На комфортабельном микроавтобусе направляемся в Иволгинский дацан — главный буддийский центр страны. По пути узнаем о том, как буддизм укоренился в России, и обсудим правила посещения дацана.

В дацане нас ждёт погружение в философию: вращение молитвенных барабанов, медитация и созерцание. Затем пройдут личные консультации с ламой-астрологом и ламой-лекарем, который с помощью диагностики по пульсу расскажет о состоянии вашего здоровья и даст рекомендации.

Особым моментом станет встреча с феноменом нетленного тела Хамбо Ламы Этигэлова, пребывающего в состоянии самадхи с 1927 года.

После — знакомство с шаманскими традициями. Мы попросим благословения на удачу в путешествии, а при желании можно организовать индивидуальную встречу с шаманом.

Следующей остановкой станет плато Чингисхана — место силы, где, по преданиям, стоял со своим войском великий завоеватель. Земля здесь хранит многовековые легенды и мощную энергетику.

Вечером соберёмся на вкусный ужин в одном из лучших ресторанов.