Заезд в гостиницу «На Валге» (заселение до 13:00).
13:00 Обед в кафе-ресторане ГК «На Валге».
13:30 Встреча с гидом в фойе гостиницы.
14:00 Обзорная экскурсия по городу с посещением Городской резиденции Деда Мороза, Почты Деда Мороза.
Во время экскурсии мы увидим всю красоту древнего города, осмотрим основные его достопримечательности: церкви, соборы, объекты деревянного зодчества.
Посетим сувенирные лавки, где вы можете с удовольствием приобрести памятные подарки, изготовленные для вас Великоустюгскими мастерами.
Первое знакомство с Великоустюгской сказкой осуществится в городских объектах Дедушки Мороза.
Вы увидите, где работает Дед Мороз, куда ему приходят многочисленные письма и посылки.
Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Завтрак в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Переезд на Вотчину Деда Мороза.
В экскурсионной программе по владениям сказочного волшебника вас проведут по Тропе сказок, познакомят с его помощниками, расскажут много интересных историй о жизни сказочных персонажей.
Вы посетите Дом Деда Мороза, где увидите, как живет зимний волшебник, познакомитесь с ним и сфотографируетесь на память.
В ходе экскурсии вы сможете поучаствовать в развлекательных костюмированных представлениях, играх и забавах.
Обед на Вотчине Деда Мороза.
Посещение Ледника Деда Мороза.
Куда идут погреться зимой и охладиться летом? Правильно, в ледничок Деда Мороза.
Ледяные скульптуры сияют волшебным светом, а таинственную атмосферу создают полумрак и звучащая музыка. Дети ищут в ледничке героев русских сказок, а взрослые тем временем не теряются и идут к… барной стойке с ледяными угощениями.
На выбор:
Зоопарк содержит, изучает и демонстрирует посетителям более 400 видов птиц и животных, многие из которых являются редкими и занесены в Красную Книгу.
Они являются предметом особой заботы зоологов.
В вольерах великоустюгского зоосада обитают обычные для средней полосы и русского севера дикие животные: лисы, рыси, волки, медведи, лоси, олени, бобры, белки.
В зоопарке также бережно заботятся о представленных в нем домашних животных: лошадках, собаках, черепахах, морских свинках, индюках и гусях, кроликах, овцах и козликах.
Также в зоопарке, несмотря на его северное расположение, комфортно себя чувствуют африканские страусы, маралы, верблюды, яки, ослы, красные волки, еноты-полоскуны, харзу и другие представители флоры южных стран.
или
Как складывается жизнь у милых Снеговичков, когда заканчиваются праздники? Им решили сделать дом, просторный и прохладный, уникальный спа-курорт в музее снега и льда.
Вам предстоит потанцевать на веселой снегодискотеке и сделать своего собственного нетающего снеговика.
Свободное время на Вотчине.
Переезд в гостиницу.
Ужин.
Завтрак.
Переезд в конную усадьбу Барсуково.
Вы получите огромные положительные эмоции от общения с лошадями, поучаствуете в мастер-классе по запряжке экипажа.
Программой предусмотрено катание в конном экипаже. Есть возможность арендовать лошадь для катания верхом.
12:30 Обед.
Выезд из гостиницы.
В туре предусмотрено проживание в гостинице «На Валге» в номере категории «Стандарт».
Группам от 12 человек – скидка 10%.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Возраст
|Стоимость
|Взрослый (с 14 лет)
|13 500
|Детский от 4 до 14 лет
|12 800
|Детский до 4 лет
|7 000
Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в поселке Валга (Великий Устюг). В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Вы можете доехать до ж/д транспортом до станции Котлас Южный.
Далее варианты: автобус до города Великий Устюг либо такси.
При передвижении автобусом встречаем туристов в Великом Устюге и везем в ГК «На Валге» (без доп. оплаты).
По запросу за дополнительную плату предоставляем трансфер из Котласа.
Самолетом до аэропорта Великий Устюг.
В аэропорте туристов встречаем без дополнительной оплаты.