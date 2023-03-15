После того как водная поверхность покрывается льдом, открывается еще больше возможностей увидеть всю красоту Байкальской природы.

Байкал замерзает постепенно и окончательно покрывается льдом только в конце января и стоит до конца марта.

В декабре и январе на Байкале подходящее время для прогулок на свежем воздухе, чтобы насладиться потрясающими пейзажами заснеженной тайги и понаблюдать за тем, как озеро постепенно сковывается в лёд. Высокие волны «строят» скульптуры из наплесков, а снежные хлопья окутывают бахромой деревья и дома.

Байкальский лед – легендарная особенность этого озера-моря. Из года в год лёд разный, но всегда неповторимо красивый. Если февральский ветер хорошо выдувает снег с поверхности льда, тем самым отшлифовав его до прозрачности, то даже можно рассмотреть камни на дне. У вас будут такие непередаваемые и захватывающие эмоции от ощущения того, что стоишь на льду, прозрачном и чистом как стекло, будто паришь над водой.

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