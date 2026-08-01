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День рождения Деда Мороза. Сборный тур в Великий Устюг

День рождения Деда Мороза
Вы увидите древние стены Михайло-Архангельского монастыря и храмы XVII века, а вечером перенесетесь в атмосферу волшебства на выставке новогодних игрушек.

Но главное — это второй день, когда вы станете участниками грандиозного
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праздника в честь Дня рождения Деда Мороза на его Вотчине, пройдя по Тропе Сказок и заглянув в 12 волшебных комнат его деревянного терема.

Именно здесь вас ждет уникальная магия, недоступная в другое время: вы сплетете гигантское одеяло в шерстяном флешмобе, сразитесь в эпичной битве снежками «Снегобол» под ритмы шоу барабанов, а вечером — оторветесь на дискотеке на коврах.

В завершающий день вы приоткроете завесу тайн на Почте Деда Мороза и совершите путешествие во времени в его городской резиденции, чтобы создать свой сувенир и уехать с частицей этого невероятного новогоднего чуда.

День рождения Деда Мороза. Сборный тур в Великий УстюгФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
День рождения Деда Мороза. Сборный тур в Великий УстюгФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
День рождения Деда Мороза. Сборный тур в Великий УстюгФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Великому Устюгу. «Новогодняя и рождественская игрушка» или другие мероприятия

Встреча группы с гидом на ж/д станции Котлас Южный/Великий Устюг.

Групповой автобус, подача к 10:00.

Рекомендуем приобретать билеты на поезда, которые прибывают на ж/д ст. Котлас юж. во временной промежуток с 08:00 до 10:00.

Туристы, прибывающие на ж/д станцию Котлас Южный ранее или позднее указанного времени осуществляют заезд самостоятельно за дополнительную плату!

Переезд в Великий Устюг.

Заселение в гостиницу осуществляется после 14:00.

Обед.

Обзорная экскурсия по городу. «Город Устюг — город древний».

Соборное дворище, ансамбль Михаило-Архангельского монастыря (осн в нач. 12 в), Церкви Спасо-Преображенская (17 в) и Сретенско-Преображенская (18 в), ц. Вознесения (17 в), ц. Никольская (к17-н18вв), памятники гражданской архитектуры (17-19 вв), Набережная, с посещением храма Прокопия Праведного.

Посещение выставки «Новогодняя и рождественская игрушка» или Музей открытки или мастер-класс по великоустюгской росписи и бересте, или «Самовар», «Волшебный сундук» или др. интерактивное мероприятие.

Свободное время. Отдых.

Обзорная экскурсия по Великому Устюгу. «Новогодняя и рождественская игрушка» или другие мероприятияОбзорная экскурсия по Великому Устюгу. «Новогодняя и рождественская игрушка» или другие мероприятияОбзорная экскурсия по Великому Устюгу. «Новогодняя и рождественская игрушка» или другие мероприятияОбзорная экскурсия по Великому Устюгу. «Новогодняя и рождественская игрушка» или другие мероприятияОбзорная экскурсия по Великому Устюгу. «Новогодняя и рождественская игрушка» или другие мероприятия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Тропа Сказок. Дома Деда Мороза. День рождения волшебника

Завтрак. Программа на Вотчине.

«Путешествие по Тропе Сказок»: прогулка-путешествие по Тропе Сказок, где гостям предстоит навестить Бабу Ягу, разгадать неслыханные загадки, проявить удаль молодецкую, сыграть в любимую игру Деда Мороза, обхитрить Соловья-Разбойника и узнать, где хранятся главные волшебные тайны.

«Путешествие по Дому Деда Мороза»: среди соснового бора в самом центре Вотчины Деда Мороза возвышается Дом Деда Мороза. Дом дедушки построен из дерева, в два этажа и из 12 волшебных комнатах, которые ни одна на другую не похожа.

В путешествие по Дому Деда Мороза гости отправляются со сказочными помощницами, которые расскажут и покажут Волшебное зеркало, спальню-опочивальню, волшебную библиотеку и обо всех живущих в нем чудесах. Здесь ждет и встреча с самим Дедом Морозом.

Обед.

День рождения всероссийского Деда Мороза. Сказочные поздравления и «Хоровод дружбы». Границы между сказками стираются! Волшебники со всей страны соберутся вместе, чтобы сыграть с гостями в национальные игры и закружиться в едином танце под зажигательные мелодии.

Шерстяной флешмоб «подарок деду морозу». Самый трогательный момент дня. Из тысяч ярких шерстяных нитей мы сплетем огромное символическое одеяло — наш общий подарок Дедушке. Символ единства, который согреет его в лютые морозы.

Легендарный снегобол. Самая масштабная и дружелюбная битва снежками! Приготовьтесь уворачиваться, попадать точно в цель и смеяться до слез.

Морозные забавы. Экстремальный «Валенки-тир», сумасшедший «Снег-забег» и громкий «Глас народа». Это те приключения, которые невозможно пройти без улыбки — настроение взлетает выше сосен!

Шоу барабанов «экстраваганза». Пробивной ритм, от которого вибрирует земля. Мощное звуковое полотно станет лучшим подарком для каждого гостя Вотчины.

Музыкальная магия сцены: Катя Чистова — голос проекта «Голос», автор мюзикла «Мне нужна любовь» и резидент Первого канала. Живой звук, глубокие тексты и настоящие эмоции.

Легендарные «шишки и ракушки» и радио «INSOMNIA». Дискотека на коврах: забудьте о правилах! Танцпол раскинется прямо на мягких коврах для тотальной перезагрузки и безграничного веселья.

Свободное время. Отдых.

Тропа Сказок. Дома Деда Мороза. День рождения волшебникаТропа Сказок. Дома Деда Мороза. День рождения волшебникаТропа Сказок. Дома Деда Мороза. День рождения волшебникаТропа Сказок. Дома Деда Мороза. День рождения волшебникаТропа Сказок. Дома Деда Мороза. День рождения волшебникаТропа Сказок. Дома Деда Мороза. День рождения волшебникаТропа Сказок. Дома Деда Мороза. День рождения волшебника
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Знакомство с работой Почты Деда Мороза. Экскурсия в городской резиденции Деда Мороза. Дом Моды Деда Мороза

Завтрак.

Экскурсия на почтовое отделение «Знакомство с работой Почты Деда Мороза». Обзорная экскурсия на почтовом отделении, взрослые и ребятишки повстречаются с мудрой Почтулей, именно она расскажет, как проходит сортировка, хранение писем и к какой категории они относятся.

Гости узнают сколько писем пришло Дедушке за все время и увидят самые интересные весточки. В конце экскурсии гости получают новогодние поздравительные открытки.

Экскурсия в городской резиденции Деда Мороза «Путешествие во времени». Поведает вам помощница Деда Мороза — Хранительница времени историю морозову и любимого всеми Новогоднего праздника.

Вы совершите сказочное путешествие, где соединится время двух веков, время прошлого и настоящего.

Узнаете, откуда пришла традиция устанавливать и наряжать новогоднюю елку, что значит выражение «ощипывание ёлки» и раскроете много других новогодних тайн.

В виртуальном пространстве волшебного времени состоится и встреча с главным зимним волшебником, совершенно уникальная и волшебная.

И без подарка от Деда Мороза вы не уйдете, создадите своими руками свой неповторимый сувенир.

Обед.

Экскурсия в Дом Моды Деда Мороза. Здесь, в самом центре города, располагается настоящая швейная мастерская Деда Мороза, где гости могут увидеть процесс изготовления сказочных нарядов.

Весёлая Пуговка проведет модное сказочное дефиле, где каждый его участник сможете на мгновение стать помощником Дедушки Мороза.

Групповой трансфер на ж/д станцию Котлас Южный.

Знакомство с работой Почты Деда Мороза. Экскурсия в городской резиденции Деда Мороза. Дом Моды Деда МорозаЗнакомство с работой Почты Деда Мороза. Экскурсия в городской резиденции Деда Мороза. Дом Моды Деда МорозаЗнакомство с работой Почты Деда Мороза. Экскурсия в городской резиденции Деда Мороза. Дом Моды Деда МорозаЗнакомство с работой Почты Деда Мороза. Экскурсия в городской резиденции Деда Мороза. Дом Моды Деда МорозаЗнакомство с работой Почты Деда Мороза. Экскурсия в городской резиденции Деда Мороза. Дом Моды Деда МорозаЗнакомство с работой Почты Деда Мороза. Экскурсия в городской резиденции Деда Мороза. Дом Моды Деда Мороза
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ПроживаниеГостиницы 2-3*ГД «Борок», ГД на Энгельса, гост 1*
Взрослый3230029900
Детский 5-17л3130028900
Дошкольник 3-4,99л3100028600

Варианты проживания

Гостиница «Двина»

2 ночи

Гостиница «Двина» — это уютный небольшой отель на 46 номеров в самом центре города Великий Устюг. Стойка регистрации работает круглосуточно. Располагается гостиница по адресу: ул. Красная, д. 104.

Номера в отеле выполнены в светлых и спокойных тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и бесплатным Wi-Fi. На территории есть бесплатная парковка.

В кафе «Гостиный Дворик» гости могут насладиться вкусным континентальным завтраком. В номерах есть холодильник и электрический чайник.

В шаговой доступности «Резиденция Деда Мороза» — 450 метров, набережная реки Сухона — 350 метров и «Успенский Собор» — 550 метров. До железнодорожного вокзала «Великий Устюг» 3,5 километра, до местного аэропорта 4 километра.

Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Загородная»

2 ночи

Загородная находится в городе Великий Устюг. Расстояние до центра города 781 м.

Рядом с отелем находится: Кафедральный собор Прокопия Устюжского, Музей древнерусского искусства, Этнографический музей, Фондохранилище, Ансамбль Спасо-Преображенской и Сретенско-Преображенской церквей, Детский музейный центр, Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Музей новогодней игрушки, Ансамбль Троице-Гледенского монастыря, Соборное дворище, Памятник Ерофею Хабарову, Котоваловская часовня на Туче, Почта Деда Мороза, Городская резиденция Деда Мороза, Памятник Семену Дежневу, Ансамбль церквей Димитрия Солунского и Сергия Радонежского, Михайло-Архангельский монастырь, Церковь Ильи Пророка, Церковь Леонтия Ростовского.

На территории отеля предусмотрены развлечения на любой вкус: бар, баня, бильярд.

Номера отеля также обустроены с максимальным комфортом: балкон, интернет, кофеварка и прочие удобства.

Гостиница «Загородная»Гостиница «Загородная»Гостиница «Загородная»Гостиница «Загородная»Гостиница «Загородная»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Кристалл»

2 ночи

Новый, современный и комфортабельный отель, открывший двери в конце 2024 года, с радостью примет туристов и гостей. Он расположен в центре города на берегу реки, вдали от шума и пыли. Все исторические и культурные достопримечательности находятся в шаговой доступности.

Из окон отеля открывается живописный вид на реку Сухона и прекрасную набережную –"визитную карточку" Великого Устюга, древнего города с богатой историей.

В отеле 17 номеров, каждый оснащён всем необходимым для комфортного проживания. Семьи с детьми также найдут удобства: часть номеров оборудована диванами, которые можно использовать как дополнительное место. В каждом номере есть кондиционер, телевизор, холодильник, чайник, фен, утюг и гладильная доска по запросу.

В кафе отеля предложат сытный завтрак. Уютная обстановка, приветливый персонал и комфортная мебель создают условия как для отдыха, так и для работы.

Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

ГД «Борок»

2 ночи

Небольшой уютный гостевой дом, расположен в тихом живописном месте, в 1 км. от центра города. Рядом находятся автобусная остановка, супермаркет, магазинчики с местной продукцией, бесплатная парковка для машин. За отдельную плату можно попариться в русской баньке.

ГД «Борок»ГД «Борок»ГД «Борок»ГД «Борок»ГД «Борок»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

ГД на Энгельса

2 ночи
2-х этажный гостевой дом, газовое отопление, горячая и холодная вода постоянно (бойлер), есть стоянка для автомашин, мангальная зона, действует вайфай. На каждом этаже есть своя комната-кухня (оборудована посудой, холодильником, микроволновкой, эл. чайник, плита, ТВ).
Предлагаются за доп. плату завтраки и ужины. Находится в частном секторе города, до центра города 15-20 мин очень спокойного шага по уютным улочкам. Недалеко находятся магазины продуктов. На такси до центра 3-6
мин.
ГД функционирует сезонно, этот будет 5-й. Работает не для всех, более активно только в период зимних праздников. 1 этаж (хостел) полная загрузка 32 места: 8 комнат по 4 человека.
Подходит для организованных групп и семей, предпочитающих бюджетные поездки. В каждой комнате есть санузел (раковина +унитаз). Душевые на этаже. На этаже общие туалет и умывальники. Комната для приема пищи.
Мебель и белье хорошее. В каждой комнате стоят 2-ярусные кровати 90см х 2,1м, высокие пространства (можно спокойно сидеть высокому человеку), не скрипят и не шатаются!
2 этаж (мини-гостиница): 5 номеров 2-местных с удобствами (душ, туалет, раковина), в каждом номере можно поставить доп. место (кресло, еврораскладушка). Вход на этаж закрывается, посторонним зайти нельзя. Своя кухня-столовая на этаже.
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Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Гледен»

2 ночи

Отель «Гледен» находится в красивом месте у въезда в город Великий Устюг.

Номерной фонд включает 35 уютных и со вкусом обставленных номеров 4 категорий, укомплектованных необходимой техникой для комфортного проживания, включая фен. В нескольких есть кресла.

Имеется ресторан с разнообразным меню и бар. Сервис предлагает владельцам автомобилей частную парковочную территорию с автостоянкой. Постояльцы могут размещаться со своими домашними животными. Чистота обеспечивается с помощью ежедневной уборки. Предоставляется доступ к факсу и ксероксу. Круглосуточно производится оформление новоприбывших.

По запросу возможен платный доступ к трансферу. Осуществляется уход за вещами постояльцев в прачечной при отеле. Имеются камеры для хранения вещей. Кроме того, гостей могут разбудить в нужное для них время.

Из достопримечательностей рекомендуются музей новогодней и рождественской игрушки, зимний сад и монастырь. Расстояние до аэропорта составляет 2 км, ж/д вокзал расположен в 15 минутах ходьбы.

Отель «Гледен»Отель «Гледен»Отель «Гледен»Отель «Гледен»Отель «Гледен»Отель «Гледен»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Великий Устюг»

2 ночи

Гостиница «Великий Устюг» располагается в центре города. Это комплекс, который включает в себя и комфортабельные номера, ресторан, оборудованный бизнес-центр и сауну.

Номерной фонд представлен категориями «стандарт», «полулюкс», «улучшенный» и «люкс». Для размещения гостей предусмотрены комфортабельные и уютные номера со всем необходимым. В каждом есть телевизор и ванная комната с душем.

На территории гостиницы работает ресторан, в котором гости могут заказать полноценное питание. Каждое утро сервируется превосходный завтрак.

Для проведения различных мероприятий делового характера есть конференц-зал со всей необходимой мебелью и аппаратурой.

В гостинице есть финская сауна и русская баня на дровах. Рядом расположены различные магазины и местные достопримечательности. До железнодорожного вокзала 4 минуты езды на автомобиле.

Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Айсберг»

2 ночи

Гостиница «Айсберг» расположена в Великом Устюге.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

За дополнительную плату предоставляются места на частной парковке.

В каждом номере есть холодильник и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами.

Сотрудники стойки регистрации отеля «Айсберг» предоставят туристическую информацию.

Расстояние от гостиницы до аэропорта Великий Устюг составляет 6 км.

Гостиница «Айсберг»Гостиница «Айсберг»Гостиница «Айсберг»Гостиница «Айсберг»Гостиница «Айсберг»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание, указанное в программе: 2 завтрака, 3 обеда
  • Транспортное обслуживание по программе (встреча/проводы, переезд до Вотчины и от Вотчины до Великого Устюга)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Сувенир на память
  • Грамота
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Котласа и обратно
  • Индивидуальный трансфер: машина в одну сторону - 3 600 руб. минивен в одну сторону - 7 000 руб
  • Машина в одну сторону - 3 600 руб
  • Минивен в одну сторону - 7 000 руб
  • Питание, не указанное в программе: ужины
  • Мешок со сладостями от Деда Мороза - 1300 руб
  • Дополнительные экскурсии: мастер-классы и интерактивы от 500 руб. /чел
  • Доп. услуги: программа "Лошадкин двор" взрослые и дети - 3000 руб. (включая трансфер) поездка в зоопрак Деда Мороза взрослый - 3000 руб., дети - 1500 руб. (включая трансфер) чаепитие с Дедом Морозом взрослый - 5500 руб., дети - (3-16лет) - 5000 руб. (включая трансфер) "на примерку с Дедом Морозом" взрослый - 2100 руб., дети - 1650 руб
  • Программа «Лошадкин двор» взрослые и дети - 3000 руб. (включая трансфер)
  • Поездка в зоопрак Деда Мороза взрослый - 3000 руб., дети - 1500 руб. (включая трансфер)
  • Чаепитие с Дедом Морозом взрослый - 5500 руб., дети - (3-16лет) - 5000 руб. (включая трансфер)
  • «на примерку с Дедом Морозом» взрослый - 2100 руб., дети - 1650 руб
Место начала и завершения?
Северная железная дорога, станция Котлас-Южный
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Данный вариант программы является предварительным, турфирма оставляет за собой право переставлять программу местами, не изменяя ее содержание.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Великого Устюга

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