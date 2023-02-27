Едем в гости к Деду Морозу весной и летом

В этом туре вас ждет летнее путешествие в Великий Устюг

5
3 отзыва
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В этом туре вас ждет летнее путешествие в Великий Устюг. Вы увидите где работает Дед Мороз, куда ему приходят многочисленные письма и посылки.

Вы прогуляетесь по старинному городу, побываете на Вотчине Деда Мороза, съездите на конную усадьбу «Барсуково».

А еще вы сможете потанцевать на веселой снегодискотеке и сделать своего нетающего снеговика или побывать в зоопарке Деда Мороза. Тур проводится в любые даты по запросу в период с 1 июня по 30 сентября для групп от 4-х человек. Узнайте, сколько человек уже записались в группу.
Едем в гости к Деду Морозу весной и летом
Едем в гости к Деду Морозу весной и летом
Едем в гости к Деду Морозу весной и летом
Едем в гости к Деду Морозу весной и летом
Едем в гости к Деду Морозу весной и летом
Едем в гости к Деду Морозу весной и летом
Едем в гости к Деду Морозу весной и летом
Едем в гости к Деду Морозу весной и летом
Едем в гости к Деду Морозу весной и летом
Едем в гости к Деду Морозу весной и летом
Едем в гости к Деду Морозу весной и летом
Едем в гости к Деду Морозу весной и летом
Едем в гости к Деду Морозу весной и летом
Едем в гости к Деду Морозу весной и летом
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Работа мечты
Работа мечты
Побываете на рабочем месте Деда Мороза, куда в конце декабря приходит очень много писем со всей страны
Владения сказочного волшебника
Владения сказочного волшебника
Увидите как живет Дед Мороз, познакомитесь с ним и сфотографируетесь на память
Общение с лошадьми
Общение с лошадьми
Познакомитесь с очаровательными животными и поучаствуете в мастер-классе по запряжке экипажа

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда Мороза

Заезд в гостиницу «На Валге» (заселение до 13:00).

13:00 Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге».

13:30 Встреча с гидом в фойе гостиницы.

14:00 Обзорная экскурсия по городу с посещением Городской резиденции Деда Мороза, Почты Деда Мороза.

Во время экскурсии мы увидим всю красоту древнего города, осмотрим основные его достопримечательности: церкви, соборы, объекты деревянного зодчества.

Посетим сувенирные лавки, где вы можете с удовольствием приобрести памятные подарки, изготовленные для вас Великоустюгскими мастерами.

Первое знакомство с Великоустюгской сказкой осуществится в городских объектах Дедушки Мороза.

Вы увидите, где работает Дед Мороз, куда ему приходят многочисленные письма и посылки.

Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Экскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда МорозаЭкскурсия по г. Великий Устюг и посещение Резиденции Деда Мороза
2 день

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программы

Завтрак в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Переезд на Вотчину Деда Мороза.

В экскурсионной программе по владениям сказочного волшебника вас проведут по Тропе сказок, познакомят с его помощниками, расскажут много интересных историй о жизни сказочных персонажей.

Вы посетите Дом Деда Мороза, где увидите, как живет зимний волшебник, познакомитесь с ним и сфотографируетесь на память.

В ходе экскурсии вы сможете поучаствовать в развлекательных костюмированных представлениях, играх и забавах.

Обед на Вотчине Деда Мороза.

Посещение Ледника Деда Мороза.

Куда идут погреться зимой и охладиться летом? Правильно, в ледничок Деда Мороза.

Ледяные скульптуры сияют волшебным светом, а таинственную атмосферу создают полумрак и звучащая музыка. Дети ищут в ледничке героев русских сказок, а взрослые тем временем не теряются и идут к… барной стойке с ледяными угощениями.

На выбор:

  • Посещение зоопарка Деда Мороза.

Зоопарк содержит, изучает и демонстрирует посетителям более 400 видов птиц и животных, многие из которых являются редкими и занесены в Красную Книгу.

Они являются предметом особой заботы зоологов.

В вольерах великоустюгского зоосада обитают обычные для средней полосы и русского севера дикие животные: лисы, рыси, волки, медведи, лоси, олени, бобры, белки.

В зоопарке также бережно заботятся о представленных в нем домашних животных: лошадках, собаках, черепахах, морских свинках, индюках и гусях, кроликах, овцах и козликах.

Также в зоопарке, несмотря на его северное расположение, комфортно себя чувствуют африканские страусы, маралы, верблюды, яки, ослы, красные волки, еноты-полоскуны, харзу и другие представители флоры южных стран.
или

  • Игровая программа с мастером-классом «СПА-курорт для Снеговика».

Как складывается жизнь у милых Снеговичков, когда заканчиваются праздники? Им решили сделать дом, просторный и прохладный, уникальный спа-курорт в музее снега и льда.

Вам предстоит потанцевать на веселой снегодискотеке и сделать своего собственного нетающего снеговика.

Свободное время на Вотчине.

Переезд в гостиницу.

Ужин.

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программыВотчина Деда Мороза и развлекательные программы
3 день

Конная усадьба «Барсуково». Отъезд

Завтрак.

Переезд в конную усадьбу Барсуково.

Вы получите огромные положительные эмоции от общения с лошадями, поучаствуете в мастер-классе по запряжке экипажа.

Программой предусмотрено катание в конном экипаже. Есть возможность арендовать лошадь для катания верхом.

12:30 Обед.

Выезд из гостиницы.

Конная усадьба «Барсуково». ОтъездКонная усадьба «Барсуково». ОтъездКонная усадьба «Барсуково». ОтъездКонная усадьба «Барсуково». Отъезд

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице «На Валге» в номере категории «Стандарт».

Группам от 12 человек – скидка 10%.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ВозрастСтоимость
Взрослый (с 14 лет)13 500
Детский от 4 до 14 лет12 800
Детский до 4 лет7 000

Варианты проживания

Гостиница «На Валге»

2 ночи

Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в поселке Валга (Великий Устюг). В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.

Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»Гостиница «На Валге»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостиничном комплексе «На Валге» в номерах категории «Стандарт»
  • Трансфер в гостиничный комплекс из аэропорта или с автовокзала г. Великий Устюг и обратно
  • Питание по программе: завтрак (2), обед (3), ужин (2)
  • Трансфер по экскурсиям и на Вотчину
  • Экскурсионное сопровождение гида
  • Входные билеты на объекты показа и на Вотчину, в т. ч. стоимость мастер-классов и развлекательных программ
Что не входит
  • Авиа билеты до г. Великий Устюг и обратно или ж/д билеты до г. Котлас и обратно
  • Трансфер из г. Котлас до г. Великий Устюг/гостиничного комплекса «На Валге» и обратно (самостоятельно на автобусе/такси или за доп. плату)
  • Аренда лошади для катания верхом – по желанию, стоимость уточнять на месте
  • Стоимость иных дополнительных мероприятий на Вотчине
  • Личные дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный округ, посёлок Валга
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как добраться до гостиничного комплекса?

Вы можете доехать до ж/д транспортом до станции Котлас Южный.

Далее варианты: автобус до города Великий Устюг либо такси.

При передвижении автобусом встречаем туристов в Великом Устюге и везем в ГК «На Валге» (без доп. оплаты).

По запросу за дополнительную плату предоставляем трансфер из Котласа.

Самолетом до аэропорта Великий Устюг.

В аэропорте туристов встречаем без дополнительной оплаты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
27 фев 2023
Огромное спасибо всём за великолепное путешествие в сказку, в детство. Успехов вам и процветания, а мы будем постоянными вашими клиентами❤️
Е
6 фев 2023
Потрясающее путешествие в Великий Устюг - яркое, захватывающее, разнообразное!
Потрясающее путешествие в Великий Устюг - яркое, захватывающее, разнообразное!Потрясающее путешествие в Великий Устюг - яркое, захватывающее, разнообразное!Потрясающее путешествие в Великий Устюг - яркое, захватывающее, разнообразное!Потрясающее путешествие в Великий Устюг - яркое, захватывающее, разнообразное!Потрясающее путешествие в Великий Устюг - яркое, захватывающее, разнообразное!Потрясающее путешествие в Великий Устюг - яркое, захватывающее, разнообразное!Потрясающее путешествие в Великий Устюг - яркое, захватывающее, разнообразное!Потрясающее путешествие в Великий Устюг - яркое, захватывающее, разнообразное!Потрясающее путешествие в Великий Устюг - яркое, захватывающее, разнообразное!Потрясающее путешествие в Великий Устюг - яркое, захватывающее, разнообразное!
Е
6 фев 2023
Отличное путешествие - яркое, насыщенное, интересное, завораживает!!!

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