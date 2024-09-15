Г Глеб Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток Никита отличный экскурсовод, очень интересная программа и маршрут. Рекомендую для первого знакомства с городом.

Ю Юлия Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток Замечательно прошла экскурсия. Никита знает свое дело! Так много фактов, событий, истории появления памятников. Маршрут составлен очень удобно. Спасибо. Рекомендуем посетить.

М Марина Классический Ульяновск: прогулка по местам с открыток Спасибо вам за любовь к своему краю! Мы даже не ожидали что будет так информативно в городе который почти стерли. Нам понравилось и за советы отдельное спасибо!

С Сергей Весь Ульяновск на автомобиле читать дальше Lexus RX. Во время экскурсии проехали по обоим мостам через Волгу и заехали на смотровую площадку, с которой отрывается потрясающая панорама. Рекомендую! Интересная экскурсия. Много возможностей для красивых фотографий. Хорошее знание истории города. Довольно много интересных историй. Чистый и хороший автомобиль -

О Ольга Весь Ульяновск на автомобиле читать дальше рассказывал: практически о каждом старинном доме, усадьбе, дворце. Не обошли стороной жизнь семьи Ульяновых и их дома проживания, проехали по двум мостам через Волгу, полюбовались пейзажами. Спасибо Алексею за рассказ о своём городе. Всем рекомендую. 24 июля мы побывали на экс. по г. Ульяновску. С Алексеем мы проехали и прошли весь город, о котором он подробно