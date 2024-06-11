Экскурсии по набережной Ульяновска

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Ульяновске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ульяновск от основания до современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Ульяновск от основания до современности
Ленин и Волга - символы Ульяновска. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдитесь по ленинским местам. Узнайте о других значимых точках города
Начало: Гончарова 48
«А прогулка по набережной позволит оценить ширину Волги и полюбоваться панорамами»
Сегодня в 20:30
Завтра в 06:30
6 990 за всё до 10 чел.
Ульяновск: история, современность, легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
«Волга – еще один важнейший «житель» города и нельзя не прогуляться по её красивой набережной»
20 июня в 17:00
21 июня в 17:00
5 340 за всё до 10 чел.
Мастер-класс по рисованию акварелью в Винновской роще
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Пленэр и мастер-класс по акварели у беседки Гончарова в Ульяновске
Погрузитесь в атмосферу прошлых веков на мастер-классе по акварели у беседки Гончарова. Узнайте историю усадьбы и создайте свою картину с видом на Волгу
Начало: У беседки Гончарова в Винновской роще
20 июня в 13:00
21 июня в 13:00
от 3 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    11 июня 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Максим - потрясающий рассказчик, очень тонкий, деликатный, знающий и увлеченный своим делом человек! В нашей поездке Ульяновск был не основной точкой
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    путешествия, тем ценнее то, что нам так понравилась экскурсия, которую провел Максим! Спасибо за интересное изложение материала, за акценты на красоте старинных построек города, за подсказки по сувенирам и за возвращение в пионерское детство! Рекомендуем

  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Ульяновск от основания до современности
    Великолепная экскурсия. Гид очень интересный. Увлеченно рассказывал, ответил на все вопросы. Мы в восторге. Искренне рекомендую. Алексей, спасибо большое. С уважением, благодарные туристы.
  • Е
    Екатерина
    6 мая 2024
    Ульяновск от основания до современности
    6 мая впервые побывали в Ульяновске. Вместе с Алексеем гуляли по городу. Интересная экскурсия, узнали много нового для себя. Особенно
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    запомнилась часть города с тихими улочками, на которых расположены старинные купеческие дома. Алексей рассказывал и об их архитектуре, и о хозяевах, прежних и нынешних. Конечно, была и Ленинская тема, для нашего сына - подростка это личность не столь известная, как для нас. Интересная подача материала, - просто, доступно. Сыну экскурсия тоже понравилась. За это отдельное спасибо Алексею! Экскурсовода рекомендую.

  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Мы приехали в Ульяновск с круизом и время в городе было ограничено. Я очень довольна этой экскурсией несмотря на плохую
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    погоду. И мне и сыну 9 лет было интересно. Максим прекрасно знает город и любит его историю. Было не только увлекательно и интересно, но и с душой. Пожалуй, лучший наш гид на всем маршруте! Очень рекомендую и гида и город. Неожиданно очень много интересного и кофе в Вольсов был вкусный:)

  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Благодарю Максима за прекрасную экскурсию. Знания Максима о любимом городе, по-моему, безграничны, и он с удовольствием ими делится. Рассказ очень познавателен и увлекателен. Всем рекомендую!
  • О
    Олег
    4 декабря 2023
    Ульяновск от основания до современности
    Спасибо Алексею за прерасную экскурсию! Все было очень интересно, познавательно, а самое главное - не занудно! Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Набережная»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Самое главное
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  5. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в июне 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 6 990. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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