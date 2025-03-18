Путешествие-перезагрузка в окрестностях Байкала: духовные практики и бурятские места силы

Искупаться в горячем чане на льду, пообщаться с ламой и шаманом и помедитировать
Отправляемся туда, где сливаются мудрость буддийских традиций, сила Байкала и величие шаманских ритуалов.

Мы посетим Иволгинский и Баргузинский дацаны, повращаем молитвенные барабаны и пройдём обряд подношения духам озера.

Не забудем полюбоваться ледяными байкальскими пейзажами, отведать строганину из свежей рыбки и покататься на коньках. Это не просто путешествие — это встреча с природой, собой и духом Сибири. Присоединяйтесь!
Путешествие-перезагрузка в окрестностях Байкала: духовные практики и бурятские места силы
Путешествие-перезагрузка в окрестностях Байкала: духовные практики и бурятские места силы
Путешествие-перезагрузка в окрестностях Байкала: духовные практики и бурятские места силы
Ближайшие даты:
10
мар
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой в поездку:

1. Тёплая одежда на -30 градусов
Будет +5, но возможен ветер. Это поможет долго и комфортно находиться на улице. Брюки, куртка – идеально не продуваемые для outdoors, обязательно капюшон. Шапка тёплая, ветроустойчивая и шарф. Носки тёплые.
Брюки должны покрывать обувь.
2. Обувь: спортивная зимняя или валенки/унты/рыбацкая обувь. Если этого нет — можно греющие стельки добавить в зимнюю обувь.
3. Личная аптечка.
4. Личные принадлежности.
5. Термос или термокружка при желании.
6. Купальник, тапочки (для источника и бани, и проруби).
7. Наличные деньги.
8. Солнцезащитный крем, гигиеническая помада.
9. Очки солнцезащитные, если глаза чувствительные к солнцу.

Особенности местности:
1. Плохая связь и интернет. «Билайн» работает только в Улан-Удэ, но не по местам поездки. Лучше всех работает «МегаФон», «Теле2». Связь будет отсутствовать совсем в национальном парке.
2. Быть готовым к большим расстояниям.
3. Вне Улан-Удэ нормального кофе нет.

Проживание. 2-местное размещение в отеле «Байкал Plaza» 4* и глэмпинг-отеле «Тайга» 3*. Номера с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В стоимость входят завтраки, обеды и ужины (кроме ужина в 6-й день).

Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусе Toyota Hiace с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

День прибытия

После перелёта встретим вас и поедем на заселение в отель. Наступило время для отдыха и адаптации. Вечером — первое знакомство с городом: прогулка, посещение знаковых мест, этношопинг.

День прибытияДень прибытияДень прибытияДень прибытия
2 день

Иволгинский дацан: встречи с ламой и шаманом

На комфортабельном микроавтобусе направляемся в Иволгинский дацан — главный буддийский центр страны. По пути узнаем о том, как буддизм укоренился в России, и обсудим правила посещения дацана.

В дацане нас ждёт погружение в философию: вращение молитвенных барабанов, медитация и созерцание. Затем пройдут личные консультации с ламой-астрологом и ламой-лекарем, который с помощью диагностики по пульсу расскажет о состоянии вашего здоровья и даст рекомендации.

Особым моментом станет встреча с феноменом нетленного тела Хамбо Ламы Этигэлова, пребывающего в состоянии самадхи с 1927 года.

После — знакомство с шаманскими традициями. Мы попросим благословения на удачу в путешествии, а при желании можно организовать индивидуальную встречу с шаманом.

Следующей остановкой станет плато Чингисхана — место силы, где, по преданиям, стоял со своим войском великий завоеватель. Земля здесь хранит многовековые легенды и мощную энергетику.

Вечером соберёмся на вкусный ужин в одном из лучших ресторанов.

Иволгинский дацан: встречи с ламой и шаманомИволгинский дацан: встречи с ламой и шаманомИволгинский дацан: встречи с ламой и шаманомИволгинский дацан: встречи с ламой и шаманомИволгинский дацан: встречи с ламой и шаманомИволгинский дацан: встречи с ламой и шаманомИволгинский дацан: встречи с ламой и шаманом
3 день

Первая встреча с Байкалом: обряд подношения духам, катание на коньках и термальные источники

После завтрака отправляемся к Байкалу. Прозрачный лёд, грандиозные торосы и бескрайние просторы. Сегодня мы встретимся с озером не только как с природным явлением, но и как с духом, значимым для бурятской культуры.

Мы пройдём обряд подношения духам местности, покатаемся на коньках по крупнейшему катку планеты и отдохнём в термальных источниках Горячинска — старейшего курорта Сибири. Завершим день прогулками по зимним тропам.

Вечером заселение в экоотель на берегу Байкала.

Первая встреча с Байкалом: обряд подношения духам, катание на коньках и термальные источникиПервая встреча с Байкалом: обряд подношения духам, катание на коньках и термальные источникиПервая встреча с Байкалом: обряд подношения духам, катание на коньках и термальные источникиПервая встреча с Байкалом: обряд подношения духам, катание на коньках и термальные источникиПервая встреча с Байкалом: обряд подношения духам, катание на коньках и термальные источникиПервая встреча с Байкалом: обряд подношения духам, катание на коньках и термальные источникиПервая встреча с Байкалом: обряд подношения духам, катание на коньках и термальные источникиПервая встреча с Байкалом: обряд подношения духам, катание на коньках и термальные источники
4 день

Утренняя практика, Баргузинский дацан

Утро начнётся с практики приветствия солнца, которая настроит нас на гармонию. Далее мы отправимся в Баргузинский дацан — место, где обитает богиня Сарасвати, известная в Бурятии как Янжима. По пути сделаем остановку у целебных аршанов, чтобы попробовать живую воду.

Баргузинский дацан — это пространство, где переплетаются энергия и вера. У Янжимы просят любви, семейного счастья и появления детей. Атмосфера этого места способна вдохновить на новые идеи и глубокие перемены в жизни.

Утренняя практика, Баргузинский дацанУтренняя практика, Баргузинский дацанУтренняя практика, Баргузинский дацанУтренняя практика, Баргузинский дацан
5 день

Чивыркуйский залив, бухта Змеевая

Утром мы едем на Чивыркуйский залив — одно из самых живописных мест Байкала. Его береговая линия изрезана заливами, островками, гротами и пещерами, а местная природа настраивает на созерцание.

Посёлок Монахово станет отправной точкой для нашего путешествия на «ледовом» транспорте. Мы доберёмся до горячих источников бухты Змеевая, где согреемся среди заснеженных пейзажей.

Обед пройдёт в формате походной трапезы, что придаст ему особую атмосферу. Вечером — рефлексия: делимся впечатлениями и эмоциями, подводим итоги дня.

Чивыркуйский залив, бухта ЗмееваяЧивыркуйский залив, бухта ЗмееваяЧивыркуйский залив, бухта Змеевая
6 день

Лёд Байкала, возвращение в Улан-Удэ

Нам предстоит насыщенный день! Мы увидим знаменитый байкальский лёд с его невероятными трещинами и прозрачностью, катаемся на коньках и пробуем строганину из свежевыловленной рыбы.

Одним из самых запоминающихся моментов станет купание в Байкале. Для нас подготовят горячий чан прямо на льду, где можно расслабиться. А после — окунуться в прорубь, чтобы почувствовать силу воды. Местные считают, что зимнее купание в Байкале укрепляет здоровье и защищает от болезней на год.

Возвращаемся в Улан-Удэ. В оставшееся время можно погулять по городу, посетить магазины с этническими сувенирами и изделиями местных мастеров: от ювелирных украшений до косметики на натуральной основе.

Вечером – прощальный ужин в стильном ресторане, где мы поделимся эмоциями от путешествия.

Лёд Байкала, возвращение в Улан-УдэЛёд Байкала, возвращение в Улан-УдэЛёд Байкала, возвращение в Улан-Удэ
7 день

Окончание тура

Сегодня вы отправитесь домой, увозя с собой не только подарки, но и уникальные впечатления, вдохновение и гармонию, обретённые в путешествии.

До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет120 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Общая медитация с ламой
  • Общий обряд с шаманом
Что не входит в цену
  • Перелёт до Улан-Удэ и обратно
  • Ужин в 6-й день
  • Доплата за 1-местное размещение - 30 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, 9:00
Завершение: Аэропорт Улан-Удэ, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Улан-Удэ

Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
На машине
6 дней
1 отзыв
Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
Погрузитесь в уникальный мир Бурятии: от величественного Байкала до духовных буддийских храмов и традиционной кухни
Начало: Аэропорт Улан-Удэ
10 июн в 08:00
24 июн в 08:00
130 000 ₽ за человека
Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
7 дней
10 отзывов
Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
Летний Байкал подарит незабываемые впечатления! Восемь дней насыщенной программы: природа, культура, традиции и уникальные места силы
Начало: Улан-Удэ
Расписание: с 1 мая по 20 сентября
Завтра в 09:00
20 мар в 09:00
91 400 ₽ за человека
Все грани Байкала
На автобусе
11 дней
3 отзыва
Все грани Байкала
Начало: Муниципальное образование Иркутск, аэропорт Иркутс...
5 июл в 10:00
12 июл в 10:00
от 142 000 ₽ за человека