Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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Ульяновск 1000 лет назад до наших дней

Алексей
Алексей – Гид из Ульяновска
Во время трехчасовой экскурсии 🧭 вы пройдете вдоль границы деревянного кремля, увидите один из старейших железнодорожных мостов России и места, где Степан Разин пытался захватить город 🏙️ штурмом.

Вы сможете насладиться волжскими панорамами с городской набережной и узнать богатую историю 📖 Ульяновска.
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Ульяновск 1000 лет назад до наших дней
Ульяновск 1000 лет назад до наших дней
Что вас ожидает
История и имена Старого города
Прогулка логично начнётся с истоков — у памятника основателям города я расскажу о возникновении Симбирска. Вы пройдёте по границам деревянного кремля, ранее расположенного на территории Ульяновска, и увидите места, где Степан Разин пытался захватить наш город 🏙️ штурмом. Окажетесь у дома, в котором останавливался Пушкин и у одной из первых общественных библиотек в Поволжье. А прогулка 👣 по набережной позволит оценить ширину Волги и полюбоваться панорамами. Здесь же вы увидите один из старейших железнодорожных мостов России.
Ульяновск эпохи модерна
Знакомиться с историей 📖 и архитектурой конца 19 — начала 20 вв. вы отправитесь на центральную улицу: увидите старинные часы — аналог Биг-Бена, дом-музей Гончарова, родившегося в Ульяновске, купеческие и мещанские дома. Пешком или на трамвае доберёмся до дома, где жил Ленин, и пройдёмся по улице, где прошло его детство — она сохранила свой исторический облик без изменений с конца 19 века.
Советский Ульяновск и Ульяновск сегодня
Конечно, я расскажу о грандиозных постройках советского периода, в том числе о музее-мемориале В. И. Ленина — по вашему желанию, организую экскурсию ⛳ по советскому прошлому внутри. После прогуляемся по оживлённой центральной артерии города, где я расскажу и покажу, как современные постройки гармонично соседствуют со старой архитектурой, и порекомендую, что ещё стоит посмотреть в Ульяновске.
Организационные детали
Место встречи по договорённости в центре города (если ваш отель 🏨 в центре, я встречу вас там).
Посещение достопримечательностей 🏛️ внутри по желанию (входные билеты 🎫 для вас и гида не входят в стоимость экскурсии).
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 Ульяновск, Улица Гончарова, 48
Место завершения
🏁 Улица Гончарова, 48
Ульяновск 1000 лет назад до наших дней
Ульяновск 1000 лет назад до наших дней

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей
Алексей
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Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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1 отзыв

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