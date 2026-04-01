Рекомендуем взять с собой: тёплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку), тёплые вещи, шапки, удобную тёплую обувь, крема с SPF-защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.
Иволгинский дацан, буузы, прибытие в Горячинск и свободный вечер
После встречи в аэропорту Улан-Удэ позавтракаем, немного отдохнём и отправимся в Иволгинский дацан — главный центр буддизма России. Монах проведёт экскурсию, расскажет об обрядах и традициях. Здесь находятся нетленные мощи Хамбо ламы Итигэлова, пролежавшие в земле более 70 лет. При открытом доступе совершим поклонение, при желании можно посетить ламу-астролога или лекаря, приобрести обереги и сувениры.
После попробуем буузы — главное блюдо бурятской кухни, которое здесь готовят особенно вкусно.
Далее поедем к Байкалу, в посёлок Горячинск, известный минеральными источниками, лечебными грязями и чистым воздухом. Заселимся в отель, поужинаем и отдохнём.
Вечером будут доступны развлечения: посещение термального бассейна курорта «Горячинск» под открытым небом, прогулки на упряжках с хасками и северными оленями, поездки верхом, аренда снегоходов, квадроциклов, багги и другие активности.
Этнопрограмма с играми, забавами и танцами, традиционный обед и бурятские традиции
День начнётся с этнопрограммы на льду Байкала в местности «Каменная черепаха». Нас встретят в национальных костюмах и пригласят в юрту с панорамным видом на озеро. Программа включает зимние забавы, катание на коньках, рассказы о местных легендах и обычаях, живое исполнение бурятских песен и солнечный танец ёхор.
Во время программы подадут традиционный байкальский обед: уху из омуля, жареного и запечённого омуля, сугудай, овощную нарезку, деревенскую картошку, буузы и домашний пирог.
Будет возможность примерить национальные костюмы и почувствовать атмосферу бурятского праздника. Продолжительность программы — около 3–3,5 часов.
Чивыркуйский залив, волшебный лёд Байкала и купание в термальных источниках
Отправимся к Чивыркуйскому заливу, где нам откроются виды на заснеженные просторы и ледяные узоры озера. На остановке у Баргузинского залива и Чивыркуйского перешейка посетим смотровую площадку в местности Монахово, откуда виден Байкал во всей зимней красоте.
Попробуем блюда домашней кухни, а затем отправимся к островам Малый Кылтыгей и Белый Камень. Здесь лёд поражает причудливыми формами и прозрачностью — отличное место для фотосессии.
Искупаемся в термальных источниках бухты Змеевая. В нашем распоряжении — три ванны под открытым небом с температурой воды от 20 до 45 градусов. Отдохнём и восстановим силы после насыщенного дня.
Баргузинская долина: дворец богини Янжимы, Сувинский Саксонский замок и Ининский сад камней
Сегодня маршрут пройдёт по Баргузинской долине. Посетим дворец богини Янжимы, покровительницы искусства, ремёсел, мудрости, материнства и детей. К Танцующей Богине приезжают со всего мира, чтобы обратиться с молитвами и просьбами о вдохновении и благополучии.
Осмотрим Сувинский Саксонский замок — природное образование из скал, напоминающее руины древней крепости. Следующий пункт — Ининский сад камней, где на равнине разбросаны огромные глыбы. По местным поверьям, эти камни обладают магической силой и исполняют желания тех, кто прикоснётся к ним с чистыми помыслами.
Завершит день обед с блюдами национальной кухни и знакомство с традициями баргузинских бурят.
Путешествие на Ольхон: чистейший лёд, мыс Хобой, скалы Шаманка, Саган-Хушун и Три брата
Поедем на остров Ольхон. Мы рассмотрим фантастические ледяные гроты, массивные прозрачные глыбы и пузырьковый лёд. Здесь Байкал можно не только увидеть, но и услышать — его потрескивание создаёт неповторимую атмосферу.
Во время поездки желающие смогут испить чистейшей воды прямо из проруби, вырубленной над самым глубоким местом озера, а затем покататься на коньках на естественном катке.
Прибудем к мысу Хобой, откуда открываются панорамные виды. Остановимся у скалы Шаманка в посёлке Хужир, где расположен ледовый городок и проходит фестиваль Olkhon Ice Fest. Осмотрим скалу Саган-Хушун («Белый мыс») и знаменитые скальные образования Три брата.
На Ольхоне предусмотрен обед на свежем воздухе и время для фотосессии.
Переезд на остров возможен на автомобиле УАЗ (по желанию) или на судне на воздушной подушке «Хивус».
Релакс в спа, знакомство с шаманом, очищающая практика и создание оберега
После насыщенных поездок наступит время отдыха и восстановления. День будет посвящён релаксу на курорте «Горячинск» или в «Центре восточной медицины» (за дополнительную оплату). В программе — массаж, оздоровительные процедуры, консультации с врачом, термальный бассейн под открытым небом в сосновом бору и прогулки на свежем воздухе.
Вечером состоится «Шаманский вечер». Вы познакомитесь с настоящим шаманом, послушаете о древней религии, её традициях и роли шаманов в современном мире. Нас ждёт очищающая практика с использованием трав и воды, обряд призыва духа-помощника и установления связи с предками. А затем вы изготовите личный оберег и узнаете о значении обмена энергией в шаманской культуре.
Возвращение в Улан-Удэ
Днём вы сможете посетить оздоровительные процедуры, насладиться термальными ваннами и прогулками по Горячинску.
Вечером поедем в Улан-Удэ. По прибытии побываем на площади Советов с самой большой в мире головой Ленина и обзорной площадке в дацане «Ринпоче Багша». Отсюда открываются панорамные виды на город и реку Селенгу, а также можно пройти круг очищения.
После осмотра достопримечательностей будет свободное время для прогулки и фотографий. Затем — заселение в отель и отдых.
Отъезд
Утром — завтрак и трансфер в аэропорт к вашим рейсам.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
128 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт или с/на вокзал
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Перелёт до Улан-Удэ и обратно
- Доплата за 1-местное размещение - 15 000 ₽
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт или с/на вокзал
- Дополнительные активности (по желанию)