Экскурсии Улан-Удэ об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» в Улан-Удэ, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
170 отзывов
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
В 35 км от Улан-Удэ находится Иволгинский дацан, известный нетленными мощами Хамбо-ламы Итигэлова и уникальной атмосферой
Начало: Площадь Советов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 500 за всё до 4 чел.
Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
55 отзывов
Буддизм в Бурятии: История и дацаны в экскурсии из Улан-Удэ
Познайте глубину буддийской мудрости, посещая священные дацаны Бурятии в уникальной экскурсии
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 09:00
30 июня в 09:00
8 670 за всё до 2 чел.
Иволгинский дацан: кусочек Тибета в России
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Иволгинский дацан: уникальная экскурсия в буддийский мир
Погрузитесь в атмосферу священного Иволгинского дацана, где буддизм оживает в каждом камне
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 580 за всё до 5 чел.
Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Душа Бурятии: уникальная экскурсия в Иволгинский дацан
Встреча с вековыми традициями буддизма и бурятской культурой в уникальном Иволгинском дацане
Начало: У гостиницы Бурятия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии
    Были в Улан-Удэ проездом на 1 день, очень хотелось посмотреть основные достопримечательности Выбрали экскурсию с 2 дацанами. Нам очень понравилось) экскурсия
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    интересная и необычная Для нас была удобна именно эта, так как с дороги большую экскурсию мы бы не потянули, но при этом все основное мы посмотрели) Анастасия весёлый и интересный гид Рекомендуем!

  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
    Очень понравилась экскурсия! Валерий интересный и позитивный человек, выехали вовремя, информацию преподносил легко и доступно. С нами был ребёнок 12
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    лет, который кое-что запомнил, поучаствовал во всех ритуалах. Нам удалось переговорить с ламой! Огромная благодарность организаторам, за подаренные знания, эмоции и ощущения от пребывания в этом замечательном месте!

    Очень понравилась экскурсия! Валерий интересный и позитивный человек, выехали вовремя, информацию преподносил легко и доступно. С
  • Н
    Надежда
    11 мая 2024
    Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии
    Экскурсия была очень познавательная. Как только сели в машину и обратно гид Анастасия все время рассказывала про историю города Улан-удэ, историю бурятского буддизма, много информации в целом. И действительно просто о сложном. Еще долго нужно осваивать полученную информацию. Благодарю!
    Экскурсия была очень познавательная. Как только сели в машину и обратно гид Анастасия все время рассказывалаЭкскурсия была очень познавательная. Как только сели в машину и обратно гид Анастасия все время рассказывалаЭкскурсия была очень познавательная. Как только сели в машину и обратно гид Анастасия все время рассказывала
  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
    Экскурсия интересная, особенно тем, кто, как и мы с буддизмом до этого не соприкасались или имеют только общие знания о
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    нем. Гид Валерий рассказал довольно много о самой философии и её основных аспектах, показал основные храмы и познакомил с ритуалами. Видно, что человек сам имеет непосредственное отношение к буддизму и знает все "изнутри". Из минусов - в программе заявлена возможность общения с ламой, но на практике оказалось, что это занимает довольно много времени, что не предусмотрено форматом экскурсии на 4 часа, поэтому нашей группе пришлось отказаться от этой части.

  • М
    Михаил
    5 мая 2024
    Буддизм: просто о сложном, или Экскурсия по главным дацанам Бурятии
    Огромное спасибо Анастасии за прекрасную организацию! Заказывали очень задолго, и всё прошло отлично, без срывов и проблем. Сама экскурсия очень рекомендуется для знакомства с Буддизмом, прекрасное понятное изложение, глубокий, интересный рассказ. Море впечатлений, большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    27 апреля 2024
    Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
    Супер! Очень понравилось!
    Супер!
  • Б
    Богдана
    5 апреля 2024
    Иволгинский дацан: кусочек Тибета в России
    Понравилось всё! И пунктуальность, и эрудированность и тонкий подход в работе. Очень приятный гид,а главное человек. Экскурсия прошла как по маслу с плавным введением в особенности религии. После экскурсии Сергей скинул дополнительные материалы, касающиеся Иволгинского дацана.
  • D
    DMITRY
    3 августа 2020
    Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
    Замечательное место. Очень рекомендую к посещению! Экскурсовод знает очень много фактов. И организаторы молодцы. После экскурсии кормят обедом, да таким, что съесть всё сразу невозможно, такое количество угощений. Еда очень вкусная и вся аутентичная, Бурятская.

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «История и архитектура»

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  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в июне 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 7 500 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 227 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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