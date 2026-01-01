Во время участия в этнопрограмме вы познакомитесь
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять: тёплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку), тёплые вещи, шапку, удобную тёплую обувь, крем с SPF, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.
Программа тура по дням
Иволгинский дацан, знакомство с Улан-Удэ, переезд в Горячинск
Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Улан-Удэ, позавтракаем, немного передохнём и отправимся к одному из главных мест силы региона — Иволгинскому дацану, главному центру буддизма России. Монах проведёт экскурсию и расскажет об обычаях, ритуалах и обрядах. Здесь же находятся нетленные мощи Хамбо ламы Итигэлова: его тело пролежало в земле больше 70 лет и почти не подверглось тлению — при открытом храме желающие смогут совершить поклонение. По желанию вы также сможете зайти к ламе-астрологу или лекарю и выбрать буддийские сувениры и обереги. После попробуем бурятские буузы — у дацана их готовят особенно вкусно.
Затем вас ждёт короткое знакомство с Улан-Удэ: остановимся на площади Советов у самой большой в мире головы Ленина и поднимемся на обзорную площадку в дацане Ринпоче Багша с видом на город и Селенгу, пройдём круг очищения. Далее отправимся к Байкалу, в посёлок Горячинск, известный минеральными источниками, целебными грязями и особым воздухом, заселимся в отель и отдохнём.
При желании вечером можно выбрать дополнительные активности: катание на упряжках с хаски или северными оленями, снегоходах, квадроциклах прогулку на лошадях и другое.
Погружение в бурятскую культуру
Сегодня вас ждёт этнопрограмма на льду Байкала. Вас встретят в национальных костюмах по всем традициям, покажут юрту с панорамными окнами на берегу озера, устроят зимние забавы и катание на коньках. Вы проедете на снегоходе и хивусе к участкам прозрачного льда, услышите местные легенды, загадки и предсказания, а также поучаствуете в фото- и видеосъёмке.
Обязательная часть дня — ёхор, солнечный танец бурятского народа, и традиционный байкальский обед: уха из свежего омуля, жареный омуль, омуль в кляре, сугудай, овощная нарезка, деревенская картошечка, бурятские буузы и домашний пирог на десерт.
Завершат программу бурятские народные песни в живом исполнении. Продолжительность программы — 3–3,5 часа, после — отдых.
Фантастический лёд и купание в горячих источниках
В этот день мы отправимся в Чивыркуйский залив — одно из самых притягательных мест Байкала, где можно увидеть зимнее озеро под ледяным «панцирем» и принять минеральные ванны прямо под открытым небом. По пути насладимся природой Баргузинского залива и Чивыркуйского перешейка, а также поднимемся на смотровую площадку в местности Монахово с захватывающими панорамами.
Здесь же попробуем блюда домашней кухни — вкусно и особенно атмосферно на фоне байкальских пейзажей. Затем посетим острова Малый Кылтыгей и Белый камень, где лёд предстанет в самых необычных формах, и устроим фотосессию.
Финальная «вишенка» дня — бухта Змеевая, знаменитая термальными источниками: вас будут ждать 3 ванны с температурой воды от 20 до 45°C, купание в которых помогает укрепить здоровье и улучшить самочувствие.
Знаменитый Ольхон
Этот день посвятим поездке на знаменитый остров Ольхон. Добраться туда можно двумя способами: на УАЗе (по желанию) или на хивусе (включено в стоимость). Зимний Байкал здесь выглядит так, будто его придумали художники: «хрустальные» гроты, нагромождения ледяных глыб, пузырьковый лёд — всё это не только можно увидеть, но даже услышать и почувствовать. Будет и необычный момент — над самым глубоким местом озера вырезают прорубь, и желающие смогут попробовать чистейшую байкальскую воду. Также вы прокатитесь на коньках по гигантскому катку.
Затем поедем на мыс Хобой — одно из мест силы Ольхона и одну из самых живописных точек острова, где влюбляешься в зимний Байкал окончательно. После отправимся к скале Шаманка в посёлке Хужир, а также заглянем в рукотворный ледовый городок и попадём на ежегодный фестиваль Olkhon Ice Fest — яркий праздник культуры и спорта.
Далее посетим скалу Саган-Хушун — «Белый мыс» в переводе с бурятского — и скалы Три Брата со своей историей. Завершим день вкусным обедом на свежем воздухе и фотосессией.
Дворец богини Янжимы, скалы и сад камней
Сегодня нас ждёт Баргузинская долина — место, где силы природы соединяются с горными пейзажами. Мы посетим Дворец богини Янжимы — покровительницы искусств, наук, ремёсел и мудрости, а также материнства, детей и учащихся. К ней приезжают со всего мира, чтобы попросить о детях, замужестве и семейном благополучии.
Затем отправимся к Сувинскому Саксонскому замку — мистическим скалам, напоминающим руины с каменными башнями. Место имеет сакральное значение — вы узнаете легенды о нём. Далее посмотрим на природное чудо — «Ининский сад камней»: огромные глыбы тут будто рассыпаны по идеально ровной поверхности. Местные верят, что они хранят магическую силу и могут подарить чудо тому, кто к ним прикоснётся.
По традиции познакомимся с обычаями баргузинских бурят за обедом, после чего вернёмся в Улан-Удэ, заселимся в отель, отдохнём и поужинаем.
Завершение тура, отъезд
Позавтракаем, соберём вещи и отправимся в аэропорт. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание
|105 500 ₽
|1-местное проживание
|120 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Улан-Удэ и обратно
- Транспортное обслуживание по маршруту
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Перелёт/переезд до Улан-Удэ и обратно
- Дополнительные услуги и развлечения вне программы
- Страховка
- 1-местное размещение - от 15 000 ₽ за тур