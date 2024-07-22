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Контрастная Монголия: индивидуальный тур с выездом из Улан-Удэ
Погрузиться в культуру страны кочевников и увидеть исторические и природные богатства
Начало: Г. Улан-Удэ, 5:00
22 июля в 05:00
26 июля в 05:00
69 000₽ за человека
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Восточное побережье Байкала: от буддийских храмов до бурятских вкусностей
Погрузитесь в уникальный мир Бурятии: от величественного Байкала до духовных буддийских храмов и традиционной кухни
Начало: Аэропорт Улан-Удэ
22 июля в 08:00
23 июля в 08:00
95 000₽ за человека
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Рыбалка на Байкале: эксклюзивный тур с местным егерем в Улан-Удэ
Погрузитесь в мир рыбалки на Байкале в компании опытного местного егеря. Неповторимые впечатления и богатый улов гарантированы
Начало: Улан-Удэ, аэропорт или железнодорожный вокзал
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Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «На ноябрьские праздники»
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