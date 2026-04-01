Мои заказы

Большой тур «всё включено» на Байкал: главные места, этнопрограмма, гастрономия и встреча с шаманом

Посетить Иволгинский дацан, искупаться в термах, сделать оберег, попробовать буузы и омуля
В туре вы не только увидите главные достопримечательности Байкала, природные и рукотворные, но и погрузитесь в местную культуру, вдоволь наедитесь блюд бурятской кухни и пообщаетесь с шаманом.

Полюбуетесь хрустальными гротами и
читать дальше

пузырьковым льдом, побываете на мысе Хобой и сделаете фото на фоне скалы Шаманка.

Мы покажем вам уникальные места, куда редко добираются другие путешественники: дворец богини Янжимы, Сувинский Саксонский замок и Ининский сад камней.

Прямо на застывшей поверхности озера для нас пройдёт этнопрограмма с бурятскими песнями, танцем ёхор и традиционным обедом. А в Горячинске вас ждёт купание в термальных источниках.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой: тёплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку), тёплые вещи, шапки, удобную тёплую обувь, крема с SPF-защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.

Программа тура по дням

1 день

Иволгинский дацан, буузы, прибытие в Горячинск и свободный вечер

После встречи в аэропорту Улан-Удэ позавтракаем, немного отдохнём и отправимся в Иволгинский дацан — главный центр буддизма России. Монах проведёт экскурсию, расскажет об обрядах и традициях. Здесь находятся нетленные мощи Хамбо ламы Итигэлова, пролежавшие в земле более 70 лет. При открытом доступе совершим поклонение, при желании можно посетить ламу-астролога или лекаря, приобрести обереги и сувениры.

После попробуем буузы — главное блюдо бурятской кухни, которое здесь готовят особенно вкусно.

Далее поедем к Байкалу, в посёлок Горячинск, известный минеральными источниками, лечебными грязями и чистым воздухом. Заселимся в отель, поужинаем и отдохнём.

Вечером будут доступны развлечения: посещение термального бассейна курорта «Горячинск» под открытым небом, прогулки на упряжках с хасками и северными оленями, поездки верхом, аренда снегоходов, квадроциклов, багги и другие активности.

2 день

Этнопрограмма с играми, забавами и танцами, традиционный обед и бурятские традиции

День начнётся с этнопрограммы на льду Байкала в местности «Каменная черепаха». Нас встретят в национальных костюмах и пригласят в юрту с панорамным видом на озеро. Программа включает зимние забавы, катание на коньках, рассказы о местных легендах и обычаях, живое исполнение бурятских песен и солнечный танец ёхор.

Во время программы подадут традиционный байкальский обед: уху из омуля, жареного и запечённого омуля, сугудай, овощную нарезку, деревенскую картошку, буузы и домашний пирог.

Будет возможность примерить национальные костюмы и почувствовать атмосферу бурятского праздника. Продолжительность программы — около 3–3,5 часов.

3 день

Чивыркуйский залив, волшебный лёд Байкала и купание в термальных источниках

Отправимся к Чивыркуйскому заливу, где нам откроются виды на заснеженные просторы и ледяные узоры озера. На остановке у Баргузинского залива и Чивыркуйского перешейка посетим смотровую площадку в местности Монахово, откуда виден Байкал во всей зимней красоте.

Попробуем блюда домашней кухни, а затем отправимся к островам Малый Кылтыгей и Белый Камень. Здесь лёд поражает причудливыми формами и прозрачностью — отличное место для фотосессии.

Искупаемся в термальных источниках бухты Змеевая. В нашем распоряжении — три ванны под открытым небом с температурой воды от 20 до 45 градусов. Отдохнём и восстановим силы после насыщенного дня.

4 день

Баргузинская долина: дворец богини Янжимы, Сувинский Саксонский замок и Ининский сад камней

Сегодня маршрут пройдёт по Баргузинской долине. Посетим дворец богини Янжимы, покровительницы искусства, ремёсел, мудрости, материнства и детей. К Танцующей Богине приезжают со всего мира, чтобы обратиться с молитвами и просьбами о вдохновении и благополучии.

Осмотрим Сувинский Саксонский замок — природное образование из скал, напоминающее руины древней крепости. Следующий пункт — Ининский сад камней, где на равнине разбросаны огромные глыбы. По местным поверьям, эти камни обладают магической силой и исполняют желания тех, кто прикоснётся к ним с чистыми помыслами.

Завершит день обед с блюдами национальной кухни и знакомство с традициями баргузинских бурят.

5 день

Путешествие на Ольхон: чистейший лёд, мыс Хобой, скалы Шаманка, Саган-Хушун и Три брата

Поедем на остров Ольхон. Мы рассмотрим фантастические ледяные гроты, массивные прозрачные глыбы и пузырьковый лёд. Здесь Байкал можно не только увидеть, но и услышать — его потрескивание создаёт неповторимую атмосферу.

Во время поездки желающие смогут испить чистейшей воды прямо из проруби, вырубленной над самым глубоким местом озера, а затем покататься на коньках на естественном катке.

Прибудем к мысу Хобой, откуда открываются панорамные виды. Остановимся у скалы Шаманка в посёлке Хужир, где расположен ледовый городок и проходит фестиваль Olkhon Ice Fest. Осмотрим скалу Саган-Хушун («Белый мыс») и знаменитые скальные образования Три брата.

На Ольхоне предусмотрен обед на свежем воздухе и время для фотосессии.

Переезд на остров возможен на автомобиле УАЗ (по желанию) или на судне на воздушной подушке «Хивус».

6 день

Релакс в спа, знакомство с шаманом, очищающая практика и создание оберега

После насыщенных поездок наступит время отдыха и восстановления. День будет посвящён релаксу на курорте «Горячинск» или в «Центре восточной медицины» (за дополнительную оплату). В программе — массаж, оздоровительные процедуры, консультации с врачом, термальный бассейн под открытым небом в сосновом бору и прогулки на свежем воздухе.

Вечером состоится «Шаманский вечер». Вы познакомитесь с настоящим шаманом, послушаете о древней религии, её традициях и роли шаманов в современном мире. Нас ждёт очищающая практика с использованием трав и воды, обряд призыва духа-помощника и установления связи с предками. А затем вы изготовите личный оберег и узнаете о значении обмена энергией в шаманской культуре.

7 день

Возвращение в Улан-Удэ

Днём вы сможете посетить оздоровительные процедуры, насладиться термальными ваннами и прогулками по Горячинску.

Вечером поедем в Улан-Удэ. По прибытии побываем на площади Советов с самой большой в мире головой Ленина и обзорной площадке в дацане «Ринпоче Багша». Отсюда открываются панорамные виды на город и реку Селенгу, а также можно пройти круг очищения.

После осмотра достопримечательностей будет свободное время для прогулки и фотографий. Затем — заселение в отель и отдых.

8 день

Отъезд

Утром — завтрак и трансфер в аэропорт к вашим рейсам.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет128 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Перелёт до Улан-Удэ и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - 15 000 ₽
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт или с/на вокзал
  • Дополнительные активности (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Удэ, аэропорт или ж/д вокзал, 7:00
Завершение: Улан-Удэ, аэропорт или ж/д вокзал, утро, точное время зависит от рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Улан-Удэ
Провела экскурсии для 437 туристов
Показываем настоящий Байкал — таким, каким его знают только местные. Мы родились и живём здесь, поэтому знаем каждую тропинку, каждую легенду и каждый тайный уголок этого удивительного края. Покажем вам
читать дальше

Байкал, о котором не пишут в путеводителях — с его древними преданиями, святыми местами и неповторимой сибирской душой. Ваше путешествие будет полностью организовано: от встречи из аэропорта или ж/д вокзала и комфортного проживания до насыщенной экскурсионной программы и вкусного питания. Мы продумали всё до мельчайших деталей, чтобы вы могли просто наслаждаться отдыхом и мощной энергетикой озера. Байкал — наш дом, и мы с радостью откроем его для вас во всей красе: загадочного и бесконечно прекрасного. Приезжайте увидеть живой Байкал глазами тех, кто знает и любит его всей душой!

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

