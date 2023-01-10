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вовремя. Все локации, стыковки были удачными. Принимающая сторона тоже показала себя с лучшей стороны. Замечательный гид Аюна и её водитель Наталья встретили нас в аэропорту и провели великолепную экскурсию по Иволгинскому дацану и Улан-Удэ. Утром приехало такси и доставило нас на автовокзал. Автобус довёз до Усть-Баргузина. Там встретили нас гид Елена и водитель Николай. Люди замечательные и мастера своего дела. Устроились в отель и поехали на минеральные термальные источники. Вокруг красота! Побывали мы в гостях у бурятов в юрте, поели местные блюда, поднимались к святому камню с изображением лика Богини, поднялись на Баргузинский хребет в долину реки Алла. Где тоже принимали ванну в термальных минеральных источниках. А на следующий день ещё более незабываемое путешествие в Баргузинский заповедник на берега Баргузинского и Чивыркуйского заливов‚ с видом завораживающим на полуостров Святой нос!! Купание в мороз под голубым небом среди замерших болот — это сказка! Много интересного узнали и увидели. Спасибо огромное, Галина, за организацию такого тура. Спасибо гидам Аюне и Елене, их водителям Наталье и Николаю. И всем тем‚ кто принимал участие в нашем путешествии в Бурятию — волшебную сторону!! С большой благодарностью: Надежда и Юлия.