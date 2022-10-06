Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круиз

Мы предлагаем вам праздничное путешествие в волшебные российские города

Мы предлагаем вам праздничное путешествие в волшебные российские города — вас ждет Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге и старинная Вологда.

В гостях у волшебного дедушки в Великом Устюге вы сможете проверить, в порядке ли содержится его обитель и нет ли там самого чудесного старца. Ждем вас в туре с родными и близкими.

«Зимняя сказка» — это путешествие в мир детских грез и развлечений, которые развивают воображение и дают пищу для пытливого ума.
Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круиз
Зимняя сказка из Санкт-Петербурга. Железнодорожный круиз
Ближайшие даты:
18
ноя
25
ноя
9
дек

Что вас ожидает 🤩

Вотчина Деда Мороза
Вотчина Деда Мороза
Отправимся в сказочное путешествие с Дедом Морозом
Мастер-класс
Мастер-класс
Лучшие мастера Великоустюгского района откроют нам секреты мастерства и научат создавать красивейшие предметы
Архитектура старого города
Архитектура старого города
Увидим древние храмы, живописные набережные реки Вологды и ансамбли деревянных особняков

Программа тура по дням

1 день

Отправление на туристическом поезде

Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

10:20— отправление туристического поезда с Ладожского вокзала г. Санкт-Петербург.

Ночь в поезде.

Отправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поезде
2 день

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза

10:16 — прибытие поезда в Великий Устюг.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер в Вотчину Деда Мороза.

Посещение Вотчины Деда Мороза.

Программа в Вотчине Деда Мороза начинается с «Тропы Сказок», по которой вы совершите веселое путешествие, знакомясь с жителями сказочного леса – симпатичными и дружелюбными созданиями.

Они сразу дадут вам понять: вы прибыли в царство сказки и детских грез, в сказочный мир игр и развлечений, развивающих воображение и дающих пищу для пытливого ума.

Самое главное вас ждет в тереме Деда Мороза.

Поднимайтесь на его тесовое крыльцо, входите в узорчатые двери!

Здесь вам подскажут, как не заблудиться в Вотчине, вы увидите ее уменьшенную копию – сказочный макет, запомните имена и обличье тех ее обитателей, которых вы могли встретить на «Тропе Сказок».

Теперь уж точно знать будете, кто в сказке живет, а кто праздничные караваи печет, чтобы гостей потчевать.

В обсерватории Деда Мороза вы посмотрите в волшебный телескоп.

Видит в него Дед Мороз меж звезд пути-дороги, по которым его помощники подарки да письма детям доставляют, по которым несется и поезд его друга Санта Клауса.

Пригласят вас и в кабинет волшебника, и в его библиотеку, и даже в опочивальню позволят заглянуть, и в светелке волшебных предметов многому подивиться.

И с самим российским Дедом Морозом обязательно в Вотчине встретитесь!

Переезд в город, путевая информация.

Обед в кафе города.

Осмотр центральной части города.

Вы окажетесь в древнем неповторимом сказочном городе, расположенном на берегу красавицы-реки Сухоны, увидите старинные купеческие особняки, уникальные памятники северорусского зодчества: Соборное дворище, собор Прокопия Праведного, а также архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей.

Приглашаем вас в «Лабораторию волшебства.

Лучшие мастера Великоустюгского района откроют вам секреты мастерства, научат создавать красивейшие предметы при помощи самых простых материалов и богатой фантазии.

А изготовленные своими руками сувениры еще долго будут напоминать вам о Великоустюгской земле (мастер-класс по изготовлению сувенира).

Далее нас ждет развлекательная программа в Салоне уездного города пронизана этническим колоритом и лучшими традициями русского купечества и гостеприимства!

Здесь вы узнаете массу интересного не только о праздниках и событиях, но и о существовавших много лет назад традициях чаепития.

Вас ждут увлекательные игры, загадки и викторины.

В конце программы вы сможете насладиться вкусным чаем и атмосферой уюта.

17:30— трансфер на ж/д вокзал г. Великий Устюг.

18:00 отправление поезда с ж/д вокзала Великий Устюг.

Отдых в поезде.

Великий Устюг. Вотчина Деда МорозаВеликий Устюг. Вотчина Деда МорозаВеликий Устюг. Вотчина Деда МорозаВеликий Устюг. Вотчина Деда Мороза
3 день

Экскурсия по Вологде

03:45 — прибытие поезда на ж/д вокзал г. Вологды.

08:00 — встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Автобусная обзорная экскурсия «Кружевная Вологда, купола из золота» — это возможность побывать на месте основания города, полюбоваться историческим центром города, насладиться красотой улиц и площадей, услышать удивительные истории о прошлом и настоящем губернской столицы.

Перед гостями предстанут древние храмы, живописные набережные реки Вологды, ансамбли деревянных особняков и «резной палисад».

Экскурсия «Сердце Вологды» с осмотром ансамбля Вологодского Кремля — Кремлевская площадь, Соборная горка, могучий Софийский собор, построенный Иваном Грозным, величественная колокольня.

Приглашаем вас посетить уютный уголок в центре Вологды — единственную городскую усадьбу начала XX века, сохранившуюся до наших дней.

Здесь, в одном из домов, принадлежавшем вологодскому купцу А. П. Самарину, разместился выставочный комплекс «Вологда на рубеже XIX-XX веков».

Интерактивная программа «В гости к купеческой семье Самариных».

Приветливая хозяйка увлекает гостей беседой, рассказывает о предметах быта и событиях того времени.

Завершится это занятие поучительными играми.

Обед «по-вологодски» из блюд северной кухни с рассказом.

Загородная экскурсия с посещением Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Семенково» (12 км), в которой гости смогут прикоснуться к традициям жизни предков, к истокам культуры и менталитета русского народа.

Обзорная экскурсия по заповеднику, во время которой вы увидите уникальные, дошедшие до наших дней в первозданном виде крестьянские избы, собранные со всей вологодской области в аутентичное поселение Русского Севера.

Участие в одной из программ с погружением в жизнь деревни:

  • плетение обережных поясов;
  • выпекание медовых пряников;
  • валяние шерсти.

Возвращение в Вологду.

Свободное время для самостоятельного осмотра города и покупки сувениров.

По желанию группы посещение фирменного магазина «Снежинка» (вологодское кружево) или торгового центра «Вологодские сувениры» (изделия изо льна, кружева, ювелирные украшения из черненого серебра, вологодское масло, сладости и настойки из северных ягод), или магазина «Вологодского молочного комбината» (вологодское масло).

Ужин «Молодильный» с рассказом о северной кухни с пельменями самолепными, витушками с вологодским нежнейшим творогом и чаем.

Трансфер на ж/д вокзал.

19:13 — отправление поезда из Вологды в Санкт-Петербург.

Экскурсия по ВологдеЭкскурсия по ВологдеЭкскурсия по ВологдеЭкскурсия по Вологде
4 день

Прибытие туристического поезда на вокзал. Отъезд

07:46 — прибытие туристического поезда на Ладожский вокзал г. Санкт-Петербург.

Время в программе указано ориентировочно.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КатегорияКупе
Для взрослых45 300
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)34 400
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)14 700

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагоне выбранной категории
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в экскурсионные объекты, сладкий подарок и грамота поверенного Деда Мороза с вручением – для детей и школьников в Великом Устюге
  • Питание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 21 985 руб.
  • Стоимость «наземного обслуживания» (в случае приобретения только экскурсионной программы в городах остановки поезда) – 14 700 руб
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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