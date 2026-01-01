Природа, культура, святыни: знакомство с Бурятией и зимним Байкалом (всё включено)

Погулять по Улан-Удэ и Ольхону, поучаствовать в этнопрограмме и искупаться в горячих источниках
Вы попадёте в настоящую зимнюю сказку! Мы заглянем в местные святыни — Иволгинсий дацан и Дворец богини Янжимы — покровительницы искусств, мудрости и материнства.

Во время участия в этнопрограмме вы познакомитесь
с бурятскими традициями, покатаетесь на коньках, снегоходе и хивусе, услышите легенды, загадки и предсказания.

Окунётесь в магию льда на Ольхоне с «хрустальными» гротами, узорами и застывшими в прозрачной толще пузырьками. Посетите знаменитые мыс Хобой, скалы Шаманка и Три Брата.

В Чивыркуйском заливе мы устроим фотосессию на островах Малый Кылтыгей и Белый камень и погреемся в термальных источниках бухты Змеевая. А в Баргузинской долине увидим скальный «замок» и мистический сад камней. Яркие впечатления от поездки останутся с вами надолго!

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять: тёплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку), тёплые вещи, шапку, удобную тёплую обувь, крем с SPF, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.

Программа тура по дням

1 день

Иволгинский дацан, знакомство с Улан-Удэ, переезд в Горячинск

Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Улан-Удэ, позавтракаем, немного передохнём и отправимся к одному из главных мест силы региона — Иволгинскому дацану, главному центру буддизма России. Монах проведёт экскурсию и расскажет об обычаях, ритуалах и обрядах. Здесь же находятся нетленные мощи Хамбо ламы Итигэлова: его тело пролежало в земле больше 70 лет и почти не подверглось тлению — при открытом храме желающие смогут совершить поклонение. По желанию вы также сможете зайти к ламе-астрологу или лекарю и выбрать буддийские сувениры и обереги. После попробуем бурятские буузы — у дацана их готовят особенно вкусно.

Затем вас ждёт короткое знакомство с Улан-Удэ: остановимся на площади Советов у самой большой в мире головы Ленина и поднимемся на обзорную площадку в дацане Ринпоче Багша с видом на город и Селенгу, пройдём круг очищения. Далее отправимся к Байкалу, в посёлок Горячинск, известный минеральными источниками, целебными грязями и особым воздухом, заселимся в отель и отдохнём.

При желании вечером можно выбрать дополнительные активности: катание на упряжках с хаски или северными оленями, снегоходах, квадроциклах прогулку на лошадях и другое.

2 день

Погружение в бурятскую культуру

Сегодня вас ждёт этнопрограмма на льду Байкала. Вас встретят в национальных костюмах по всем традициям, покажут юрту с панорамными окнами на берегу озера, устроят зимние забавы и катание на коньках. Вы проедете на снегоходе и хивусе к участкам прозрачного льда, услышите местные легенды, загадки и предсказания, а также поучаствуете в фото- и видеосъёмке.

Обязательная часть дня — ёхор, солнечный танец бурятского народа, и традиционный байкальский обед: уха из свежего омуля, жареный омуль, омуль в кляре, сугудай, овощная нарезка, деревенская картошечка, бурятские буузы и домашний пирог на десерт.

Завершат программу бурятские народные песни в живом исполнении. Продолжительность программы — 3–3,5 часа, после — отдых.

3 день

Фантастический лёд и купание в горячих источниках

В этот день мы отправимся в Чивыркуйский залив — одно из самых притягательных мест Байкала, где можно увидеть зимнее озеро под ледяным «панцирем» и принять минеральные ванны прямо под открытым небом. По пути насладимся природой Баргузинского залива и Чивыркуйского перешейка, а также поднимемся на смотровую площадку в местности Монахово с захватывающими панорамами.

Здесь же попробуем блюда домашней кухни — вкусно и особенно атмосферно на фоне байкальских пейзажей. Затем посетим острова Малый Кылтыгей и Белый камень, где лёд предстанет в самых необычных формах, и устроим фотосессию.

Финальная «вишенка» дня — бухта Змеевая, знаменитая термальными источниками: вас будут ждать 3 ванны с температурой воды от 20 до 45°C, купание в которых помогает укрепить здоровье и улучшить самочувствие.

4 день

Знаменитый Ольхон

Этот день посвятим поездке на знаменитый остров Ольхон. Добраться туда можно двумя способами: на УАЗе (по желанию) или на хивусе (включено в стоимость). Зимний Байкал здесь выглядит так, будто его придумали художники: «хрустальные» гроты, нагромождения ледяных глыб, пузырьковый лёд — всё это не только можно увидеть, но даже услышать и почувствовать. Будет и необычный момент — над самым глубоким местом озера вырезают прорубь, и желающие смогут попробовать чистейшую байкальскую воду. Также вы прокатитесь на коньках по гигантскому катку.

Затем поедем на мыс Хобой — одно из мест силы Ольхона и одну из самых живописных точек острова, где влюбляешься в зимний Байкал окончательно. После отправимся к скале Шаманка в посёлке Хужир, а также заглянем в рукотворный ледовый городок и попадём на ежегодный фестиваль Olkhon Ice Fest — яркий праздник культуры и спорта.

Далее посетим скалу Саган-Хушун — «Белый мыс» в переводе с бурятского — и скалы Три Брата со своей историей. Завершим день вкусным обедом на свежем воздухе и фотосессией.

5 день

Дворец богини Янжимы, скалы и сад камней

Сегодня нас ждёт Баргузинская долина — место, где силы природы соединяются с горными пейзажами. Мы посетим Дворец богини Янжимы — покровительницы искусств, наук, ремёсел и мудрости, а также материнства, детей и учащихся. К ней приезжают со всего мира, чтобы попросить о детях, замужестве и семейном благополучии.

Затем отправимся к Сувинскому Саксонскому замку — мистическим скалам, напоминающим руины с каменными башнями. Место имеет сакральное значение — вы узнаете легенды о нём. Далее посмотрим на природное чудо — «Ининский сад камней»: огромные глыбы тут будто рассыпаны по идеально ровной поверхности. Местные верят, что они хранят магическую силу и могут подарить чудо тому, кто к ним прикоснётся.

По традиции познакомимся с обычаями баргузинских бурят за обедом, после чего вернёмся в Улан-Удэ, заселимся в отель, отдохнём и поужинаем.

6 день

Завершение тура, отъезд

Позавтракаем, соберём вещи и отправимся в аэропорт. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание105 500 ₽
1-местное проживание120 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Улан-Удэ и обратно
  • Транспортное обслуживание по маршруту
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Перелёт/переезд до Улан-Удэ и обратно
  • Дополнительные услуги и развлечения вне программы
  • Страховка
  • 1-местное размещение - от 15 000 ₽ за тур
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Удэ, 7:00
Завершение: Улан-Удэ, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Улан-Удэ
Провела экскурсии для 445 туристов
Показываем настоящий Байкал — таким, каким его знают только местные. Мы родились и живём здесь, поэтому знаем каждую тропинку, каждую легенду и каждый тайный уголок этого удивительного края. Покажем вам
Байкал, о котором не пишут в путеводителях — с его древними преданиями, святыми местами и неповторимой сибирской душой. Ваше путешествие будет полностью организовано: от встречи из аэропорта или ж/д вокзала и комфортного проживания до насыщенной экскурсионной программы и вкусного питания. Мы продумали всё до мельчайших деталей, чтобы вы могли просто наслаждаться отдыхом и мощной энергетикой озера. Байкал — наш дом, и мы с радостью откроем его для вас во всей красе: загадочного и бесконечно прекрасного. Приезжайте увидеть живой Байкал глазами тех, кто знает и любит его всей душой!

