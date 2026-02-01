«Всё включено» на Байкале: экскурсии, водная прогулка, погружение в традиции и вкуснейшая кухня
Исследовать Ольхон и Иволгинский дацан, отдохнуть в термах, станцевать танец ёхор и отведать омуля
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Улан-Удэ, время прибытия у...
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
86 900 ₽ за человека
Мир прозрачных сосулек и огромных торосов: Байкал с катанием на снегоходах и Улан-Удэ (всё включено)
Полюбоваться разными видами льда, познакомиться с бурятской культурой, принять ванну прямо на берегу
Начало: Аэропорт Байкал, 9:00
20 фев в 09:00
28 фев в 09:00
90 000 ₽ за человека
Кристальный Байкал: Ольхон и Чивыркуйский залив, Улан-Удэ и сакральные места
Полюбоваться всеми видами льда, «побурханить», покататься на хивусе, искупаться в горячих источниках
Начало: Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, 8:00 (возможна встреча в...
19 фев в 08:00
22 фев в 08:00
63 000 ₽ за человека
Увидеть Байкал от Бурятии до Ольхона: этнопогружение и главные локации (всё включено)
Посетить Иволгинский дацан, насладиться фольклорными шоу и попробовать уху, приготовленную на льду
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, 9:00
3 мар в 09:00
80 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «С детьми»
Самые популярные туры этой рубрики в Улан-Удэ
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
- «Всё включено» на Байкале: экскурсии, водная прогулка, погружение в традиции и вкуснейшая кухня;
- Мир прозрачных сосулек и огромных торосов: Байкал с катанием на снегоходах и Улан-Удэ (всё включено);
- Кристальный Байкал: Ольхон и Чивыркуйский залив, Улан-Удэ и сакральные места;
- Увидеть Байкал от Бурятии до Ольхона: этнопогружение и главные локации (всё включено).
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в феврале 2026
Сейчас в Улан-Удэ в категории "С детьми" можно забронировать 4 тура от 63 000 до 90 000.
Забронируйте тур в Улан-Удэ на 2026 год по теме «С детьми», цены от 63000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель