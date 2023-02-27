2 день

Вотчина Деда Мороза и развлекательные программы

Завтрак в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Переезд на Вотчину Деда Мороза.

В экскурсионной программе по владениям сказочного волшебника вас проведут по Тропе сказок, познакомят с его помощниками, расскажут много интересных историй о жизни сказочных персонажей.

Вы посетите Дом Деда Мороза, где увидите, как живет зимний волшебник, познакомитесь с ним и сфотографируетесь на память.

В ходе экскурсии вы сможете поучаствовать в развлекательных костюмированных представлениях, играх и забавах.

Обед на Вотчине Деда Мороза.

Посещение Ледника Деда Мороза.

Куда идут погреться зимой и охладиться летом? Правильно, в ледничок Деда Мороза.

Ледяные скульптуры сияют волшебным светом, а таинственную атмосферу создают полумрак и звучащая музыка. Дети ищут в ледничке героев русских сказок, а взрослые тем временем не теряются и идут к… барной стойке с ледяными угощениями.

На выбор:

Посещение зоопарка Деда Мороза.

Зоопарк содержит, изучает и демонстрирует посетителям более 400 видов птиц и животных, многие из которых являются редкими и занесены в Красную Книгу.

Они являются предметом особой заботы зоологов.

В вольерах великоустюгского зоосада обитают обычные для средней полосы и русского севера дикие животные: лисы, рыси, волки, медведи, лоси, олени, бобры, белки.

В зоопарке также бережно заботятся о представленных в нем домашних животных: лошадках, собаках, черепахах, морских свинках, индюках и гусях, кроликах, овцах и козликах.

Также в зоопарке, несмотря на его северное расположение, комфортно себя чувствуют африканские страусы, маралы, верблюды, яки, ослы, красные волки, еноты-полоскуны, харзу и другие представители флоры южных стран.

или

Игровая программа с мастером-классом «СПА-курорт для Снеговика».

Как складывается жизнь у милых Снеговичков, когда заканчиваются праздники? Им решили сделать дом, просторный и прохладный, уникальный спа-курорт в музее снега и льда.

Вам предстоит потанцевать на веселой снегодискотеке и сделать своего собственного нетающего снеговика.

Свободное время на Вотчине.

Переезд в гостиницу.

Ужин.