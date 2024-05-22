Мозаика Русского Севера. Обзорный тур по Вологодской области
Групповой тур в Великом Устюге

Мозаика Русского Севера

В данном туре собраны бесценные сокровища Русского Севера, которые можно увидеть, узнать и попробовать на вкус.

Вы отправитесь в старинную Вологду с её уникальными «резными палисадами», Кремлем и тихими провинциальными улочками, узнаете секреты старинного мастерства и прикупите авторские сувениры на ювелирном заводе “Северная чернь” в Великом Устюге.

Посетите старинную интерактивную деревню Семенково, которая вернет вас в прошлое и позволит поностальгировать по давно ушедшим временам.

Кириллов удивит своей аутентичностью, а Ферапонтово поразит благолепием фресок Дионисия в Ферапонтовом монастыре.

Отправляйтесь в это путешествие, чтобы полюбоваться суровой красотой сибирской природы, отведать блюда местной кухни и, конечно, познакомиться с гостеприимными хозяевами.
Мозаика Русского Севера. Обзорный тур по Вологодской области
Мозаика Русского Севера. Обзорный тур по Вологодской области
Мозаика Русского Севера. Обзорный тур по Вологодской области
Ближайшие даты:
22
мая
19
июн
24
июл
21
авг

Что вас ожидает:

Интерактивное погружение
Интерактивное погружение
Познакомитесь с архитектурой и 300-летней историей деревни и поучаствуете в этнографическом спектакле
Великоустюгское серебро
Великоустюгское серебро
Вы посетите завод «Северная чернь», сохранивший традиции древнерусского искусства чернения по серебру, где сможете принять участие в мастер-классе
Кружевная столица России
Кружевная столица России
Отправитесь в Вологду и побываете в уникальном музее кружева, который познакомит вас с традициями кружевоплетения
Ферапонтов монастырь
Ферапонтов монастырь
В знаменитом монастыре своими глазами увидите уникальные фрески Дионисия, любоваться которыми едут туристы изо всех стран мира

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Череповец. Экскурсия по городу

Прибытие в г. Череповец до 08:00.

Встреча с гидом на ж/д вокзале.

09:00 Обзорная экскурсия по городу «Добро пожаловать в ЧерепоВесь!».

Во время экскурсии вы посетите важнейшие достопримечательности Череповца: древнюю Соборную горку, Советский проспект с ее старинной купеческой застройкой XIX-начала XX вв.

Увидите первое каменное здание города – Воскресенский собор, прогуляетесь по площади Милютина, где установлен памятник знаменитому череповецкому городскому голове, пройдетесь по площади Металлургов, где в уютном сквере сможете загадать желание, взяв за руку скульптуру бронзового мальчика (памятник «Преемственность поколений» в честь 50-летия Череповецкого металлургического комбината).

11:00 Посещение с экскурсией музея металлургической промышленности предприятия «Северсталь», экспозиции которого, спроектированные с использованием современных технологий, рассказывают об истории металлургии. Залы оснащены интерактивными экранами, электронными стендами, аудиовизуальными инсталляциями, созданными на основе уникальных фото- и видеоархивов, документов и артефактов.

13:00 Обед.

14:00 Экскурсия в дом-музей семьи Верещагиных.

Наибольшую известность получили братья Верещагины: Николай Васильевич – основоположник промышленного молочного производства в России, и Василий Васильевич – всемирно известный русский художник. В доме представлены подлинные работы художника, репродукции его известных картин, находящихся в собраниях музеев мира, фотографии и документы.

15:00 Экскурсия в историко-художественный музей «Усадьба Гальских» – памятник архитектуры и культуры начала 19 века, усадьба дворянской семьи Гальских, которых называли «местными Юсуповыми», за их хозяйственность и предприимчивость. Великолепный дом, в котором собраны вещи нескольких дворянских родов, цветник, конюшня.

16:00 Переезд в Вологду (140 км).

18:00 Размещение в гостинице.

Свободное время.

Ночлег.

Прибытие в Череповец. Экскурсия по городуПрибытие в Череповец. Экскурсия по городуПрибытие в Череповец. Экскурсия по городу
2 день

Село Ферапонтово и посещение Кирилло-Белозерского монастыря

Завтрак в гостинице.

09:45 Встреча с гидом, посадка в автобус у гостиницы.

10:00 Переезд в с. Ферапонтово (120 км) с путевой информацией по маршруту.

12:00 Посещение Ферапонтова монастыря с тематической экскурсией по фрескам Дионисия с посещением собора Рождества Богородицы.

Ферапонтов-Белозерский монастырь был основан преподобным Ферапонтом в 1398 г. Расположен в 18 км от г. Кириллова, между озерами Паским и Бородаевским. Представляет собой уникальный памятник истории, архитектуры и стенописи XIV–XX вв., дошедший до наших дней в архитектурном комплексе XV–XVII вв.

В настоящее время в памятниках Ферапонтова монастыря размещается Музей фресок Дионисия. В конце 2000 года ансамбль Ферапонтова монастыря с росписями Дионисия был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здания монастыря, пожалуй, единственные на Русском Севере, сохранили все характерные особенности декора и интерьеров.

14:00 Переезд в г. Кириллов (20 км).

14:30 Обед.

15:15 Посещение Кирилло-Белозерского монастыря с обзорной экскурсией по территории «государевой крепости» Ивана Грозного с памятниками архитектуры XV-XVIII вв. и посещением экспозиции «монашеская келья».

Монастырь основан в 1397 году на берегу Сиверского озера Кириллом Белозерским, монахом московского Симонова монастыря, учеником Сергия Радонежского. Кирилло-Белозерская обитель была центром паломничества многих известных книжников и мудрецов, местом обитания для ссыльной знати и наиболее крупным религиозным и культурным центром севера Руси.

Комплекс архитектуры Кирилло-Белозерского монастыря создавался за два века с конца 14 до конца 16-ого столетия.

17:45Переезд в г. Вологду (130 км).

19:30 Прибытие в г. Вологду.

Свободное время.

Ночлег.

Село Ферапонтово и посещение Кирилло-Белозерского монастыряСело Ферапонтово и посещение Кирилло-Белозерского монастыряСело Ферапонтово и посещение Кирилло-Белозерского монастыряСело Ферапонтово и посещение Кирилло-Белозерского монастыряСело Ферапонтово и посещение Кирилло-Белозерского монастыряСело Ферапонтово и посещение Кирилло-Белозерского монастыря
3 день

Вологда и Семёнково

Завтрак в гостинице, освобождение номеров.

08:45 Встреча с гидом, посадка в автобус у гостиницы.

09:00 Обзорная экскурсия по городу «Кружевная линия» – туристы совершат путешествие по воображаемой линии, погружаясь в легендарное прошлое губернской столицы с древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского Кремля, живописной набережной реки Вологды.

Осмотр деревянных особняков с «резными палисадами».

11:00 Экскурсия в уникальный Музей кружева, посвященная истории развития традиционного вологодского промысла и мировой истории кружевоплетения.

12:00Посещение салона-магазина кружевной фирмы «Снежинка» с широким ассортиментом изделий с вологодским кружевом от домашнего текстиля до авторских ювелирных изделий предоставит возможность желающим попробовать свои силы в кружевоплетении – сплести самый простой элемент на учебной подушке под руководством мастера.

13:00Обед «по-вологодски» в кафе/ресторане города, в меню которого блюда аутентичной северной кухни, ароматный чай с северной выпечкой. Во время обеда гостям будет предложена дегустация знаменитого «вологодского масла».

14:30 Посещение архитектурно-этнографического музея «Семёнково» (12 км) начнется экскурсией по территории восстановленной деревни конца 19-начала 20 веков с осмотром крестьянских изб и знакомством с истоками быта, культуры и духовности славян Русского Севера.

Продолжиться участием в одной из интерактивных программ или мастер-классом (программа зависит от возможностей музея).

16:30 Переезд в Тотьму (200 км) с санитарной остановкой.

19:30 Размещение в гостинице.

Ужин. Свободное время.

Ночлег.

Вологда и СемёнковоВологда и СемёнковоВологда и СемёнковоВологда и СемёнковоВологда и СемёнковоВологда и Семёнково
4 день

Тотьма и Пожарище

08:30 Завтрак, освобождение номеров.

09:00 Обзорная экскурсия по городу «Малый город с большой историей» переместит путешественников на провинциальные улицы уездного городка, откроет удивительной красоты храмы, выполненные в архитектурном стиле «тотемское барокко», расскажет, что такое картуши и почему они прославили Тотьму на весь мир.

12:00 Экскурсия в дом-музей И. А. Кускова – исследователя Аляски и Калифорнии, основателя крепости Форт Росс в Северной Америке, пригласит в путешествие с героями русских морских экспедиций 18-19 веков. (с 01.09.2023 музей закрыт на ремонт).

Объект на замену: Экскурсия в музей Мореходов, который находится в самом узнаваемом месте города. Мимо этого величественного здания не может пройти ни один турист.

Построенный на средства тотемских купцов-компанейщиков, мореходов Григория и Петра Пановых, Входоиерусалимский храм-корабль с колокольней-мачтой считается одной из вершин северного барокко.

К 300-летию русского флота на первом этаже церкви был открыт музей мореходов, полностью посвящённый тем удивительным страницам истории города, благодаря которым мы можем говорить о славе Тотьмы как «города русских Колумбов».

13:00 Обед.

13:40 Посещение историко-ландшафтной территории «Старое Усолье» в д. Варницы близ г. Тотьмы, где ранее в XV-XIX веках располагался солеваренный завод.

Экскурсия позволит познать секреты технологии средневекового солеварного промысла, полюбоваться естественными ландшафтами и одним из лучших образцов «тотемского барокко» (храмом Воскресения Христова), дотронуться до памятников инженерного искусства (рассолоподъёмных труб), попробовать достать из колодца бадью с рассолом и попробовать его на вкус.

14:40 Переезд в д. Пожарище (120 км).

16:20 Экскурсия, знакомящая с архитектурой и 300-летней историей деревни, участие в этнографическом спектакле, посвященном одному из праздников (обряд сватовства, Троица). Приобретение уникальных сувениров (ткачество, плетение, игрушка).

18:00 Ужин из традиционных блюд из русской печи.

18:30 Переезд в Великий Устюг (170 км).

21:00 Размещение в гостинице.

Свободное время.

Ночлег.

Тотьма и ПожарищеТотьма и ПожарищеТотьма и ПожарищеТотьма и ПожарищеТотьма и ПожарищеТотьма и Пожарище
5 день

Завершение программы. Великий Устюг

09:00 Завтрак, освобождение номеров.

10:00 Обзорная экскурсия по городу «Мой город белых колоколен» с осмотром главных историко-архитектурных памятников.

Великий Устюг входит в число российских городов, обладающих особо ценным историческим наследием. Исторический облик города формирует гармоничное сочетание древних каменных церквей и городских усадеб.

В городе насчитывается 150 объектов культурного наследия федерального и регионального значения.

12:30 Посещение Троице-Гледенского монастыря.

Экскурсия даёт возможность полюбоваться великолепными пейзажами окрестностей Великого Устюга, увидеть место слияния рек Сухоны и Юга, познакомиться с историей одного из древнейших монастырей Русского Севера.

При посещении Троицкого собора гостей ждёт знакомство с уникальным резным иконостасом XVIII века.

13:30 Обед.

14:30 Посещение завода «Северная чернь» сэкскурсией по демонстрационному залу, мастер-классом на медной монете «Секреты старого мастера» и посещением брендового магазина.

Великоустюгский завод «Северная чернь» – уникальное предприятие народного художественного промысла, сложившегося в городе Великий Устюг в ХVII веке, сохраняющее и развивающее трехсотлетние традиции древнерусского искусства чернения по серебру, не имеющего аналогов в современном ювелирном искусстве.

Все изделия производятся традиционным для народного художественного промысла ручным способом, с соблюдением в технологии основных приемов старинных мастеров.

Стиль великоустюгского черневого искусства ярко выделяется уникальным черневым декором, строгой лаконичностью форм и филигранностью отделки серебряных изделий, а торговая марка «Северная чернь» является гарантией высочайшего качества исполнения.

16:00 Свободное время в городе.

17:00 Трансфер г. Котлас на ЖД станцию «Котлас Южный» (70 км).

19:00 Прибытие в г. Котлас.

После 19:00 отправление поездов со станции «Котлас Южный».

Завершение программы. Великий УстюгЗавершение программы. Великий УстюгЗавершение программы. Великий Устюг

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по пути следования.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

РазмещениеДвухместноеОдноместноеТрехместное
Стоимость63 55071 60061 450

Варианты проживания

Гостиница «История» 3*, г. Вологда

2 ночи

Отель «История» находится неподалеку от центра Вологды в исторической части города. Здание построено в стиле классицизма. В нем 12 номеров от стандартных до бизнес.

В комнатах создан классический образ. Есть кондиционер, мини-холодильник, телевизор, удобная мебель, рабочий стол, места для сидения. В помещении ванной душ или большая ванна, унитаз, полотенца. Ежедневная тщательная уборка, смена белья раз в трехдневный срок.

Питаются проживающие в уютном ресторане, расположенном на 1 этаже. Завтрак бесплатно. Доставка в номер. Блюда вкусные, постоянно свежая выпечка.

Стойка администрации функционирует без перерыва. Дежурные помогают в заказе трансфера, организации путешествий по достопримечательностям Вологды. Платные услуги предметов глажки, бытовых приборов. Гости посещают бассейн, сауну, хаммам.

Гостиница «История» 3*, г. ВологдаГостиница «История» 3*, г. ВологдаГостиница «История» 3*, г. ВологдаГостиница «История» 3*, г. ВологдаГостиница «История» 3*, г. ВологдаГостиница «История» 3*, г. ВологдаГостиница «История» 3*, г. Вологда

Гостиница «Русский причал», г. Тотьма

1 ночь

Мини-гостиница «Русский Причал» с общим лаунджем расположена в городе Тотьма. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гости могут воспользоваться общей кухней.

Во всех номерах мини-гостиницы установлен телевизор с плоским экраном и шкаф для одежды.

Гостиница «Русский причал», г. ТотьмаГостиница «Русский причал», г. ТотьмаГостиница «Русский причал», г. ТотьмаГостиница «Русский причал», г. ТотьмаГостиница «Русский причал», г. ТотьмаГостиница «Русский причал», г. ТотьмаГостиница «Русский причал», г. ТотьмаГостиница «Русский причал», г. ТотьмаГостиница «Русский причал», г. Тотьма

Гостиница «Двина» 3*, г. Великий Устюг

1 ночь

«Двина» – это уютная небольшая гостиница на 46 номеров в самом центре города Великий Устюг. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера в отеле выполнены в светлых и спокойных тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и бесплатным Wi-Fi. На территории есть бесплатная парковка.

В кафе «Гостиный Дворик» гости могут насладиться вкусным континентальным завтраком. В номерах есть холодильник и электрический чайник.

Гостиница «Двина» 3*, г. Великий УстюгГостиница «Двина» 3*, г. Великий УстюгГостиница «Двина» 3*, г. Великий УстюгГостиница «Двина» 3*, г. Великий УстюгГостиница «Двина» 3*, г. Великий УстюгГостиница «Двина» 3*, г. Великий УстюгГостиница «Двина» 3*, г. Великий Устюг

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (4 ночи)
  • Питание (4 завтрака, 5 обедов, 2 ужина)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты
  • Мастер-классы
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Череповец и обратно из Котласа
  • Питание не включенное в программу
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Вологодская область, Череповец
Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу без изменения стоимости и объема оплаченных клиентом услуг.

Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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