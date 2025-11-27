Людей всегда притягивал Байкал — самое чистое и глубокое озеро на планете. Его называют «батюшкой», и это не случайно: «батюшке» больше 20 миллионов лет.
У вас есть только один день, чтобы увидеть его вживую? Даже за это время озеро успеет вас очаровать, а после поездки вы скажете: «Я был на Байкале!».
Описание экскурсии
Байкальский пейзаж соединяет в себе типичные ландшафты всего мира. Только что был берег, похожий на дикий Кавказ, — и вот мы уже в Прибалтике: длинные песчаные пляжи, тихие бухточки и заливы. Это надо увидеть хотя бы раз!
Итак, в нашей программе:
- Местность Пыхта, где мы совершим обряд поклонения духам
- Сретенский монастырь — действующий женский монастырь
- Река Хаим, у которой вы услышите интересную легенду
- Посёлок Гремячинск — первый посёлок у Байкала
- Посёлок Турка с одним из самых необычных маяков России
- Природный памятник «Черепаха», который действительно напоминает гигантскую черепаху, выползающую из воды
- Посёлок Горячинск — курорт с горячими источниками, где купаются круглый год
Гид откроет для вас Байкал как край с уникальной природой и культурой. Вы услышите истории Бурятии, а также легенды, каждая из которых раскрывает душу этого места!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Mitsubishi Outlander. В машине всегда тепло и есть горячий чай с печеньками, бутерброды
- Есть два детских кресла, если на экскурсию едут дети, то не более двух
- Программа длится от 8 до 10 часов. Дорога в одну сторону занимает примерно 2 часа, осмотр достопримечательностей и знакомство с Байкалом — более 4 часов
- Отдельно оплачивается: открытый термальный бассейн — 460 ₽ за чел., обед — по желанию
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — Организатор в Улан-Удэ
Добрый день! Наш большой опыт управленческой деятельности позволяет не упустить ни одной мелочи в подготовке, организации и приёме путешественников. Порадуем гостей отличными знаниями Байкала и Бурятии и желанием не только показать эти священные места, но и сделать так, чтобы они навсегда завоевали место в ваших сердцах.
