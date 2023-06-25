Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера

Поймать хариуса, попариться в таёжной бане и искупаться в чаше на берегу

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Ответы на вопросы
Маленькой командой отправимся за трофеями в сердце Сибири. Половим на реках и с катера на озере в самых рыбных местах. Дойдём до дальних локаций, куда редко возят туристов.

Поживём в таёжном деревянном доме вдали от города, в кемпинге на берегу Баргузинского залива и на самом большом острове Байкала. Зайдём в гости к нерпам, насладимся просторами глубочайшего озера в мире и прогуляемся по Ольхону.

Гиды проведут экскурсию по Улан-Удэ, приготовят фирменную уху, копчёную и жареную рыбу из свежепойманного улова, покажут секретные живописные места.
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Ближайшие даты:
25
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Необходимо иметь при себе два комплекта одежды: для города и для рыбалки. Не лишними будут накомарники и средства от насекомых. Рекомендуем взять с собой личные лекарства, так как на Ольхоне всего одна аптека с простым ассортиментом.

Возможно участие с детьми от 12 лет. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Тур состоится при группе от 3-х человек.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
Завершение: г. Иркутск, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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