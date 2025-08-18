Углич - город с богатой историей. Прогулка по кремлю, посещение церквей и монастырей, волжские пейзажи - всё это ждёт вас в увлекательной экскурсии
Углич - это город, где история оживает на каждом шагу.
Прогулка по его улицам и посещение знаменитых достопримечательностей, таких как Церковь царевича Димитрия на Крови и Спасо-Преображенский собор, позволят окунуться в атмосферу прошлых веков.
Уникальные росписи, древние палаты и величественные монастыри откроют перед вами страницы истории, а волжские пейзажи подарят незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
🏰 Исторические загадки
⛪ Древние храмы
🎨 Уникальные росписи
🔔 Звон колоколов
🌊 Волжские пейзажи
Что можно увидеть
Церковь царевича Димитрия на Крови
Палаты угличских удельных князей
Спасо-Преображенский собор
Кремлёвская колокольня
Богоявленский женский монастырь
Дом Евреиновых
Казанский храм
Бывшая гостиница купца Постнова
Набережная
Описание экскурсии
Церковь царевича Димитрия на Крови. Мы попытаемся разгадать одну из главных загадок в истории города — тайну гибели сына Ивана Грозного.
Палаты угличских удельных князей. Это здание гражданской архитектуры 15 века, ровесник Грановитой палаты в Москве. Я расскажу о зверствах, учинённых поляками в городе в Смутное время.
Спасо-Преображенский собор. Вы полюбуетесь росписями 1810 года — копиями работ мастеров эпохи Возрождения — и старинным шестиярусным иконостасом.
Кремлёвская колокольня. Мы посмотрим на город с высоты двадцати с лишним метров и послушаем звон угличских колоколов.
Богоявленский женский монастырь. Я расскажу, каким образом город связан с династией Романовых.
Дом Евреиновых. Он принадлежал купцам-меценатам, с чьей подачи были открыты музей Древностей и первая публичная библиотека.
Казанский храм. Я поясню, почему в народе его называли «торговым».
Бывшая гостиница купца Постнова. Вы узнаете, почему пару столетий назад за угличанами прочно закрепилось прозвище «колбасники».
Набережная. Вы полюбуетесь волжскими пейзажами, увидите ГЭС и арку Шлюза. Я поделюсь историей их создания.
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются дополнительно:
кремль — 1200 ₽ с группы
церковь Димитрия на Крови — 100 ₽/взрослый, 85 ₽/детский
палаты князей — 100 ₽/взрослый, 85 ₽/детский
кремлёвская колокольня — 50 ₽/взрослый, дети — бесплатно
в субботу в 13:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
900 ₽
Дети до 16 лет
800 ₽
Пенсионеры
800 ₽
Олег — ваш гид в Угличе
Провёл экскурсии для 2386 туристов
Меня зовут Олег, я профессиональный гид-переводчик. Первую экскурсию по родному Угличу провёл в 14 лет. С тех пор, несмотря на то, что являюсь руководителем туристической компании, продолжаю лично знакомить гостей читать дальше
города с местными достопримечательностями на русском, английском, французском и немецком языках. За 20 с лишним лет работы мне удалось встретить десятки тысяч путешественников со всех уголков планеты, подружиться с ними, поделиться своим мировоззрением и раскрыть всю прелесть русской провинции.
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Л
Лариса
18 авг 2025
Спасибо большое Олегу за прекрасную и увлекательную экскурсию! Получили массу положительных эмоций и впечатлений!
Дата посещения: 26 июля 2025
Н
Наталья
10 авг 2025
Всё понравилось, познавательная экскурсия.
Дата посещения: 9 августа 2025
Наталия
16 ноя 2025
Экскурсия понравилась, Олег отличный рассказчик, прогулка проходит непринужденно, легко и интересно. Рекомендую👍
Сегодня была на экскурсии с Олегом. Олег- это тот счастливый человек, который любит свою работу. Видно, что рассказать хочет как можно больше. Рассказывает увлеченно и очень интересно. 2,5 часа пролетели незаметно. Я бы еще слушала) спасибо!
Д
Дмитрий
25 окт 2025
Экскурсия максимально насыщенна, познавательна и позитивна! Экскурсовод может на трёх языках разложить как на ладони всю историю и жизнь Углича!!! Браво!!!
Александр
11 окт 2025
Спасибо Олегу за интересную экскурсию! Также Олег порекомендовал пару интересных мест. В один из них - Сыркультпроект, успели попасть.
Алена
20 сен 2025
Отличная экскурсия по наполнению, информации, структуре. Олег может увлечь и заинтересовать любого слушателя. Для экскурсовода помимо качественного материала важно уметь его правильно подать. Олег умеет. За 2,5 часа вы ознакомитесь с читать дальше
историей города в разные эпохи: с момента основания города до настоящего времени с акцентом на важнейшие события и личности. Бесконечно благодарны за прекрасное времяпровождение и рекомендации как по максимуму эффективно распределить свое время и успеть увидеть все в этом городке)))
Е
Елена
15 сен 2025
Нам все понра.
в
вадим
11 сен 2025
Экскурсия понравилась очень. Олег замечательный гид и великолепный рассказчик. Два с половиной часа пролетели как одно мгновение, его рассказ захватывает, перед глазами проплывают картины о истории города Углич со времен Рюриковичей и по настоящее время. Один факт плавно перетекает в другой, вообщем один из лучших гидов, которого мы повстречали за 5 лет путешествий по России.
Ирина
9 сен 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Олег - замечательный рассказчик, в легкой и непринужденной атмосфере общения и знакомства с прекрасным городом Угличем, незаметно пролетели 2,5 часа. Очень понравилось!!!
Татьяна
7 сен 2025
Прекрасная экскурсия! Спасибо, что сделали наше знакомство с Угличем таким увлекательным. 2,5 часа прогулки пролетели незаметно. Познакомились с историей города, важными событиями, узнали о современном быте горожан.
Е
Елена
23 авг 2025
С таким интересным рассказом время пролетело совсем незаметно… Экскурсия вдохновила на дальнейшее самостоятельное путешествие, осилили музей водки, музей тюремного творчества, терренкур по набережной и ужин в "Опятах". Рекомендуем прекрасного экскурсовода!
О
Ольга
18 авг 2025
Были на экскурсии 16.08.2025 "Здравствуй, Углич!". Осталось прекрасное впечатление и от экскурсии, и от экскурсовода Олега Николаева. Чувствуется, что Олег погружен в тему, прекрасно эрудирован, да и к тому же, с хорошим чувством юмора. 2,5 часа просто пролетели в хорошей компании. Рекомендую однозначно - получите удовольствие и с пользой проведете время!
В
Владимир
17 авг 2025
Экскурсия очень познавательная, интересная. Рекомендую!