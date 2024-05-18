Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Во время трехчасовой экскурсии вы пройдете вдоль границы деревянного кремля, увидите один из старейших железнодорожных мостов России и места, где Степан Разин пытался захватить город штурмом.
Вы сможете насладиться волжскими панорамами с городской набережной и узнать богатую историю Ульяновска.
Вы сможете насладиться волжскими панорамами с городской набережной и узнать богатую историю Ульяновска.
Описание экскурсииИстория и имена Старого города! Экскурсионный променад начинается с самых истоков — у памятника основателям города вы узнаете о возникновении Симбирска. Вы пройдёте по границам деревянного кремля, ранее расположенного на территории Ульяновска, и увидите места, где Степан Разин пытался захватить наш город штурмом. Окажетесь у дома, в котором останавливался Пушкин и у одной из первых общественных библиотек в Поволжье. А прогулка по набережной позволит оценить ширину Волги и полюбоваться панорамами. Здесь же вы увидите один из старейших железнодорожных мостов России. Ульяновск эпохи модерна Знакомиться с историей и архитектурой конца 19 — начала 20 вв. вы отправитесь на центральную улицу: увидите старинные часы — аналог Биг-Бена, дом-музей Гончарова, родившегося в Ульяновске, купеческие и мещанские дома. Пешком или на трамвае доберёмся до дома, где жил Ленин, и пройдёмся по улице, где прошло его детство — она сохранила свой исторический облик без изменений с конца 19 века. Советский Ульяновск и Ульяновск сегодня Конечно, я расскажу о грандиозных постройках советского периода, в том числе о музее-мемориале В. И. Ленина — по вашему желанию, организую экскурсию по советскому прошлому внутри. После прогуляемся по оживлённой центральной артерии города, где я расскажу и покажу, как современные постройки гармонично соседствуют со старой архитектурой, и порекомендую, что ещё стоит посмотреть в Ульяновске. Важная информация: Посещение достопримечательностей внутри по желанию (входные билеты для вас и гида не входят в стоимость экскурсии).
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревянный кремль
- Дом, в котором останавливался Пушкин
- Одна из первых общественных библиотек в Поволжье
- Волгу
- Старинные часы - аналог Биг Бена
- Дом-музей Гончарова
- Дом, где жил Ленин
- Улица, где прошло детство Ленина
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ульяновск, Улица Гончарова, 48
Завершение: Улица Гончарова, 48
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Посещение достопримечательностей внутри по желанию (входные билеты для вас и гида не входят в стоимость экскурсии)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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