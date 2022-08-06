Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
17:05 Отправление туристического поезда с Ярославского вокзала г. Москвы.
Ночь в поезде.
10:16 Прибытие поезда в Великий Устюг. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.
Трансфер в Вотчину Деда Мороза.
Посещение Вотчины Деда Мороза.
Программа в Вотчине Деда Мороза начинается с «Тропы Сказок», по которой вы совершите поучительное и веселое путешествие, знакомясь с жителями сказочного леса – симпатичными, дружелюбными созданиями. Они сразу дадут вам понять: вы прибыли в царство сказки и детских грез, в настоящий сказочный мир игр и развлечений, развивающих воображение и дающих пищу для пытливого ума. А главное – вас ждет в тереме Деда Мороза. Поднимайтесь на его тесовое крыльцо, входите в узорчатые двери! Здесь вам подскажут, как не заблудиться в Вотчине, вы увидите ее уменьшенную копию – сказочный макет, запомните имена и обличье тех ее обитателей, которых вы могли встретить на «Тропе Сказок», а может и проглядели. Теперь уж точно знать будете, кто в сказке живет, а кто праздничные караваи печет, чтоб дорогих гостей потчевать.
В обсерватории Деда Мороза вы посмотрите в волшебный телескоп.
Видит в него Дед Мороз меж звезд пути-дороги, по которым его помощники подарки да письма детям доставляют, по которым несется и санный поезд его друга Санта Клауса.
Пригласят вас и в кабинет волшебника, и в его библиотеку, и даже в опочивальню позволят заглянуть, и в светелке волшебных предметов многому подивиться.
И с самим российским Дедом Морозом обязательно в Вотчине встретитесь!
Переезд в город, путевая информация.
Обед в кафе города.
Осмотр центральной части города.
Вы окажетесь в древнем неповторимом сказочном городе, расположенном на берегу красавицы – реки Сухоны, увидите старинные купеческие особняки, уникальные памятники северорусского зодчества: Соборное дворище, собор Прокопия Праведного, а также архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей.
Мастер-класс по народным промыслам, на котором все желающие смастерят оберег и увезут на память. Знакомство с традиционной северной народной куклой окунет всех гостей в мир прошлого, познакомит с бытом и обрядами крестьянской жизни северного края.
17:30 Переезд на ж/д вокзал г. Великий Устюг.
18:00 Отправление поезда с ж/д вокзала Великий Устюг.
Отдых в поезде.
11:10 Прибытие на ж/д станцию Кострома.
Обзорная экскурсия по Костроме – жемчужине Золотого кольца России, городу с многовековой историей и прекрасно сохранившейся архитектурой XVIII-XIX вв. Вы увидите центральную площадь города, которую ласково называют «сковородкой», ансамбль торговых рядов, присутственные места, пожарную каланчу, гауптвахту, памятник патриоту земли русской – Ивану Сусанину, беседку А. Н. Островского и многое другое.
Посещение Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря – главной святыни Костромской земли, великолепного творения русских зодчих и иконописцев 17 века, колыбели царской династии Романовых. Вас ждёт экскурсия по территории монастыря и Троицкому собору.
Посещение Костромской слободы. Один из старейших музеев России под открытым небом хранит памятники деревянного зодчества XVIII-XX вв., привезённые из разных районов Костромской области. В некоторых из них размещены этнографические экспозиции. Экскурсия и интерактивная программа поможет вам открыть для себя крестьянский быт и народную культуру костромского края во всём их многообразии.
Обед в кафе города.
Мы приготовили для вас чудо сказочное – встречу с ледяной красавицей Снегурочкой!
Экскурсия в Терем Снегурочки.
В старинной Костроме на высоком волжском берегу стоит сказочный Терем Снегурочки. Здесь живёт снежная красавица Снегурочка и круглый год встречает гостей от мала до велика. Здесь вы сможете окунуться в русскую сказку, повеселиться с друзьями Снегурочки – сказочными домовыми и котом Баюном. И самое главное – почувствовать себя детьми независимо от возраста!
Трансфер на ж/д вокзал г. Костромы.
17:15 Отправление поезда со станции Кострома Новая.
22:55 Прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Плацкарт
|Купе
|СВ
|Для взрослых
|25 750
|29 550
|33 750
Для детей от 10 до 17 лет
включительно
|25 750
|29 550
|32 750
Для детей от 0 до 9 лет
(включительно, с местом)
|21 650
|22 150
|24 150
Для детей от 0 до 4 лет
(включительно, без места)
|11 750
|11 750
|11 750
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».