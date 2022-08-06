2 день

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза

10:16 Прибытие поезда в Великий Устюг. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Трансфер в Вотчину Деда Мороза.

Посещение Вотчины Деда Мороза.

Программа в Вотчине Деда Мороза начинается с «Тропы Сказок», по которой вы совершите поучительное и веселое путешествие, знакомясь с жителями сказочного леса – симпатичными, дружелюбными созданиями. Они сразу дадут вам понять: вы прибыли в царство сказки и детских грез, в настоящий сказочный мир игр и развлечений, развивающих воображение и дающих пищу для пытливого ума. А главное – вас ждет в тереме Деда Мороза. Поднимайтесь на его тесовое крыльцо, входите в узорчатые двери! Здесь вам подскажут, как не заблудиться в Вотчине, вы увидите ее уменьшенную копию – сказочный макет, запомните имена и обличье тех ее обитателей, которых вы могли встретить на «Тропе Сказок», а может и проглядели. Теперь уж точно знать будете, кто в сказке живет, а кто праздничные караваи печет, чтоб дорогих гостей потчевать.

В обсерватории Деда Мороза вы посмотрите в волшебный телескоп.

Видит в него Дед Мороз меж звезд пути-дороги, по которым его помощники подарки да письма детям доставляют, по которым несется и санный поезд его друга Санта Клауса.

Пригласят вас и в кабинет волшебника, и в его библиотеку, и даже в опочивальню позволят заглянуть, и в светелке волшебных предметов многому подивиться.

И с самим российским Дедом Морозом обязательно в Вотчине встретитесь!

Переезд в город, путевая информация.

Обед в кафе города.

Осмотр центральной части города.

Вы окажетесь в древнем неповторимом сказочном городе, расположенном на берегу красавицы – реки Сухоны, увидите старинные купеческие особняки, уникальные памятники северорусского зодчества: Соборное дворище, собор Прокопия Праведного, а также архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей.

Мастер-класс по народным промыслам, на котором все желающие смастерят оберег и увезут на память. Знакомство с традиционной северной народной куклой окунет всех гостей в мир прошлого, познакомит с бытом и обрядами крестьянской жизни северного края.

17:30 Переезд на ж/д вокзал г. Великий Устюг.

18:00 Отправление поезда с ж/д вокзала Великий Устюг.

Отдых в поезде.