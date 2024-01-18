1 день

Экскурсия по Великому Устюгу или Музей истории. Выставка «Новогодняя и рождественская игрушка»

Встреча на станции Котлас Южный (утренние поезда, машина подается к 10:00).

Переезд в г. Великий Устюг.

Вы также можете приехать в Великий Устюг поездами, прибывающими в 07:50, 09:54.

Размещение после 13:00.

Встреча с гидом в фойе гостиницы.

Обед.

Обзорная по городу «Город Устюг — город древний» (пешеходная экскурсия-прогулка) с посещением храма Прокопия Праведного, Соборное дворище, ансамбль Михаило-Архангельского монастыря (основан в нач. XII в.), Церкви Спасо-Преображенская (XVII в) и Сретенско-Преображенская (XVIII в.), Церковь Вознесения (XVII в.), Церковь Никольская (конец XVII — начало XVIII вв.), памятники гражданской архитектуры (XVII-XIX вв.), Набережная.

ИЛИ

Музей истории. Экспозиция музея посвящена истории и культуре Великого Устюга XII–ХХ веков, о чем свидетельствуют материалы об участии устюжан в создании единого русского государства.

Представленные подлинные предметы из коллекций музея, отражающие вклад устюжан в освоение Сибири и территорий Русской Америки, в развитие торговли со странами Западной Европы и Китаем, представляют Великий Устюг как крупный торгово-ремесленный центр (для лиц старше 10 лет).

Посещение выставки «Новогодняя и рождественская игрушка».

Экскурсия в выставочный зал «Северной черни» — уникальное искусство чернения по серебру принесло небольшому северному городу мировую известность.

Расцвет устюжской черни приходится на вторую половину ХVIII – начало ХIХ в.

Северная чернь завоевывает славу лучшей в России.

О высоком уровне черневого дела в ХVIII веке свидетельствует выполненная мастером Иваном Островским в 1770 году трехчастная дарохранительница с черневой гравюрой на золоченом канфаренном фоне.

Искусство черни ХIХ – начала ХХ века представлено работами И. Жилина, М. Кошкова, М. Чиркова.

На браслетах и запонках, линейках и ложках предстают тонко награвированные на серебре архитектурные ансамбли Великого Устюга и изящные цветочные орнаменты (за доп. плату мастер-класс на медной монете — 400 руб. /чел.)

Посещение фирменного магазина.

Посещение сувенирных магазинов.

Свободное время.