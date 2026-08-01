2 день

Тропа Сказок. Дома Деда Мороза. День рождения волшебника

Завтрак. Программа на Вотчине.

«Путешествие по Тропе Сказок»: прогулка-путешествие по Тропе Сказок, где гостям предстоит навестить Бабу Ягу, разгадать неслыханные загадки, проявить удаль молодецкую, сыграть в любимую игру Деда Мороза, обхитрить Соловья-Разбойника и узнать, где хранятся главные волшебные тайны.

«Путешествие по Дому Деда Мороза»: среди соснового бора в самом центре Вотчины Деда Мороза возвышается Дом Деда Мороза. Дом дедушки построен из дерева, в два этажа и из 12 волшебных комнатах, которые ни одна на другую не похожа.

В путешествие по Дому Деда Мороза гости отправляются со сказочными помощницами, которые расскажут и покажут Волшебное зеркало, спальню-опочивальню, волшебную библиотеку и обо всех живущих в нем чудесах. Здесь ждет и встреча с самим Дедом Морозом.

Обед.

День рождения всероссийского Деда Мороза. Сказочные поздравления и «Хоровод дружбы». Границы между сказками стираются! Волшебники со всей страны соберутся вместе, чтобы сыграть с гостями в национальные игры и закружиться в едином танце под зажигательные мелодии.

Шерстяной флешмоб «подарок деду морозу». Самый трогательный момент дня. Из тысяч ярких шерстяных нитей мы сплетем огромное символическое одеяло — наш общий подарок Дедушке. Символ единства, который согреет его в лютые морозы.

Легендарный снегобол. Самая масштабная и дружелюбная битва снежками! Приготовьтесь уворачиваться, попадать точно в цель и смеяться до слез.

Морозные забавы. Экстремальный «Валенки-тир», сумасшедший «Снег-забег» и громкий «Глас народа». Это те приключения, которые невозможно пройти без улыбки — настроение взлетает выше сосен!

Шоу барабанов «экстраваганза». Пробивной ритм, от которого вибрирует земля. Мощное звуковое полотно станет лучшим подарком для каждого гостя Вотчины.

Музыкальная магия сцены: Катя Чистова — голос проекта «Голос», автор мюзикла «Мне нужна любовь» и резидент Первого канала. Живой звук, глубокие тексты и настоящие эмоции.

Легендарные «шишки и ракушки» и радио «INSOMNIA». Дискотека на коврах: забудьте о правилах! Танцпол раскинется прямо на мягких коврах для тотальной перезагрузки и безграничного веселья.

Свободное время. Отдых.

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