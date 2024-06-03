1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Свидание с Байкалом: эксклюзивная поездка из Улан-Удэ
Приглашаем в путешествие к величественному Байкалу с гидом из Улан-Удэ, полное впечатлений и уникальных моментов
Начало: Гостиница Бурятия
«Далее мы погуляем по набережной и сделаем снимки у морского маяка»
18 июня в 08:00
30 июня в 08:00
16 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Проведите два незабываемых дня на берегу Байкала. Вас ждут треккинг, катерные прогулки, бурятские легенды и шаманские ритуалы
«Вы проведете два дня у берега великого озера, совершите треккинг к вершине заповедного полуострова Святой нос или проплывете на катере по Чивыркуйскому заливу»
Завтра в 14:30
10 июня в 10:00
от 25 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Посольское - жемчужина Байкала: экскурсия из Улан-Удэ
Погрузитесь в историю Забайкалья с экскурсией в Посольское, где история и природа сплетаются воедино
«В селе на берегу нашего легендарного озера вы первым делом познакомитесь с его главным украшением — белоснежным монастырём 17 века, одним из старейших архитектурных памятников Забайкалья»
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная поездка в Баргузинский дацан: Йога, ритуалы и природа Байкала
Погрузитесь в атмосферу Бурятии, посетите Баргузинский дацан, занимайтесь йогой на берегу Байкала и почувствуйте силу богини Янжимы
«Сегодня мы проедем около 250 км от Улан-Удэ до местечка Максимиха на берегу Байкала»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июня 2024Мы с мужем брали тур с Валерием, получили уникальный опыт путешествия на Байкал, полным историй, исторических фактов, красивых мест, классных
- ￼￼Kira1 июня 2024Отдыхали в мае 2024 г. Благодарим Лилию за замечательно организованный для нас отдых. Все было просто отлично! Прекрасное проживание и питание.
- ЗЗаяна8 апреля 2024Давно мечтали увидеть Байкал. В апреле этого года появилась такая возможность. Несмотря на непогоду, Байкал был прекрасен. Спасибо нашему гиду Сергею за интересную информацию в ходе нашей поездки! Успехов, здоровья Вам! Рекомендуем всем!
- ННаталья26 марта 2024Всё было очень хорошо организовано. Всё понравилось. Рекомендую
- ссветлана24 марта 2024Благодарим гида Анастасию за прекрасно проведённую экскурсию, интерсный и доступно поданный материал. Удалось увидеть прозрачный лёд Байкала, попробовать вкусный и красивый кофе, покататься на хивусе, попробовать воду в Горячинске. Будем рады побывать в Бурятии ещё и не раз.
- ООльга11 августа 2023Замечательный, эрудироыанный, внимательный гид Алдар! Очень интересная экскурсия, познавательно-полезная!
- ЕЕлизавета8 августа 2023Спасибо большое Валерию и Лилии! Все прошло увлекательно и комфортно! Это уникальная программа путешествия! Незабываемые моменты! Рекомендую!
- ВВадим20 июля 2023Поездка в Посольское, конечно, всем понравится. Чудесный монастырь с красивейшим кирпичным, но в то же время кружевным храмом. Прекрасный берег
- ММаргарита29 мая 2023Это была потрясающая двухдневная экскурсия! Причём впечатлений во второй день было не меньше, чем в первый. У нас был супер-гид
- ЕЕлена25 декабря 2022Валерий - большой молодец!!! Это была лучшая поездка. Гид - бурят, который знает и любит свой край, ценит традиции и
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Набережная»
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