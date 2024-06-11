1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Ульяновск от основания до современности
Ленин и Волга - символы Ульяновска. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдитесь по ленинским местам. Узнайте о других значимых точках города
Начало: Гончарова 48
«А прогулка по набережной позволит оценить ширину Волги и полюбоваться панорамами»
Сегодня в 20:30
Завтра в 06:30
6 990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
«Волга – еще один важнейший «житель» города и нельзя не прогуляться по её красивой набережной»
20 июня в 17:00
21 июня в 17:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пленэр и мастер-класс по акварели у беседки Гончарова в Ульяновске
Погрузитесь в атмосферу прошлых веков на мастер-классе по акварели у беседки Гончарова. Узнайте историю усадьбы и создайте свою картину с видом на Волгу
Начало: У беседки Гончарова в Винновской роще
20 июня в 13:00
21 июня в 13:00
от 3 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана11 июня 2024Максим - потрясающий рассказчик, очень тонкий, деликатный, знающий и увлеченный своим делом человек! В нашей поездке Ульяновск был не основной точкой
- ЕЕлена11 мая 2024Великолепная экскурсия. Гид очень интересный. Увлеченно рассказывал, ответил на все вопросы. Мы в восторге. Искренне рекомендую. Алексей, спасибо большое. С уважением, благодарные туристы.
- ЕЕкатерина6 мая 20246 мая впервые побывали в Ульяновске. Вместе с Алексеем гуляли по городу. Интересная экскурсия, узнали много нового для себя. Особенно
- ООльга1 мая 2024Мы приехали в Ульяновск с круизом и время в городе было ограничено. Я очень довольна этой экскурсией несмотря на плохую
- ЕЕлена26 апреля 2024Благодарю Максима за прекрасную экскурсию. Знания Максима о любимом городе, по-моему, безграничны, и он с удовольствием ими делится. Рассказ очень познавателен и увлекателен. Всем рекомендую!
- ООлег4 декабря 2023Спасибо Алексею за прерасную экскурсию! Все было очень интересно, познавательно, а самое главное - не занудно! Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Набережная»
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Сейчас в Ульяновске в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 6 990. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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