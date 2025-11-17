5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Ульяновск: история, современность, легенды

Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Ульяновск, город с богатой историей и яркой современностью, приглашает вас на незабываемую индивидуальную экскурсию. Отправляйтесь в путешествие, которое начнется с посещения «Заповедника В.И. Ленина», где вы сможете прикоснуться к архитектуре
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19 века.

Улица Гончарова, музей великого русского писателя, памятник Емельяну Пугачёву и сквер имени Карамзина раскроют перед вами страницы истории города.

Продолжение экскурсии унесет вас в эпоху 1970 годов, где переплетение времен откроет новые грани Ульяновска. Прогулка по набережной Волги позволит насладиться красотой реки и увидеть Краеведческий и Художественный музеи, а также самый нелепый памятник России - букву Ё. Завершится ваше путешествие на площади Ленина, где вы узнаете о современной жизни города и его основателе Богдане Хитрово. Эта экскурсия станет открытием для тех, кто хочет узнать Ульяновск подлинно и неповторимо

5
56 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Погружение в историю города
  • 🏛 Уникальные архитектурные памятники
  • 🌊 Прогулка по набережной Волги
  • 📚 Интересные факты о выдающихся жителях
  • 🗿 Посещение необычных памятников
  • 🏙 Совмещение прошлого и современности

Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
май
июн
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Лучшее время для экскурсии в Ульяновске - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город расцветает зеленью и теплом. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться приятной атмосферой, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть менее комфортными из-за холодов, но архитектура города в снегу выглядит особенно живописно.
Сейчас август — это идеальное время.
Ульяновск: история, современность, легенды
Ульяновск: история, современность, легенды
Ульяновск: история, современность, легенды

Что можно увидеть

  • Заповедник В.И. Ленина
  • Улица Гончарова
  • Музей Гончарова
  • Сквер Карамзина
  • Набережная Волги
  • Краеведческий музей
  • Художественный музей
  • Площадь Ленина
  • Мемориальный центр Ленина
  • Памятник Богдану Хитрово
  • Памятник букве Ё

Описание экскурсии

Выдающиеся жители

Экскурсия начнется с «Заповедника В. И. Ленина». Несмотря на название, здесь нет диких животных, зато сохранилась та архитектура, которая была в Симбирске 1870 года, когда здесь родился, пожалуй, самый известный житель этого города – Владимир Ульянов (Ленин). По ходу экскурсии вы, конечно, вспомните это имя еще не раз. Но наш город связан и с другими выдающимися людьми: вы дойдёте до улицы Гончарова, где узнаете, почему эта самая центральная улица города, названного в честь Ленина, не названа его именем. Вы найдёте диван и тапочки Обломова и памятник Гончарову, минуете музей этого великого русского писателя, который родился в Симбирске. Кроме того, вы увидите здание, в подвале которого был заключён Емельян Пугачёв и пройдёте через сквер имени ещё одного великого симбирянина – историка Карамзина (и узнаете, почему его памятник представляет собой женскую скульптуру).

Переплетение эпох

Экскурсия продолжится в той части города, которая вплетает в себя глубокое прошлое и архитектуру 1970 года: вы узнаете самые интересные исторические факты разных периодов, увидите интересные и знаковые здания. Вы откроете для себя историю времён основания города и обнаружите исторический центр крепости Синбирск.

Прогулка по набережной

Волга – еще один важнейший «житель» города и нельзя не прогуляться по её красивой набережной. Вы насладитесь красотой этого поистине морского пейзажа, пройдёте по Венцу, увидите Краеведческий и Художественный музеи, которые располагаются в здании, неотрывно связанном с Гончаровым. А еще вы сможете сфотографироваться около, возможно, самого нелепого российского памятника – букве Ё. Путь продолжится к площади Ленина, где вы увидите его Мемориальный центр и памятник основателю города Богдану Хитрово. А еще увидите современность города на другом берегу, узнав немного о сегодняшней жизни Ульяновска.

Организационные детали

  • Возможный обед не входит в стоимость экскурсии
  • Рекомендуем надеть удобную обувь

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Ленина, 43 около Музея пожарной охраны (фигура городового)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Ульяновске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 537 туристов
Я историк, закончил исторический факультет Ульяновского государственного педагогического университета. Очень любопытен, а потому знаю много интересных фактов о городе. Это не значит, что я просто нудно знаю даты и фамилии
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всех градоначальников. Это значит, что я могу рассказать такое, о чём не знают и давно живущие в городе местные жители. Моя миссия — максимально влюбить в Ульяновск приезжих. Сделать это ярко, нескучно и с улыбкой. Лицензия №Т027-01399-73/01101211 от 20.03.2024 г.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
2
3
2
1
Максим
Вместе с Максимом мы прошли по Симбирску и Ульяновску. Профессиональные знания, исторические факты и современная жизнь города. Маршрут довольно протяженный, но нам было очень интересно. Увидели большинство достопримечательностей и узнали много интересного о городе. Время пролетело незаметно. Большое спасибо Максиму за открытие этого замечательного города! Однозначно рекомендуем!
Вместе с Максимом мы прошли по Симбирску и Ульяновску. Профессиональные знания, исторические факты и современная жизнь
Вместе с Максимом мы прошли по Симбирску и Ульяновску. Профессиональные знания, исторические факты и современная жизнь
Вместе с Максимом мы прошли по Симбирску и Ульяновску. Профессиональные знания, исторические факты и современная жизнь
Вместе с Максимом мы прошли по Симбирску и Ульяновску. Профессиональные знания, исторические факты и современная жизнь
Вместе с Максимом мы прошли по Симбирску и Ульяновску. Профессиональные знания, исторические факты и современная жизнь
Вместе с Максимом мы прошли по Симбирску и Ульяновску. Профессиональные знания, исторические факты и современная жизнь
Вместе с Максимом мы прошли по Симбирску и Ульяновску. Профессиональные знания, исторические факты и современная жизнь
Вместе с Максимом мы прошли по Симбирску и Ульяновску. Профессиональные знания, исторические факты и современная жизнь+2
Вместе с Максимом мы прошли по Симбирску и Ульяновску. Профессиональные знания, исторические факты и современная жизнь
Вместе с Максимом мы прошли по Симбирску и Ульяновску. Профессиональные знания, исторические факты и современная жизнь
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Елизавета
Большое спасибо Максиму за интересно проведённое время! Изначально мы планировали собрать группу 8-10 человек, но получилось только трое. Я обратилась к Максиму, что он может кого-то пригласить, кроме нас. Мы
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были приятно удивлены, что собралась довольно большая группа, и получилась очень комфортная сумма к оплате для каждого из нас!
Максим провёл нас по интересным местам, всем было хорошо слышно (микрофон) и видно. Прогулка не была утомительной, ноги, конечно, под конец устали, но, мы получили большое удовольствие от прогулки, сделали много фотографий.
И, действительно, город открылся с новых интересных сторон! В группе было много детей, я обратила внимание, что и они слушали с интересом.
Экскурсия по факту получилась на полчаса дольше, Максим рассказал много и ответил на все наши вопросы.
А, также, он посоветовал нам, какие места можно посетить самостоятельно до экскурсии.
Нам понравился Музей Пожарной охраны, и выставка авто и мототехники времён СССР при центральном музее Ленина. И, даже, услышали репетицию джазового оркестра на открытом воздухе, на территории музея.
Спасибо большое, очень рады, что выбрали именно этого гида!!!

Большое спасибо Максиму за интересно проведённое время! Изначально мы планировали собрать группу 8-10 человек, но получилось
Большое спасибо Максиму за интересно проведённое время! Изначально мы планировали собрать группу 8-10 человек, но получилось
Большое спасибо Максиму за интересно проведённое время! Изначально мы планировали собрать группу 8-10 человек, но получилось
Большое спасибо Максиму за интересно проведённое время! Изначально мы планировали собрать группу 8-10 человек, но получилось
Большое спасибо Максиму за интересно проведённое время! Изначально мы планировали собрать группу 8-10 человек, но получилось
Большое спасибо Максиму за интересно проведённое время! Изначально мы планировали собрать группу 8-10 человек, но получилось
Большое спасибо Максиму за интересно проведённое время! Изначально мы планировали собрать группу 8-10 человек, но получилось
Большое спасибо Максиму за интересно проведённое время! Изначально мы планировали собрать группу 8-10 человек, но получилось+2
Большое спасибо Максиму за интересно проведённое время! Изначально мы планировали собрать группу 8-10 человек, но получилось
Большое спасибо Максиму за интересно проведённое время! Изначально мы планировали собрать группу 8-10 человек, но получилось
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Юлия
Ехали с семьей в Ульяновск с без каких-либо ожиданий, даже с некоторой опаской. Этот город стоял в нашем маршруте, как место стоянки перед большим перегоном. В итоге решили задержаться в
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Ульяновске на сутки, показать детям родину Ленина и школу, где он учился. И вообще познакомиться с городом поближе. Особенно нам помогла в этом данная экскурсия. Остались очень довольны. Оказалось, что это очень симпатичный в центре городок и прославился он не только Лениным. Узнали много интересного про историю Ульяновска. Захотелось приехать еще раз, одного дня не хватило. Спасибо большое!

Ехали с семьей в Ульяновск с без каких-либо ожиданий, даже с некоторой опаской. Этот город стоял
Ехали с семьей в Ульяновск с без каких-либо ожиданий, даже с некоторой опаской. Этот город стоял
Ехали с семьей в Ульяновск с без каких-либо ожиданий, даже с некоторой опаской. Этот город стоял
Ехали с семьей в Ульяновск с без каких-либо ожиданий, даже с некоторой опаской. Этот город стоял
Ехали с семьей в Ульяновск с без каких-либо ожиданий, даже с некоторой опаской. Этот город стоял
Ехали с семьей в Ульяновск с без каких-либо ожиданий, даже с некоторой опаской. Этот город стоял
Ехали с семьей в Ульяновск с без каких-либо ожиданий, даже с некоторой опаской. Этот город стоял
Ехали с семьей в Ульяновск с без каких-либо ожиданий, даже с некоторой опаской. Этот город стоял+2
Ехали с семьей в Ульяновск с без каких-либо ожиданий, даже с некоторой опаской. Этот город стоял
Ехали с семьей в Ульяновск с без каких-либо ожиданий, даже с некоторой опаской. Этот город стоял
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Мария
Прекрасно!
Максим очень внимательный, пунктуальный,заранее помог советами по городу, и провел замечательную экскурсию. . Очень эрудированный, с юмором, интересный рассказчик. . Я получила много новых интересных знаний и положительных эмоций. Огромное спасибо)) Мои наилучшие рекомендации!!
Прекрасно!
Прекрасно!
Прекрасно!
Прекрасно!
Прекрасно!
Прекрасно!
Прекрасно!
Прекрасно!+2
Прекрасно!
Прекрасно!
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Natalia
Интересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательные виды - все это сделало экскурсию и запоминающейся, и легкой. Спасибо!
Интересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательные
Интересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательные
Интересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательные
Интересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательные
Интересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательные
Интересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательные
Интересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательные
Интересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательные+2
Интересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательные
Интересная экскурсия, Максим рассказал много неожиданного об Ульяновске. Логически выстроенный материал, красивый рассказ, неспешное передвижение, привлекательные
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О
Выражаем огромную благодарность Максиму за великолепную экскурсию! Максим- настоящий профессионал и знаток своего дела. Благодаря ему, очень хочется вернуться в Ульяновск снова. Были зимой, теперь хотим поехать летом! Два часа пролетели как один миг!
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