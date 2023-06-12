14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя Углич не как турист, а как исследователь. Вас ждет насыщенное путешествие по страницам истории и архитектуры
Город Углич, с его многовековой историей, представляет собой уникальное сочетание культурного наследия и живописных пейзажей.
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу древнего русского города, где каждый камень рассказывает свою читать дальшеуменьшить
историю.
Посетители увидят знаменитые церкви и монастыри, включая Церковь Царевича Димитрия на Крови и Воскресенский монастырь, которые являются жемчужинами русской архитектуры.
Экскурсия включает в себя рассказы о славных и трагических моментах в истории Углича, от эпохи Рюриковичей до Романовых, а также знакомство с выдающимися личностями, оставившими свой след в истории города.
Лучшее время для экскурсии в Угличе - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно посетить город: туристов меньше, а природа дарит особую атмосферу. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учесть холод и возможные осадки, которые могут повлиять на комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дивная церковь
Воскресенский монастырь
Храм Рождества Иоанна Предтечи
Храм Царевича Димитрия на крови
Купеческие особняки
Описание экскурсии
Без чего не представить Углич
Вы побываете в самых живописных уголках города и увидите главные достопримечательности. Полюбуетесь панорамами с левого и правого берегов Волги, а я расскажу о тайнах и легендах Углича, прочитаю стихи о нашем городе. Вас ждёт место необыкновенной жизненной силы, где встретились две эпохи в истории России — эпоха Рюриковичей и эпоха Романовых. Вы увидите частицу былого благолепия 17 века — Дивную церковь, Воскресенский монастырь, храмы Рождества Иоанна Предтечи и Царевича Димитрия на крови.
Дыхание веков
Эта прогулка перенесёт вас в прошлое далёкое и не очень. Я расскажу о финно-угорском племени меря, о славянах и татаро-монголах. Вы узнаете об эпохе возвышения Угличского княжества в 15 веке. Услышите о событиях 16 века, которые потрясли всю страну: гибели в Угличе младшего сына Ивана Грозного царевича Димитрия, смуте, смене династии… Я расскажу, как 17 век остался в истории веком красоты и узорочья, но и временем раскола Русской Православной церкви, когда Углич стал центром староверов-беспоповцев. Вы увидите памятники культурного и гражданского зодчества 18-19 веков, полюбуетесь купеческими особняками; познакомитесь с нравами жителей Углича прошлых столетий и откроете для себя неизвестные странички быта угличан.
Выдающиеся угличане
Вы услышите о людях, которые оставили значимый след в истории края и страны. Так, имя советской поэтессы и прозаика Ольги Берггольц будет пронизывать рассказ о 20 веке: муза блокадного Ленинграда жила в Угличе в годы своего детства и позже вспоминала его как место чистейшего, окончательного счастья.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, которые хотят глубоко погрузиться в историю и архитектуру уездного российского города. Эта экскурсия достаточно академична и лирична, поэтому более ориентирована на взрослых.
Организационные детали
Экскурсия проходит на машине путешественника
При желании можно провести экскурсию в пешеходном формате или сделать несколько коротких поездок на такси (оплачивается дополнительно)
В программу не входит посещение кремля
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Угличе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 226 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ирина. Родилась и живу в городе Угличе. Имею высшее-техническое образование. Являюсь одним из организаторов Угличского родословно-краеведческого общества. С 1989 года после окончания школы экскурсоводов читать дальшеуменьшить
при Государственном историческом музее провожу экскурсии по Угличскому кремлю, по городу и его окрестностям. Занятие краеведением стало для меня важной составляющей в жизни. Получаю огромное удовольствие от того, что помогаю гостям моего города посмотреть на Углич абсолютно другими глазами — узнать о его потрясающем историческом наследии, увлечь яркими архитектурными формами, полюбить за спокойную и размеренную жизнь, за гостеприимство угличан, и, возможно, оставить в Угличе частичку своей души. Милости просим к нам в гости на Угличскую землю!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Была на экскурсии 11.06. В Угличе было строго определенное время, т. к был круиз на теплоходе. Ирина все рассчитала, по времени все прошло очень четко, встретила на причале и проводила читать дальшеуменьшить
после экскурсии до теплохода. Заранее узнала, чем я интересуюсь, что хотела бы посмотреть, и составила программу персонально для меня. Мы не были в Кремле, я там была неоднократно, и просила показать мне город глазами коренного жителя. Ирина искренне любит свой город, с такой теплотой и нежностью рассказывала про него. Истории купеческих родов, их вклады в город, показывала дома этих семей, читала стихи. Обычно не люблю стихи на экскурсиях, но здесь это было так гармонично и трогательно. Я увидела Углич по-новому и искренне полюбила этот город, который до этого посещала неоднократно, но так и не увидела его красоты, древности и душевности. Спасибо Ирине огромное, однозначно рекомендую этого гида. Поверьте, она найдёт подход к любому человеку. С ней очень интересно и комфортно. В следующем году у меня опять круиз с остановкой в Угличе, определенно будет встреча с Ириной и ее рассказами. Спасибо!!!!
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Ольга
В Угличе уже бывала. Поэтому,при выборе экскурсии, с Ириной сразу договорились,что в Кремль мы не пойдем. Время было ограничено из-за того,что я посещала город во время стоянки с теплоходом. Ирина встретила на пристани и мы пошли гулять. Душевно, спокойно и как со старым другом. Однозначно рекомендую!
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М
Маря
Замечательно провели время, поначалу непонятно было насколько будет интересно, но в итоге впечатления хорошие. Приятно было увидеть, что город ремонтируют, вкладываются, думаю через пару лет будет ещё лучше! В общем, спасибо
Человек увлечён городом очень
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С
Стражева
Большое спасибо Ирине за чудесную экскурсию по Угличу в Сочельник. Мне повезло узнать много интересного, что еще больше вдохновляет меня любить этот город! Всегда чувствовала, что Углич необычайно богат историей читать дальшеуменьшить
не только той, о которой нам всем известно, знаниями, культурой, духовной энергетикой! Всем этим также в полной мере и обладает экскурсовод Ирина. Экскурсия и подача материала настолько интересна, что по завершении я прошлась по тем же местам и еще раз осмыслила полученное на экскурсии. Я узнала не только о всем нам известных исторических личностях, но, и о тех людях, никому не известных, но, которые так много сделали для Углича. Думаю, что угличанам самим также стоит почаще посещать такие экскурсии. Я теперь еще больше буду любить и ценить это место Силы под названием Углич. Я почти живу в этом городе более 12 лет, но, обязательно повторю эту экскурсию еще! И не бойтесь зимных экскурсий, Углич в снегу - просто чудо какая сказка!
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А
Андрей
Огромная благодарность Ирине, влюбленность в родной край, глубокие знания, прекрасная речь и тщательная подготовка к экскурсии, ни один вопрос не остался без ответа, чувствуется, что общаешься с человеком, который очень читать дальшеуменьшить
глубоко погружен в тему. Про что бы не зашел разговор, на все вопросы есть квалифицированный ответ и собственное мнение, основанное на больших знаниях. Для себя оставил несколько закладок, после общения. Что еще почитать, что посмотреть и куда ещё съездить. Однозначно рекомендую, будет интересно, познавательно и душевно. Большое спасибо.
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Е
Екатерина
Экскурсия очень понравилась! Ирина очень любит свой край и старалась передать это нам. И это ей удалось! Никаких заученных фраз, никакой нагрузки из множества дат и путеводителей, просто рассказ об читать дальшеуменьшить
исторических событиях, легендах, личных впечатлениях! Приятно также что Ирина понимает, что такое индивидуальная экскурсия. Никаких шаблонов от групповой, таких как:"вышли","повернулись","даю столько- минут" и проч. Она полностью погружается в общение, делает его дружеским, это очень редкое качество для гида. Ирина, большое спасибо!
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