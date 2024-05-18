Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Во время трехчасовой экскурсии вы пройдете вдоль границы деревянного кремля, увидите один из старейших железнодорожных мостов России и места, где Степан Разин пытался захватить город штурмом.



Вы сможете насладиться волжскими панорамами с городской набережной и узнать богатую историю Ульяновска. 4 1 оценка

Алексей Ваш гид в Ульяновске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 4040 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4 1 отзыв 1 час 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии История и имена Старого города! Экскурсионный променад начинается с самых истоков — у памятника основателям города вы узнаете о возникновении Симбирска. Вы пройдёте по границам деревянного кремля, ранее расположенного на территории Ульяновска, и увидите места, где Степан Разин пытался захватить наш город штурмом. Окажетесь у дома, в котором останавливался Пушкин и у одной из первых общественных библиотек в Поволжье. А прогулка по набережной позволит оценить ширину Волги и полюбоваться панорамами. Здесь же вы увидите один из старейших железнодорожных мостов России. Ульяновск эпохи модерна Знакомиться с историей и архитектурой конца 19 — начала 20 вв. вы отправитесь на центральную улицу: увидите старинные часы — аналог Биг-Бена, дом-музей Гончарова, родившегося в Ульяновске, купеческие и мещанские дома. Пешком или на трамвае доберёмся до дома, где жил Ленин, и пройдёмся по улице, где прошло его детство — она сохранила свой исторический облик без изменений с конца 19 века. Советский Ульяновск и Ульяновск сегодня Конечно, я расскажу о грандиозных постройках советского периода, в том числе о музее-мемориале В. И. Ленина — по вашему желанию, организую экскурсию по советскому прошлому внутри. После прогуляемся по оживлённой центральной артерии города, где я расскажу и покажу, как современные постройки гармонично соседствуют со старой архитектурой, и порекомендую, что ещё стоит посмотреть в Ульяновске. Важная информация: Посещение достопримечательностей внутри по желанию (входные билеты для вас и гида не входят в стоимость экскурсии).

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Деревянный кремль

Дом, в котором останавливался Пушкин

Одна из первых общественных библиотек в Поволжье

Волгу

Старинные часы - аналог Биг Бена

Дом-музей Гончарова

Дом, где жил Ленин

Улица, где прошло детство Ленина Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы

Входные билеты в музеи Где начинаем и завершаем? Начало: Ульяновск, Улица Гончарова, 48 Завершение: Улица Гончарова, 48 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Важная информация Посещение достопримечательностей внутри по желанию (входные билеты для вас и гида не входят в стоимость экскурсии) Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.