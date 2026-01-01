Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Улан-Удэ, позавтракаем, немного передохнём и отправимся к одному из главных мест силы региона — Иволгинскому дацану, главному центру буддизма России. Монах проведёт экскурсию и расскажет об обычаях, ритуалах и обрядах. Здесь же находятся нетленные мощи Хамбо ламы Итигэлова: его тело пролежало в земле больше 70 лет и почти не подверглось тлению — при открытом храме желающие смогут совершить поклонение. По желанию вы также сможете зайти к ламе-астрологу или лекарю и выбрать буддийские сувениры и обереги. После попробуем бурятские буузы — у дацана их готовят особенно вкусно.

Затем вас ждёт короткое знакомство с Улан-Удэ: остановимся на площади Советов у самой большой в мире головы Ленина и поднимемся на обзорную площадку в дацане Ринпоче Багша с видом на город и Селенгу, пройдём круг очищения. Далее отправимся к Байкалу, в посёлок Горячинск, известный минеральными источниками, целебными грязями и особым воздухом, заселимся в отель и отдохнём.

При желании вечером можно выбрать дополнительные активности: катание на упряжках с хаски или северными оленями, снегоходах, квадроциклах прогулку на лошадях и другое.