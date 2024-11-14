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равно хватает! Мраморные беседки, мостики и водопады, а также необычные артефакты советских времён - всё это можно увидеть на нашем маршруте.



Экскурсия понравится тем, кто уже видел центральную часть города и хочет ещё глубже погрузиться в историю Ульяновска.



Гулять будем по парку Дружбы народов: начнём наш путь с самой высокой точки центральной части Ульяновска и ярусами спустимся к берегу Волги.



Осмотрим скульптурные композиции на верхнем и нижнем ярусах, отыщем сохранившиеся артефакты, а также обсудим судьбы бывших республик после развала СССР