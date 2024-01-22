7 дней
Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
«Бескрайние просторы, заснеженные горы и, конечно же, кристально чистый и звонкий байкальский лед»
2 мар в 10:00
108 000₽ за человека
7 дней
Тур-знакомство с Бурятией: лёд Байкала, местные обычаи и буддистские святыни
Встретить рассвет на Байкале, попробовать бурятскую кухню и искупаться в термах под открытым небом
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, 9:00
«Природа здесь поражает: бесконечный лёд, песчаные дюны и мраморные скалы»
2 мар в 09:00
109 000₽ за человека
6 дней
Лёд и пламя: купание в горячих источниках и сокровища зимнего Байкала
Расслабиться в природных ваннах, попробовать ледовый коктейль и побывать в буддийском дацане
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 08:30-09:00
«Видимость здесь невероятная: сквозь лёд можно рассмотреть даже камешки на дне»
20 фев в 09:00
27 фев в 09:00
84 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий22 января 2024Бурятия: буузы, дацаны и лёд БайкалаИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Бурятия: буузы, дацаны и лёд БайкалаЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ЕЕкатерина10 января 2024Бурятия: буузы, дацаны и лёд БайкалаСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить
- ННаталья27 августа 2023Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд БайкалаВ августе мы провели замечательную неделю на Байкале. Первые впечатления — восторг и непреодолимое желание вернуться. Увидели изумительные побережья, потрогали
- ИИрина3 августа 2023Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд БайкалаПосетили такие необычные места Бурятии, удивительно красивые и энергетически сильные. Марианна так увлекательно рассказывает о природе своей страны! Мне захотелось вернуться сюда!!! Благодарим за чудесную экскурсию по Байкалу.
- ССветлана16 июля 2023Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд БайкалаОт всего сердца благодарим Марианну за профессионализм, отлично спланированное путешествие и сопровождение нашей группы в качестве гида- экскурсовода на Байкал!
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Лёд»
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