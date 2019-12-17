5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Ульяновск: история, современность, легенды

Знакомство с волжским городом, сменившим три названия

Максим
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Максим – ваш гид
Ульяновск основан в 1648 году...

И это город, который ни разу не сдавался бунтовщикам.

На этой прогулке по главным улицам и набережной Волги вы узнаете множество интересных и удивительных сведений о городе.

Я помогу вам переместиться из давнего прошлого (19 век) в недавнее (1970 год) и далее – к современности.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на территории Заповедника В.И.Ленина на улице Ленина, 41
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Ульяновск: история, современность, легенды
Ульяновск: история, современность, легенды

Что вас ожидает

Выдающиеся жители
Экскурсия начнется с «Заповедника В.И.Ленина». Несмотря на название, здесь нет диких животных, зато сохранилась та архитектура, которая была в Симбирске 1870 года, когда здесь родился, пожалуй, самый известный житель этого города – Владимир Ульянов (Ленин). По ходу экскурсии вы, конечно, вспомните это имя еще не раз. Но наш город связан и с другими выдающимися людьми: вы дойдёте до улицы Гончарова, где узнаете, почему эта самая центральная улица города, названного в честь Ленина, не названа его именем. Вы найдёте диван и тапочки Обломова и памятник Гончарову, минуете музей этого великого русского писателя, который родился в Симбирске. Кроме того, вы увидите здание, в подвале которого был заключён Емельян Пугачёв и пройдёте через сквер имени ещё одного великого симбирянина – историка Карамзина (и узнаете, почему его памятник представляет собой женскую скульптуру).

Переплетение эпох
Экскурсия продолжится в той части города, которая вплетает в себя глубокое прошлое и архитектуру 1970 года: вы узнаете самые интересные исторические факты разных периодов, увидите интересные и знаковые здания. Вы откроете для себя историю времён основания города и обнаружите исторический центр крепости Синбирск.

Прогулка по набережной
Волга – еще один важнейший «житель» города и нельзя не прогуляться по её красивой набережной. Вы насладитесь красотой этого поистине морского пейзажа, пройдёте по Венцу, увидите Краеведческий и Художественный музеи, которые располагаются в здании, неотрывно связанном с Гончаровым. А еще вы сможете сфотографироваться около, возможно, самого нелепого российского памятника – букве Ё. Путь продолжится к площади Ленина, где вы увидите его Мемориальный центр и памятник основателю города Богдану Хитрово. А еще увидите современность города на другом берегу, узнав немного о сегодняшней жизни Ульяновска.

Организационные детали

  • Место встречи по договорённости
  • Возможный обед не входит в стоимость экскурсии
  • Рекомендуем надеть удобную обувь
Ульяновск: история, современность, легенды
Ульяновск: история, современность, легенды
Ульяновск: история, современность, легенды
Ульяновск: история, современность, легенды
Ульяновск: история, современность, легенды
Ульяновск: история, современность, легенды
Ульяновск: история, современность, легенды
Ульяновск: история, современность, легенды
Ульяновск: история, современность, легенды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на территории Заповедника В.И.Ленина на улице Ленина, 41.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Максим
Максим
Мне 38 лет, я историк, закончил исторический факультет Ульяновского государственного педагогического университета. Очень любопытен, а потому знаю много интересных фактов о городе. Это не значит, что я просто нудно знаю даты и фамилии всех градоначальников. Это значит, что я могу рассказать такое, о чём не знают и давно живущие в городе местные жители. По роду своей работы мне приходилось встречать гостей и по дороге из аэропорта рассказывать о городе. Часто ловил себя на мысли, что меня слушают не только приезжие, но и ульяновцы. Сверхзадача — максимально влюбить в Ульяновск приезжих.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 декабря 2019
Большое спасибо Максиму за прекрасную экскурсию! Рассказ о городе представлен в понятной и интересной форме. Во время прогулки Максим рассказывает занимательные факты из истории и современности своего родного города.
8 ноября 2019
Спасибо большое Максиму за экскурсию! Очень содержательная получись прогулка и «теплая», несмотря на прохладную погоду) Интресно было послушать исторические факты об Ульяновске, увидеть, где родились и жили не только семья Ленина, но и другие знаменитые люди, родом из Симбирска, посмотреть ключевы места города, памятники.
У нас была группа из 7 человек и все остались довольны)
Однозначно , советую данную экскурсию! ⭐️
21 октября 2019
Мы ходили вшестером, Всем экскурсия очень понравилось. Гид Максим отлично знает свой город, Рассказывает не скучным академическим языком, а живо и с юмором. Всем рекомендую сходить, Уверено, что останетесь довольны!
13 ноября 2018
Экскурсия по г. Ульяновску в целом понравилась. За те 2 часа, которые мы провели вместе с гидом, мы увидели только небольшую часть "старого" города. Максим очень увлеченно и с любовью рассказывал о местах, которые он нам успел показать за это время. Экскурсовод внимательно относится к пожеланиям группы и легко корректирует маршрут и тему своего рассказа. Несмотря на дождливую погоду сократить время экскурсии нам не захотелось. Если сформируется еще один запрос на экскурсию в Ульяновске - работать будем с Максимом :))
22 июля 2018
Огромное спасибо экскурсоводу Максиму за чудесную экскурсию. Очень содержательно, заинтересовано с любовью к своему городу, которой сумел заразить нас, гостей Ульяновска. Ещё раз СПАСИБО!

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