Углич сквозь столетия
    Анна - прекрасный рассказчик, маршрут был продуман. Много рассказала интересных фактов об истории города, мы услышали городские легенды. Рекомендуем всём, кто приедет в этот чудесный город.
  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Углич: обзорная экскурсия (без посещения кремля)
    Прекрасно с детьми провели выходные в уютном Угличе, и помогли скрасить и узнать о городе команда гида Натальи совместно с
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    мастерской по созданию русского медового пряника. 2 часа прошли незаметно во время увлекательной беседы с гидом Натальей про историю города. Прошлись по интересному маршруту Углича, затрагивая Волгу, центральную площадь, женский монастырь и исторические улочки. Узнали много интересных фактов о городе. А кульминацией был мастер-класс по созданию пряника, и его роспись глазурью. Деткам прям очень зашло. И с большим аппетитом его съели. А вообще город за последние 10 лет очень преобразился: открылись интерактивные музеи, на месте пустырей- парки и места отдыха. Хочется возвращаться в этот город.

    Прекрасно с детьми провели выходные в уютном Угличе, и помогли скрасить и узнать о городе командаПрекрасно с детьми провели выходные в уютном Угличе, и помогли скрасить и узнать о городе командаПрекрасно с детьми провели выходные в уютном Угличе, и помогли скрасить и узнать о городе команда
  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    Сюжеты Углича
    Экскурсовод была Надежда Владимировна, доброжелательная, неспешная, любит свой город. Экскурсия длилась 3ч. Из них 2,5ч провели на территории Кремля. Территория маленькая,
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    объектов немного. Затянутая получилась экскурсия. В группе были дети. Хотелось, чтобы им подробнее рассказывали о исторических героях, а не как о уже им знакомых вещах. В сухом остатке- времени провели много, а целостного впечатления о городе не получилось.

  • А
    Ангелина
    11 мая 2024
    Неповторимый и незабываемый Углич
    Отлично провели время, несмотря на дождь, услышали много полезной и интересной информации, сделали памятные фото. Спасибо нашему экскурсоводу Наталье)
  • В
    Вероника
    10 мая 2024
    Главные святыни Углича
    Очень понравилась экскурсия. Увлекательная, с интересными подробностями. Огромное спасибо, Наталья. Удачи!

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Воскресенский монастырь»

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  5. Кремль
  6. Палаты угличских князей
  7. Успенская площадь
  8. Воскресенский монастырь
  9. Богоявленский монастырь
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Сколько стоит экскурсия по Угличу в июне 2024
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