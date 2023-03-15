Зимняя сказка Байкала

Приглашаем вас в комфортное экспресс-путешествие по зимнему Байкалу

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Приглашаем вас в комфортное экспресс-путешествие по зимнему Байкалу! В зимнее время озеро Байкал по своему прекрасен и загадочен.

В феврале и марте здесь вас ждут высокие бирюзовые торосы, нагромождения ледяных глыб, наплески и сосульки на скалах и берегах, загадочные и необыкновенно красивые паутины трещин прозрачного льда, по которому вы сможете походить или прокатиться на коньках.
Зимняя сказка Байкала
Зимняя сказка Байкала
Зимняя сказка Байкала
Зимняя сказка Байкала
Зимняя сказка Байкала
Зимняя сказка Байкала
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Заснеженную береговую линию Восточного побережья озера Байкал
  • Ледяные фигуры и пещеры, созданные руками самой природы
  • Исследуете знаменитую локацию в зимнем обличии: скала «Черепаха»
  • Посетите набережную туристско-рекреационной зоны «Турка» и обрамленный ледяными наплесками маяк
  • Прогуляетесь по территории одного из старейших курортов Восточной Сибири «Горячинск», где находится выход оздоровительного термального горячего источника
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

После того как водная поверхность покрывается льдом, открывается еще больше возможностей увидеть всю красоту Байкальской природы.
Байкал замерзает постепенно и окончательно покрывается льдом только в конце января и стоит до конца марта.
В декабре и январе на Байкале подходящее время для прогулок на свежем воздухе, чтобы насладиться потрясающими пейзажами заснеженной тайги и понаблюдать за тем, как озеро постепенно сковывается в лёд. Высокие волны «строят» скульптуры из наплесков, а снежные хлопья окутывают бахромой деревья и дома.
Байкальский лед – легендарная особенность этого озера-моря. Из года в год лёд разный, но всегда неповторимо красивый. Если февральский ветер хорошо выдувает снег с поверхности льда, тем самым отшлифовав его до прозрачности, то даже можно рассмотреть камни на дне. У вас будут такие непередаваемые и захватывающие эмоции от ощущения того, что стоишь на льду, прозрачном и чистом как стекло, будто паришь над водой.

Важная информация:

  • Одежда должна быть теплая и не продуваемая. Подойдёт одежда для альпинизма, треккинга или лыжный костюм. Она удобна тем, что за счет мембран и материала дышит, хорошо вентилируется, при этом хорошо держит тепло;
  • Шарф, теплые не продуваемые варежки или перчатки;
  • Теплая непромокаемая обувь с нескользящей подошвой;
  • Очки от солнца.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается транспортный сбор: 2000 руб. с группы.
  • Перекус или обед в придорожном кафе по маршруту экскурсии
  • При желании можно подняться на маяк, чтобы посмотреть на озеро с высоты птичьего полёта (250 руб. с человека)
  • При желании (февраль, март) можно прокатиться на судне с воздушной подушкой «Хивус» (1000 руб. с человека за 30 мин.)
  • При желании можно прокатиться на снегоходе по лесной тропе (500 руб. с человека за 15 мин.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра города
Завершение: Центральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Важная информация (необходимая экипировка):
  • Одежда должна быть теплая и не продуваемая. Подойдёт одежда для альпинизма, треккинга или лыжный костюм. Она удобна тем, что за счет мембран и материала дышит, хорошо вентилируется, при этом хорошо держит тепло
  • Шарф, теплые не продуваемые варежки или перчатки
  • Теплая непромокаемая обувь с нескользящей подошвой
  • Очки от солнца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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