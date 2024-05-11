Главные экскурсионные места в Ульяновске

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные места» в Ульяновске, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ульяновск от основания до современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Ульяновск от основания до современности
Ленин и Волга - символы Ульяновска. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдитесь по ленинским местам. Узнайте о других значимых точках города
Начало: Гончарова 48
Сегодня в 19:00
Завтра в 06:30
6 850 за всё до 10 чел.
Ульяновск: история, современность, легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
Завтра в 18:00
10 июня в 17:00
5 340 за всё до 10 чел.
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
Познакомиться с ключевыми местами города на пешеходной экскурсии
Начало: У памятника «Борцам революции»
Завтра в 13:00
10 июня в 18:00
от 3 000 за всё до 5 чел.
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
11 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Ульяновск от основания до современности
    Великолепная экскурсия. Гид очень интересный. Увлеченно рассказывал, ответил на все вопросы. Мы в восторге. Искренне рекомендую. Алексей, спасибо большое. С уважением, благодарные туристы.
  • Е
    Екатерина
    6 мая 2024
    Ульяновск от основания до современности
    6 мая впервые побывали в Ульяновске. Вместе с Алексеем гуляли по городу. Интересная экскурсия, узнали много нового для себя. Особенно
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    запомнилась часть города с тихими улочками, на которых расположены старинные купеческие дома. Алексей рассказывал и об их архитектуре, и о хозяевах, прежних и нынешних. Конечно, была и Ленинская тема, для нашего сына - подростка это личность не столь известная, как для нас. Интересная подача материала, - просто, доступно. Сыну экскурсия тоже понравилась. За это отдельное спасибо Алексею! Экскурсовода рекомендую.

  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Мы приехали в Ульяновск с круизом и время в городе было ограничено. Я очень довольна этой экскурсией несмотря на плохую
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    погоду. И мне и сыну 9 лет было интересно. Максим прекрасно знает город и любит его историю. Было не только увлекательно и интересно, но и с душой. Пожалуй, лучший наш гид на всем маршруте! Очень рекомендую и гида и город. Неожиданно очень много интересного и кофе в Вольсов был вкусный:)

  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Благодарю Максима за прекрасную экскурсию. Знания Максима о любимом городе, по-моему, безграничны, и он с удовольствием ими делится. Рассказ очень познавателен и увлекателен. Всем рекомендую!
  • Н
    Наталья
    31 марта 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    У нашей группы туристов есть традиция, каждый год на Масленицу мы ездим в один из городов нашей необъятной Родины. В
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    этом году выбор пал на Ульяновск. В каждом посещаемом городе мы неизменно заказываем 2-3 часовую пешую экскурсию. В Ульяновске- Симбирске нам несомненно повезло с экскурсоводом. Это был Максим. Высоко профессиональный знаток своего дела, великолепно владеющий материалом. За 2,5 часа он погрузил нас в историю города. Мы узнали массу интересных фактов о городе и его знаменитых гражданах. Максим превзошёл все наши ожидания. Он оказался не только умным и интересным гидом, но и остроумным и весёлым собеседником. Хотим пожелать Максиму и впредь дарить людям положительные эмоции. Всем гостям Ульяновска настоятельно советуем этого экскурсовода. Не забудьте! Его зовут Максим!

  • О
    Олег
    4 декабря 2023
    Ульяновск от основания до современности
    Спасибо Алексею за прерасную экскурсию! Все было очень интересно, познавательно, а самое главное - не занудно! Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Популярные места»

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Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в июне 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "Популярные места" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 6 850. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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