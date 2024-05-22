Мозаика Русского Севера
Вы отправитесь в старинную Вологду с её уникальными «резными палисадами», Кремлем и тихими провинциальными улочками, узнаете секреты старинного мастерства и прикупите авторские сувениры на ювелирном заводе “Северная чернь” в Великом Устюге.
Посетите старинную интерактивную деревню Семенково, которая вернет вас в прошлое и позволит поностальгировать по давно ушедшим временам.
Кириллов удивит своей аутентичностью, а Ферапонтово поразит благолепием фресок Дионисия в Ферапонтовом монастыре.
Отправляйтесь в это путешествие, чтобы полюбоваться суровой красотой сибирской природы, отведать блюда местной кухни и, конечно, познакомиться с гостеприимными хозяевами.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Череповец. Экскурсия по городу
Прибытие в г. Череповец до 08:00.
Встреча с гидом на ж/д вокзале.
09:00 Обзорная экскурсия по городу «Добро пожаловать в ЧерепоВесь!».
Во время экскурсии вы посетите важнейшие достопримечательности Череповца: древнюю Соборную горку, Советский проспект с ее старинной купеческой застройкой XIX-начала XX вв.
Увидите первое каменное здание города – Воскресенский собор, прогуляетесь по площади Милютина, где установлен памятник знаменитому череповецкому городскому голове, пройдетесь по площади Металлургов, где в уютном сквере сможете загадать желание, взяв за руку скульптуру бронзового мальчика (памятник «Преемственность поколений» в честь 50-летия Череповецкого металлургического комбината).
11:00 Посещение с экскурсией музея металлургической промышленности предприятия «Северсталь», экспозиции которого, спроектированные с использованием современных технологий, рассказывают об истории металлургии. Залы оснащены интерактивными экранами, электронными стендами, аудиовизуальными инсталляциями, созданными на основе уникальных фото- и видеоархивов, документов и артефактов.
13:00 Обед.
14:00 Экскурсия в дом-музей семьи Верещагиных.
Наибольшую известность получили братья Верещагины: Николай Васильевич – основоположник промышленного молочного производства в России, и Василий Васильевич – всемирно известный русский художник. В доме представлены подлинные работы художника, репродукции его известных картин, находящихся в собраниях музеев мира, фотографии и документы.
15:00 Экскурсия в историко-художественный музей «Усадьба Гальских» – памятник архитектуры и культуры начала 19 века, усадьба дворянской семьи Гальских, которых называли «местными Юсуповыми», за их хозяйственность и предприимчивость. Великолепный дом, в котором собраны вещи нескольких дворянских родов, цветник, конюшня.
16:00 Переезд в Вологду (140 км).
18:00 Размещение в гостинице.
Свободное время.
Ночлег.
Село Ферапонтово и посещение Кирилло-Белозерского монастыря
Завтрак в гостинице.
09:45 Встреча с гидом, посадка в автобус у гостиницы.
10:00 Переезд в с. Ферапонтово (120 км) с путевой информацией по маршруту.
12:00 Посещение Ферапонтова монастыря с тематической экскурсией по фрескам Дионисия с посещением собора Рождества Богородицы.
Ферапонтов-Белозерский монастырь был основан преподобным Ферапонтом в 1398 г. Расположен в 18 км от г. Кириллова, между озерами Паским и Бородаевским. Представляет собой уникальный памятник истории, архитектуры и стенописи XIV–XX вв., дошедший до наших дней в архитектурном комплексе XV–XVII вв.
В настоящее время в памятниках Ферапонтова монастыря размещается Музей фресок Дионисия. В конце 2000 года ансамбль Ферапонтова монастыря с росписями Дионисия был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здания монастыря, пожалуй, единственные на Русском Севере, сохранили все характерные особенности декора и интерьеров.
14:00 Переезд в г. Кириллов (20 км).
14:30 Обед.
15:15 Посещение Кирилло-Белозерского монастыря с обзорной экскурсией по территории «государевой крепости» Ивана Грозного с памятниками архитектуры XV-XVIII вв. и посещением экспозиции «монашеская келья».
Монастырь основан в 1397 году на берегу Сиверского озера Кириллом Белозерским, монахом московского Симонова монастыря, учеником Сергия Радонежского. Кирилло-Белозерская обитель была центром паломничества многих известных книжников и мудрецов, местом обитания для ссыльной знати и наиболее крупным религиозным и культурным центром севера Руси.
Комплекс архитектуры Кирилло-Белозерского монастыря создавался за два века с конца 14 до конца 16-ого столетия.
17:45Переезд в г. Вологду (130 км).
19:30 Прибытие в г. Вологду.
Свободное время.
Ночлег.
Вологда и Семёнково
Завтрак в гостинице, освобождение номеров.
08:45 Встреча с гидом, посадка в автобус у гостиницы.
09:00 Обзорная экскурсия по городу «Кружевная линия» – туристы совершат путешествие по воображаемой линии, погружаясь в легендарное прошлое губернской столицы с древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского Кремля, живописной набережной реки Вологды.
Осмотр деревянных особняков с «резными палисадами».
11:00 Экскурсия в уникальный Музей кружева, посвященная истории развития традиционного вологодского промысла и мировой истории кружевоплетения.
12:00Посещение салона-магазина кружевной фирмы «Снежинка» с широким ассортиментом изделий с вологодским кружевом от домашнего текстиля до авторских ювелирных изделий предоставит возможность желающим попробовать свои силы в кружевоплетении – сплести самый простой элемент на учебной подушке под руководством мастера.
13:00Обед «по-вологодски» в кафе/ресторане города, в меню которого блюда аутентичной северной кухни, ароматный чай с северной выпечкой. Во время обеда гостям будет предложена дегустация знаменитого «вологодского масла».
14:30 Посещение архитектурно-этнографического музея «Семёнково» (12 км) начнется экскурсией по территории восстановленной деревни конца 19-начала 20 веков с осмотром крестьянских изб и знакомством с истоками быта, культуры и духовности славян Русского Севера.
Продолжиться участием в одной из интерактивных программ или мастер-классом (программа зависит от возможностей музея).
16:30 Переезд в Тотьму (200 км) с санитарной остановкой.
19:30 Размещение в гостинице.
Ужин. Свободное время.
Ночлег.
Тотьма и Пожарище
08:30 Завтрак, освобождение номеров.
09:00 Обзорная экскурсия по городу «Малый город с большой историей» переместит путешественников на провинциальные улицы уездного городка, откроет удивительной красоты храмы, выполненные в архитектурном стиле «тотемское барокко», расскажет, что такое картуши и почему они прославили Тотьму на весь мир.
12:00 Экскурсия в дом-музей И. А. Кускова – исследователя Аляски и Калифорнии, основателя крепости Форт Росс в Северной Америке, пригласит в путешествие с героями русских морских экспедиций 18-19 веков. (с 01.09.2023 музей закрыт на ремонт).
Объект на замену: Экскурсия в музей Мореходов, который находится в самом узнаваемом месте города. Мимо этого величественного здания не может пройти ни один турист.
Построенный на средства тотемских купцов-компанейщиков, мореходов Григория и Петра Пановых, Входоиерусалимский храм-корабль с колокольней-мачтой считается одной из вершин северного барокко.
К 300-летию русского флота на первом этаже церкви был открыт музей мореходов, полностью посвящённый тем удивительным страницам истории города, благодаря которым мы можем говорить о славе Тотьмы как «города русских Колумбов».
13:00 Обед.
13:40 Посещение историко-ландшафтной территории «Старое Усолье» в д. Варницы близ г. Тотьмы, где ранее в XV-XIX веках располагался солеваренный завод.
Экскурсия позволит познать секреты технологии средневекового солеварного промысла, полюбоваться естественными ландшафтами и одним из лучших образцов «тотемского барокко» (храмом Воскресения Христова), дотронуться до памятников инженерного искусства (рассолоподъёмных труб), попробовать достать из колодца бадью с рассолом и попробовать его на вкус.
14:40 Переезд в д. Пожарище (120 км).
16:20 Экскурсия, знакомящая с архитектурой и 300-летней историей деревни, участие в этнографическом спектакле, посвященном одному из праздников (обряд сватовства, Троица). Приобретение уникальных сувениров (ткачество, плетение, игрушка).
18:00 Ужин из традиционных блюд из русской печи.
18:30 Переезд в Великий Устюг (170 км).
21:00 Размещение в гостинице.
Свободное время.
Ночлег.
Завершение программы. Великий Устюг
09:00 Завтрак, освобождение номеров.
10:00 Обзорная экскурсия по городу «Мой город белых колоколен» с осмотром главных историко-архитектурных памятников.
Великий Устюг входит в число российских городов, обладающих особо ценным историческим наследием. Исторический облик города формирует гармоничное сочетание древних каменных церквей и городских усадеб.
В городе насчитывается 150 объектов культурного наследия федерального и регионального значения.
12:30 Посещение Троице-Гледенского монастыря.
Экскурсия даёт возможность полюбоваться великолепными пейзажами окрестностей Великого Устюга, увидеть место слияния рек Сухоны и Юга, познакомиться с историей одного из древнейших монастырей Русского Севера.
При посещении Троицкого собора гостей ждёт знакомство с уникальным резным иконостасом XVIII века.
13:30 Обед.
14:30 Посещение завода «Северная чернь» сэкскурсией по демонстрационному залу, мастер-классом на медной монете «Секреты старого мастера» и посещением брендового магазина.
Великоустюгский завод «Северная чернь» – уникальное предприятие народного художественного промысла, сложившегося в городе Великий Устюг в ХVII веке, сохраняющее и развивающее трехсотлетние традиции древнерусского искусства чернения по серебру, не имеющего аналогов в современном ювелирном искусстве.
Все изделия производятся традиционным для народного художественного промысла ручным способом, с соблюдением в технологии основных приемов старинных мастеров.
Стиль великоустюгского черневого искусства ярко выделяется уникальным черневым декором, строгой лаконичностью форм и филигранностью отделки серебряных изделий, а торговая марка «Северная чернь» является гарантией высочайшего качества исполнения.
16:00 Свободное время в городе.
17:00 Трансфер г. Котлас на ЖД станцию «Котлас Южный» (70 км).
19:00 Прибытие в г. Котлас.
После 19:00 отправление поездов со станции «Котлас Южный».
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по пути следования.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|Трехместное
|Стоимость
|63 550
|71 600
|61 450
Варианты проживания
Гостиница «История» 3*, г. Вологда
Отель «История» находится неподалеку от центра Вологды в исторической части города. Здание построено в стиле классицизма. В нем 12 номеров от стандартных до бизнес.
В комнатах создан классический образ. Есть кондиционер, мини-холодильник, телевизор, удобная мебель, рабочий стол, места для сидения. В помещении ванной душ или большая ванна, унитаз, полотенца. Ежедневная тщательная уборка, смена белья раз в трехдневный срок.
Питаются проживающие в уютном ресторане, расположенном на 1 этаже. Завтрак бесплатно. Доставка в номер. Блюда вкусные, постоянно свежая выпечка.
Стойка администрации функционирует без перерыва. Дежурные помогают в заказе трансфера, организации путешествий по достопримечательностям Вологды. Платные услуги предметов глажки, бытовых приборов. Гости посещают бассейн, сауну, хаммам.
Гостиница «Русский причал», г. Тотьма
Мини-гостиница «Русский Причал» с общим лаунджем расположена в городе Тотьма. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гости могут воспользоваться общей кухней.
Во всех номерах мини-гостиницы установлен телевизор с плоским экраном и шкаф для одежды.
Гостиница «Двина» 3*, г. Великий Устюг
«Двина» – это уютная небольшая гостиница на 46 номеров в самом центре города Великий Устюг. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера в отеле выполнены в светлых и спокойных тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и бесплатным Wi-Fi. На территории есть бесплатная парковка.
В кафе «Гостиный Дворик» гости могут насладиться вкусным континентальным завтраком. В номерах есть холодильник и электрический чайник.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице (4 ночи)
- Питание (4 завтрака, 5 обедов, 2 ужина)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты
- Мастер-классы
- Услуги гида
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Череповец и обратно из Котласа
- Питание не включенное в программу
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Вологодская область, Череповец
- Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу без изменения стоимости и объема оплаченных клиентом услуг.
- Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.