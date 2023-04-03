Пешеходная экскурсия по Ульяновску: романтические истории Симбирска в XIX веке
А мы вас приглашаем на экскурсию по улицам Ульяновска, которые хранят многие сердечные тайны.
Вы думаете, что наш город в 18-19 веке был тихий и очень провинциальный?! Можно с этим и не согласиться! Страсти кипели нешуточные, сердцеедки плели интриги, мужчины писали оды своим дамам сердца. Мы пройдëм по ул. Льва Толстого, по ул. Железной Дивизии, по ул. Ленина, мимо самого романтического места встречи всех влюблённых Ульяновска — нашим «Биг-беном».
Вы думаете, что наш город в 18-19 веке был тихий и очень провинциальный?! Можно с этим и не согласиться! Страсти кипели нешуточные, сердцеедки плели интриги, мужчины писали оды своим дамам сердца. Мы пройдëм по ул. Льва Толстого, по ул. Железной Дивизии, по ул. Ленина, мимо самого романтического места встречи всех влюблённых Ульяновска — нашим «Биг-беном».
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Что вас ожидает:
- Ул. Льва Толстого
- Ул. Железной Дивизии
- Ул. Ленина
- Самое романтическое место встречи всех влюблённых Ульяновска — наш «Биг-бен»
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Описание
Громкие романы XIX века в Симбирске
Приглашаем любителей романтики послушать истории о громких романах XIX века наших земляков из старого Симбирска. Это самая необычная и интересная экскурсия по Ульяновску.
Ах! Какие были балы. .
Ах! А какие балы проводились в доме губернатора и не только! В оранжерее от накала страстей Макке зацветали магнолии, а в усадьбе четы Стремфельд пары отплясывали мазурку. Но… дела минувших дней…
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсовод
- Что не входит
- Питание
- Трансфер
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сквер Ильи Николаевича Ульянова, ул. 12 СентябряЗавершение: ул. Гончарова, 13, сквер Гончарова
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Обязательно наденьте удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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