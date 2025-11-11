Мои заказы

Бурятский Байкал: треккинги, священные места и термальные источники

Отправиться к Святому Носу, посетить Баргузинскую долину и Иволгинский дацан и погулять по льду
Соединим путешествие на Байкал с погружением в бурятскую культуру — будут не только ледовые просторы, но и дацаны и места силы.

Со стороны Бурятии меньше путешественников и больше аутентичности, чем на
популярном Ольхоне или в Листвянке.

При этом тут тоже есть торосы, гроты, пузырьки в толще льда — и это всё мы обязательно увидим! Будем много гулять по лесу и по Байкалу, кататься на «буханках» и лыжах, обновляться в термальных источниках и огромной чане с горячей водой. Посетим энергетически сильные места, крупнейший полуостров озера, Баргузинскую долину и Улан-Удэ.

Ближайшие даты:
15
мар
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут новогоднего тура может быть изменён.

Просим внимательно отнестись к выбору одежды и обуви, так как погода на Байкале переменчива.

Рекомендуем взять с собой:
• термобельё — футболка с длинным рукавом и кальсоны
• кофта и штаны из флиса
• ветрозащитные утеплённые куртка (с капюшоном) и штаны
• тёплая непромокаемая обувь для ходьбы
• шерстяные носки, треккинговые носки с добавлением шерсти или термоноски
• ледоступы, кошки для гололёда или айсеры
• фонарики (гамаши, гетры, бахилы)
• шапка, балаклава, флисовый шарф-труба или флисовая полумаска для нижней части лица
• перчатки — 2 пары
• варежки с пуховым, шерстяным или синтетическим утеплителем
• очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО
• солнцезащитный крем, гигиеническая помада
• рюкзак для прогулок (объём 20–25 литров); в рюкзаке находятся личные вещи туриста, а также общественные продукты на обед, которые выдаёт инструктор (вес продуктов 400–600 грамм)
• подпопник
• термос (объём не менее 1 л на человека)
• кружка, ложка
• фонарик
• туалетная бумага, зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва, расчёска и тд
• спортивные брюки, футболка, шлёпки (для гостиницы)
• нижнее бельё и купальник (для посещения термальных источников)
• паспорт / свидетельство о рождении ребёнка
• сушилки для обуви (поскольку практически весь день мы проводим на улице, к вечеру обувь становится влажной, её необходимо просушивать)
• индивидуальная аптечка

Питание. Включены завтраки со 2-го дня, 4 обеда и 4 ужина по комплексному меню. Обеды представляют собой пикники с бутербродами, чаем из термосов и сладостями. Об аллергии и пищевых особенностях необходимо заранее сообщить организатору.

Транспорт. Микроавтобус Sprinter, Крафтер и аналогичные (до 18 мест) или минивэн (до 8 мест). УАЗики (до 10 мест).

Возраст участников. От 8 до 60 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп до 15 км. Все переходы налегке, по грунтовым дорогам и льду. Всего пройдём пешком 45,1 км. За день — не более 9,8 км. Маршрут проходит на высоте 440–520 м. Перепада высот не будет. Обычно активная часть с остановками составляет не более 8 часов в день. Чаще — 5–7 часов. Специальная физическая подготовка не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Погружение в бурятскую культуру и священные места

Встречаемся в аэропорту Улан-Удэ и переезжаем в село Усть-Баргузин.

По пути посетим огромный парковый комплекс с экспозицией под открытым небом — этнографический музей. Рассмотрим традиционные бурятские строения и каменные столбы с таинственными письменами. Затем полюбуемся видами с перевала Пыхта, особенного места в Бурятии. Также заедем в небольшое поселение Турка, чтобы увидеть маяк и камень, напоминающий своей формой черепаху.

К вечеру доедем до Усть-Баргузина, где остановимся в гостинице недалеко от побережья Баргузинского залива.

За день пройдём пешком 5,8 км.

2 день

На лыжах по лесу и отдых в термальных источниках

Сегодня не будем никуда спешить, дадим себе время отдохнуть и насладиться природой Бурятии. После завтрака отправимся кататься по лесу на лыжах, а затем доедем до селения Гусиха, чтобы расслабиться в термальных источниках.

За день пройдём пешком 3 км.

3 день

Святой Нос, Байкал и термальные источники

Сегодня нас ждёт живописная поездка к Святому Носу — крупнейшему полуострову на Байкале. Прямо по льду на УАЗах обогнём Святой нос и окажемся в Змеиной бухте. Здесь обновимся в термальных источниках, в которых вода достигает 45℃. Также будет много панорамных видов льда Байкала и интересных локаций по пути, где остановимся для фото и прогулки.

За день пройдём пешком 6,7 км.

4 день

Баргузинская долина, дацан и лик богини Янжимы

На сегодня у нас насыщенная программа, поэтому выезжаем пораньше. Отправимся в Баргузинскую долину к группе скал, где, по поверьям, живут местные духи. Также увидим священный Бык-камень.

Затем посетим дацан богини Янжимы. Сюда приезжают просить о детях, поэтому возле храма увидим множество игрушек. Недалеко находится скала с ликом богини, куда мы дойдём по обустроенной экотропе. Также совершим ритуал и загадаем желание.

За день пройдём пешком 5,5 км.

5 день

Мыс Холодянка, отдых в горячем чане у Байкала и возвращение в Улан-Удэ

После завтрака прогуляемся по хвойному лесу до мыса Холодянка. Дорога выведет нас ко льду Байкала, в толще которого мы поищем застывшие пузырики. Насладимся видами и отправимся отдыхать в огромный чан с горячей водой.

Во второй половине дня нас ждёт переезд в Улан-Удэ и заселение в гостиницу.

За день пройдём пешком 4,2 км.

6 день

Иволгинский дацан, Бадма-Сэсэг и прогулка по Улан-Удэ

Обязательным к посещению местом в Бурятии является Иволгинский дацан. Увидим буддийский монастырь с зелёной крышей в окружении белоснежных ступ — будто мы в Тибете! Рассмотрим детали и погрузимся в культуру.

Следующая локация на сегодня — ступа Бадма-Сэсэг. Считается, что здесь сконцентрирована божественная энергия, поэтому сюда часто приезжают попросить о самом важном.

Ближе к вечеру прогуляемся по старинной части Улан-Удэ. Рассмотрим здания, Триумфальную арку и самый большой в мире памятник Ленину в виде огромной головы.

За день пройдём пешком 9,8 км.

7 день

До новых встреч

До 11:00 необходимо выехать из гостиницы. Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал — самостоятельно.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 4 обеда и 4 ужина
  • Все переезды по программе, включая встречу в аэропорту Улан-Удэ
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Термальные источники и купание в чанах
  • Экосбор в Забайкальском национальном парке
  • Аренда лыж
  • Услуги инструктора-проводника
  • Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
  • Билеты до Улан-Удэ и обратно в ваш город
  • 3 обеда и 2 ужина
  • Такси до аэропорта из гостиницы
  • 1-местное размещение - доплата около 17 000 ₽ за весь период
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Удэ, аэропорт «Байкал», 10:00
Завершение: Улан-Удэ, 9:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Улан-Удэ
Провела экскурсии для 185 туристов
Занимается организацией активных туров по России! Мы создаём душевные путешествия по всему Кавказу, Крыму, Алтаю, Байкалу и Ергакам. Пошли вместе в настоящие походы с рюкзаком или в комфортный тур с проживанием в гостинице и треккингами налегке. С нами официально, надёжно, а наши опытные гиды точно знают, что жизнь лучше, когда ты в горах:)
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

