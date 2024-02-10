Путешествие на Ольхон на отечественном вездеходе

Групповая экскурсия в Улан-Удэ
Мы с вами отправимся в однодневное путешествие в самое сердце зимнего Байкала — на остров Ольхон. Вы увидите магию зимней природы: от ледовых гротов и пещер до пузырькового льда.

Вас ждут развлечения прямиком на льду Байкала, вкуснейший обед, фотосессия и встреча заката — батюшка Байкал будет радовать вас невероятными видами!
Путешествие на Ольхон на отечественном вездеходе
Путешествие на Ольхон на отечественном вездеходе
Путешествие на Ольхон на отечественном вездеходе
Путешествие на Ольхон на отечественном вездеходе
Путешествие на Ольхон на отечественном вездеходе
Путешествие на Ольхон на отечественном вездеходе
Путешествие на Ольхон на отечественном вездеходе
Ближайшие даты:
10
фев
11
фев
12
фев
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фев
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фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Село Турка
  • Байкал
  • Мыс Хобой
  • Шаман-камень
  • Olkhon Ice Park
  • Скала «Три Брата»

Описание

Что вас ждет

Такие виды точно поразят ваше воображение! Вашему вниманию — однодневная экскурсия в самое сердце ледового царства озера Байкал, на остров Ольхон. Вы собственными глазами увидите магию, на которую способна природа зимой: ледовые гроты, пещеры, торосы -— нагромождения огромных льдин, прозрачный и пузырьковый лед… Феноменальная красота, которую вы сможете не только увидеть, но и даже услышать — речь о так называемой «симфонии Байкала». Не менее удивительным будет и рукотворный ледовый городок в посёлке Хужир — самом крупном населённом пункте острова. В однодневном путешествии вас ждут:
  • прозрачный лед, пещеры, гроты и другие невероятные красоты зимнего Байкала;
  • стакан чистейшей байкальской воды;
  • вкусный обед на льду (уха из омуля, строганина, кедровая настойка);
  • фотосессия и развлечения на льду;
  • зимний закат на Байкале. Батюшка Байкал будет радовать вас невероятными видами — успевайте записаться! Вперед, за впечатлениями! Важно знать• Возьмите с собой лыжный костюм, тёплую обувь, носки, варежки или перчатки, термос и перекус.
  • К экскурсии вы также сможете присоединиться из сел Турка, Гремячинск или Горячинск.
  • Принимаем заявки от коллективов и организаций.
  • Путешествие проходит на отечественном вездеходе УАЗ.

С 10 февраля по 30 марта

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Улан-Удэ-Турка, Улан-Удэ-Ольхон
  • Питание на Ольхоне
  • Услуги гида
  • Нахождение в Национальном парке
Место начала и завершения?
Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: С 10 февраля по 30 марта
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Связь с гидом 89146320891 Кристальный Байкал
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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