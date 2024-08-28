4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Улан-Удэ: путешествие по историческому центру и современным улицам
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ: уникальная архитектура, традиционные блюда и живописные виды
«Насладитесь видом на город с высоты птичьего полета, узнаете, почему зимой он весь «в дыму», и раскроете секреты местного характера»
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Свидание с Байкалом: эксклюзивная поездка из Улан-Удэ
Приглашаем в путешествие к величественному Байкалу с гидом из Улан-Удэ, полное впечатлений и уникальных моментов
Начало: Гостиница Бурятия
«Летом вы искупаетесь в свежей чистой воде, осенью вас покорит мощь волн, зимой вы почувствуете, как озеро «дышит» и сохраняет теплым все вокруг, а весной вы сможете пробежаться по прозрачному льду, покрытому узорами»
17 сен в 08:00
18 сен в 08:00
16 800₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Меркитские просторы: индивидуальная экскурсия в Улан-Удэ
Путешествие в Меркитскую крепость через сёла староверов. Узнайте о битве меркитов с Чингисханом, насладитесь треккингом по сопкам и видами на степи
«Треккинговый маршрут круглогодичный, но зимой мы поднимемся только до первой смотровой площадки»
Завтра в 10:30
7 сен в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена28 августа 2024Прекрасная команда, позволившая нам попрощаться с Байкалом (в нашем случае). Татьяна отличный рассказчик, в обществе которой день пролетел как один миг! Спасибо огромное!
- ННаталья16 августа 2024Были на экскурсии 08.08.24, гид подъехал к указанному времени, автомобиль комфортный, рассказ про Улан-Удэ был увлекательным, рекомендуем для посещения.
- ЕЕлена28 июля 2024Ездили на экскурсию "Свидание с Байкалом" с Сергеем. Он знает массу полезных сведений о всех местах, которые мы проезжали, заботился
- ЕЕлена21 июля 2024Нашим гидом был Георгий. Было интересно, познавательно, в свободном режиме, без какой либо спешки. Гид профессиональный, много знает, рассказывает в своей манере) Очень впечатлил Ринпоче Багша, ну и город тоже необычный.
- ООльга5 июля 2024Большое спасибо Татьяне и Туяне за прекрасный насыщенный день на Байкале. Татьяна очень внимательный гид, который искренне заботится о своих
- ННадежда12 мая 2024Во время экскурсии раскрывались пикантные подробности известных жителей Улан-удэ далёкого прошлого. А это очень ценно.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Зимние»
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