Туры от Ж/Д вокзала Улан-Удэ

Найдено 3 тура в категории «От ж/д вокзала» в Улан-Удэ, цены от 59 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Бурятия - волшебная сказка Байкала
1 отзыв
6 дней
Бурятия - волшебная сказка Байкала
Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале Улан-Удэ
18 фев в 09:00
4 мар в 09:00
от 68 700 за человека
Самые рыбные места на Байкале от местного егеря
На машине
5 дней
Рыбалка на Байкале: эксклюзивный тур с местным егерем в Улан-Удэ
Погрузитесь в мир рыбалки на Байкале в компании опытного местного егеря. Неповторимые впечатления и богатый улов гарантированы
Начало: Улан-Удэ, аэропорт или железнодорожный вокзал
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
59 000 за человека
Тур по главным местам Бурятии и путешествие в гости к семейским староверам
На машине
6 дней
Тур по главным местам Бурятии и путешествие в гости к семейским староверам
Расслабиться в горячих источниках, услышать многоголосое пение и побывать в традиционной юрте
Начало: Аэропорт Улан-Удэ в 09:00, ж. - д. вокзал в 10:00
1 янв в 09:00
7 янв в 08:00
116 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    10 января 2023
    Бурятия - волшебная сказка Байкала
    На зимние новогодние каникулы совершили незабываемое путешествие по Бурятии. Тур организовала Титова Галина Анатольевна. Всё было организовано точно, слажено и
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    вовремя. Все локации, стыковки были удачными. Принимающая сторона тоже показала себя с лучшей стороны. Замечательный гид Аюна и её водитель Наталья встретили нас в аэропорту и провели великолепную экскурсию по Иволгинскому дацану и Улан-Удэ. Утром приехало такси и доставило нас на автовокзал. Автобус довёз до Усть-Баргузина. Там встретили нас гид Елена и водитель Николай. Люди замечательные и мастера своего дела. Устроились в отель и поехали на минеральные термальные источники. Вокруг красота! Побывали мы в гостях у бурятов в юрте, поели местные блюда, поднимались к святому камню с изображением лика Богини, поднялись на Баргузинский хребет в долину реки Алла. Где тоже принимали ванну в термальных минеральных источниках. А на следующий день ещё более незабываемое путешествие в Баргузинский заповедник на берега Баргузинского и Чивыркуйского заливов‚ с видом завораживающим на полуостров Святой нос!! Купание в мороз под голубым небом среди замерших болот — это сказка! Много интересного узнали и увидели. Спасибо огромное, Галина, за организацию такого тура. Спасибо гидам Аюне и Елене, их водителям Наталье и Николаю. И всем тем‚ кто принимал участие в нашем путешествии в Бурятию — волшебную сторону!! С большой благодарностью: Надежда и Юлия.

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «От ж/д вокзала»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Бурятия - волшебная сказка Байкала
  2. Самые рыбные места на Байкале от местного егеря
  3. Тур по главным местам Бурятии и путешествие в гости к семейским староверам
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Иволгинский дацан Хамбын Хурээ
  2. Набережная
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в ноябре 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 тура от 59 000 до 116 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры в Улан-Удэ с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Улан-Удэ, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2024 от 59000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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