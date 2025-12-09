Едем на Байкал, чтобы прикоснуться к уникальной природе и богатой культуре региона. Вы увидите Каменную черепаху и услышите легенды о ней, побываете в Байкальской гавани и заглянете в гости к оленям. А в конце — целебные воды Горячинска, чтобы расслабиться и переварить полученные впечатления.

Описание экскурсии

Каменная черепаха — природная достопримечательность, с которой связано немало легенд и преданий. Говорят, её создали великие духи земли и воды, чтобы защитить Байкал от сил зла.

Байкальская гавань. Здесь — знаменитый маяк и красивые пейзажи. Вы узнаете, чем славится этот район и почему точные даты строительства маяка неизвестны.

Северные олени. Побываем там, где можно пообщаться с этими дружелюбными животными и покормить их.

Термальные источники в Горячинске. Завершите день купанием в открытых термальных бассейнах, расслабитесь и восстановите силы в целебных водах.

Примерный тайминг

10:00 — отправление из Улан-Удэ

12:00 — остановка в кафе в посёлке Турка

13:00–15:00 — скала Каменная черепаха, Байкальская гавань, маяк

15:00–16:00 — гостим у северных оленей

16:00 — курорт Горячинск, термальный бассейн

17:30 — остановка в кафе по желанию

19:00 — прибытие в Улан-Удэ

Организационные детали