В уютной кофейне у Прибрежного парка Ульяновска проходит акварельный мастер-класс.
Здесь можно познакомиться с основами акварельной живописи, создать свою картину и насладиться атмосферой заведения.
Участники могут выбрать, что рисовать: интерьер кофейни, пейзаж с террасы или работу по фотореференсу. В процессе обсуждаются интересные факты о левом берегу Ульяновска. Все материалы предоставляются, а напитки и закуски можно приобрести отдельно
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Познакомьтесь с акварельной живописью
- ☕ Насладитесь атмосферой уютной кофейни
- 🌳 Вид на Прибрежный парк
- 🖌️ Все материалы включены
- 🗣️ Интересные истории о левом берегу Ульяновска
Что можно увидеть
- Прибрежный парк
Описание мастер-класса
Встретимся в уютной кофейне около Прибрежного парка. Представьте: розовые стены, мягкие диванчики и цветы на столиках. А из окна виднеется парк.
- Я расскажу об основных техниках акварели и о том, как применять их на практике
- На выбор вы нарисуете интерьер кофейни или пейзаж, открывающийся с летней террасы. Либо поработаете над рисунком по фотореференсу на тему времён года
- Во время мастер-класса вы сможете попробовать напитки или перекусить
- А ещё поболтаем о непростой судьбе левого берега Ульяновска, который после строительства водохранилищ сильно изменился, но продолжил активно развиваться
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а мастер-класс по акварельному рисунку
- Еда и напитки оплачиваются отдельно по желанию
- Рисовать будем на акварельной бумаге формата А4, все нужные материалы я предоставлю
- В зависимости от погоды будем рисовать внутри кофейни или на летней террасе
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Прибрежного парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Регина — ваш гид в Ульяновске
Провела экскурсии для 35 туристов
Я родилась и живу в Ульяновске, занимаюсь краеведением и литературой, работаю с акварелью. С любовью расскажу вам о Винновской роще и покажу её живописные пейзажи, которые так и хочется зарисовать. В процессе обучу вас основам акварели, чтобы вы могли взять с собой впечатления от поездки и сохранить их в том числе в виде рисунка.
