Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Улан-Удэ

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Улан-Удэ, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Неизвестный Улан-Удэ
Пешая
76 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Улан-Удэ: путешествие по историческому центру и современным улицам
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ: уникальная архитектура, традиционные блюда и живописные виды
«Насладитесь видом на город с высоты птичьего полета, узнаете, почему зимой он весь «в дыму», и раскроете секреты местного характера»
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
7 500 за всё до 10 чел.
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
На машине
27 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Свидание с Байкалом: эксклюзивная поездка из Улан-Удэ
Приглашаем в путешествие к величественному Байкалу с гидом из Улан-Удэ, полное впечатлений и уникальных моментов
Начало: Гостиница Бурятия
«Летом вы искупаетесь в свежей чистой воде, осенью вас покорит мощь волн, зимой вы почувствуете, как озеро «дышит» и сохраняет теплым все вокруг, а весной вы сможете пробежаться по прозрачному льду, покрытому узорами»
17 сен в 08:00
18 сен в 08:00
16 800 за всё до 3 чел.
Меркитские просторы
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Меркитские просторы: индивидуальная экскурсия в Улан-Удэ
Путешествие в Меркитскую крепость через сёла староверов. Узнайте о битве меркитов с Чингисханом, насладитесь треккингом по сопкам и видами на степи
«Треккинговый маршрут круглогодичный, но зимой мы поднимемся только до первой смотровой площадки»
Завтра в 10:30
7 сен в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    28 августа 2024
    Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
    Прекрасная команда, позволившая нам попрощаться с Байкалом (в нашем случае). Татьяна отличный рассказчик, в обществе которой день пролетел как один миг! Спасибо огромное!
    Прекрасная команда, позволившая нам попрощаться с Байкалом (в нашем случае). Татьяна отличный рассказчик, в обществе которойПрекрасная команда, позволившая нам попрощаться с Байкалом (в нашем случае). Татьяна отличный рассказчик, в обществе которойПрекрасная команда, позволившая нам попрощаться с Байкалом (в нашем случае). Татьяна отличный рассказчик, в обществе которой
  • Н
    Наталья
    16 августа 2024
    Неизвестный Улан-Удэ
    Были на экскурсии 08.08.24, гид подъехал к указанному времени, автомобиль комфортный, рассказ про Улан-Удэ был увлекательным, рекомендуем для посещения.
  • Е
    Елена
    28 июля 2024
    Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
    Ездили на экскурсию "Свидание с Байкалом" с Сергеем. Он знает массу полезных сведений о всех местах, которые мы проезжали, заботился
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    всю дорогу, чтобы нам было интересно и комфортно. Мы посетили по дороге на Байкал женский монастырь, остановились полюбоваться на горную речку, съели вкусные буузы, а потом проехали вдоль берега Байкала с остановками. Последняя была в Горячинске, где есть городской пляж и где нам удалось даже поплавать в Байкале (t около 19-20 С)! Природа на протяжении всего нашего путешествия была прекрасна.

  • Е
    Елена
    21 июля 2024
    Неизвестный Улан-Удэ
    Нашим гидом был Георгий. Было интересно, познавательно, в свободном режиме, без какой либо спешки. Гид профессиональный, много знает, рассказывает в своей манере) Очень впечатлил Ринпоче Багша, ну и город тоже необычный.
    Нашим гидом был Георгий. Было интересно, познавательно, в свободном режиме, без какой либо спешки. Гид профессиональныйНашим гидом был Георгий. Было интересно, познавательно, в свободном режиме, без какой либо спешки. Гид профессиональный
  • О
    Ольга
    5 июля 2024
    Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
    Большое спасибо Татьяне и Туяне за прекрасный насыщенный день на Байкале. Татьяна очень внимательный гид, который искренне заботится о своих
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    гостях и очень много знает о родном крае. Масса положительных впечатлений - тут и купание в горячем источнике, и красивая дорога по холмам, и возможность познакомиться с Байкалом без толп. Хочется вернуться

  • Н
    Надежда
    12 мая 2024
    Неизвестный Улан-Удэ
    Во время экскурсии раскрывались пикантные подробности известных жителей Улан-удэ далёкого прошлого. А это очень ценно.

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Зимние»

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  2. Набережная
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Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в сентябре 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 7 500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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