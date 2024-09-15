4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
«Мы пересечём Президентский мост — второй по размеру в Европе, проедем мимо современных парков и зон отдыха, заглянем в новый район порта»
Сегодня в 13:30
Завтра в 05:30
15 200₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по историческим местам Ульяновска
Погрузитесь в историю Ульяновска, посетив Владимирский сад, Соборную площадь и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: На ул. Спасской
«В старейшем парке города я расскажу о связанных с ним занимательных фактах»
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Советская Атлантида
Увидеть старейший городской парк и прикоснуться к культуре различных народов
Начало: У спуска в парк Дружбы народов
«В Ульяновске есть необычный парк — словно лоскутное одеяло, он раскроен на 15 республиканских садов, представляющих в своём многообразии бывшие союзные республики СССР»
Завтра в 13:00
19 сен в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Масонский Симбирск
Вся правда о дворянах и вольных каменщиках - под грифом «совершенно секретно»
Начало: У парка «Винновская роща»
«памятник природы «Винновская роща» — уютный парк в отдалении от центра города»
Завтра в 13:00
19 сен в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГлеб15 сентября 2024Никита отличный экскурсовод, очень интересная программа и маршрут. Рекомендую для первого знакомства с городом.
- ЮЮлия26 августа 2024Замечательно прошла экскурсия. Никита знает свое дело! Так много фактов, событий, истории появления памятников. Маршрут составлен очень удобно. Спасибо. Рекомендуем посетить.
- ММарина23 августа 2024Спасибо вам за любовь к своему краю! Мы даже не ожидали что будет так информативно в городе который почти стерли. Нам понравилось и за советы отдельное спасибо!
- ССергей27 июля 2024Интересная экскурсия. Много возможностей для красивых фотографий. Хорошее знание истории города. Довольно много интересных историй. Чистый и хороший автомобиль -
- ООльга25 июля 202424 июля мы побывали на экс. по г. Ульяновску. С Алексеем мы проехали и прошли весь город, о котором он подробно
- РРезида20 февраля 2024Экскурсия понравилась, Алексей очень интересно, познавательно дал информацию, очень корректен, чувствуется, что человек образованный и ответственный. Да, цена на данное мероприятие недешевое, но экскурсия индивидуальная, да и автомобиль высокого класса)))
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Парки»
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