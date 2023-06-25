Поймать хариуса, попариться в таёжной бане и искупаться в чаше на берегу
Маленькой командой отправимся за трофеями в сердце Сибири. Половим на реках и с катера на озере в самых рыбных местах. Дойдём до дальних локаций, куда редко возят туристов.
Поживём в таёжном деревянном доме вдали от города, в кемпинге на берегу Баргузинского залива и на самом большом острове Байкала. Зайдём в гости к нерпам, насладимся просторами глубочайшего озера в мире и прогуляемся по Ольхону.
Гиды проведут экскурсию по Улан-Удэ, приготовят фирменную уху, копчёную и жареную рыбу из свежепойманного улова, покажут секретные живописные места.
Поживём в таёжном деревянном доме вдали от города, в кемпинге на берегу Баргузинского залива и на самом большом острове Байкала. Зайдём в гости к нерпам, насладимся просторами глубочайшего озера в мире и прогуляемся по Ольхону.
Гиды проведут экскурсию по Улан-Удэ, приготовят фирменную уху, копчёную и жареную рыбу из свежепойманного улова, покажут секретные живописные места.
Ближайшие даты:
25
июн
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Необходимо иметь при себе два комплекта одежды: для города и для рыбалки. Не лишними будут накомарники и средства от насекомых. Рекомендуем взять с собой личные лекарства, так как на Ольхоне всего одна аптека с простым ассортиментом.
Возможно участие с детьми от 12 лет. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Тур состоится при группе от 3-х человек.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Улан-Удэ, 8:00Завершение: г. Иркутск, 14:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Улан-Удэ
С 2017 года мы организуем групповые и индивидуальные рыболовные туры по уникальным местам озера Байкал. Немного о нас: ✔️организовали более 300 поездок с 2017 года по самым рыбным местам Байкала, рекам и озерам Восточной Сибири и Монголии ✔️посетили более 20 водоемов региона ✔️пройдено более 10 000 км по асфальту и бездорожью ✔️более 5000 км по рекам и озерамЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Улан-Удэ
На машине
Можно с детьми
Летние
Байкал
Выездные
Водные развлечения
Природа и пейзажи
Многодневные туры
Популярные места
Набережная
На катере
Похожие туры из Улан-Удэ
Авторский тур
8 дней
Арт-экспедиция на Восточном Байкале: встреча с художницей и мастер-классы
Пожить в арт-резиденции на побережье Байкала и зарядиться вдохновением для творчества
Аэропорт Улан-Удэ, 10:00
3 июня
10 июня
17 июня
24 июня
59 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Релакс на Восточном Байкале: расслабляющие процедуры, буддийское спокойствие и лучшие пляжи
Поплавать в самой теплой байкальской бухте, увидеть нерп и никуда не торопиться
Аэропорт Улан-Удэ
3 июня
10 июня
17 июня
24 июня
59 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
Искупаться в целебных горячих источниках и насладиться просторами Баргузинской степи
Аэропорт Улан-Удэ
1 июня
1 сен
2 сен
95 000₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании