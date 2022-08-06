Зимняя сказка. Железнодорожный круиз

Отправляйтесь вместе с нами в путешествие в Зимнюю сказку

Отправляйтесь вместе с нами в путешествие в Зимнюю сказку! Вы побываете в одном из красивейших городов Вологодского края Великом Устюге, где встретитесь с седовласым Дедушкой Морозом, посетите его волшебный Терем и познакомитесь с обитателями сказочного леса.
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка. Железнодорожный круиз
Ближайшие даты:
18
ноя
25
ноя
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9
дек
16
дек
23
дек

Что вас ожидает 🤩

Волшебная встреча с Дедом Морозом
Волшебная встреча с Дедом Морозом
Дети и школьники получат сладкий подарок и грамоту поверенного Деда Мороза с вручением
Тропа сказок
Тропа сказок
Совершим поучительное и веселое путешествие, знакомясь с жителями сказочного леса
Жемчужина Золотого Кольца
Жемчужина Золотого Кольца
Нас ждет увлекательная экскурсия по городу с многовековой историей – Костроме
Терем Снегурочки
Терем Снегурочки
Окунемся в русскую сказку, повеселимся с друзьями Снегурочки и сможем почувствовать себя детьми независимо от возраста!

Программа тура по дням

1 день

Отправление на туристическом поезде

Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

17:05 Отправление туристического поезда с Ярославского вокзала г. Москвы.

Ночь в поезде.

Отправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поезде
2 день

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза

10:16 Прибытие поезда в Великий Устюг. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.

Трансфер в Вотчину Деда Мороза.

Посещение Вотчины Деда Мороза.

Программа в Вотчине Деда Мороза начинается с «Тропы Сказок», по которой вы совершите поучительное и веселое путешествие, знакомясь с жителями сказочного леса – симпатичными, дружелюбными созданиями. Они сразу дадут вам понять: вы прибыли в царство сказки и детских грез, в настоящий сказочный мир игр и развлечений, развивающих воображение и дающих пищу для пытливого ума. А главное – вас ждет в тереме Деда Мороза. Поднимайтесь на его тесовое крыльцо, входите в узорчатые двери! Здесь вам подскажут, как не заблудиться в Вотчине, вы увидите ее уменьшенную копию – сказочный макет, запомните имена и обличье тех ее обитателей, которых вы могли встретить на «Тропе Сказок», а может и проглядели. Теперь уж точно знать будете, кто в сказке живет, а кто праздничные караваи печет, чтоб дорогих гостей потчевать.

В обсерватории Деда Мороза вы посмотрите в волшебный телескоп.

Видит в него Дед Мороз меж звезд пути-дороги, по которым его помощники подарки да письма детям доставляют, по которым несется и санный поезд его друга Санта Клауса.

Пригласят вас и в кабинет волшебника, и в его библиотеку, и даже в опочивальню позволят заглянуть, и в светелке волшебных предметов многому подивиться.

И с самим российским Дедом Морозом обязательно в Вотчине встретитесь!

Переезд в город, путевая информация.

Обед в кафе города.

Осмотр центральной части города.

Вы окажетесь в древнем неповторимом сказочном городе, расположенном на берегу красавицы – реки Сухоны, увидите старинные купеческие особняки, уникальные памятники северорусского зодчества: Соборное дворище, собор Прокопия Праведного, а также архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей.

Мастер-класс по народным промыслам, на котором все желающие смастерят оберег и увезут на память. Знакомство с традиционной северной народной куклой окунет всех гостей в мир прошлого, познакомит с бытом и обрядами крестьянской жизни северного края.

17:30 Переезд на ж/д вокзал г. Великий Устюг.

18:00 Отправление поезда с ж/д вокзала Великий Устюг.

Отдых в поезде.

Великий Устюг. Вотчина Деда МорозаВеликий Устюг. Вотчина Деда МорозаВеликий Устюг. Вотчина Деда МорозаВеликий Устюг. Вотчина Деда Мороза
3 день

Кострома. Обзорная экскурсия. Терем Снегурочки

11:10 Прибытие на ж/д станцию Кострома.

Обзорная экскурсия по Костроме – жемчужине Золотого кольца России, городу с многовековой историей и прекрасно сохранившейся архитектурой XVIII-XIX вв. Вы увидите центральную площадь города, которую ласково называют «сковородкой», ансамбль торговых рядов, присутственные места, пожарную каланчу, гауптвахту, памятник патриоту земли русской – Ивану Сусанину, беседку А. Н. Островского и многое другое.

Посещение Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря – главной святыни Костромской земли, великолепного творения русских зодчих и иконописцев 17 века, колыбели царской династии Романовых. Вас ждёт экскурсия по территории монастыря и Троицкому собору.

Посещение Костромской слободы. Один из старейших музеев России под открытым небом хранит памятники деревянного зодчества XVIII-XX вв., привезённые из разных районов Костромской области. В некоторых из них размещены этнографические экспозиции. Экскурсия и интерактивная программа поможет вам открыть для себя крестьянский быт и народную культуру костромского края во всём их многообразии.

Обед в кафе города.

Мы приготовили для вас чудо сказочное – встречу с ледяной красавицей Снегурочкой!

Экскурсия в Терем Снегурочки.

В старинной Костроме на высоком волжском берегу стоит сказочный Терем Снегурочки. Здесь живёт снежная красавица Снегурочка и круглый год встречает гостей от мала до велика. Здесь вы сможете окунуться в русскую сказку, повеселиться с друзьями Снегурочки – сказочными домовыми и котом Баюном. И самое главное – почувствовать себя детьми независимо от возраста!

Трансфер на ж/д вокзал г. Костромы.

17:15 Отправление поезда со станции Кострома Новая.

22:55 Прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.

Кострома. Обзорная экскурсия. Терем СнегурочкиКострома. Обзорная экскурсия. Терем СнегурочкиКострома. Обзорная экскурсия. Терем СнегурочкиКострома. Обзорная экскурсия. Терем Снегурочки

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КатегорияПлацкартКупеСВ
Для взрослых25 75029 55033 750

Для детей от 10 до 17 лет

включительно

25 75029 55032 750

Для детей от 0 до 9 лет

(включительно, с местом)

21 65022 15024 150

Для детей от 0 до 4 лет

(включительно, без места)

11 75011 75011 750

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагоне выбранной категории
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в экскурсионные объекты, сладкий подарок и грамота поверенного Деда Мороза с вручением - для детей и школьников
  • Питание - обед в Великом Устюге и Костроме
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Стоимость «наземного обслуживания» (в случае приобретения только экскурсионной программы в городах остановки поезда) - 11 750 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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