5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии в Ульяновске - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город расцветает зеленью и теплом. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться приятной атмосферой, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть менее комфортными из-за холодов, но архитектура города в снегу выглядит особенно живописно.

19 века. Улица Гончарова, музей великого русского писателя, памятник Емельяну Пугачёву и сквер имени Карамзина раскроют перед вами страницы истории города. Продолжение экскурсии унесет вас в эпоху 1970 годов, где переплетение времен откроет новые грани Ульяновска. Прогулка по набережной Волги позволит насладиться красотой реки и увидеть Краеведческий и Художественный музеи, а также самый нелепый памятник России - букву Ё. Завершится ваше путешествие на площади Ленина, где вы узнаете о современной жизни города и его основателе Богдане Хитрово. Эта экскурсия станет открытием для тех, кто хочет узнать Ульяновск подлинно и неповторимо

Описание экскурсии

Выдающиеся жители

Экскурсия начнется с «Заповедника В. И. Ленина». Несмотря на название, здесь нет диких животных, зато сохранилась та архитектура, которая была в Симбирске 1870 года, когда здесь родился, пожалуй, самый известный житель этого города – Владимир Ульянов (Ленин). По ходу экскурсии вы, конечно, вспомните это имя еще не раз. Но наш город связан и с другими выдающимися людьми: вы дойдёте до улицы Гончарова, где узнаете, почему эта самая центральная улица города, названного в честь Ленина, не названа его именем. Вы найдёте диван и тапочки Обломова и памятник Гончарову, минуете музей этого великого русского писателя, который родился в Симбирске. Кроме того, вы увидите здание, в подвале которого был заключён Емельян Пугачёв и пройдёте через сквер имени ещё одного великого симбирянина – историка Карамзина (и узнаете, почему его памятник представляет собой женскую скульптуру).

Переплетение эпох

Экскурсия продолжится в той части города, которая вплетает в себя глубокое прошлое и архитектуру 1970 года: вы узнаете самые интересные исторические факты разных периодов, увидите интересные и знаковые здания. Вы откроете для себя историю времён основания города и обнаружите исторический центр крепости Синбирск.

Прогулка по набережной

Волга – еще один важнейший «житель» города и нельзя не прогуляться по её красивой набережной. Вы насладитесь красотой этого поистине морского пейзажа, пройдёте по Венцу, увидите Краеведческий и Художественный музеи, которые располагаются в здании, неотрывно связанном с Гончаровым. А еще вы сможете сфотографироваться около, возможно, самого нелепого российского памятника – букве Ё. Путь продолжится к площади Ленина, где вы увидите его Мемориальный центр и памятник основателю города Богдану Хитрово. А еще увидите современность города на другом берегу, узнав немного о сегодняшней жизни Ульяновска.

Организационные детали