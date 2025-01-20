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же собака. Очень часто это бывает проблемным: далеко не все гиды соглашаются на экскурсию, да и перекусить практически негде. Большое спасибо Анастасии за чудесную прогулку по Угличу. Чудесной она была не только потому, что историческая информация в рассказе гида была ненавязчивой и переплеталась с современностью, а маршрут спланирован так, что не создается впечатления "хождения кругами", а прежде всего из-за того, что Анастасия очень ориентирована на гостя и перестраивает разработанную программу так, чтобы экскурсантам было максимально комфортно. Кроме исторической информации очень ценны были ее советы и рекомендации абсолютно бытового характера. Путешественники, если вы ищите не занудные экскурсии "посмотрите направо, посмотрите налево", а готовы совершить познавательную прогулку по милому городку русской глубинки, очень рекомендую Анастасию!!!