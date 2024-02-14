Побывать в Иволгинском дацане, посетить Большое Голоустное и увидеть подлёдный космос
Приглашаем отправиться в путешествие, которые откроет вам самые захватывающие локации Сибири, познакомит с культурой этого региона и, конечно, подарит невероятные эмоции от байкальских пейзажей.
Вы познакомитесь с Улан-Удэ и посетите самый известный дацан Бурятии, узнаете, где находятся «ворота Байкала», и понаблюдаете за баргузинскими соболями в заповеднике, полюбуетесь льдами Малого Моря и покатаетесь на хивусе.
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Описание
Организационные детали
Список вещей:
Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.
Термобельё
Купальник/плавки (для купания в источниках и бани)
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).
Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).
Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.
Программа тура по дням
Вас приветствует Улан-Удэ: обзорная экскурсия по городу и Иволгинский дацан
Добро пожаловать в столицу Бурятии. Встретим вас в аэропорту и поспешим на завтрак.
Сегодня нас ждёт знакомство с Улан-Удэ и экскурсия в Иволгинский дацан — самый известный буддийский храмовый комплекс Бурятии. Начнём маршрут от главных ворот дацана: экскурсовод поведает нам историю создания этого места, расскажет о быте и традициях его жителей. Вы сможете покрутить хурдэ — молитвенный барабан, при вращении которого за паломников и гостей читаются молитвы.
После увлекательной экскурсии отправимся изучать Улан-Удэ, а затем доберёмся до гостиницы, заселимся, и у вас будет свободное время.
Байкальский природный биосферный заповедник, Листвянка и прогулка на хивусе
Позавтракаем и поедем в Танхой, чтобы побывать в Байкальском природном биосферном заповеднике. Здесь вы узнаете историю Байкала, понаблюдаете за баргузинскими соболями, увидите старинные причалы Байкальской переправы. Желающие смогут прогуляться на камусных лыжах по кедровому лесу и насладиться пейзажами Хамар-Дабана.
Далее отправимся в посёлок Листвянка на суперкатере хивусе. По прибытии разместимся на базе отдыха.
Бухта Песчаная и космические виды Байкала
Новый день — новая прогулка на хивусе! Сегодня после завтрака поедем вдоль западного побережья озера до бухты Песчаной, где лёд и песчаные дюны сливаются в объятиях. Здесь сможем увидеть ходульные деревья, которые поднялись над песком на 30-40 см за счёт корней.
По пути заглянем в Большое Голоустное, чтобы полюбоваться миллионами пузырьков, замершими в Байкале. Просто космос!
Вернёмся в Листвянку, а затем доберёмся до Иркутска. Сегодня переночуем в столице Восточной Сибири.
Малое Море: сокуи, торосы и ледовые гроты
Завтракаем и отправляемся к центральной части Байкала — Малому Морю. Продвигаясь по маршруту, будем слушать рассказ гида о легендах, связанных с озером, и обычаях местных жителей. Полюбуемся пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег острова Ольхон. Будем проезжать посёлок Еланцы и посмотрим на бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов. Также увидим скульптуру «Бродяга», увековечившую героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья».
Добравшись до Малого Моря, разместимся на базе отдыха и пообедаем. Вы сможете отдохнуть после дороги, а затем нас ждёт прогулка по льду Байкала. Насладимся чудесами природы и пробурим лунку, чтобы попробовать студёную байкальскую воду. Согреться сможем чаем на местных травах из самовара.
По возвращении в отель поужинаем.
Достопримечательности Ольхона и Огоя
Сегодня постараемся объять необъятное. Первым делом поедем в самое сердце Байкала — на остров Ольхон. Вновь полюбуемся ледяными пейзажами озера, а ещё увидим мыс Бурхан (скалу Шаманку), который является одной из 9 святынь Азии.
На обратном пути заглянем на остров Огой. Встретим закат, загадаем желание у ступы Просветления и затем спустимся к мысу Дракона.
Этот насыщенный день завершим сытным ужином в отеле.
Сибирский Париж
После завтрака у вас будет свободное время до обеда. Далее нас ждёт переезд в Иркутск.
По приезде отправимся на обзорную экскурсию по городу: узнаем его историю, посетим Спасскую церковь и польский костёл, а также увидим памятник А. В. Колчаку. После экскурсии заселимся в гостиницу.
Окончание тура
После завтрака вас ждёт трансфер до аэропорта или ж. -д. вокзала. До новых встреч на чудесном Байкале!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Улан-Удэ, 08:30-09:00Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска / Улан-Удэ, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.