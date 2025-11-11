Со стороны Бурятии меньше путешественников и больше аутентичности, чем на
Описание тура
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут новогоднего тура может быть изменён.
Просим внимательно отнестись к выбору одежды и обуви, так как погода на Байкале переменчива.
Рекомендуем взять с собой:
• термобельё — футболка с длинным рукавом и кальсоны
• кофта и штаны из флиса
• ветрозащитные утеплённые куртка (с капюшоном) и штаны
• тёплая непромокаемая обувь для ходьбы
• шерстяные носки, треккинговые носки с добавлением шерсти или термоноски
• ледоступы, кошки для гололёда или айсеры
• фонарики (гамаши, гетры, бахилы)
• шапка, балаклава, флисовый шарф-труба или флисовая полумаска для нижней части лица
• перчатки — 2 пары
• варежки с пуховым, шерстяным или синтетическим утеплителем
• очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО
• солнцезащитный крем, гигиеническая помада
• рюкзак для прогулок (объём 20–25 литров); в рюкзаке находятся личные вещи туриста, а также общественные продукты на обед, которые выдаёт инструктор (вес продуктов 400–600 грамм)
• подпопник
• термос (объём не менее 1 л на человека)
• кружка, ложка
• фонарик
• туалетная бумага, зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва, расчёска и тд
• спортивные брюки, футболка, шлёпки (для гостиницы)
• нижнее бельё и купальник (для посещения термальных источников)
• паспорт / свидетельство о рождении ребёнка
• сушилки для обуви (поскольку практически весь день мы проводим на улице, к вечеру обувь становится влажной, её необходимо просушивать)
• индивидуальная аптечка
Питание. Включены завтраки со 2-го дня, 4 обеда и 4 ужина по комплексному меню. Обеды представляют собой пикники с бутербродами, чаем из термосов и сладостями. Об аллергии и пищевых особенностях необходимо заранее сообщить организатору.
Транспорт. Микроавтобус Sprinter, Крафтер и аналогичные (до 18 мест) или минивэн (до 8 мест). УАЗики (до 10 мест).
Возраст участников. От 8 до 60 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп до 15 км. Все переходы налегке, по грунтовым дорогам и льду. Всего пройдём пешком 45,1 км. За день — не более 9,8 км. Маршрут проходит на высоте 440–520 м. Перепада высот не будет. Обычно активная часть с остановками составляет не более 8 часов в день. Чаще — 5–7 часов. Специальная физическая подготовка не требуется.
Программа тура по дням
Погружение в бурятскую культуру и священные места
Встречаемся в аэропорту Улан-Удэ и переезжаем в село Усть-Баргузин.
По пути посетим огромный парковый комплекс с экспозицией под открытым небом — этнографический музей. Рассмотрим традиционные бурятские строения и каменные столбы с таинственными письменами. Затем полюбуемся видами с перевала Пыхта, особенного места в Бурятии. Также заедем в небольшое поселение Турка, чтобы увидеть маяк и камень, напоминающий своей формой черепаху.
К вечеру доедем до Усть-Баргузина, где остановимся в гостинице недалеко от побережья Баргузинского залива.
За день пройдём пешком 5,8 км.
На лыжах по лесу и отдых в термальных источниках
Сегодня не будем никуда спешить, дадим себе время отдохнуть и насладиться природой Бурятии. После завтрака отправимся кататься по лесу на лыжах, а затем доедем до селения Гусиха, чтобы расслабиться в термальных источниках.
За день пройдём пешком 3 км.
Святой Нос, Байкал и термальные источники
Сегодня нас ждёт живописная поездка к Святому Носу — крупнейшему полуострову на Байкале. Прямо по льду на УАЗах обогнём Святой нос и окажемся в Змеиной бухте. Здесь обновимся в термальных источниках, в которых вода достигает 45℃. Также будет много панорамных видов льда Байкала и интересных локаций по пути, где остановимся для фото и прогулки.
За день пройдём пешком 6,7 км.
Баргузинская долина, дацан и лик богини Янжимы
На сегодня у нас насыщенная программа, поэтому выезжаем пораньше. Отправимся в Баргузинскую долину к группе скал, где, по поверьям, живут местные духи. Также увидим священный Бык-камень.
Затем посетим дацан богини Янжимы. Сюда приезжают просить о детях, поэтому возле храма увидим множество игрушек. Недалеко находится скала с ликом богини, куда мы дойдём по обустроенной экотропе. Также совершим ритуал и загадаем желание.
За день пройдём пешком 5,5 км.
Мыс Холодянка, отдых в горячем чане у Байкала и возвращение в Улан-Удэ
После завтрака прогуляемся по хвойному лесу до мыса Холодянка. Дорога выведет нас ко льду Байкала, в толще которого мы поищем застывшие пузырики. Насладимся видами и отправимся отдыхать в огромный чан с горячей водой.
Во второй половине дня нас ждёт переезд в Улан-Удэ и заселение в гостиницу.
За день пройдём пешком 4,2 км.
Иволгинский дацан, Бадма-Сэсэг и прогулка по Улан-Удэ
Обязательным к посещению местом в Бурятии является Иволгинский дацан. Увидим буддийский монастырь с зелёной крышей в окружении белоснежных ступ — будто мы в Тибете! Рассмотрим детали и погрузимся в культуру.
Следующая локация на сегодня — ступа Бадма-Сэсэг. Считается, что здесь сконцентрирована божественная энергия, поэтому сюда часто приезжают попросить о самом важном.
Ближе к вечеру прогуляемся по старинной части Улан-Удэ. Рассмотрим здания, Триумфальную арку и самый большой в мире памятник Ленину в виде огромной головы.
За день пройдём пешком 9,8 км.
До новых встреч
До 11:00 необходимо выехать из гостиницы. Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал — самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|89 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 4 обеда и 4 ужина
- Все переезды по программе, включая встречу в аэропорту Улан-Удэ
- Входные билеты на объекты по программе
- Термальные источники и купание в чанах
- Экосбор в Забайкальском национальном парке
- Аренда лыж
- Услуги инструктора-проводника
- Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
- Билеты до Улан-Удэ и обратно в ваш город
- 3 обеда и 2 ужина
- Такси до аэропорта из гостиницы
- 1-местное размещение - доплата около 17 000 ₽ за весь период
- Страховка