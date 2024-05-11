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этом году выбор пал на Ульяновск. В каждом посещаемом городе мы неизменно заказываем 2-3 часовую пешую экскурсию. В Ульяновске- Симбирске нам несомненно повезло с экскурсоводом. Это был Максим. Высоко профессиональный знаток своего дела, великолепно владеющий материалом. За 2,5 часа он погрузил нас в историю города. Мы узнали массу интересных фактов о городе и его знаменитых гражданах. Максим превзошёл все наши ожидания. Он оказался не только умным и интересным гидом, но и остроумным и весёлым собеседником. Хотим пожелать Максиму и впредь дарить людям положительные эмоции. Всем гостям Ульяновска настоятельно советуем этого экскурсовода. Не забудьте! Его зовут Максим!