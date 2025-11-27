Людей всегда притягивал Байкал — самое чистое и глубокое озеро на планете. Его называют «батюшкой», и это не случайно: «батюшке» больше 20 миллионов лет. У вас есть только один день, чтобы увидеть его вживую? Даже за это время озеро успеет вас очаровать, а после поездки вы скажете: «Я был на Байкале!».

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Байкальский пейзаж соединяет в себе типичные ландшафты всего мира. Только что был берег, похожий на дикий Кавказ, — и вот мы уже в Прибалтике: длинные песчаные пляжи, тихие бухточки и заливы. Это надо увидеть хотя бы раз!

Итак, в нашей программе:

Местность Пыхта , где мы совершим обряд поклонения духам

, где мы совершим обряд поклонения духам Сретенский монастырь — действующий женский монастырь

— действующий женский монастырь Река Хаим , у которой вы услышите интересную легенду

, у которой вы услышите интересную легенду Посёлок Гремячинск — первый посёлок у Байкала

— первый посёлок у Байкала Посёлок Турка с одним из самых необычных маяков России

с одним из самых необычных маяков России Природный памятник «Черепаха» , который действительно напоминает гигантскую черепаху, выползающую из воды

, который действительно напоминает гигантскую черепаху, выползающую из воды Посёлок Горячинск — курорт с горячими источниками, где купаются круглый год

Гид откроет для вас Байкал как край с уникальной природой и культурой. Вы услышите истории Бурятии, а также легенды, каждая из которых раскрывает душу этого места!

Организационные детали