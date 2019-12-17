5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Выдающиеся жители

Экскурсия начнется с «Заповедника В.И.Ленина». Несмотря на название, здесь нет диких животных, зато сохранилась та архитектура, которая была в Симбирске 1870 года, когда здесь родился, пожалуй, самый известный житель этого города – Владимир Ульянов (Ленин). По ходу экскурсии вы, конечно, вспомните это имя еще не раз. Но наш город связан и с другими выдающимися людьми: вы дойдёте до улицы Гончарова, где узнаете, почему эта самая центральная улица города, названного в честь Ленина, не названа его именем. Вы найдёте диван и тапочки Обломова и памятник Гончарову, минуете музей этого великого русского писателя, который родился в Симбирске. Кроме того, вы увидите здание, в подвале которого был заключён Емельян Пугачёв и пройдёте через сквер имени ещё одного великого симбирянина – историка Карамзина (и узнаете, почему его памятник представляет собой женскую скульптуру).

Переплетение эпох

Экскурсия продолжится в той части города, которая вплетает в себя глубокое прошлое и архитектуру 1970 года: вы узнаете самые интересные исторические факты разных периодов, увидите интересные и знаковые здания. Вы откроете для себя историю времён основания города и обнаружите исторический центр крепости Синбирск.

Прогулка по набережной

Волга – еще один важнейший «житель» города и нельзя не прогуляться по её красивой набережной. Вы насладитесь красотой этого поистине морского пейзажа, пройдёте по Венцу, увидите Краеведческий и Художественный музеи, которые располагаются в здании, неотрывно связанном с Гончаровым. А еще вы сможете сфотографироваться около, возможно, самого нелепого российского памятника – букве Ё. Путь продолжится к площади Ленина, где вы увидите его Мемориальный центр и памятник основателю города Богдану Хитрово. А еще увидите современность города на другом берегу, узнав немного о сегодняшней жизни Ульяновска.