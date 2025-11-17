Регина — ваш гид в Ульяновске

Провела экскурсии для 35 туристов

Я родилась и живу в Ульяновске, занимаюсь краеведением и литературой, работаю с акварелью. С любовью расскажу вам о Винновской роще и покажу её живописные пейзажи, которые так и хочется зарисовать. В процессе обучу вас основам акварели, чтобы вы могли взять с собой впечатления от поездки и сохранить их в том числе в виде рисунка.