Экскурсии по набережной Углича

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Угличе, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Загадочный Углич: история, тайны, легенды
Пешая
157 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
Сегодня в 08:30
26 янв в 13:30
3400 за всё до 6 чел.
Углич - душа русской провинции
Пешая
3 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Углич - душа русской провинции: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый камень хранит тайны прошлого и рассказывает свою уникальную историю
«На набережной Волги поговорим об одной из старейших ГЭС в нашей стране и о том, какими силами она возводилась»
Завтра в 08:00
26 янв в 08:00
5000 за всё до 5 чел.
Здравствуй, Углич
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Здравствуй, Углич
Познакомиться с историей города и его основными достопримечательностями на обзорной экскурсии
Начало: На Успенской площади
Расписание: в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
15 фев в 13:00
900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    Pavel
    20 января 2025
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Нам очень понравилось. Наталья очень грамотно и профессионально все рассказала. Время пролетело как одна секунда. И мы остались очень довольны. Очень-очень, сильно-сильно рекомендуем. точно не пожалеете. Спасибо, Наталья, за прекрасно проведенное время. Мы получили очень большое удовольствие!
  • Е
    Елена
    15 декабря 2024
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Добрый день! Посетили замечательный город Золотого кольца - Углич 7 декабря 2024 года небольшой группой друзей. В Угличе были не
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    раз, а вот с экскурсией впервые. С командой Трипстера работаем не в первый раз. Приятно, что великолепный экскурсовод, наш путеводитель по загадочному Угличу, Наталья, откликнулась сразу. Были решены некоторые моменты по времени встречи и проведения экскурсии. Наталья - просто великолепный экскурсовод, знающий историю своего города! Спокойно, безумно интересно рассказала она нам о тайнах и загадках этого удивительного города, о которых мы и не знали, провела по интересному маршруту. Все было очень замечательно! Спасибо команде Трипстера за организацию нашей экскурсии! Огромное спасибо Наталье - этому великолепному экскурсоводу! А всем посетителям этого чудесного города Углича рекомендуем интересный рассказ именно с Натальей!

  • И
    Инна
    10 декабря 2024
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Очень интересная экскурсия. Советую всем. Прекрасный гид Наталья! Остались самые лучшие впечатления!
  • Н
    Наталья
    22 августа 2024
    Углич - душа русской провинции
    Прежде всего скажу, что я не обычный турист, а путешественник с четвероногим другом, пусть и не большим (корги), но все
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    же собака. Очень часто это бывает проблемным: далеко не все гиды соглашаются на экскурсию, да и перекусить практически негде. Большое спасибо Анастасии за чудесную прогулку по Угличу. Чудесной она была не только потому, что историческая информация в рассказе гида была ненавязчивой и переплеталась с современностью, а маршрут спланирован так, что не создается впечатления "хождения кругами", а прежде всего из-за того, что Анастасия очень ориентирована на гостя и перестраивает разработанную программу так, чтобы экскурсантам было максимально комфортно. Кроме исторической информации очень ценны были ее советы и рекомендации абсолютно бытового характера. Путешественники, если вы ищите не занудные экскурсии "посмотрите направо, посмотрите налево", а готовы совершить познавательную прогулку по милому городку русской глубинки, очень рекомендую Анастасию!!!

  • М
    Марина
    23 июня 2024
    Углич - душа русской провинции
    Были в Угличе 3 дня!! Экскурсию заказала,потому что мы всегда выбираем активный отдых… Экскурсовод Анастасия-спокойная,хорошо владеет информацией!! Город свой любит,узнали много интересного.. рекомендую
  • Ю
    Юлия
    10 июня 2024
    Углич - душа русской провинции
    Выражаем огромную благодарность гиду Наталье, которая провела для нашей небольшой группы великолепную экскурсию по Углич, рассказывая много исторических, интересных фактов, преподнесла информацию в позитивном ключе. Рекомендуем данного гида, как профессионала своего дела, который любит свой город и свою профессию.
    Выражаем огромную благодарность гиду Наталье, которая провела для нашей небольшой группы великолепную экскурсию по Углич, рассказываяВыражаем огромную благодарность гиду Наталье, которая провела для нашей небольшой группы великолепную экскурсию по Углич, рассказывая

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Загадочный Углич: история, тайны, легенды
  2. Углич - душа русской провинции
  3. Здравствуй, Углич
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Успенская площадь
  6. Кремль
  7. Воскресенский монастырь
  8. Палаты угличских князей
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в январе 2025
Сейчас в Угличе в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 5000. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Угличе, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Углича. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2025