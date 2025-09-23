Найдено 3 тура в категории « SPA » в Улан-Удэ, цены от 70 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 7 дней Бурятский Байкал: треккинги, священные места и термальные источники Отправиться к Святому Носу, посетить Баргузинскую долину и Иволгинский дацан и погулять по льду Начало: Улан-Удэ, аэропорт «Байкал», 10:00 «Будем много гулять по лесу и по Байкалу, кататься на «буханках» и лыжах, обновляться в термальных источниках и огромной чане с горячей водой» 89 900 ₽ за человека На машине На катере 4 дня Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера Поймать хариуса и омуля, попариться в таёжной бане и искупаться в чаше на берегу Начало: Г. Улан-Удэ, 8:00 «Остановимся в таёжном деревянном доме с баней на территории, в оборудованном кемпинге на берегу Байкала с баней и чашей для купания» 70 000 ₽ за человека На машине На катере 5 дней За трофеями на Байкал: рыбалка с катера, катамарана и на реках Порыбачить в секретных местах, найти лежбища нерп и расслабиться в бане с чашей для купания Начало: Г. Улан-Удэ, 8:00 «Остановимся в оборудованном кемпинге на берегу Байкала с баней и чашей для купания» 105 000 ₽ за человека Все туры Улан-Удэ

