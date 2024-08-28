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всю дорогу, чтобы нам было интересно и комфортно. Мы посетили по дороге на Байкал женский монастырь, остановились полюбоваться на горную речку, съели вкусные буузы, а потом проехали вдоль берега Байкала с остановками. Последняя была в Горячинске, где есть городской пляж и где нам удалось даже поплавать в Байкале (t около 19-20 С)! Природа на протяжении всего нашего путешествия была прекрасна.