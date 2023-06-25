Маленькой командой отправимся за трофеями в сердце Сибири. Половим на реках и с катера на озере в самых рыбных местах. Дойдём до дальних локаций, куда редко возят туристов. Поживём в таёжном деревянном доме вдали от города, в кемпинге на берегу Баргузинского залива и на самом большом острове Байкала. Зайдём в гости к нерпам, насладимся просторами глубочайшего озера в мире и прогуляемся по Ольхону. Гиды проведут экскурсию по Улан-Удэ, приготовят фирменную уху, копчёную и жареную рыбу из свежепойманного улова, покажут секретные живописные места.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Необходимо иметь при себе два комплекта одежды: для города и для рыбалки. Не лишними будут накомарники и средства от насекомых. Рекомендуем взять с собой личные лекарства, так как на Ольхоне всего одна аптека с простым ассортиментом.

Возможно участие с детьми от 12 лет. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Тур состоится при группе от 3-х человек.