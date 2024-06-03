Экскурсии по набережной Улан-Удэ

Найдено 4 экскурсии в категории «Набережная» в Улан-Удэ, цены от 16 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
23 отзыва
Свидание с Байкалом: эксклюзивная поездка из Улан-Удэ
Приглашаем в путешествие к величественному Байкалу с гидом из Улан-Удэ, полное впечатлений и уникальных моментов
Начало: Гостиница Бурятия
«Далее мы погуляем по набережной и сделаем снимки у морского маяка»
18 июня в 08:00
30 июня в 08:00
16 800 за всё до 3 чел.
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Проведите два незабываемых дня на берегу Байкала. Вас ждут треккинг, катерные прогулки, бурятские легенды и шаманские ритуалы
«Вы проведете два дня у берега великого озера, совершите треккинг к вершине заповедного полуострова Святой нос или проплывете на катере по Чивыркуйскому заливу»
Завтра в 14:30
10 июня в 10:00
от 25 000 за всё до 10 чел.
Посольское - самое красивое село на берегу Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Посольское - жемчужина Байкала: экскурсия из Улан-Удэ
Погрузитесь в историю Забайкалья с экскурсией в Посольское, где история и природа сплетаются воедино
«В селе на берегу нашего легендарного озера вы первым делом познакомитесь с его главным украшением — белоснежным монастырём 17 века, одним из старейших архитектурных памятников Забайкалья»
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 600 за всё до 4 чел.
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Индивидуальная поездка в Баргузинский дацан: Йога, ритуалы и природа Байкала
Погрузитесь в атмосферу Бурятии, посетите Баргузинский дацан, занимайтесь йогой на берегу Байкала и почувствуйте силу богини Янжимы
«Сегодня мы проедем около 250 км от Улан-Удэ до местечка Максимиха на берегу Байкала»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
25 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
    Мы с мужем брали тур с Валерием, получили уникальный опыт путешествия на Байкал, полным историй, исторических фактов, красивых мест, классных
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    людей. Увидеть Байкал так, как увидели мы - невозможно без местного жителя, который любит и уважает красоту здешних мест, для нас таким местным жителем был гид Валерий, и он справился с этой задачей на 5+, кроме того Валерий прекрасно знает шаманские обряды, обычаи и легенды, и это добавило аутентичности и эксклюзивности нашему путешествию. Нашли общий язык мы быстро, весь тур прошел в приятной дружеской обстановке. Огромная благодарность! Теперь хотим вернуться на Байкал зимой

  • ￼Kira
    1 июня 2024
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Отдыхали в мае 2024 г. Благодарим Лилию за замечательно организованный для нас отдых. Все было просто отлично! Прекрасное проживание и питание.
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    Валерий очень хороший гид, все очень-очень подробно и интересно рассказывал. У нас масса приятных впечатлений! Бурятия великолепна. Желаем Лиле и ее команде дальнейших успехов!!!

  • З
    Заяна
    8 апреля 2024
    Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
    Давно мечтали увидеть Байкал. В апреле этого года появилась такая возможность. Несмотря на непогоду, Байкал был прекрасен. Спасибо нашему гиду Сергею за интересную информацию в ходе нашей поездки! Успехов, здоровья Вам! Рекомендуем всем!
  • Н
    Наталья
    26 марта 2024
    Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
    Всё было очень хорошо организовано. Всё понравилось. Рекомендую
  • с
    светлана
    24 марта 2024
    Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
    Благодарим гида Анастасию за прекрасно проведённую экскурсию, интерсный и доступно поданный материал. Удалось увидеть прозрачный лёд Байкала, попробовать вкусный и красивый кофе, покататься на хивусе, попробовать воду в Горячинске. Будем рады побывать в Бурятии ещё и не раз.
    Благодарим гида Анастасию за прекрасно проведённую экскурсию, интерсный и доступно поданный материал. Удалось увидеть прозрачный лёдБлагодарим гида Анастасию за прекрасно проведённую экскурсию, интерсный и доступно поданный материал. Удалось увидеть прозрачный лёдБлагодарим гида Анастасию за прекрасно проведённую экскурсию, интерсный и доступно поданный материал. Удалось увидеть прозрачный лёдБлагодарим гида Анастасию за прекрасно проведённую экскурсию, интерсный и доступно поданный материал. Удалось увидеть прозрачный лёд
  • О
    Ольга
    11 августа 2023
    Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
    Замечательный, эрудироыанный, внимательный гид Алдар! Очень интересная экскурсия, познавательно-полезная!
  • Е
    Елизавета
    8 августа 2023
    Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
    Спасибо большое Валерию и Лилии! Все прошло увлекательно и комфортно! Это уникальная программа путешествия! Незабываемые моменты! Рекомендую!
  • В
    Вадим
    20 июля 2023
    Посольское - самое красивое село на берегу Байкала
    Поездка в Посольское, конечно, всем понравится. Чудесный монастырь с красивейшим кирпичным, но в то же время кружевным храмом. Прекрасный берег
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    Байкала. И отличный внимательный гид Алдар, который сделает вашу поездку комфортной. Да, ещё музей рыбалки. Несколько наивный, но необыкновенно интересный. Отдельное спасибо и успехов хранительнице и вдохновителю музея Татьяне (прочтите, не помню отчества).

  • М
    Маргарита
    29 мая 2023
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Это была потрясающая двухдневная экскурсия! Причём впечатлений во второй день было не меньше, чем в первый. У нас был супер-гид
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    Сергей, очень эрудированный, подвижный, воодушевлённый. Отвечал на все вопросы (и проверял как мы запомнили=))) Видели Байкал, закат надо льдами, ночевали в этническом домике, посетили фантастический дацан в горах, проезжали великолепные пейзажи, шаманские капища. Отдельный плюс - это бурятская кухня. Это что что-то умопомрачительное! Спасибо за организацию, всё было здорово!

  • Е
    Елена
    25 декабря 2022
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Валерий - большой молодец!!! Это была лучшая поездка. Гид - бурят, который знает и любит свой край, ценит традиции и
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    прекрасно о них рассказывает, было очень интересно и познавательно. Держал внимание и детей подростков, и взрослых, пел гимн Бурятии на бурятском и русском языках. Мы бурханили, восхищались Байкалом, вкусно ели, много гуляли, привезли потрясающие фото, прониклись культурой Бурятии, шаманизмом, столько нового узнали про буддизм. Отдельное спасибо Лилии, которая все отлично организовала и предложила лучший маршрут для несезонного декабря. Обязательно приедем на лед Байкала и летом

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Набережная»

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  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в июне 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Набережная" можно забронировать 4 экскурсии от 16 800 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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