Отправимся в самое необычное и волшебное место в городе —Вотчину Деда Мороза и встретимся с самим белобородым кудесником.
Поучаствуем в игровых программах и посетим новогодние выставки — интересно будем всем! С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке В гости к Деду Морозу. Сборный тур в Великий Устюг.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Великому Устюгу или Музей истории. Выставка «Новогодняя и рождественская игрушка»
Встреча на станции Котлас Южный (утренние поезда, машина подается к 10:00).
Переезд в г. Великий Устюг.
Вы также можете приехать в Великий Устюг поездами, прибывающими в 07:50, 09:54.
Размещение после 13:00.
Встреча с гидом в фойе гостиницы.
Обед.
Обзорная по городу «Город Устюг — город древний» (пешеходная экскурсия-прогулка) с посещением храма Прокопия Праведного, Соборное дворище, ансамбль Михаило-Архангельского монастыря (основан в нач. XII в.), Церкви Спасо-Преображенская (XVII в) и Сретенско-Преображенская (XVIII в.), Церковь Вознесения (XVII в.), Церковь Никольская (конец XVII — начало XVIII вв.), памятники гражданской архитектуры (XVII-XIX вв.), Набережная.
ИЛИ
Музей истории. Экспозиция музея посвящена истории и культуре Великого Устюга XII–ХХ веков, о чем свидетельствуют материалы об участии устюжан в создании единого русского государства.
Представленные подлинные предметы из коллекций музея, отражающие вклад устюжан в освоение Сибири и территорий Русской Америки, в развитие торговли со странами Западной Европы и Китаем, представляют Великий Устюг как крупный торгово-ремесленный центр (для лиц старше 10 лет).
Посещение выставки «Новогодняя и рождественская игрушка».
Экскурсия в выставочный зал «Северной черни» — уникальное искусство чернения по серебру принесло небольшому северному городу мировую известность.
Расцвет устюжской черни приходится на вторую половину ХVIII – начало ХIХ в.
Северная чернь завоевывает славу лучшей в России.
О высоком уровне черневого дела в ХVIII веке свидетельствует выполненная мастером Иваном Островским в 1770 году трехчастная дарохранительница с черневой гравюрой на золоченом канфаренном фоне.
Искусство черни ХIХ – начала ХХ века представлено работами И. Жилина, М. Кошкова, М. Чиркова.
На браслетах и запонках, линейках и ложках предстают тонко награвированные на серебре архитектурные ансамбли Великого Устюга и изящные цветочные орнаменты (за доп. плату мастер-класс на медной монете — 400 руб. /чел.)
Посещение фирменного магазина.
Посещение сувенирных магазинов.
Свободное время.
Вотчина Деда Мороза и развлекательные программы
Завтрак.
Сбор вещей. Освобождение номеров.
Переезд на Вотчину (12 км).
Туристы смогут получить настоящее удовольствие от прогулки по волшебному бору и Тропе сказок: побывать на Полянах братьев-месяцев и молодецких забав, в Лабиринте паука, у Волшебных сундуков и сказочного Дуба, загадать желание у лесного Колодца и заглянуть в печь в домике бабушки Аушки.
В высоком тереме с резным крыльцом ждут встречи с гостями сказочные помощники зимнего волшебника.
В Доме Деда Мороза гости смогут набраться мудрости, загадать заветное желание, посмотреть удивительную коллекцию подарков, посетить волшебную обсерваторию и библиотеку, увидеть деревянную кровать зимнего кудесника и заглянуть в волшебное зеркало.
Предлагается поучаствовать в одной из игровых программ: «Жар Баба» или «Кованое чудо», или квест-избушка «Разморозка» и др.
Свободное время для посещения «Зимнего сада» — 250 руб., Ледника — 250 руб., аттракционов — 250 руб., зоопарка — от 250 руб., сувенирных лавочек.
Обед.
Программы за доп. плату (заказ заранее обязателен):
- Эксклюзивная программа-встреча «Сказочки на лавочках» — чудесная встреча с самим белобородым кудесником — Дедом Морозом. Вы услышите его любимую сказку, вспомните самых неожиданных героев русских сказок, разыграете сказочный спектакль, где ролей хватит всем! А главное, вы сами сможете сочинить новую сказку, свою собственную. Дети для Дедушки Мороза, смогут рассказать/спеть/станцевать/подарить свой подарок. А в заключение встречи сделать семейное фото с хозяином Вотчины — 1 000 руб.
- Спа-курорт для Снеговиков — 500 руб.
- Шоколадный мастер-класс — сделаете конфеты из настоящего шоколада, получите коробку с мультфильмом-инструкцией, сертификат кондитера, в подарок — открытка с приветствием самого Деда Мороза и его личным автографом — 500 руб.
- Рукодельный мастер-класс (куколка изо льна) — 350 руб.
- Стряпня-шоу (игровая программа) — 300 руб.
- Иммерсионное шоу-променад «Волшебные сказки Деда Мороза» (программа зимнего сезона) — вечером, когда зажигаются огни, вместе с веселым Клубочком, гости отправляются в путешествие в страну сказок и волшебства — 850 руб.
Трансфер Вотчина — Великий Устюг.
Свободное время.
17:00 Отъезд на ж/д вокзал Котлас Южный к вечернему поезду.
Вы также можете уехать из Великого Устюга поездами, отправляющимися в 18:00, 19:40.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|август – октябрь
|ноябрь – декабрь
|11.01.24 – март
|«Двина», «Великий Устюг», «Сухона»
|Взрослый
16 200
17 100
17 100
|Школьник
15 425
16 300
16 300
|Дошкольник
14 850
15 500
15 500
|«Постоялец», «Айсберг», «Борок»
|Взрослый
15 600
15 860
15 860
|Школьник
14 850
15 925
14 925
|Дошкольник
14 245
14 515
14 515
Варианты проживания
Гостиница «Двина»
Этот отель с бесплатной частной парковкой расположен в центре города Великий Устюг, в районе Старого города. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера в классическом стиле с бесплатным Wi-Fi.
Каждый номер отеля «Двина» с мягким освещением оформлен в индивидуальном стиле и обставлен домашней мебелью. В каждом номере есть холодильник, чайник и телевизор.
В уютном ресторане отеля «Двина» с уникальным расписанными вручную стенами подают блюда русской и европейской кухни. Каждое утро для гостей сервируется легкий завтрак.
В 3 минутах ходьбы от отеля находится почта Деда Мороза. Исторические здания Великого Устюга и Спасо-Преображенский монастырь 17 века находятся менее чем в 400 м от отеля «Двина».
Аэропорт и железнодорожный вокзал Великого Устюга находятся в 5 км от отеля «Двина».
Гостиница «Айсберг»
Мини-гостиница «Айсберг» расположена в городе Великий Устюг. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В некоторых номерах в числе удобств кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. В каждом номере мини-гостиницы «Айсберг» предоставляются полотенца и постельное белье.
Сотрудники стойки регистрации предоставят гостям полезную туристическую информацию.
Расстояние до аэропорта Великий Устюг составляет 6 км.
Гостиница «Борок»
Небольшой уютный гостевой дом, расположен в тихом живописном месте, в 1 км. от центра города. Рядом находятся автобусная остановка, супермаркет, магазинчики с местной продукцией, бесплатная парковка для машин. За отдельную плату можно попариться в русской баньке.
Гостиница «Постоялец»
На территории работает бесплатный Wi-Fi. Для путешественников на машине организована платная парковка. А ещё в распоряжении гостей индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на русском.
Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Гостиница «Великий Устюг»
Комфортабельная, современная гостиница «Великий Устюг» расположена в центре живописного старинного города, в шаговой доступности от исторически значимых объектов архитектуры Великого Устюга — Собора Прокопия Праведного, церкви Вознесения, Михайло-Архангельского монастыря и других достопримечательностей. От гостиницы рукой подать до Набережной — красивейшей улицы города, вдоль которой вытянута цепочка древних храмов и церквей и открывается прекрасная панорама на храмы Дымковской Слободы на противоположном берегу реки Сухоны.
Гостиница «Великий Устюг» — это целый гостиничный комплекс, располагающий рестораном, конференц-залом, парикмахерской.
90 номеров гостиницы оборудованы удобной мебелью, спутниковым телевидением, душевой комнатой. Возможно размещение до 190 человек.
Созданы все условия для уютного проживания и полноценного отдыха. Отличное обслуживание и широкие возможности для проведения различных мероприятий.
Гостиница «Сухона»
Гостиница «Сухона» находится в Великом Устюге. Для удобства гостей предоставляется услуга вызова трансфера и бесплатная парковка на территории комплекса.
Разместиться предлагается в номерах разной категории, каждый из которых оснащен современной мебелью и техникой, удобными спальными местами и интернетом, а также индивидуальной ванной комнатой.
На территории гостиницы работает ресторан, готовый предложить разнообразие блюд русской и европейской кухни. Каждое утро сервируется сытный завтрак по меню.
Гостиница находится в самом центре города. В шаговой доступности музей, городская резиденция Деда Мороза, продовольственные магазины и магазины сувенирной продукции.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание по программе (1 завтрак, 2 обеда)
- Транспортное обслуживание по программе (встреча/проводы, переезд до Вотчины и от Вотчины до Великого Устюга)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Сувенир на память
- Грамота
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты к началу маршрута и обратно
- Индивидуальный трансфер: машина в одну сторону - 3 000 руб. минивен в одну сторону - 5 000 руб
- Машина в одну сторону - 3 000 руб
- Минивен в одну сторону - 5 000 руб
- Мастер-класс на медной монете - 400 руб. /чел
- «мешок со сладостями от Деда Мороза» - 900 руб. /чел
- Мастер-классы и интерактивы - от 200 руб. /чел
- Программа «День в деревне» (включая трансфер):взрослый - 5 500 руб. /чел. ребенок - 4 200 руб. /чел
- Взрослый - 5 500 руб. /чел
- Ребенок - 4 200 руб. /чел
- Программа «Лошадкин двор» (включая трансфер) - 1 000 руб. /чел
- Поездка в зоопарк Деда Мороза (включая трансфер):взрослый - 900 руб. /чел. ребенок - 500 руб. /чел
- Взрослый - 900 руб. /чел
- Ребенок - 500 руб. /чел
- Чайные посиделки «Пошвыркаем с Дедом Морозом»:взрослый - 1 800 руб. /чел. ребенок - 1 650 руб. /чел
- Взрослый - 1 800 руб. /чел
- Ребенок - 1 650 руб. /чел
- «На примерку с Дедом Морозом»:взрослый - 1 800 руб. /чел. ребенок - 1 650 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Организовано все на "пятерку" - трансфер, питание, экскурсии и мастер-классы. Даже сильный мороз в 35 градусов не подпортил впечатлений, а добавил.
Спасибо всем организаторам и исполнителям зимней сказки!