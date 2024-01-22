Про лёд из Улан-Удэ

Найдено 3 тура в категории «Лёд» в Улан-Удэ, цены от 84 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
3 отзыва
7 дней
Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
«Бескрайние просторы, заснеженные горы и, конечно же, кристально чистый и звонкий байкальский лед»
2 мар в 10:00
108 000 за человека
Тур-знакомство с Бурятией: лёд Байкала, местные обычаи и буддистские святыни
На машине
7 дней
Тур-знакомство с Бурятией: лёд Байкала, местные обычаи и буддистские святыни
Встретить рассвет на Байкале, попробовать бурятскую кухню и искупаться в термах под открытым небом
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, 9:00
«Природа здесь поражает: бесконечный лёд, песчаные дюны и мраморные скалы»
2 мар в 09:00
109 000 за человека
Лёд и пламя: купание в горячих источниках и сокровища зимнего Байкала
На машине
6 дней
Лёд и пламя: купание в горячих источниках и сокровища зимнего Байкала
Расслабиться в природных ваннах, попробовать ледовый коктейль и побывать в буддийском дацане
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 08:30-09:00
«Видимость здесь невероятная: сквозь лёд можно рассмотреть даже камешки на дне»
20 фев в 09:00
27 фев в 09:00
84 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
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    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить
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    эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.

    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами
  • Н
    Наталья
    27 августа 2023
    Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала
    В августе мы провели замечательную неделю на Байкале. Первые впечатления — восторг и непреодолимое желание вернуться. Увидели изумительные побережья, потрогали
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    гранатовый песок, любовались нерпами и чайками - и все это в компании нашего гида Марианны. Она позаботилась обо всем - размещении, прогулках, экскурсиях, пикниках. Провела нас по заповедным тропам, вывела на безлюдное побережье, где мы искупались в Байкале, кормила вкуснейшими блюдами на пикниках, развлекала во время вынужденных стоянок. Много рассказывала своем любимом крае, обычаях и народе. Изначально мы скептично относились к "Местам силы" и "просветления", но позитивный настрой Марианны свел нашу иронию на нет.

  • И
    Ирина
    3 августа 2023
    Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала
    Посетили такие необычные места Бурятии, удивительно красивые и энергетически сильные. Марианна так увлекательно рассказывает о природе своей страны! Мне захотелось вернуться сюда!!! Благодарим за чудесную экскурсию по Байкалу.
  • С
    Светлана
    16 июля 2023
    Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала
    От всего сердца благодарим Марианну за профессионализм, отлично спланированное путешествие и сопровождение нашей группы в качестве гида- экскурсовода на Байкал!

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Лёд»

Самые популярные туры этой рубрики в Улан-Удэ
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
  2. Тур-знакомство с Бурятией: лёд Байкала, местные обычаи и буддистские святыни
  3. Лёд и пламя: купание в горячих источниках и сокровища зимнего Байкала
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Иволгинский дацан Хамбын Хурээ
  2. Набережная
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в ноябре 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Лёд" можно забронировать 3 тура от 84 000 до 109 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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