Четыре религии Бурятии - из Улан-Удэ

Откройте для себя разнообразие религий Бурятии. Посетите уникальные религиозные центры и узнайте об их роли в жизни местных жителей
В Бурятии мирно сосуществуют разные религии.

На экскурсии вы посетите шаманский центр Тэнгэри, собор Рождества Христова, буддийский женский дацан Зунгон Даржалинг и соборную мечеть Улан-Удэ. Узнайте, как эти религии влияют на культуру и традиции региона.

Вас ждут уникальные архитектурные объекты и возможность пообщаться с представителями разных вероисповеданий. Погрузитесь в духовный мир Бурятии и получите незабываемые впечатления

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные религиозные центры
  • 🏛 Архитектурные особенности
  • 📜 Духовные традиции
  • 🤝 Общение с местными служителями
  • 🌿 Погружение в культуру Бурятии
Время начала: 12:00

Что можно увидеть

  • Шаманский центр Тэнгэри
  • Собор Рождества Христова
  • Буддийский женский дацан Зунгон Даржалинг
  • Соборная мечеть Улан-Удэ

Описание экскурсии

Шаманский центр Тэнгэри. Вы познакомитесь с основами традиционного бурятского шаманизма, увидите ритуальные объекты, и мы поговорим о роли шамана в жизни общины.

Собор Рождества Христова (кафедральный собор Сибирской митрополии). Вы узнаете об архитектурных особенностях и духовной ценности древлеправославного храма.

Буддийский женский дацан Зунгон Даржалинг. Уникальность этого места в том, что там основную роль играют женщины-ламы. Вы выясните, какое значение дацан имеет для буддистов и какова его роль в современном обществе.

Соборная мечеть Улан-Удэ, построенная на пожертвования верующих. Мы подробно исследуем архитектуру здания и поговорим об истории мусульманской общины в Бурятии.

Вы узнаете:

  • Как четыре религии сосуществуют в одном регионе
  • Что объединяет шаманизм, православие, буддизм и ислам в Бурятии
  • Как выглядят и функционируют разные религиозные центры
  • Как религия влияет на культуру, традиции и повседневную жизнь

Поездка подарит вам новые знания и впечатления, которые станут частью вашего культурного и личностного опыта.

Организационные детали

Экскурсия проходит на Toyota Alphard или Mercedes.

Важно знать перед экскурсией:
При посещении религиозных объектов необходимо соблюдать правила внешнего вида — это проявление уважения к культуре и традициям.

  • Одевайтесь скромно в максимально закрытую одежду неярких цветов
  • Женщинам стоит взять с собой палантин или длинный шарф, особенно если верхняя одежда короткая
  • Мужчинам не рекомендуется посещать мечеть в шортах, майках или одежде без рукавов
  • Женщинам также следует избегать облегающей одежды, брюк и блузок без рукавов. Одежда должна прикрывать всё тело, кроме лица, кистей и ступней, быть неброской и свободного кроя

Эти простые меры помогут вам чувствовать себя комфортно и не нарушать установленные нормы поведения.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваш гид в Улан-Удэ
Я аттестованный гид Республики Бурятия. Провожу индивидуальные экскурсии на своём автомобиле, делюсь историями о нашей культуре, природе и несравненной любви к родному краю. У меня есть хобби: сочинять стихи о
читать дальше

Бурятии. Некоторые из них, возможно, окажутся хорошими, но время покажет! Бурятия — это мой дом, и я горжусь тем, что могу делиться с вами её уникальными традициями, природными чудесами и рассказывать о моих талантливых земляках. Также я провожу экскурсии для сборных групп и школьников.

