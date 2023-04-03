А мы вас приглашаем на экскурсию по улицам Ульяновска, которые хранят многие сердечные тайны.



Вы думаете, что наш город в 18-19 веке был тихий и очень провинциальный?! Можно с этим и не согласиться! Страсти кипели нешуточные, сердцеедки плели интриги, мужчины писали оды своим дамам сердца. Мы пройдëм по ул. Льва Толстого, по ул. Железной Дивизии, по ул. Ленина, мимо самого романтического места встречи всех влюблённых Ульяновска — нашим «Биг-беном».