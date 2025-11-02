читать дальше

и двое взрослых. Удалось договориться буквально накануне вечером, и далее мы не насчитали со временем - Юлия очень гибко подошла к бронированию, подстроилась под нас. И в течение всей экскурсии одинаково интересно доносила информацию как до старшего ребенка, так и для наших малышей. Очень благодарны Юлие за прекрасную интерактивную экскурсию! Рекомендую!