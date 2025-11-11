Соединим путешествие на Байкал с погружением в бурятскую культуру — будут не только ледовые просторы, но и дацаны и места силы.Со стороны Бурятии меньше путешественников и больше аутентичности, чем на

популярном Ольхоне или в Листвянке. При этом тут тоже есть торосы, гроты, пузырьки в толще льда — и это всё мы обязательно увидим! Будем много гулять по лесу и по Байкалу, кататься на «буханках» и лыжах, обновляться в термальных источниках и огромной чане с горячей водой. Посетим энергетически сильные места, крупнейший полуостров озера, Баргузинскую долину и Улан-Удэ.

Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут новогоднего тура может быть изменён.

Просим внимательно отнестись к выбору одежды и обуви, так как погода на Байкале переменчива.

Рекомендуем взять с собой:

• термобельё — футболка с длинным рукавом и кальсоны

• кофта и штаны из флиса

• ветрозащитные утеплённые куртка (с капюшоном) и штаны

• тёплая непромокаемая обувь для ходьбы

• шерстяные носки, треккинговые носки с добавлением шерсти или термоноски

• ледоступы, кошки для гололёда или айсеры

• фонарики (гамаши, гетры, бахилы)

• шапка, балаклава, флисовый шарф-труба или флисовая полумаска для нижней части лица

• перчатки — 2 пары

• варежки с пуховым, шерстяным или синтетическим утеплителем

• очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО

• солнцезащитный крем, гигиеническая помада

• рюкзак для прогулок (объём 20–25 литров); в рюкзаке находятся личные вещи туриста, а также общественные продукты на обед, которые выдаёт инструктор (вес продуктов 400–600 грамм)

• подпопник

• термос (объём не менее 1 л на человека)

• кружка, ложка

• фонарик

• туалетная бумага, зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва, расчёска и тд

• спортивные брюки, футболка, шлёпки (для гостиницы)

• нижнее бельё и купальник (для посещения термальных источников)

• паспорт / свидетельство о рождении ребёнка

• сушилки для обуви (поскольку практически весь день мы проводим на улице, к вечеру обувь становится влажной, её необходимо просушивать)

• индивидуальная аптечка