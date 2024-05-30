1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Углич - любовь с первого взгляда: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказочный Углич: Путешествие сквозь века от Кремля до Воскресенского монастыря
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по эпохам
Начало: На Успенской площади
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
3 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Сюжеты Углича
Разобраться в таинственной истории царевича, полюбоваться храмами и открыть летопись города
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Главные святыни Углича: путешествие по духовным сокровищам
Познайте духовное наследие Углича, посетив его знаменитые храмы и монастыри. Погрузитесь в истории святых и мучеников, укрепите дух
Начало: На Успенской площади
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Углич сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по Кремлю и монастырям
За три часа вы погрузитесь в историю Углича, посетите Кремль, старинные монастыри и уютные улочки. Узнайте, как город изменился с X века до наших дней
Начало: На Успенской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческое и духовное наследие Углича
Познакомьтесь с богатой историей и духовным наследием Углича, посетите ключевые памятники и узнайте о судьбоносных событиях для России
22 июля в 12:30
30 июля в 12:30
от 2 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Углич: историческая экскурсия и мастерство пряника
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Угличу с созданием собственного пряника в качестве яркого завершения
Начало: На Волжской набережной
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неповторимый и незабываемый Углич: погружение в историю и культуру
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Углич - душа русской провинции: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый камень хранит тайны прошлого и рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия30 мая 2024Хороший экскурсовод. Приятный голос, подача материала. Показала все интересные места, дополнив историческим сопровождением. Однозначно рекомендую.
- ААбрамова25 мая 2024Отличная экскурсия. Ксения прекрасный рассказчик. Приятная речь, без запинок. Время пролетает незаметно.
- ЕЕлена23 мая 2024Посетили экскурсию Натальи 16 мая. В Угличе были в первый раз. Узнали много интересного. Маршрут составлен грамотно. Не смотря на то, что в городе ведётся реконструкция туристических локаций, смогли посмотреть практически весь центр. С удовольствием приедем ещё раз! Спасибо. 😇
- ААнна18 мая 2024Было интересно,не скучно даже 7 летней дочери!
- ЕЕлена13 мая 2024Были на экскурсии 11 мая 2024 года. Нам очень понравилось! Олег очень глубоко погружен в историю не только Углича, но
- ИИрина13 мая 2024Анна - прекрасный рассказчик, маршрут был продуман. Много рассказала интересных фактов об истории города, мы услышали городские легенды. Рекомендуем всём, кто приедет в этот чудесный город.
- ААнна13 мая 2024Прекрасно с детьми провели выходные в уютном Угличе, и помогли скрасить и узнать о городе команда гида Натальи совместно с
- ССветлана12 мая 2024Экскурсовод была Надежда Владимировна, доброжелательная, неспешная, любит свой город. Экскурсия длилась 3ч. Из них 2,5ч провели на территории Кремля. Территория маленькая,
- ААнгелина11 мая 2024Отлично провели время, несмотря на дождь, услышали много полезной и интересной информации, сделали памятные фото. Спасибо нашему экскурсоводу Наталье)
- ВВероника10 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Увлекательная, с интересными подробностями. Огромное спасибо, Наталья. Удачи!
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Воскресенский монастырь»
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