Мы с вами отправимся в однодневное путешествие в самое сердце зимнего Байкала — на остров Ольхон. Вы увидите магию зимней природы: от ледовых гротов и пещер до пузырькового льда.
Вас ждут развлечения прямиком на льду Байкала, вкуснейший обед, фотосессия и встреча заката — батюшка Байкал будет радовать вас невероятными видами!
Вас ждут развлечения прямиком на льду Байкала, вкуснейший обед, фотосессия и встреча заката — батюшка Байкал будет радовать вас невероятными видами!
Ближайшие даты:
10
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11
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12
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Село Турка
- Байкал
- Мыс Хобой
- Шаман-камень
- Olkhon Ice Park
- Скала «Три Брата»
Описание
Что вас ждетТакие виды точно поразят ваше воображение! Вашему вниманию — однодневная экскурсия в самое сердце ледового царства озера Байкал, на остров Ольхон. Вы собственными глазами увидите магию, на которую способна природа зимой: ледовые гроты, пещеры, торосы -— нагромождения огромных льдин, прозрачный и пузырьковый лед… Феноменальная красота, которую вы сможете не только увидеть, но и даже услышать — речь о так называемой «симфонии Байкала». Не менее удивительным будет и рукотворный ледовый городок в посёлке Хужир — самом крупном населённом пункте острова. В однодневном путешествии вас ждут:
- прозрачный лед, пещеры, гроты и другие невероятные красоты зимнего Байкала;
- стакан чистейшей байкальской воды;
- вкусный обед на льду (уха из омуля, строганина, кедровая настойка);
- фотосессия и развлечения на льду;
- зимний закат на Байкале. Батюшка Байкал будет радовать вас невероятными видами — успевайте записаться! Вперед, за впечатлениями! Важно знать• Возьмите с собой лыжный костюм, тёплую обувь, носки, варежки или перчатки, термос и перекус.
- К экскурсии вы также сможете присоединиться из сел Турка, Гремячинск или Горячинск.
- Принимаем заявки от коллективов и организаций.
- Путешествие проходит на отечественном вездеходе УАЗ.
С 10 февраля по 30 марта
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер Улан-Удэ-Турка, Улан-Удэ-Ольхон
- Питание на Ольхоне
- Услуги гида
- Нахождение в Национальном парке
- Место начала и завершения?
- Улан-Удэ
- Когда и сколько длится?
- Когда: С 10 февраля по 30 мартаЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Связь с гидом 89146320891 Кристальный Байкал
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.