Возможно участие детей любого возраста.

Проживание. Будем жить в гостинице в Улан-Удэ и в посёлке Усть-Баргузин, 2-3-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В программу включено 2-разовое питание (завтраки и ужины) с ужина в день заезда по завтрак в день выезда.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость тура для ребёнка до 14 лет — 48 300 рублей.