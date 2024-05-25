1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Великий Устюг: историческое путешествие с краеведом по городу
Присоединяйтесь к уникальной пешеходной экскурсии и познакомьтесь с богатой историей Великого Устюга через его знаковые места
Начало: У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Великий Устюг: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У памятника Семену Дежневу
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Великим Устюгом: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Великого Устюга: от Успенского собора до Михаило-Архангельского монастыря. Исследуйте сокровища древнего города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННастя25 мая 2024Спасибо Михаилу за великолепную экскурсию. Профессионально, интересно, живо, с глубинными знанием своего края, и умением увлечь историей. Очень рекомендуем. Огромное спасибо! Желаю всем попасть на экскурсию к Михаилу.
- ККонстантин14 мая 2024Интересная экскурсия про историю города, известных людей и события. Рекомендую, если первый раз в городе. Ходить не много, больше слушать.
- ММихаил7 мая 2024Мария отличный экскурсовод и обаятельный человек, влюблённый в свой город.
- ЕЕлена25 апреля 2024С любовью рассказал нам Михаил историю своего края. Посетили территорию Михаило-Архангельского монастыря, Собор Прокопия Устюжского, прогулялись по набережной. Экскурсия длилась дольше заявленного, но на одном духу. Спасибо!
- ААлена19 апреля 2024Мария,прекрасный экскурсовод! Всем рекомендую! Были с детьми,очень заботлива и внимательна! Благодарю за чудесный день✨☀️
- ДДмитрий13 марта 2024Очень эрудированный экскурсовод, все продумано, отличное настроение и увлекательная подача материала
- ААндрей19 января 2024Экскурсия в целом понравилась. Было интересно. Единственное - мой совет немного изменить подачу информации экскурсоводу. При встрече экскурсовод первые 10-15 мин рассказывает явно заученный текст, складно, но без души, как аудиогид:( Потом, когда пошли вопросы, ответы, контакт установился, стало живее, интересней:)
- ННаталья3 декабря 2023В вопроснике просят оценить организатора как рассказчика и его знания…. Но экскурсию проводит вовсе не организатор, а экскурсовод. Организатор в Москве. Экскурсовод в Устюге. Экскурсия как экскурсия- ничего выдающегося, длилась 1 час 20 минут вместо двух часов.
- ЕЕлена14 августа 2023Как говорится « Театр начинается с вешалки», так и здесь. Экскурсовод Лариса нас встретила в гостинице и начала маршрут от отеля. Очень интересный рассказчик, много интересных фактов по истории города.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Для пенсионеров»
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