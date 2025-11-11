В Бурятии мирно сосуществуют разные религии. На экскурсии вы посетите шаманский центр Тэнгэри, собор Рождества Христова, буддийский женский дацан Зунгон Даржалинг и соборную мечеть Улан-Удэ. Узнайте, как эти религии влияют на культуру и традиции региона. Вас ждут уникальные архитектурные объекты и возможность пообщаться с представителями разных вероисповеданий. Погрузитесь в духовный мир Бурятии и получите незабываемые впечатления

Время начала: 12:00

Шаманский центр Тэнгэри. Вы познакомитесь с основами традиционного бурятского шаманизма, увидите ритуальные объекты, и мы поговорим о роли шамана в жизни общины.

Собор Рождества Христова (кафедральный собор Сибирской митрополии). Вы узнаете об архитектурных особенностях и духовной ценности древлеправославного храма.

Буддийский женский дацан Зунгон Даржалинг. Уникальность этого места в том, что там основную роль играют женщины-ламы. Вы выясните, какое значение дацан имеет для буддистов и какова его роль в современном обществе.

Соборная мечеть Улан-Удэ, построенная на пожертвования верующих. Мы подробно исследуем архитектуру здания и поговорим об истории мусульманской общины в Бурятии.

Как четыре религии сосуществуют в одном регионе

Что объединяет шаманизм, православие, буддизм и ислам в Бурятии

Как выглядят и функционируют разные религиозные центры

Как религия влияет на культуру, традиции и повседневную жизнь

Поездка подарит вам новые знания и впечатления, которые станут частью вашего культурного и личностного опыта.

Экскурсия проходит на Toyota Alphard или Mercedes.

При посещении религиозных объектов необходимо соблюдать правила внешнего вида — это проявление уважения к культуре и традициям.

Одевайтесь скромно в максимально закрытую одежду неярких цветов

Женщинам стоит взять с собой палантин или длинный шарф, особенно если верхняя одежда короткая

Мужчинам не рекомендуется посещать мечеть в шортах, майках или одежде без рукавов

Женщинам также следует избегать облегающей одежды, брюк и блузок без рукавов. Одежда должна прикрывать всё тело, кроме лица, кистей и ступней, быть неброской и свободного кроя

Эти простые меры помогут вам чувствовать себя комфортно и не нарушать установленные нормы поведения.