2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
Сегодня в 08:30
26 янв в 13:30
3400₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Углич - душа русской провинции: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый камень хранит тайны прошлого и рассказывает свою уникальную историю
«На набережной Волги поговорим об одной из старейших ГЭС в нашей стране и о том, какими силами она возводилась»
Завтра в 08:00
26 янв в 08:00
5000₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Здравствуй, Углич
Познакомиться с историей города и его основными достопримечательностями на обзорной экскурсии
Начало: На Успенской площади
Расписание: в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
15 фев в 13:00
900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- PPavel20 января 2025Нам очень понравилось. Наталья очень грамотно и профессионально все рассказала. Время пролетело как одна секунда. И мы остались очень довольны. Очень-очень, сильно-сильно рекомендуем. точно не пожалеете. Спасибо, Наталья, за прекрасно проведенное время. Мы получили очень большое удовольствие!
- ЕЕлена15 декабря 2024Добрый день! Посетили замечательный город Золотого кольца - Углич 7 декабря 2024 года небольшой группой друзей. В Угличе были не
- ИИнна10 декабря 2024Очень интересная экскурсия. Советую всем. Прекрасный гид Наталья! Остались самые лучшие впечатления!
- ННаталья22 августа 2024Прежде всего скажу, что я не обычный турист, а путешественник с четвероногим другом, пусть и не большим (корги), но все
- ММарина23 июня 2024Были в Угличе 3 дня!! Экскурсию заказала,потому что мы всегда выбираем активный отдых… Экскурсовод Анастасия-спокойная,хорошо владеет информацией!! Город свой любит,узнали много интересного.. рекомендую
- ЮЮлия10 июня 2024Выражаем огромную благодарность гиду Наталье, которая провела для нашей небольшой группы великолепную экскурсию по Углич, рассказывая много исторических, интересных фактов, преподнесла информацию в позитивном ключе. Рекомендуем данного гида, как профессионала своего дела, который любит свой город и свою профессию.
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Угличу в январе 2025
Сейчас в Угличе в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 5000. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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