Туры к озерам Улан-Удэ

Найдено 3 тура в категории «Озера» в Улан-Удэ, цены от 69 000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
На машине
5 дней
На машине
Обновиться в горячих источниках, увидеть 2 самых больших залива озера и посетить места силы
Начало: Г. Улан-Удэ, 09:00
26 янв в 08:00
2 фев в 08:00
69 000 ₽ за человека
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
На машине
На катере
4 дня
На машине

На катере
Поймать хариуса и омуля, попариться в таёжной бане и искупаться в чаше на берегу
Начало: Г. Улан-Удэ, 8:00
«Половим на реках и с катера на озере в самых рыбных местах»
25 июн в 08:00
26 июн в 08:00
70 000 ₽ за человека
Микс всего на Байкале: активный тур с дегустациями
6 дней
6 дней
Пересечь озеро и побывать в его центре, порыбачить, отведать деликатесов и обновиться в источниках
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, утром (точное время зависит от...
«Вторая локация является изюминкой тура — мало кто бывает в самой широкой части озера и пересекает его»
15 фев в 08:00
22 фев в 08:00
95 000 ₽ за человека

