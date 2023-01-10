6 дней
Бурятия - волшебная сказка Байкала
Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале Улан-Удэ
18 фев в 09:00
4 мар в 09:00
от 68 700₽ за человека
5 дней
Рыбалка на Байкале: эксклюзивный тур с местным егерем в Улан-Удэ
Погрузитесь в мир рыбалки на Байкале в компании опытного местного егеря. Неповторимые впечатления и богатый улов гарантированы
Начало: Улан-Удэ, аэропорт или железнодорожный вокзал
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
59 000₽ за человека
6 дней
Тур по главным местам Бурятии и путешествие в гости к семейским староверам
Расслабиться в горячих источниках, услышать многоголосое пение и побывать в традиционной юрте
Начало: Аэропорт Улан-Удэ в 09:00, ж. - д. вокзал в 10:00
1 янв в 09:00
7 янв в 08:00
116 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда10 января 2023На зимние новогодние каникулы совершили незабываемое путешествие по Бурятии. Тур организовала Титова Галина Анатольевна. Всё было организовано точно, слажено и
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «От ж/д вокзала»
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Сколько стоит тур в Улан-Удэ в ноябре 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 тура от 59 000 до 116 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры в Улан-Удэ с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Улан-Удэ, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2024 от 59000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь