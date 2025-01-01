Тур по главным местам Бурятии и путешествие в гости к семейским староверам

Расслабиться в горячих источниках, услышать многоголосое пение и побывать в традиционной юрте
Всего за 6 дней успеем по-максимуму: прогуляемся по льду Байкала и заедем на родину матери Чингисхана — в Баргузинской долине, побываем в Иволгинском дацане и посетим старинную православную церковь, попробуем
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национальную бурятскую кухню и старорусские блюда.

А ещё увидим деревья, облачённые в белые кружева изморози, и проступивший на камне лик богини Янжиме.

Вы познакомитесь с традициями бурят и пообедаете в настоящей юрте, а на ужин вас будут ждать к себе семейские староверы из села Тарбагатай.

Тур по главным местам Бурятии и путешествие в гости к семейским староверам
Тур по главным местам Бурятии и путешествие в гости к семейским староверам
Тур по главным местам Бурятии и путешествие в гости к семейским староверам
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие детей любого возраста.

Проживание. Будем жить в гостинице в Улан-Удэ и в посёлке Усть-Баргузин, 2-3-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В программу включено 2-разовое питание (завтраки и ужины) с ужина в день заезда по завтрак в день выезда.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость тура для ребёнка до 14 лет — 48 300 рублей.

Программа тура по дням

1 день

Иволгинский дацан и экскурсия по Улан-Удэ

Встретим вас в аэропорту Улан-Удэ в 09:00 или на ж. -д. вокзале в 10:00 и отправимся в Иволгинский дацан у подножия хребта Хамар-Дабан. В монастырском комплексе находятся резиденция главы буддистов России и буддийский университет.

После заселения в гостиницу начнём обзорную экскурсию по Улан-Удэ. Вы увидите необычный памятник В. И. Ленину — огромное изваяние головы Владимира Ильича. А ещё рассмотрим здание оперного театра, пройдёмся по пешеходной улице и полюбуемся Одигитриевским кафедральным собором.

После экскурсии поужинаем и вернёмся в гостиницу.

Иволгинский дацан и экскурсия по Улан-УдэИволгинский дацан и экскурсия по Улан-УдэИволгинский дацан и экскурсия по Улан-УдэИволгинский дацан и экскурсия по Улан-УдэИволгинский дацан и экскурсия по Улан-Удэ
2 день

Усть-Баргузин и Гусихинские минеральные источники

После завтрака поедем в посёлок Усть-Баргузин на берегу Байкала. Заселимся в гостиницу и отправимся на Гусихинские минеральные источники. Вода здесь богата микроэлементами и сохраняет температуру 52°C в одном источники и 44°С в другом.

Во время прогулки насладимся необычным лесным пейзажем — деревья здесь будто облачены в белоснежные кружева. Всё дело в покрывающей их изморози.

Искупаемся в горячем бассейне со стеклянной крыше, а затем вернёмся в отель и поужинаем.

Усть-Баргузин и Гусихинские минеральные источникиУсть-Баргузин и Гусихинские минеральные источникиУсть-Баргузин и Гусихинские минеральные источники
3 день

Баргузинский и Чивыркуйский заливы и купание в горячих источниках

Позавтракаем и начнём экскурсию по заповедным местам Байкала на автомобиле. Полюбуемся Баргузинским и Чивыркуйским заливами, побываем в Забайкальском национальном парке и остановимся на Чивыркуйском перешейке, чтобы полюбоваться заливом и полуостровом Святой нос.

В Монахово поднимемся на смотровую площадку, чтобы запечатлеть Чивыркуйский залив во всей красе. А ещё пройдёмся по льду Байкала. Кстати, в заливе он замерзает раньше, чем в остальных частях озера.

Пообедаем в посёлке Катунь и поедем назад. По дороге заедем на горячие источники Кулиное, где желающие смогут прямо под открытым небом окунуться в горячие воды.

По возвращении в гостиницу — ужин.

Баргузинский и Чивыркуйский заливы и купание в горячих источникахБаргузинский и Чивыркуйский заливы и купание в горячих источникахБаргузинский и Чивыркуйский заливы и купание в горячих источникахБаргузинский и Чивыркуйский заливы и купание в горячих источниках
4 день

Баргузинская долина, обед в традиционной юрте и ущелье реки Алла

После завтрака поедем в Баргузинскую долину, на родину матери Чингисхана! Вы побываете в селе Баргузин, основанном в 17 веке, и на месте поклонения богине Янжиме — у камня, где недавно проявился её лик.

Затем познакомимся с местными бытом и обычаями в традиционной бурятской юрте, насладимся национальными блюдами на обед и поедем на курорт Алла. У эвенков, коренных обитателей, ущелье реки Алла считалось священным местом.

Вечером поужинаем и разойдёмся по номерам.

Баргузинская долина, обед в традиционной юрте и ущелье реки АллаБаргузинская долина, обед в традиционной юрте и ущелье реки АллаБаргузинская долина, обед в традиционной юрте и ущелье реки Алла
5 день

Посёлок Тарбагатай: музей быта и ужин у семейский староверов

Позавтракаем и вернёмся в Улан-Удэ, где заселимся в гостиницу. Дальше отправимся в посёлок Тарбагатай. Расстояние от города — 70 км. Вы окажетесь в месте, где с 17 века живут переселённые в Сибирь семейские староверы. ЮНЕСКО включила их самобытную культуру в «шедевры устного и нематериального наследия человечества».

Заглянем в музей быта, посетим старинный православный храм и встретимся со староверами на подворье. Ужин будет яркий: вы не только попробуете блюда старорусской кухни, но и познакомитесь с обрядами и обычаями местных и услышите уникальное многоголосное пение.

Посёлок Тарбагатай: музей быта и ужин у семейский староверовПосёлок Тарбагатай: музей быта и ужин у семейский староверов
6 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт или на ж. -д. вокзал.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет95 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2-разовое питание (завтраки и ужины)
  • Трансферы по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Улан-Удэ и обратно
  • Стоимость тура для детей до 14 лет - 48 300 рублей
  • Доплата за 1-местное размещение - 9 500 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Улан-Удэ в 09:00, ж. - д. вокзал в 10:00
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Улан-Удэ, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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