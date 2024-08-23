11 дней
Макси-тур по Байкалу: водные круизы, лёгкий треккинг и экскурсии по знаковым местам
Увидеть главные достопримечательности, погулять по экомаршруту и пляжам, прокатиться на корабле
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 9:30. Ваш рейс должен прилетет...
3 июл в 08:00
6 июл в 08:00
132 400₽ за человека
7 дней
Тур-знакомство с Бурятией: лёд Байкала, местные обычаи и буддистские святыни
Встретить рассвет на Байкале, попробовать бурятскую кухню и искупаться в термах под открытым небом
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, 9:00
2 мар в 09:00
109 000₽ за человека
6 дней
Лёд и пламя: купание в горячих источниках и сокровища зимнего Байкала
Расслабиться в природных ваннах, попробовать ледовый коктейль и побывать в буддийском дацане
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 08:30-09:00
20 фев в 09:00
27 фев в 09:00
79 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККузнецова23 августа 2024Нам все понравилось, большое спасибо за путешествие!
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Ольхон»
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