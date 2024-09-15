Экскурсии по паркам Ульяновска

Найдено 4 экскурсии в категории «Парки» в Ульяновске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Весь Ульяновск на автомобиле
На машине
22 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
«Мы пересечём Президентский мост — второй по размеру в Европе, проедем мимо современных парков и зон отдыха, заглянем в новый район порта»
Сегодня в 13:30
Завтра в 05:30
15 200 за всё до 4 чел.
Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
Пешая
5 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по историческим местам Ульяновска
Погрузитесь в историю Ульяновска, посетив Владимирский сад, Соборную площадь и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: На ул. Спасской
«В старейшем парке города я расскажу о связанных с ним занимательных фактах»
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:00
от 3 500 за всё до 5 чел.
Советская Атлантида
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Советская Атлантида
Увидеть старейший городской парк и прикоснуться к культуре различных народов
Начало: У спуска в парк Дружбы народов
«В Ульяновске есть необычный парк — словно лоскутное одеяло, он раскроен на 15 республиканских садов, представляющих в своём многообразии бывшие союзные республики СССР»
Завтра в 13:00
19 сен в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Масонский Симбирск
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Масонский Симбирск
Вся правда о дворянах и вольных каменщиках - под грифом «совершенно секретно»
Начало: У парка «Винновская роща»
«памятник природы «Винновская роща» — уютный парк в отдалении от центра города»
Завтра в 13:00
19 сен в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Глеб
    15 сентября 2024
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Никита отличный экскурсовод, очень интересная программа и маршрут. Рекомендую для первого знакомства с городом.
  • Ю
    Юлия
    26 августа 2024
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Замечательно прошла экскурсия. Никита знает свое дело! Так много фактов, событий, истории появления памятников. Маршрут составлен очень удобно. Спасибо. Рекомендуем посетить.
  • М
    Марина
    23 августа 2024
    Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
    Спасибо вам за любовь к своему краю! Мы даже не ожидали что будет так информативно в городе который почти стерли. Нам понравилось и за советы отдельное спасибо!
  • С
    Сергей
    27 июля 2024
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Интересная экскурсия. Много возможностей для красивых фотографий. Хорошее знание истории города. Довольно много интересных историй. Чистый и хороший автомобиль -
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    Lexus RX. Во время экскурсии проехали по обоим мостам через Волгу и заехали на смотровую площадку, с которой отрывается потрясающая панорама. Рекомендую!

  • О
    Ольга
    25 июля 2024
    Весь Ульяновск на автомобиле
    24 июля мы побывали на экс. по г. Ульяновску. С Алексеем мы проехали и прошли весь город, о котором он подробно
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    рассказывал: практически о каждом старинном доме, усадьбе, дворце. Не обошли стороной жизнь семьи Ульяновых и их дома проживания, проехали по двум мостам через Волгу, полюбовались пейзажами. Спасибо Алексею за рассказ о своём городе. Всем рекомендую.

  • Р
    Резида
    20 февраля 2024
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Экскурсия понравилась, Алексей очень интересно, познавательно дал информацию, очень корректен, чувствуется, что человек образованный и ответственный. Да, цена на данное мероприятие недешевое, но экскурсия индивидуальная, да и автомобиль высокого класса)))

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ульяновске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Весь Ульяновск на автомобиле
  2. Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток
  3. Советская Атлантида
  4. Масонский Симбирск
Какие места ещё посмотреть в Ульяновске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Площадь Ленина
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Краеведческий музей
  5. Памятник букве "Ё"
  6. Памятник Богдану Хитрово
  7. Соборная площадь
  8. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в сентябре 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "Парки" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 15 200. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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