Описание тура
Организационные детали
Возможно участие детей любого возраста.
Проживание. Будем жить в гостинице в Улан-Удэ и в посёлке Усть-Баргузин, 2-3-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение.
Питание. В программу включено 2-разовое питание (завтраки и ужины) с ужина в день заезда по завтрак в день выезда.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость тура для ребёнка до 14 лет — 48 300 рублей.
Программа тура по дням
Иволгинский дацан и экскурсия по Улан-Удэ
Встретим вас в аэропорту Улан-Удэ в 09:00 или на ж. -д. вокзале в 10:00 и отправимся в Иволгинский дацан у подножия хребта Хамар-Дабан. В монастырском комплексе находятся резиденция главы буддистов России и буддийский университет.
После заселения в гостиницу начнём обзорную экскурсию по Улан-Удэ. Вы увидите необычный памятник В. И. Ленину — огромное изваяние головы Владимира Ильича. А ещё рассмотрим здание оперного театра, пройдёмся по пешеходной улице и полюбуемся Одигитриевским кафедральным собором.
После экскурсии поужинаем и вернёмся в гостиницу.
Усть-Баргузин и Гусихинские минеральные источники
После завтрака поедем в посёлок Усть-Баргузин на берегу Байкала. Заселимся в гостиницу и отправимся на Гусихинские минеральные источники. Вода здесь богата микроэлементами и сохраняет температуру 52°C в одном источники и 44°С в другом.
Во время прогулки насладимся необычным лесным пейзажем — деревья здесь будто облачены в белоснежные кружева. Всё дело в покрывающей их изморози.
Искупаемся в горячем бассейне со стеклянной крыше, а затем вернёмся в отель и поужинаем.
Баргузинский и Чивыркуйский заливы и купание в горячих источниках
Позавтракаем и начнём экскурсию по заповедным местам Байкала на автомобиле. Полюбуемся Баргузинским и Чивыркуйским заливами, побываем в Забайкальском национальном парке и остановимся на Чивыркуйском перешейке, чтобы полюбоваться заливом и полуостровом Святой нос.
В Монахово поднимемся на смотровую площадку, чтобы запечатлеть Чивыркуйский залив во всей красе. А ещё пройдёмся по льду Байкала. Кстати, в заливе он замерзает раньше, чем в остальных частях озера.
Пообедаем в посёлке Катунь и поедем назад. По дороге заедем на горячие источники Кулиное, где желающие смогут прямо под открытым небом окунуться в горячие воды.
По возвращении в гостиницу — ужин.
Баргузинская долина, обед в традиционной юрте и ущелье реки Алла
После завтрака поедем в Баргузинскую долину, на родину матери Чингисхана! Вы побываете в селе Баргузин, основанном в 17 веке, и на месте поклонения богине Янжиме — у камня, где недавно проявился её лик.
Затем познакомимся с местными бытом и обычаями в традиционной бурятской юрте, насладимся национальными блюдами на обед и поедем на курорт Алла. У эвенков, коренных обитателей, ущелье реки Алла считалось священным местом.
Вечером поужинаем и разойдёмся по номерам.
Посёлок Тарбагатай: музей быта и ужин у семейский староверов
Позавтракаем и вернёмся в Улан-Удэ, где заселимся в гостиницу. Дальше отправимся в посёлок Тарбагатай. Расстояние от города — 70 км. Вы окажетесь в месте, где с 17 века живут переселённые в Сибирь семейские староверы. ЮНЕСКО включила их самобытную культуру в «шедевры устного и нематериального наследия человечества».
Заглянем в музей быта, посетим старинный православный храм и встретимся со староверами на подворье. Ужин будет яркий: вы не только попробуете блюда старорусской кухни, но и познакомитесь с обрядами и обычаями местных и услышите уникальное многоголосное пение.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт или на ж. -д. вокзал.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|95 200 ₽
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Что включено
- Проживание
- 2-разовое питание (завтраки и ужины)
- Трансферы по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Улан-Удэ и обратно
- Стоимость тура для детей до 14 лет - 48 300 рублей
- Доплата за 1-местное размещение - 9 500 рублей