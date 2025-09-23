Бурятский Байкал: треккинги, священные места и термальные источники
Отправиться к Святому Носу, посетить Баргузинскую долину и Иволгинский дацан и погулять по льду
Начало: Улан-Удэ, аэропорт «Байкал», 10:00
«Будем много гулять по лесу и по Байкалу, кататься на «буханках» и лыжах, обновляться в термальных источниках и огромной чане с горячей водой»
15 мар в 10:00
89 900 ₽ за человека
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Поймать хариуса и омуля, попариться в таёжной бане и искупаться в чаше на берегу
Начало: Г. Улан-Удэ, 8:00
«Остановимся в таёжном деревянном доме с баней на территории, в оборудованном кемпинге на берегу Байкала с баней и чашей для купания»
25 июн в 08:00
26 июн в 08:00
70 000 ₽ за человека
За трофеями на Байкал: рыбалка с катера, катамарана и на реках
Порыбачить в секретных местах, найти лежбища нерп и расслабиться в бане с чашей для купания
Начало: Г. Улан-Удэ, 8:00
«Остановимся в оборудованном кемпинге на берегу Байкала с баней и чашей для купания»
25 июн в 08:00
26 июн в 08:00
105 000 ₽ за человека
