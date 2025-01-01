Мир прозрачных сосулек и огромных торосов: Байкал с катанием на снегоходах и Улан-Удэ (всё включено)
Полюбоваться разными видами льда, познакомиться с бурятской культурой, принять ванну прямо на берегу
Начало: Аэропорт Байкал, 9:00
10 фев в 09:00
12 фев в 09:00
90 000 ₽ за человека
Природа, культура, святыни: знакомство с Бурятией и зимним Байкалом (всё включено)
Погулять по Улан-Удэ и Ольхону, поучаствовать в этно-программе и искупаться в горячих источниках
Начало: Улан-Удэ, 7:00
1 фев в 07:00
8 фев в 07:00
105 500 ₽ за человека
Микс всего на Байкале: активный тур с дегустациями
Пересечь озеро и побывать в его центре, порыбачить, отведать деликатесов и обновиться в источниках
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, утром (точное время зависит от...
15 фев в 08:00
22 фев в 08:00
95 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Экстремальные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Улан-Удэ
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в декабре 2025
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Экстремальные туры" можно забронировать 3 тура от 90 000 до 105 500.
Забронируйте тур в Улан-Удэ на 2026 год по теме «Экстремальные туры», цены от 90000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль