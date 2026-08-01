Но главное — это второй день, когда вы станете участниками грандиозного
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Великому Устюгу. «Новогодняя и рождественская игрушка» или другие мероприятия
Встреча группы с гидом на ж/д станции Котлас Южный/Великий Устюг.
Групповой автобус, подача к 10:00.
Рекомендуем приобретать билеты на поезда, которые прибывают на ж/д ст. Котлас юж. во временной промежуток с 08:00 до 10:00.
Туристы, прибывающие на ж/д станцию Котлас Южный ранее или позднее указанного времени осуществляют заезд самостоятельно за дополнительную плату!
Переезд в Великий Устюг.
Заселение в гостиницу осуществляется после 14:00.
Обед.
Обзорная экскурсия по городу. «Город Устюг — город древний».
Соборное дворище, ансамбль Михаило-Архангельского монастыря (осн в нач. 12 в), Церкви Спасо-Преображенская (17 в) и Сретенско-Преображенская (18 в), ц. Вознесения (17 в), ц. Никольская (к17-н18вв), памятники гражданской архитектуры (17-19 вв), Набережная, с посещением храма Прокопия Праведного.
Посещение выставки «Новогодняя и рождественская игрушка» или Музей открытки или мастер-класс по великоустюгской росписи и бересте, или «Самовар», «Волшебный сундук» или др. интерактивное мероприятие.
Свободное время. Отдых.
Тропа Сказок. Дома Деда Мороза. День рождения волшебника
Завтрак. Программа на Вотчине.
«Путешествие по Тропе Сказок»: прогулка-путешествие по Тропе Сказок, где гостям предстоит навестить Бабу Ягу, разгадать неслыханные загадки, проявить удаль молодецкую, сыграть в любимую игру Деда Мороза, обхитрить Соловья-Разбойника и узнать, где хранятся главные волшебные тайны.
«Путешествие по Дому Деда Мороза»: среди соснового бора в самом центре Вотчины Деда Мороза возвышается Дом Деда Мороза. Дом дедушки построен из дерева, в два этажа и из 12 волшебных комнатах, которые ни одна на другую не похожа.
В путешествие по Дому Деда Мороза гости отправляются со сказочными помощницами, которые расскажут и покажут Волшебное зеркало, спальню-опочивальню, волшебную библиотеку и обо всех живущих в нем чудесах. Здесь ждет и встреча с самим Дедом Морозом.
Обед.
День рождения всероссийского Деда Мороза. Сказочные поздравления и «Хоровод дружбы». Границы между сказками стираются! Волшебники со всей страны соберутся вместе, чтобы сыграть с гостями в национальные игры и закружиться в едином танце под зажигательные мелодии.
Шерстяной флешмоб «подарок деду морозу». Самый трогательный момент дня. Из тысяч ярких шерстяных нитей мы сплетем огромное символическое одеяло — наш общий подарок Дедушке. Символ единства, который согреет его в лютые морозы.
Легендарный снегобол. Самая масштабная и дружелюбная битва снежками! Приготовьтесь уворачиваться, попадать точно в цель и смеяться до слез.
Морозные забавы. Экстремальный «Валенки-тир», сумасшедший «Снег-забег» и громкий «Глас народа». Это те приключения, которые невозможно пройти без улыбки — настроение взлетает выше сосен!
Шоу барабанов «экстраваганза». Пробивной ритм, от которого вибрирует земля. Мощное звуковое полотно станет лучшим подарком для каждого гостя Вотчины.
Музыкальная магия сцены: Катя Чистова — голос проекта «Голос», автор мюзикла «Мне нужна любовь» и резидент Первого канала. Живой звук, глубокие тексты и настоящие эмоции.
Легендарные «шишки и ракушки» и радио «INSOMNIA». Дискотека на коврах: забудьте о правилах! Танцпол раскинется прямо на мягких коврах для тотальной перезагрузки и безграничного веселья.
Свободное время. Отдых.
Знакомство с работой Почты Деда Мороза. Экскурсия в городской резиденции Деда Мороза. Дом Моды Деда Мороза
Завтрак.
Экскурсия на почтовое отделение «Знакомство с работой Почты Деда Мороза». Обзорная экскурсия на почтовом отделении, взрослые и ребятишки повстречаются с мудрой Почтулей, именно она расскажет, как проходит сортировка, хранение писем и к какой категории они относятся.
Гости узнают сколько писем пришло Дедушке за все время и увидят самые интересные весточки. В конце экскурсии гости получают новогодние поздравительные открытки.
Экскурсия в городской резиденции Деда Мороза «Путешествие во времени». Поведает вам помощница Деда Мороза — Хранительница времени историю морозову и любимого всеми Новогоднего праздника.
Вы совершите сказочное путешествие, где соединится время двух веков, время прошлого и настоящего.
Узнаете, откуда пришла традиция устанавливать и наряжать новогоднюю елку, что значит выражение «ощипывание ёлки» и раскроете много других новогодних тайн.
В виртуальном пространстве волшебного времени состоится и встреча с главным зимним волшебником, совершенно уникальная и волшебная.
И без подарка от Деда Мороза вы не уйдете, создадите своими руками свой неповторимый сувенир.
Обед.
Экскурсия в Дом Моды Деда Мороза. Здесь, в самом центре города, располагается настоящая швейная мастерская Деда Мороза, где гости могут увидеть процесс изготовления сказочных нарядов.
Весёлая Пуговка проведет модное сказочное дефиле, где каждый его участник сможете на мгновение стать помощником Дедушки Мороза.
Групповой трансфер на ж/д станцию Котлас Южный.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Проживание
|Гостиницы 2-3*
|ГД «Борок», ГД на Энгельса, гост 1*
|Взрослый
|32300
|29900
|Детский 5-17л
|31300
|28900
|Дошкольник 3-4,99л
|31000
|28600
Варианты проживания
Гостиница «Двина»
Гостиница «Двина» — это уютный небольшой отель на 46 номеров в самом центре города Великий Устюг. Стойка регистрации работает круглосуточно. Располагается гостиница по адресу: ул. Красная, д. 104.
Номера в отеле выполнены в светлых и спокойных тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и бесплатным Wi-Fi. На территории есть бесплатная парковка.
В кафе «Гостиный Дворик» гости могут насладиться вкусным континентальным завтраком. В номерах есть холодильник и электрический чайник.
В шаговой доступности «Резиденция Деда Мороза» — 450 метров, набережная реки Сухона — 350 метров и «Успенский Собор» — 550 метров. До железнодорожного вокзала «Великий Устюг» 3,5 километра, до местного аэропорта 4 километра.
Гостиница «Загородная»
Загородная находится в городе Великий Устюг. Расстояние до центра города 781 м.
Рядом с отелем находится: Кафедральный собор Прокопия Устюжского, Музей древнерусского искусства, Этнографический музей, Фондохранилище, Ансамбль Спасо-Преображенской и Сретенско-Преображенской церквей, Детский музейный центр, Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Музей новогодней игрушки, Ансамбль Троице-Гледенского монастыря, Соборное дворище, Памятник Ерофею Хабарову, Котоваловская часовня на Туче, Почта Деда Мороза, Городская резиденция Деда Мороза, Памятник Семену Дежневу, Ансамбль церквей Димитрия Солунского и Сергия Радонежского, Михайло-Архангельский монастырь, Церковь Ильи Пророка, Церковь Леонтия Ростовского.
На территории отеля предусмотрены развлечения на любой вкус: бар, баня, бильярд.
Номера отеля также обустроены с максимальным комфортом: балкон, интернет, кофеварка и прочие удобства.
Отель «Кристалл»
Новый, современный и комфортабельный отель, открывший двери в конце 2024 года, с радостью примет туристов и гостей. Он расположен в центре города на берегу реки, вдали от шума и пыли. Все исторические и культурные достопримечательности находятся в шаговой доступности.
Из окон отеля открывается живописный вид на реку Сухона и прекрасную набережную –"визитную карточку" Великого Устюга, древнего города с богатой историей.
В отеле 17 номеров, каждый оснащён всем необходимым для комфортного проживания. Семьи с детьми также найдут удобства: часть номеров оборудована диванами, которые можно использовать как дополнительное место. В каждом номере есть кондиционер, телевизор, холодильник, чайник, фен, утюг и гладильная доска по запросу.
В кафе отеля предложат сытный завтрак. Уютная обстановка, приветливый персонал и комфортная мебель создают условия как для отдыха, так и для работы.
ГД «Борок»
Небольшой уютный гостевой дом, расположен в тихом живописном месте, в 1 км. от центра города. Рядом находятся автобусная остановка, супермаркет, магазинчики с местной продукцией, бесплатная парковка для машин. За отдельную плату можно попариться в русской баньке.
ГД на Энгельса
Отель «Гледен»
Отель «Гледен» находится в красивом месте у въезда в город Великий Устюг.
Номерной фонд включает 35 уютных и со вкусом обставленных номеров 4 категорий, укомплектованных необходимой техникой для комфортного проживания, включая фен. В нескольких есть кресла.
Имеется ресторан с разнообразным меню и бар. Сервис предлагает владельцам автомобилей частную парковочную территорию с автостоянкой. Постояльцы могут размещаться со своими домашними животными. Чистота обеспечивается с помощью ежедневной уборки. Предоставляется доступ к факсу и ксероксу. Круглосуточно производится оформление новоприбывших.
По запросу возможен платный доступ к трансферу. Осуществляется уход за вещами постояльцев в прачечной при отеле. Имеются камеры для хранения вещей. Кроме того, гостей могут разбудить в нужное для них время.
Из достопримечательностей рекомендуются музей новогодней и рождественской игрушки, зимний сад и монастырь. Расстояние до аэропорта составляет 2 км, ж/д вокзал расположен в 15 минутах ходьбы.
Гостиница «Великий Устюг»
Гостиница «Великий Устюг» располагается в центре города. Это комплекс, который включает в себя и комфортабельные номера, ресторан, оборудованный бизнес-центр и сауну.
Номерной фонд представлен категориями «стандарт», «полулюкс», «улучшенный» и «люкс». Для размещения гостей предусмотрены комфортабельные и уютные номера со всем необходимым. В каждом есть телевизор и ванная комната с душем.
На территории гостиницы работает ресторан, в котором гости могут заказать полноценное питание. Каждое утро сервируется превосходный завтрак.
Для проведения различных мероприятий делового характера есть конференц-зал со всей необходимой мебелью и аппаратурой.
В гостинице есть финская сауна и русская баня на дровах. Рядом расположены различные магазины и местные достопримечательности. До железнодорожного вокзала 4 минуты езды на автомобиле.
Гостиница «Айсберг»
Гостиница «Айсберг» расположена в Великом Устюге.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
За дополнительную плату предоставляются места на частной парковке.
В каждом номере есть холодильник и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами.
Сотрудники стойки регистрации отеля «Айсберг» предоставят туристическую информацию.
Расстояние от гостиницы до аэропорта Великий Устюг составляет 6 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака, 3 обеда
- Транспортное обслуживание по программе (встреча/проводы, переезд до Вотчины и от Вотчины до Великого Устюга)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Сувенир на память
- Грамота
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Котласа и обратно
- Индивидуальный трансфер: машина в одну сторону - 3 600 руб. минивен в одну сторону - 7 000 руб
- Машина в одну сторону - 3 600 руб
- Минивен в одну сторону - 7 000 руб
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Мешок со сладостями от Деда Мороза - 1300 руб
- Дополнительные экскурсии: мастер-классы и интерактивы от 500 руб. /чел
- Доп. услуги: программа "Лошадкин двор" взрослые и дети - 3000 руб. (включая трансфер) поездка в зоопрак Деда Мороза взрослый - 3000 руб., дети - 1500 руб. (включая трансфер) чаепитие с Дедом Морозом взрослый - 5500 руб., дети - (3-16лет) - 5000 руб. (включая трансфер) "на примерку с Дедом Морозом" взрослый - 2100 руб., дети - 1650 руб
- Программа «Лошадкин двор» взрослые и дети - 3000 руб. (включая трансфер)
- Поездка в зоопрак Деда Мороза взрослый - 3000 руб., дети - 1500 руб. (включая трансфер)
- Чаепитие с Дедом Морозом взрослый - 5500 руб., дети - (3-16лет) - 5000 руб. (включая трансфер)
- «на примерку с Дедом Морозом» взрослый - 2100 руб., дети - 1650 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Данный вариант программы является предварительным, турфирма оставляет за собой право переставлять программу местами, не изменяя ее содержание.