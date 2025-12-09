К легендам, оленям и термальным источникам круглый год
Едем на Байкал, чтобы прикоснуться к уникальной природе и богатой культуре региона.
Вы увидите Каменную черепаху и услышите легенды о ней, побываете в Байкальской гавани и заглянете в гости к оленям. А в конце — целебные воды Горячинска, чтобы расслабиться и переварить полученные впечатления.
Описание экскурсии
Каменная черепаха — природная достопримечательность, с которой связано немало легенд и преданий. Говорят, её создали великие духи земли и воды, чтобы защитить Байкал от сил зла.
Байкальская гавань. Здесь — знаменитый маяк и красивые пейзажи. Вы узнаете, чем славится этот район и почему точные даты строительства маяка неизвестны.
Северные олени. Побываем там, где можно пообщаться с этими дружелюбными животными и покормить их.
Термальные источники в Горячинске. Завершите день купанием в открытых термальных бассейнах, расслабитесь и восстановите силы в целебных водах.
Примерный тайминг
10:00 — отправление из Улан-Удэ 12:00 — остановка в кафе в посёлке Турка 13:00–15:00 — скала Каменная черепаха, Байкальская гавань, маяк 15:00–16:00 — гостим у северных оленей 16:00 — курорт Горячинск, термальный бассейн 17:30 — остановка в кафе по желанию 19:00 — прибытие в Улан-Удэ
Организационные детали
Едем на комфортабельном автобусе
Дополнительные расходы (по желанию): билет на маяк — 300 ₽ за чел., термальный бассейн — 400 ₽ за чел., корм оленям — 250 ₽ за порцию, обед — по меню. Летом можно совершить прогулку на корабле: 30 мин — 1500 ₽ за чел., 1 час — 2500 ₽ за чел.
С вами будет один из гидов нашей команды
в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ербанова
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Улан-Удэ
Провела экскурсии для 288 туристов
Показываем настоящий Байкал — таким, каким его знают только местные. Мы родились и живём здесь, поэтому знаем каждую тропинку, каждую легенду и каждый тайный уголок этого удивительного края. Покажем вам читать дальше
Байкал, о котором не пишут в путеводителях — с его древними преданиями, святыми местами и неповторимой сибирской душой. Ваше путешествие будет полностью организовано: от встречи из аэропорта или ж/д вокзала и комфортного проживания до насыщенной экскурсионной программы и вкусного питания. Мы продумали всё до мельчайших деталей, чтобы вы могли просто наслаждаться отдыхом и мощной энергетикой озера. Байкал — наш дом, и мы с радостью откроем его для вас во всей красе: загадочного и бесконечно прекрасного. Приезжайте увидеть живой Байкал глазами тех, кто знает и любит его всей душой!