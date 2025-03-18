Мы посетим Иволгинский и Баргузинский дацаны, повращаем молитвенные барабаны и пройдём обряд подношения духам озера.
Не забудем полюбоваться ледяными байкальскими пейзажами, отведать строганину из свежей рыбки и покататься на коньках. Это не просто путешествие — это встреча с природой, собой и духом Сибири. Присоединяйтесь!
мар
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой в поездку:
1. Тёплая одежда на -30 градусов
Будет +5, но возможен ветер. Это поможет долго и комфортно находиться на улице. Брюки, куртка – идеально не продуваемые для outdoors, обязательно капюшон. Шапка тёплая, ветроустойчивая и шарф. Носки тёплые.
Брюки должны покрывать обувь.
2. Обувь: спортивная зимняя или валенки/унты/рыбацкая обувь. Если этого нет — можно греющие стельки добавить в зимнюю обувь.
3. Личная аптечка.
4. Личные принадлежности.
5. Термос или термокружка при желании.
6. Купальник, тапочки (для источника и бани, и проруби).
7. Наличные деньги.
8. Солнцезащитный крем, гигиеническая помада.
9. Очки солнцезащитные, если глаза чувствительные к солнцу.
Особенности местности:
1. Плохая связь и интернет. «Билайн» работает только в Улан-Удэ, но не по местам поездки. Лучше всех работает «МегаФон», «Теле2». Связь будет отсутствовать совсем в национальном парке.
2. Быть готовым к большим расстояниям.
3. Вне Улан-Удэ нормального кофе нет.
Проживание. 2-местное размещение в отеле «Байкал Plaza» 4* и глэмпинг-отеле «Тайга» 3*. Номера с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение.
Питание. В стоимость входят завтраки, обеды и ужины (кроме ужина в 6-й день).
Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусе Toyota Hiace с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
День прибытия
После перелёта встретим вас и поедем на заселение в отель. Наступило время для отдыха и адаптации. Вечером — первое знакомство с городом: прогулка, посещение знаковых мест, этношопинг.
Иволгинский дацан: встречи с ламой и шаманом
На комфортабельном микроавтобусе направляемся в Иволгинский дацан — главный буддийский центр страны. По пути узнаем о том, как буддизм укоренился в России, и обсудим правила посещения дацана.
В дацане нас ждёт погружение в философию: вращение молитвенных барабанов, медитация и созерцание. Затем пройдут личные консультации с ламой-астрологом и ламой-лекарем, который с помощью диагностики по пульсу расскажет о состоянии вашего здоровья и даст рекомендации.
Особым моментом станет встреча с феноменом нетленного тела Хамбо Ламы Этигэлова, пребывающего в состоянии самадхи с 1927 года.
После — знакомство с шаманскими традициями. Мы попросим благословения на удачу в путешествии, а при желании можно организовать индивидуальную встречу с шаманом.
Следующей остановкой станет плато Чингисхана — место силы, где, по преданиям, стоял со своим войском великий завоеватель. Земля здесь хранит многовековые легенды и мощную энергетику.
Вечером соберёмся на вкусный ужин в одном из лучших ресторанов.
Первая встреча с Байкалом: обряд подношения духам, катание на коньках и термальные источники
После завтрака отправляемся к Байкалу. Прозрачный лёд, грандиозные торосы и бескрайние просторы. Сегодня мы встретимся с озером не только как с природным явлением, но и как с духом, значимым для бурятской культуры.
Мы пройдём обряд подношения духам местности, покатаемся на коньках по крупнейшему катку планеты и отдохнём в термальных источниках Горячинска — старейшего курорта Сибири. Завершим день прогулками по зимним тропам.
Вечером заселение в экоотель на берегу Байкала.
Утренняя практика, Баргузинский дацан
Утро начнётся с практики приветствия солнца, которая настроит нас на гармонию. Далее мы отправимся в Баргузинский дацан — место, где обитает богиня Сарасвати, известная в Бурятии как Янжима. По пути сделаем остановку у целебных аршанов, чтобы попробовать живую воду.
Баргузинский дацан — это пространство, где переплетаются энергия и вера. У Янжимы просят любви, семейного счастья и появления детей. Атмосфера этого места способна вдохновить на новые идеи и глубокие перемены в жизни.
Чивыркуйский залив, бухта Змеевая
Утром мы едем на Чивыркуйский залив — одно из самых живописных мест Байкала. Его береговая линия изрезана заливами, островками, гротами и пещерами, а местная природа настраивает на созерцание.
Посёлок Монахово станет отправной точкой для нашего путешествия на «ледовом» транспорте. Мы доберёмся до горячих источников бухты Змеевая, где согреемся среди заснеженных пейзажей.
Обед пройдёт в формате походной трапезы, что придаст ему особую атмосферу. Вечером — рефлексия: делимся впечатлениями и эмоциями, подводим итоги дня.
Лёд Байкала, возвращение в Улан-Удэ
Нам предстоит насыщенный день! Мы увидим знаменитый байкальский лёд с его невероятными трещинами и прозрачностью, катаемся на коньках и пробуем строганину из свежевыловленной рыбы.
Одним из самых запоминающихся моментов станет купание в Байкале. Для нас подготовят горячий чан прямо на льду, где можно расслабиться. А после — окунуться в прорубь, чтобы почувствовать силу воды. Местные считают, что зимнее купание в Байкале укрепляет здоровье и защищает от болезней на год.
Возвращаемся в Улан-Удэ. В оставшееся время можно погулять по городу, посетить магазины с этническими сувенирами и изделиями местных мастеров: от ювелирных украшений до косметики на натуральной основе.
Вечером – прощальный ужин в стильном ресторане, где мы поделимся эмоциями от путешествия.
Окончание тура
Сегодня вы отправитесь домой, увозя с собой не только подарки, но и уникальные впечатления, вдохновение и гармонию, обретённые в путешествии.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|120 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Общая медитация с ламой
- Общий обряд с шаманом
Что не входит в цену
- Перелёт до Улан-Удэ и обратно
- Ужин в 6-й день
- Доплата за 1-местное размещение - 30 000 ₽