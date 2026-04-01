После встречи в аэропорту Улан-Удэ позавтракаем, немного отдохнём и отправимся в Иволгинский дацан — главный центр буддизма России. Монах проведёт экскурсию, расскажет об обрядах и традициях. Здесь находятся нетленные мощи Хамбо ламы Итигэлова, пролежавшие в земле более 70 лет. При открытом доступе совершим поклонение, при желании можно посетить ламу-астролога или лекаря, приобрести обереги и сувениры.

После попробуем буузы — главное блюдо бурятской кухни, которое здесь готовят особенно вкусно.

Далее поедем к Байкалу, в посёлок Горячинск, известный минеральными источниками, лечебными грязями и чистым воздухом. Заселимся в отель, поужинаем и отдохнём.

Вечером будут доступны развлечения: посещение термального бассейна курорта «Горячинск» под открытым небом, прогулки на упряжках с хасками и северными оленями, поездки верхом, аренда снегоходов, квадроциклов, багги и другие активности.