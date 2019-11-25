14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погружение в историю города и знакомство с самыми живописными местами

Ирина
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Ирина – ваш гид
Город многовековой старины, полупарадиз, полуострог — так пишут об Угличе поэты.

На этой насыщенной экскурсии вы проследите историю сквозь века, рассмотрите древние церкви и палаты, полюбуетесь волжскими панорамами и почувствуете лиричность Углича.
3250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии14 отзывов
4.64
Углич от древности до наших дней
Углич от древности до наших дней

Что вас ожидает

Без чего не представить Углич
Вы побываете в самых живописных уголках города и увидите главные достопримечательности. Полюбуетесь панорамами с левого и правого берегов Волги, а я расскажу о тайнах и легендах Углича, прочитаю стихи о нашем городе. Вас ждёт место необыкновенной жизненной силы, где встретились две эпохи в истории России — эпоха Рюриковичей и эпоха Романовых. Вы прикоснётесь к стенам Палат удельных князей, увидите частицу былого благолепия 17 века — Дивную церковь, Воскресенский монастырь, храмы Рождества Иоанна Предтечи и Царевича Димитрия на крови.

Дыхание веков
Эта прогулка перенесёт вас в прошлое далёкое и не очень. Я расскажу о финно-угорском племени меря, о славянах и татаро-монголах. Вы узнаете об эпохе возвышения Угличского княжества в 15 веке. Услышите о событиях 16 века, которые потрясли всю страну: гибели в Угличе младшего сына Ивана Грозного царевича Димитрия, смуте, смене династии… Я расскажу, как 17 век остался в истории веком красоты и узорочья, но и временем раскола Русской Православной церкви, когда Углич стал центром староверов-беспоповцев. Вы увидите памятники культурного и гражданского зодчества 18-19 веков, а 20 век расскажет о временах строительства Угличской ГЭС и разрушения храмов.

Выдающиеся угличане
Вы услышите о людях, которые оставили значимый след в истории края и страны. Так, имя советской поэтессы и прозаика Ольги Берггольц будет пронизывать рассказ о 20 веке: муза блокадного Ленинграда жила в Угличе в годы своего детства и позже вспоминала его как место чистейшего, окончательного счастья.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят глубоко погрузиться в историю и получить новые знания. Эта экскурсия достаточно академична и поэтому более ориентирована на взрослых и детей среднего и старшего школьного возраста.

Организационные детали

  • По желанию возможно посещение Кремля с экскурсией (с доплатой 700 рублей).
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в отделы музейного комплекса «Кремль»: взрослый 85 руб, детский 75 руб — в каждый отдел.
Углич от древности до наших дней
Углич от древности до наших дней
Углич от древности до наших дней
Углич от древности до наших дней
Углич от древности до наших дней
Углич от древности до наших дней
Углич от древности до наших дней
Углич от древности до наших дней
Углич от древности до наших дней
Углич от древности до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ирина. Родилась и живу в городе Угличе. Имею высшее-техническое образование. Являюсь одним из организаторов Угличского родословно-краеведческого общества. С 1989 года после окончания школы экскурсоводов при Государственном историческом музее провожу экскурсии по Угличскому кремлю, по городу и его окрестностям. Занятие краеведением стало для меня важной составляющей в жизни. Получаю огромное удовольствие от того, что помогаю гостям моего города посмотреть на Углич абсолютно другими глазами — узнать о его потрясающем историческом наследии, увлечь яркими архитектурными формами, полюбить за спокойную и размеренную жизнь, за гостеприимство угличан, и, возможно, оставить в Угличе частичку своей души. Милости просим к нам в гости на Угличскую землю!
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 ноября 2019
Если вы хотите попасть к человеку, влюблённого в свой город и в события, которые город хранит, то вам к Ирине. Все было великолепно.
Мне не хватило только экскурсии по музею гэс. Те, кто хочет туда попасть, - заранее планируйте свой маршрут и приходите на одну из экскурсий музея в определенные часы. С удовольствием приеду ещё раз. Ирине огромное спасибо. Буду вспоминать ее с теплотой.
4 ноября 2019
Экскурсовод Ирина подготовлена очень слабо. Рассказывает неинтересно. Маршрут не прлдуман. Жалко потерянного времени. Василий.
Виктор
6 августа 2019
Добрый день. Сам провожу экскурсии трипстера (в Норвегии), так что могу оценить эту экскурсию и как турист, и как коллега. Ирина Валентиновна это человек, чрезвычайно увлечённый своим делом и, особенно, своим городом. Она просто кладезь всевозможной информации, при этом рассказывает всё легко и интересно, отвечает на все вопросы, легко подстраивается под то, что интересно именно нам. Мы были очень довольны экскурсией, и однозначно рекомендуем её.
Светлана
24 июня 2019
Хочется от всего сердца выразить огромную благодарность нашему замечательному экскурсоводу, Ирине Валентиновне! 4 часа с Вами пролетели как одно мгновение! Экскурсия прошла на одном дыхании! Благодаря Вам у нас теперь останутся только самые тёплые воспоминания о вашем прекрасном городе! Спасибо!!!
6 мая 2019
Экскурсия понравилась и взрослым и детям. Хорошо, что были на машине - много успели увидеть и услышать. Экскурсовод очень любит и хорошо знает свой город и его историю.
Экскурсия продлилась дольше намеченного, но в следующий приезд придется продолжить. В Угличе еще много интересных мест!
11 февраля 2019
Прекрасный город Углич,кскурсия была замечательнаяостались только положительные эмоции.Спасибо огромное.
7 января 2019
Большое спасибо Ирине за чудесную экскурсию по Угличу в Сочельник. Мне повезло узнать много интересного, что еще больше вдохновляет меня любить этот город! Всегда чувствовала, что Углич необычайно богат историей не только той, о которой нам всем известно, знаниями, культурой, духовной энергетикой! Всем этим также в полной мере и обладает экскурсовод Ирина. Экскурсия и подача материала настолько интересна, что по завершении я прошлась по тем же местам и еще раз осмыслила полученное на экскурсии. Я узнала не только о всем нам известных исторических личностях, но, и о тех людях, никому не известных, но, которые так много сделали для Углича. Думаю, что угличанам самим также стоит почаще посещать такие экскурсии. Я теперь еще больше буду любить и ценить это место Силы под названием Углич. Я почти живу в этом городе более 12 лет, но, обязательно повторю эту экскурсию еще! И не бойтесь зимных экскурсий, Углич в снегу - просто чудо какая сказка!
6 ноября 2018
Получили море положительных эмоций от экскурсии! Во-первых, огромное удовольствие общаться с людьми, которые увлечены своим делом, а, во-вторых, увидеть город глазами местного жителя- мечта любого путешественника. Ирина Валентиновна с большой любовью рассказывает об Угличе, ловко переплетает в своем рассказе документальные факты и легенды. Очень впечатлили панорамный вид на город, рассказ о детстве Ольги Берггольц, интерьеры Спасо-Преображенского собора, легенда о Супоньевском дворце и Угличская ГЭС.
30 октября 2018
За время экскурсии удалось подробно познакомиться с городом. Ирина очень поэтичный и воодушевлёный человек, любящий историю своего края. В осенне-зимний период надо начинать пораньше,не хватает светового дня. На все вопросы получили исчерпывающие ответы. Остались очень довольны прогулкой. Спасибо.
30 сентября 2018
Спасибо за интересный рассказ увлечённого своим городом человека, любящего и знающего его историю. Погрузились в жизнь города, побывали в нестандартных туристических местах. Даже захотелось вернуться, когда будет потеплее)
Ещё 4 отзыва

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