Всюду в Ульяновске можно встретить напоминания о его дореволюционном прошлом. Вы увидите уникальные постройки XVII-XVIII века, которые граничат с современными зданиями, и побываете на улице, которая нисколько не изменилась с конца XIX столетия. Калейдоскопом пронесутся многочисленные старые храмы, церкви и мечети. Я расскажу о кварталах, где жили только купцы и дворяне, и отвезу к месту, где происходили расстрелы большевиков и белых. Вы спуститесь с пригорка, по которому шло войско Стеньки Разина, и проедете по самому старому мосту — он был построен ещё при Николае II. А если захотите, даже рассмотрите обелиски на древнем кладбище.
Самые любопытные локации города
Вы взглянете на огромный и необычный ледовый дворец, один из трёх таких в России, промчитесь по центральным улицам и самому широкому городскому проспекту. Насладитесь пейзажем Волги и увидите, как две реки Ульяновска текут «в противоход». Пока вы будете оценивать масштабы города, я расскажу, где располагаются главные музеи и кварталы, куда стоит заглянуть путешественникам. Мы пересечём Президентский мост — второй по размеру в Европе, проедем мимо современных парков и зон отдыха, заглянем в новый район порта. И всё это для того, чтобы вы успели за несколько часов уловить атмосферу Ульяновска и спланировать дальнейшее знакомство с ним.
Ответы на вопросы
Что входит
Автотрансфер на атомобиле премиум-класса
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Гимова, 3, Ульяновск
Завершение: По просьбе туриста
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника - воскресенье с 08.00 до 20.00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Если Ваш отель находится в центральной части города
То я с удовольствием Вас заберу оттуда. Если не в центре
То Вам придется добраться до места встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Ульяновске
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них