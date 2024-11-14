В Ульяновске находится необычный парк, который словно лоскутное одеяло, раскроен на 15 республиканских садов, представляющих бывшие союзные республики СССР.
Сегодня он уже не такой, как раньше, но интересных мест здесь всё
Сегодня он уже не такой, как раньше, но интересных мест здесь всё
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Экскурсия понравится тем, кто уже видел центральную часть города и хочет ещё глубже погрузиться в историю Ульяновска. Гулять будем по парку Дружбы народов: начнём наш путь с самой высокой точки центральной части Ульяновска и ярусами спустимся к берегу Волги. Осмотрим скульптурные композиции на верхнем и нижнем ярусах, отыщем сохранившиеся артефакты, а также обсудим судьбы бывших республик после развала СССР.
Вы узнаете:
- куда делся зубр и джигит
- что значат загадочные знаки на камнях
- что скрывают азербайджанские памятники
- почему в парке стоит крест
- в чём секрет таджикского камня
- куда ведут узбекские лабиринты
- о чём плачет казахская девушка
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У спуска в парк Дружбы народов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Ульяновске
Я историк, кандидат наук, создатель проекта «Анатомия Симбирска». Проект существует с 2018 года. Ко мне обращаются, чтобы узнать необычные факты и легенды. Я расскажу вам мистические истории, объясню, кто такие масоны,Задать вопрос
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