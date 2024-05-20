1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
В 35 км от Улан-Удэ находится Иволгинский дацан, известный нетленными мощами Хамбо-ламы Итигэлова и уникальной атмосферой
Начало: Площадь Советов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Буддизм в Бурятии: История и дацаны в экскурсии из Улан-Удэ
Познайте глубину буддийской мудрости, посещая священные дацаны Бурятии в уникальной экскурсии
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 09:00
30 июня в 09:00
8 670₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Иволгинский дацан: уникальная экскурсия в буддийский мир
Погрузитесь в атмосферу священного Иволгинского дацана, где буддизм оживает в каждом камне
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 580₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Душа Бурятии: уникальная экскурсия в Иволгинский дацан
Встреча с вековыми традициями буддизма и бурятской культурой в уникальном Иволгинском дацане
Начало: У гостиницы Бурятия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия20 мая 2024Были в Улан-Удэ проездом на 1 день, очень хотелось посмотреть основные достопримечательности Выбрали экскурсию с 2 дацанами. Нам очень понравилось) экскурсия
- ООльга12 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Валерий интересный и позитивный человек, выехали вовремя, информацию преподносил легко и доступно. С нами был ребёнок 12
- ННадежда11 мая 2024Экскурсия была очень познавательная. Как только сели в машину и обратно гид Анастасия все время рассказывала про историю города Улан-удэ, историю бурятского буддизма, много информации в целом. И действительно просто о сложном. Еще долго нужно осваивать полученную информацию. Благодарю!
- ИИрина7 мая 2024Экскурсия интересная, особенно тем, кто, как и мы с буддизмом до этого не соприкасались или имеют только общие знания о
- ММихаил5 мая 2024Огромное спасибо Анастасии за прекрасную организацию! Заказывали очень задолго, и всё прошло отлично, без срывов и проблем. Сама экскурсия очень рекомендуется для знакомства с Буддизмом, прекрасное понятное изложение, глубокий, интересный рассказ. Море впечатлений, большое спасибо!
- ННаталья27 апреля 2024Супер! Очень понравилось!
- ББогдана5 апреля 2024Понравилось всё! И пунктуальность, и эрудированность и тонкий подход в работе. Очень приятный гид,а главное человек. Экскурсия прошла как по маслу с плавным введением в особенности религии. После экскурсии Сергей скинул дополнительные материалы, касающиеся Иволгинского дацана.
- DDMITRY3 августа 2020Замечательное место. Очень рекомендую к посещению! Экскурсовод знает очень много фактов. И организаторы молодцы. После экскурсии кормят обедом, да таким, что съесть всё сразу невозможно, такое количество угощений. Еда очень вкусная и вся аутентичная, Бурятская.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «История и архитектура»
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