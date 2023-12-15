Рассмотрите Ульяновск со всех сторон с комфортом, во время автомобильной экскурсии.
Мы увидим и историческую часть, оставшуюся от Симбирска, так и новые постройки последние десятилетия.
В этом городе множество причудливого и старомодного — на автомобильно-пешеходной экскурсии мы сумеем охватить все места, связанные с историей России и локальными особенностями, чтобы вы погрузились, как настоящую жизнь горожан, так и в славное прошлое города.
Мы увидим и историческую часть, оставшуюся от Симбирска, так и новые постройки последние десятилетия.
В этом городе множество причудливого и старомодного — на автомобильно-пешеходной экскурсии мы сумеем охватить все места, связанные с историей России и локальными особенностями, чтобы вы погрузились, как настоящую жизнь горожан, так и в славное прошлое города.
Описание экскурсииЭхо славного прошлого Всюду в Ульяновске можно встретить напоминания о его дореволюционном прошлом. Вы увидите уникальные постройки XVII-XVIII века, которые граничат с современными зданиями, и побываете на улице, которая нисколько не изменилась с конца XIX столетия. Калейдоскопом пронесутся многочисленные старые храмы, церкви и мечети. Я расскажу о кварталах, где жили только купцы и дворяне, и отвезу к месту, где происходили расстрелы большевиков и белых. Вы спуститесь с пригорка, по которому шло войско Стеньки Разина, и проедете по самому старому мосту — он был построен ещё при Николае II. А если захотите, даже рассмотрите обелиски на древнем кладбище. Самые любопытные локации города Вы взглянете на огромный и необычный ледовый дворец, один из трёх таких в России, промчитесь по центральным улицам и самому широкому городскому проспекту. Насладитесь пейзажем Волги и увидите, как две реки Ульяновска текут «в противоход». Пока вы будете оценивать масштабы города, я расскажу, где располагаются главные музеи и кварталы, куда стоит заглянуть путешественникам. Мы пересечём Президентский мост — второй по размеру в Европе, проедем мимо современных парков и зон отдыха, заглянем в новый район порта. И всё это для того, чтобы вы успели за несколько часов уловить атмосферу Ульяновска и спланировать дальнейшее знакомство с ним.
с понедельника - воскресенье с 04.00 до 23.30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторические и современные кварталы Ульяновска
- Также проезд по двум мостам
Что включено
- Автотрансфер на атомобиле премиум-класса
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Гимова, 3, Ульяновск
Завершение: По просьбе туриста
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника - воскресенье с 04.00 до 23.30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
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