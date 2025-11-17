Мои заказы

Акварельный мастер-класс в кофейне у Прибрежного парка в Ульяновске

Откройте для себя акварельное искусство в уютной кофейне Ульяновска. Погрузитесь в творчество, наслаждаясь видом на парк и чашечкой ароматного напитка
В уютной кофейне у Прибрежного парка Ульяновска проходит акварельный мастер-класс.

Здесь можно познакомиться с основами акварельной живописи, создать свою картину и насладиться атмосферой заведения.

Участники могут выбрать, что рисовать: интерьер кофейни, пейзаж с террасы или работу по фотореференсу. В процессе обсуждаются интересные факты о левом берегу Ульяновска. Все материалы предоставляются, а напитки и закуски можно приобрести отдельно

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Познакомьтесь с акварельной живописью
  • ☕ Насладитесь атмосферой уютной кофейни
  • 🌳 Вид на Прибрежный парк
  • 🖌️ Все материалы включены
  • 🗣️ Интересные истории о левом берегу Ульяновска
Что можно увидеть

  • Прибрежный парк

Описание мастер-класса

Встретимся в уютной кофейне около Прибрежного парка. Представьте: розовые стены, мягкие диванчики и цветы на столиках. А из окна виднеется парк.

  • Я расскажу об основных техниках акварели и о том, как применять их на практике
  • На выбор вы нарисуете интерьер кофейни или пейзаж, открывающийся с летней террасы. Либо поработаете над рисунком по фотореференсу на тему времён года
  • Во время мастер-класса вы сможете попробовать напитки или перекусить
  • А ещё поболтаем о непростой судьбе левого берега Ульяновска, который после строительства водохранилищ сильно изменился, но продолжил активно развиваться

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а мастер-класс по акварельному рисунку
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно по желанию
  • Рисовать будем на акварельной бумаге формата А4, все нужные материалы я предоставлю
  • В зависимости от погоды будем рисовать внутри кофейни или на летней террасе

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Прибрежного парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Регина
Регина — ваш гид в Ульяновске
Провела экскурсии для 35 туристов
Я родилась и живу в Ульяновске, занимаюсь краеведением и литературой, работаю с акварелью. С любовью расскажу вам о Винновской роще и покажу её живописные пейзажи, которые так и хочется зарисовать. В процессе обучу вас основам акварели, чтобы вы могли взять с собой впечатления от поездки и сохранить их в том числе в виде рисунка.

