Ленин и Волга — две известных ассоциации с Ульяновском. Вы, конечно, полюбуетесь морскими волжскими просторами с набережной и пройдёте по Ленинским местам. Но я открою вам и другие значимые точки города, расскажу о его историческом наследии, выдающихся жителях и гостях. Вы познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️, начиная от тех, что связаны с основанием Симбирска, до современных строений, отражающих дух нового города.

Что вас ожидает

История и имена Старого города

Прогулка логично начнётся с истоков — у памятника основателям города я расскажу о возникновении Симбирска. Вы пройдёте по границам деревянного кремля, ранее расположенного на территории Ульяновска, и увидите места, где Степан Разин пытался захватить наш город 🏙️ штурмом. Окажетесь у дома, в котором останавливался Пушкин и у одной из первых общественных библиотек в Поволжье. А прогулка 👣 по набережной позволит оценить ширину Волги и полюбоваться панорамами. Здесь же вы увидите один из старейших железнодорожных мостов России.

Ульяновск эпохи модерна

Знакомиться с историей 📖 и архитектурой конца 19 — начала 20 вв. вы отправитесь на центральную улицу: увидите старинные часы — аналог Биг-Бена, дом-музей Гончарова, родившегося в Ульяновске, купеческие и мещанские дома. Пешком или на трамвае доберёмся до дома, где жил Ленин, и пройдёмся по улице, где прошло его детство — она сохранила свой исторический облик без изменений с конца 19 века.

Советский Ульяновск и Ульяновск сегодня

Конечно, я расскажу о грандиозных постройках советского периода, в том числе о музее-мемориале В. И. Ленина — по вашему желанию, организую экскурсию ⛳ по советскому прошлому внутри. После прогуляемся по оживлённой центральной артерии города, где я расскажу и покажу, как современные постройки гармонично соседствуют со старой архитектурой, и порекомендую, что ещё стоит посмотреть в Ульяновске.