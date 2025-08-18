Углич - это город, где история оживает на каждом шагу. Прогулка по его улицам и посещение знаменитых достопримечательностей, таких как Церковь царевича Димитрия на Крови и Спасо-Преображенский собор, позволят окунуться в атмосферу прошлых веков. Уникальные росписи, древние палаты и величественные монастыри откроют перед вами страницы истории, а волжские пейзажи подарят незабываемые впечатления

Ваш гид в Угличе

Церковь царевича Димитрия на Крови. Мы попытаемся разгадать одну из главных загадок в истории города — тайну гибели сына Ивана Грозного.

Палаты угличских удельных князей. Это здание гражданской архитектуры 15 века, ровесник Грановитой палаты в Москве. Я расскажу о зверствах, учинённых поляками в городе в Смутное время.

Спасо-Преображенский собор. Вы полюбуетесь росписями 1810 года — копиями работ мастеров эпохи Возрождения — и старинным шестиярусным иконостасом.

Кремлёвская колокольня. Мы посмотрим на город с высоты двадцати с лишним метров и послушаем звон угличских колоколов.

Богоявленский женский монастырь. Я расскажу, каким образом город связан с династией Романовых.

Дом Евреиновых. Он принадлежал купцам-меценатам, с чьей подачи были открыты музей Древностей и первая публичная библиотека.

Казанский храм. Я поясню, почему в народе его называли «торговым».

Бывшая гостиница купца Постнова. Вы узнаете, почему пару столетий назад за угличанами прочно закрепилось прозвище «колбасники».

Набережная. Вы полюбуетесь волжскими пейзажами, увидите ГЭС и арку Шлюза. Я поделюсь историей их создания.

