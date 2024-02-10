Что вас ждет

прозрачный лед, пещеры, гроты и другие невероятные красоты зимнего Байкала;

стакан чистейшей байкальской воды;

вкусный обед на льду (уха из омуля, строганина, кедровая настойка);

фотосессия и развлечения на льду;

зимний закат на Байкале. Батюшка Байкал будет радовать вас невероятными видами — успевайте записаться! Вперед, за впечатлениями! Важно знать• Возьмите с собой лыжный костюм, тёплую обувь, носки, варежки или перчатки, термос и перекус.

К экскурсии вы также сможете присоединиться из сел Турка, Гремячинск или Горячинск.

Принимаем заявки от коллективов и организаций.

Путешествие проходит на отечественном вездеходе УАЗ.

Такие виды точно поразят ваше воображение! Вашему вниманию — однодневная экскурсия в самое сердце ледового царства озера Байкал, на остров Ольхон. Вы собственными глазами увидите магию, на которую способна природа зимой: ледовые гроты, пещеры, торосы -— нагромождения огромных льдин, прозрачный и пузырьковый лед… Феноменальная красота, которую вы сможете не только увидеть, но и даже услышать — речь о так называемой «симфонии Байкала». Не менее удивительным будет и рукотворный ледовый городок в посёлке Хужир — самом крупном населённом пункте острова. В однодневном путешествии вас ждут: