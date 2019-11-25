14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Без чего не представить Углич

Вы побываете в самых живописных уголках города и увидите главные достопримечательности. Полюбуетесь панорамами с левого и правого берегов Волги, а я расскажу о тайнах и легендах Углича, прочитаю стихи о нашем городе. Вас ждёт место необыкновенной жизненной силы, где встретились две эпохи в истории России — эпоха Рюриковичей и эпоха Романовых. Вы прикоснётесь к стенам Палат удельных князей, увидите частицу былого благолепия 17 века — Дивную церковь, Воскресенский монастырь, храмы Рождества Иоанна Предтечи и Царевича Димитрия на крови.

Дыхание веков

Эта прогулка перенесёт вас в прошлое далёкое и не очень. Я расскажу о финно-угорском племени меря, о славянах и татаро-монголах. Вы узнаете об эпохе возвышения Угличского княжества в 15 веке. Услышите о событиях 16 века, которые потрясли всю страну: гибели в Угличе младшего сына Ивана Грозного царевича Димитрия, смуте, смене династии… Я расскажу, как 17 век остался в истории веком красоты и узорочья, но и временем раскола Русской Православной церкви, когда Углич стал центром староверов-беспоповцев. Вы увидите памятники культурного и гражданского зодчества 18-19 веков, а 20 век расскажет о временах строительства Угличской ГЭС и разрушения храмов.

Выдающиеся угличане

Вы услышите о людях, которые оставили значимый след в истории края и страны. Так, имя советской поэтессы и прозаика Ольги Берггольц будет пронизывать рассказ о 20 веке: муза блокадного Ленинграда жила в Угличе в годы своего детства и позже вспоминала его как место чистейшего, окончательного счастья.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят глубоко погрузиться в историю и получить новые знания. Эта экскурсия достаточно академична и поэтому более ориентирована на взрослых и детей среднего и старшего школьного возраста.