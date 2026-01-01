Найдено 3 тура в категории « Озера » в Улан-Удэ, цены от 69 000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 5 дней Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии Обновиться в горячих источниках, увидеть 2 самых больших залива озера и посетить места силы Начало: Г. Улан-Удэ, 09:00 69 000 ₽ за человека На машине На катере 4 дня Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера Поймать хариуса и омуля, попариться в таёжной бане и искупаться в чаше на берегу Начало: Г. Улан-Удэ, 8:00 «Половим на реках и с катера на озере в самых рыбных местах» 70 000 ₽ за человека 6 дней Микс всего на Байкале: активный тур с дегустациями Пересечь озеро и побывать в его центре, порыбачить, отведать деликатесов и обновиться в источниках Начало: Улан-Удэ, аэропорт, утром (точное время зависит от... «Вторая локация является изюминкой тура — мало кто бывает в самой широкой части озера и пересекает его» 95 000 ₽ за человека Все туры Улан-Удэ

