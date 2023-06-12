14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии в Угличе - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно посетить город: туристов меньше, а природа дарит особую атмосферу. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учесть холод и возможные осадки, которые могут повлиять на комфортность прогулок.

Город Углич, с его многовековой историей, представляет собой уникальное сочетание культурного наследия и живописных пейзажей.Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу древнего русского города, где каждый камень рассказывает свою

историю. Посетители увидят знаменитые церкви и монастыри, включая Церковь Царевича Димитрия на Крови и Воскресенский монастырь, которые являются жемчужинами русской архитектуры. Экскурсия включает в себя рассказы о славных и трагических моментах в истории Углича, от эпохи Рюриковичей до Романовых, а также знакомство с выдающимися личностями, оставившими свой след в истории города. Путешественники смогут насладиться великолепными панорамами Волги и по-настоящему ощутить дух прошлых веков. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием для тех, кто ценит глубину и лиричность русской истории и архитектуры

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Без чего не представить Углич

Вы побываете в самых живописных уголках города и увидите главные достопримечательности. Полюбуетесь панорамами с левого и правого берегов Волги, а я расскажу о тайнах и легендах Углича, прочитаю стихи о нашем городе. Вас ждёт место необыкновенной жизненной силы, где встретились две эпохи в истории России — эпоха Рюриковичей и эпоха Романовых. Вы увидите частицу былого благолепия 17 века — Дивную церковь, Воскресенский монастырь, храмы Рождества Иоанна Предтечи и Царевича Димитрия на крови.

Дыхание веков

Эта прогулка перенесёт вас в прошлое далёкое и не очень. Я расскажу о финно-угорском племени меря, о славянах и татаро-монголах. Вы узнаете об эпохе возвышения Угличского княжества в 15 веке. Услышите о событиях 16 века, которые потрясли всю страну: гибели в Угличе младшего сына Ивана Грозного царевича Димитрия, смуте, смене династии… Я расскажу, как 17 век остался в истории веком красоты и узорочья, но и временем раскола Русской Православной церкви, когда Углич стал центром староверов-беспоповцев. Вы увидите памятники культурного и гражданского зодчества 18-19 веков, полюбуетесь купеческими особняками; познакомитесь с нравами жителей Углича прошлых столетий и откроете для себя неизвестные странички быта угличан.

Выдающиеся угличане

Вы услышите о людях, которые оставили значимый след в истории края и страны. Так, имя советской поэтессы и прозаика Ольги Берггольц будет пронизывать рассказ о 20 веке: муза блокадного Ленинграда жила в Угличе в годы своего детства и позже вспоминала его как место чистейшего, окончательного счастья.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят глубоко погрузиться в историю и архитектуру уездного российского города. Эта экскурсия достаточно академична и лирична, поэтому более ориентирована на взрослых.

Организационные детали