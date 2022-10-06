Самостоятельная посадка в поезд по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
10:20— отправление туристического поезда с Ладожского вокзала г. Санкт-Петербург.
Ночь в поезде.
10:16 — прибытие поезда в Великий Устюг.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Трансфер в Вотчину Деда Мороза.
Посещение Вотчины Деда Мороза.
Программа в Вотчине Деда Мороза начинается с «Тропы Сказок», по которой вы совершите веселое путешествие, знакомясь с жителями сказочного леса – симпатичными и дружелюбными созданиями.
Они сразу дадут вам понять: вы прибыли в царство сказки и детских грез, в сказочный мир игр и развлечений, развивающих воображение и дающих пищу для пытливого ума.
Самое главное вас ждет в тереме Деда Мороза.
Поднимайтесь на его тесовое крыльцо, входите в узорчатые двери!
Здесь вам подскажут, как не заблудиться в Вотчине, вы увидите ее уменьшенную копию – сказочный макет, запомните имена и обличье тех ее обитателей, которых вы могли встретить на «Тропе Сказок».
Теперь уж точно знать будете, кто в сказке живет, а кто праздничные караваи печет, чтобы гостей потчевать.
В обсерватории Деда Мороза вы посмотрите в волшебный телескоп.
Видит в него Дед Мороз меж звезд пути-дороги, по которым его помощники подарки да письма детям доставляют, по которым несется и поезд его друга Санта Клауса.
Пригласят вас и в кабинет волшебника, и в его библиотеку, и даже в опочивальню позволят заглянуть, и в светелке волшебных предметов многому подивиться.
И с самим российским Дедом Морозом обязательно в Вотчине встретитесь!
Переезд в город, путевая информация.
Обед в кафе города.
Осмотр центральной части города.
Вы окажетесь в древнем неповторимом сказочном городе, расположенном на берегу красавицы-реки Сухоны, увидите старинные купеческие особняки, уникальные памятники северорусского зодчества: Соборное дворище, собор Прокопия Праведного, а также архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей.
Приглашаем вас в «Лабораторию волшебства.
Лучшие мастера Великоустюгского района откроют вам секреты мастерства, научат создавать красивейшие предметы при помощи самых простых материалов и богатой фантазии.
А изготовленные своими руками сувениры еще долго будут напоминать вам о Великоустюгской земле (мастер-класс по изготовлению сувенира).
Далее нас ждет развлекательная программа в Салоне уездного города пронизана этническим колоритом и лучшими традициями русского купечества и гостеприимства!
Здесь вы узнаете массу интересного не только о праздниках и событиях, но и о существовавших много лет назад традициях чаепития.
Вас ждут увлекательные игры, загадки и викторины.
В конце программы вы сможете насладиться вкусным чаем и атмосферой уюта.
17:30— трансфер на ж/д вокзал г. Великий Устюг.
18:00 — отправление поезда с ж/д вокзала Великий Устюг.
Отдых в поезде.
03:45 — прибытие поезда на ж/д вокзал г. Вологды.
08:00 — встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Автобусная обзорная экскурсия «Кружевная Вологда, купола из золота» — это возможность побывать на месте основания города, полюбоваться историческим центром города, насладиться красотой улиц и площадей, услышать удивительные истории о прошлом и настоящем губернской столицы.
Перед гостями предстанут древние храмы, живописные набережные реки Вологды, ансамбли деревянных особняков и «резной палисад».
Экскурсия «Сердце Вологды» с осмотром ансамбля Вологодского Кремля — Кремлевская площадь, Соборная горка, могучий Софийский собор, построенный Иваном Грозным, величественная колокольня.
Приглашаем вас посетить уютный уголок в центре Вологды — единственную городскую усадьбу начала XX века, сохранившуюся до наших дней.
Здесь, в одном из домов, принадлежавшем вологодскому купцу А. П. Самарину, разместился выставочный комплекс «Вологда на рубеже XIX-XX веков».
Интерактивная программа «В гости к купеческой семье Самариных».
Приветливая хозяйка увлекает гостей беседой, рассказывает о предметах быта и событиях того времени.
Завершится это занятие поучительными играми.
Обед «по-вологодски» из блюд северной кухни с рассказом.
Загородная экскурсия с посещением Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Семенково» (12 км), в которой гости смогут прикоснуться к традициям жизни предков, к истокам культуры и менталитета русского народа.
Обзорная экскурсия по заповеднику, во время которой вы увидите уникальные, дошедшие до наших дней в первозданном виде крестьянские избы, собранные со всей вологодской области в аутентичное поселение Русского Севера.
Участие в одной из программ с погружением в жизнь деревни:
Возвращение в Вологду.
Свободное время для самостоятельного осмотра города и покупки сувениров.
По желанию группы посещение фирменного магазина «Снежинка» (вологодское кружево) или торгового центра «Вологодские сувениры» (изделия изо льна, кружева, ювелирные украшения из черненого серебра, вологодское масло, сладости и настойки из северных ягод), или магазина «Вологодского молочного комбината» (вологодское масло).
Ужин «Молодильный» с рассказом о северной кухни с пельменями самолепными, витушками с вологодским нежнейшим творогом и чаем.
Трансфер на ж/д вокзал.
19:13 — отправление поезда из Вологды в Санкт-Петербург.
07:46 — прибытие туристического поезда на Ладожский вокзал г. Санкт-Петербург.
Время в программе указано ориентировочно.
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Купе
|Для взрослых
|45 300
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|34 400
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|14 700
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».