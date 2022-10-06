2 день

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза

10:16 — прибытие поезда в Великий Устюг.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер в Вотчину Деда Мороза.

Посещение Вотчины Деда Мороза.

Программа в Вотчине Деда Мороза начинается с «Тропы Сказок», по которой вы совершите веселое путешествие, знакомясь с жителями сказочного леса – симпатичными и дружелюбными созданиями.

Они сразу дадут вам понять: вы прибыли в царство сказки и детских грез, в сказочный мир игр и развлечений, развивающих воображение и дающих пищу для пытливого ума.

Самое главное вас ждет в тереме Деда Мороза.

Поднимайтесь на его тесовое крыльцо, входите в узорчатые двери!

Здесь вам подскажут, как не заблудиться в Вотчине, вы увидите ее уменьшенную копию – сказочный макет, запомните имена и обличье тех ее обитателей, которых вы могли встретить на «Тропе Сказок».

Теперь уж точно знать будете, кто в сказке живет, а кто праздничные караваи печет, чтобы гостей потчевать.

В обсерватории Деда Мороза вы посмотрите в волшебный телескоп.

Видит в него Дед Мороз меж звезд пути-дороги, по которым его помощники подарки да письма детям доставляют, по которым несется и поезд его друга Санта Клауса.

Пригласят вас и в кабинет волшебника, и в его библиотеку, и даже в опочивальню позволят заглянуть, и в светелке волшебных предметов многому подивиться.

И с самим российским Дедом Морозом обязательно в Вотчине встретитесь!

Переезд в город, путевая информация.

Обед в кафе города.

Осмотр центральной части города.

Вы окажетесь в древнем неповторимом сказочном городе, расположенном на берегу красавицы-реки Сухоны, увидите старинные купеческие особняки, уникальные памятники северорусского зодчества: Соборное дворище, собор Прокопия Праведного, а также архитектурный комплекс Михайло-Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей.

Приглашаем вас в «Лабораторию волшебства.

Лучшие мастера Великоустюгского района откроют вам секреты мастерства, научат создавать красивейшие предметы при помощи самых простых материалов и богатой фантазии.

А изготовленные своими руками сувениры еще долго будут напоминать вам о Великоустюгской земле (мастер-класс по изготовлению сувенира).

Далее нас ждет развлекательная программа в Салоне уездного города пронизана этническим колоритом и лучшими традициями русского купечества и гостеприимства!

Здесь вы узнаете массу интересного не только о праздниках и событиях, но и о существовавших много лет назад традициях чаепития.

Вас ждут увлекательные игры, загадки и викторины.

В конце программы вы сможете насладиться вкусным чаем и атмосферой уюта.

17:30— трансфер на ж/д вокзал г. Великий Устюг.

18:00 — отправление поезда с ж/д вокзала Великий Устюг.

Отдых в поезде.