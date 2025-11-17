5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Погружение в историю города
- 🏛 Уникальные архитектурные памятники
- 🌊 Прогулка по набережной Волги
- 📚 Интересные факты о выдающихся жителях
- 🗿 Посещение необычных памятников
- 🏙 Совмещение прошлого и современности
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Заповедник В.И. Ленина
- Улица Гончарова
- Музей Гончарова
- Сквер Карамзина
- Набережная Волги
- Краеведческий музей
- Художественный музей
- Площадь Ленина
- Мемориальный центр Ленина
- Памятник Богдану Хитрово
- Памятник букве Ё
Описание экскурсии
Выдающиеся жители
Экскурсия начнется с «Заповедника В. И. Ленина». Несмотря на название, здесь нет диких животных, зато сохранилась та архитектура, которая была в Симбирске 1870 года, когда здесь родился, пожалуй, самый известный житель этого города – Владимир Ульянов (Ленин). По ходу экскурсии вы, конечно, вспомните это имя еще не раз. Но наш город связан и с другими выдающимися людьми: вы дойдёте до улицы Гончарова, где узнаете, почему эта самая центральная улица города, названного в честь Ленина, не названа его именем. Вы найдёте диван и тапочки Обломова и памятник Гончарову, минуете музей этого великого русского писателя, который родился в Симбирске. Кроме того, вы увидите здание, в подвале которого был заключён Емельян Пугачёв и пройдёте через сквер имени ещё одного великого симбирянина – историка Карамзина (и узнаете, почему его памятник представляет собой женскую скульптуру).
Переплетение эпох
Экскурсия продолжится в той части города, которая вплетает в себя глубокое прошлое и архитектуру 1970 года: вы узнаете самые интересные исторические факты разных периодов, увидите интересные и знаковые здания. Вы откроете для себя историю времён основания города и обнаружите исторический центр крепости Синбирск.
Прогулка по набережной
Волга – еще один важнейший «житель» города и нельзя не прогуляться по её красивой набережной. Вы насладитесь красотой этого поистине морского пейзажа, пройдёте по Венцу, увидите Краеведческий и Художественный музеи, которые располагаются в здании, неотрывно связанном с Гончаровым. А еще вы сможете сфотографироваться около, возможно, самого нелепого российского памятника – букве Ё. Путь продолжится к площади Ленина, где вы увидите его Мемориальный центр и памятник основателю города Богдану Хитрово. А еще увидите современность города на другом берегу, узнав немного о сегодняшней жизни Ульяновска.
Организационные детали
- Возможный обед не входит в стоимость экскурсии
- Рекомендуем надеть удобную обувь
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Максим очень внимательный, пунктуальный,заранее помог советами по городу, и провел замечательную экскурсию. . Очень эрудированный, с юмором, интересный рассказчик. . Я получила много новых интересных знаний и положительных эмоций. Огромное спасибо)) Мои наилучшие рекомендации!!