Приглашаем вас в комфортное экспресс-путешествие по зимнему Байкалу
Приглашаем вас в комфортное экспресс-путешествие по зимнему Байкалу! В зимнее время озеро Байкал по своему прекрасен и загадочен.
В феврале и марте здесь вас ждут высокие бирюзовые торосы, нагромождения ледяных глыб, наплески и сосульки на скалах и берегах, загадочные и необыкновенно красивые паутины трещин прозрачного льда, по которому вы сможете походить или прокатиться на коньках.
В феврале и марте здесь вас ждут высокие бирюзовые торосы, нагромождения ледяных глыб, наплески и сосульки на скалах и берегах, загадочные и необыкновенно красивые паутины трещин прозрачного льда, по которому вы сможете походить или прокатиться на коньках.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩
- Заснеженную береговую линию Восточного побережья озера Байкал
- Ледяные фигуры и пещеры, созданные руками самой природы
- Исследуете знаменитую локацию в зимнем обличии: скала «Черепаха»
- Посетите набережную туристско-рекреационной зоны «Турка» и обрамленный ледяными наплесками маяк
- Прогуляетесь по территории одного из старейших курортов Восточной Сибири «Горячинск», где находится выход оздоровительного термального горячего источника
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
После того как водная поверхность покрывается льдом, открывается еще больше возможностей увидеть всю красоту Байкальской природы.
Байкал замерзает постепенно и окончательно покрывается льдом только в конце января и стоит до конца марта.
В декабре и январе на Байкале подходящее время для прогулок на свежем воздухе, чтобы насладиться потрясающими пейзажами заснеженной тайги и понаблюдать за тем, как озеро постепенно сковывается в лёд. Высокие волны «строят» скульптуры из наплесков, а снежные хлопья окутывают бахромой деревья и дома.
Байкальский лед – легендарная особенность этого озера-моря. Из года в год лёд разный, но всегда неповторимо красивый. Если февральский ветер хорошо выдувает снег с поверхности льда, тем самым отшлифовав его до прозрачности, то даже можно рассмотреть камни на дне. У вас будут такие непередаваемые и захватывающие эмоции от ощущения того, что стоишь на льду, прозрачном и чистом как стекло, будто паришь над водой.
Важная информация:
- Одежда должна быть теплая и не продуваемая. Подойдёт одежда для альпинизма, треккинга или лыжный костюм. Она удобна тем, что за счет мембран и материала дышит, хорошо вентилируется, при этом хорошо держит тепло;
- Шарф, теплые не продуваемые варежки или перчатки;
- Теплая непромокаемая обувь с нескользящей подошвой;
- Очки от солнца.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автотранспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Дополнительно оплачивается транспортный сбор: 2000 руб. с группы.
- Перекус или обед в придорожном кафе по маршруту экскурсии
- При желании можно подняться на маяк, чтобы посмотреть на озеро с высоты птичьего полёта (250 руб. с человека)
- При желании (февраль, март) можно прокатиться на судне с воздушной подушкой «Хивус» (1000 руб. с человека за 30 мин.)
- При желании можно прокатиться на снегоходе по лесной тропе (500 руб. с человека за 15 мин.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По согласованию с гидом. В пределах центра городаЗавершение: Центральная площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Важная информация (необходимая экипировка):
- Одежда должна быть теплая и не продуваемая. Подойдёт одежда для альпинизма, треккинга или лыжный костюм. Она удобна тем, что за счет мембран и материала дышит, хорошо вентилируется, при этом хорошо держит тепло
- Шарф, теплые не продуваемые варежки или перчатки
- Теплая непромокаемая обувь с нескользящей подошвой
- Очки от солнца
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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