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Обзорная экскурсия по Ульяновску.

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1 отзыв
Алексей
Алексей – Гид из Ульяновска
Обзорная экскурсия по Ульяновску.
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Обзорная экскурсия по Ульяновску.
Обзорная экскурсия по Ульяновску.

Что вы увидите

  • набережная реки волги
  • ленинский мемориал
  • площадь ленина
  • гимназия ленина
  • памятник букве ё
  • парк дружбы народов
  • дом где родился ленин
  • дом где жила семья ульяновых
  • памятник карамзину
  • центральная площадь
  • дом гончарова
  • памятник гончарову
  • сквер гончарова
  • купеческие дома
  • дом Ленина и многое другое
Ленин и Волга — две известных ассоциации с Ульяновском. Вы, конечно, полюбуетесь морскими волжскими просторами с набережной и пройдёте по Ленинским местам. Но я открою вам и другие значимые точки города, расскажу о его историческом наследии, выдающихся жителях и гостях. Вы познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️, начиная от тех, что связаны с основанием Симбирска, до современных строений, отражающих дух нового города.
Что вас ожидает
История и имена Старого города
Прогулка логично начнётся с истоков — у памятника основателям города я расскажу о возникновении Симбирска. Вы пройдёте по границам деревянного кремля, ранее расположенного на территории Ульяновска, и увидите места, где Степан Разин пытался захватить наш город 🏙️ штурмом. Окажетесь у дома, в котором останавливался Пушкин и у одной из первых общественных библиотек в Поволжье. А прогулка 👣 по набережной позволит оценить ширину Волги и полюбоваться панорамами. Здесь же вы увидите один из старейших железнодорожных мостов России.
Ульяновск эпохи модерна
Знакомиться с историей 📖 и архитектурой конца 19 — начала 20 вв. вы отправитесь на центральную улицу: увидите старинные часы — аналог Биг-Бена, дом-музей Гончарова, родившегося в Ульяновске, купеческие и мещанские дома. Пешком или на трамвае доберёмся до дома, где жил Ленин, и пройдёмся по улице, где прошло его детство — она сохранила свой исторический облик без изменений с конца 19 века.
Советский Ульяновск и Ульяновск сегодня
Конечно, я расскажу о грандиозных постройках советского периода, в том числе о музее-мемориале В. И. Ленина — по вашему желанию, организую экскурсию ⛳ по советскому прошлому внутри. После прогуляемся по оживлённой центральной артерии города, где я расскажу и покажу, как современные постройки гармонично соседствуют со старой архитектурой, и порекомендую, что ещё стоит посмотреть в Ульяновске.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • билеты в музеи
Начало и место завершения
🚩 улица Гончарова 25
Обзорная экскурсия по Ульяновску.
Обзорная экскурсия по Ульяновску.

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей
Алексей
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