Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма

Групповой тур в Великом Устюге
5
3 отзыва
Это не просто три города за три дня, а путешествие по местам духовного наследия Древней Руси.

Вы увидите символы русского Севера и памятники архитектуры: церковь Прокопия Праведного в Великом Устюге и Благовещенский Собор в Сольвычегодске.

А на десерт по желанию вы сможете познакомиться с народными северными ремеслами и промыслами и даже побывать в вотчине Деда Мороза.
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

«Устюжские письма»
«Устюжские письма»
Изящество рисунка и каллиграфическая чистота линий, прорисованные детали, изысканный колорит
Загородная Вотчина Деда Мороза
Загородная Вотчина Деда Мороза
По желанию доп. экскурсия с посещением сказочного терема и кузницы седого волшебника
Малый город с большой историей
Малый город с большой историей
Дома с угловатыми балконами, «Тотемское барокко», «картуши», которые прославили Тотьму на весь мир

Программа тура по дням

1 день

Сольвычегодск: обзорная экскурсия, Благовещенский собор и Введенский монастырь

  • 09:14 Прибытие туристов на ст. Котлас Южный поездом № 78 Санкт-Петербург — Воркута.
  • 10:03 Прибытие туристов на ст. Котлас Южный поездом № 376 Москва — Воркута.

Встреча — сбор туристов у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона с табличкой.

10:15 Трансфер в Сольвычегодск (32 км).

12:00 Обзорная пешеходная экскурсия — озеро Соленое, минеральный источник, набережная реки Вычегда.

Экскурсия в Благовещенский собор — домовую церковь купцов Строгановых (XVI век), в котором располагается экспозиция Сольвычегодского историко-архитектурного музея.

В интерьере храма сохранились фрески и иконостас XVII века. С колокольни собора открывается прекрасная панорама на этот небольшой уездный городок.

Знакомство с Введенским монастырем, основанным в XVII веке рядом с Соленым озером, на берегу которого сохранилась соляная варница.

В главном храме монастыря — Введенском соборе сохранился впечатляющий своими размерами семиярусный резной иконостас и иконы «строгановской» школы XVII века.

Во время экскурсионного дня выделяется время для самостоятельного перекуса в кафе Сольвычегодска.

16:00 Трансфер в Великий Устюг (101 км).

18:00 Размещение в гостиницах города в номерах с удобствами.

Свободное время.

Сольвычегодск: обзорная экскурсия, Благовещенский собор и Введенский монастырьСольвычегодск: обзорная экскурсия, Благовещенский собор и Введенский монастырьСольвычегодск: обзорная экскурсия, Благовещенский собор и Введенский монастырь
2 день

Великий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусства

08:30 Завтрак в кафе гостиницы.

09:00 Обзорная пешеходная экскурсия с посещением храма Прокопия Устюжского.

Во время экскурсии туристы побывают на Соборном Дворище, познакомятся с ансамблем Михаило-Архангельского монастыря (основан в XII веке), увидят прекрасные памятники каменного зодчества — церкви Спасо-Преображения и Сретенско-Преображения XII-XVIII в., церкви Вознесения и Николы Угодника XVII в., памятники гражданской архитектуры, прогуляются по набережной реки Сухоны.

11:30 Посещение сувенирных лавок «Северная чернь» и «Коробейник».

12:00 Экскурсия в Музей древнерусского искусства проводится в церкви Вознесения.

Музей древнерусского искусства создан в памятнике архитектуры ХVII в. — церкви Вознесения, где и организована музейная экскурсия.

Сегодня храм представляет редкий памятник, отличающийся целостностью своего интерьера. В Музее древнерусского искусства особенно ярко представлено устюжское иконописание.

Экспонируется около 70 памятников иконописного искусства XV–ХVII вв., 33 из них показаны впервые. Представлены знаменитые «устюжские письма», с их изяществом рисунка и каллиграфической чистотой линий, тщательной прорисовкой деталей и изысканным колоритом.

Среди них выдающиеся произведения устюжского иконописания — икона «Успение Богоматери» (1496), вклад князя Семёна Борисовича Суздальского в главный храм Великого Устюга — Успенский собор, образ Спаса Нерукотворного (XVI в.), чудотворная икона «Богоматерь Одигитрия Смоленская» (около 1558), перед которой в 1693 году молился Пётр Первый.

Примечание: в случае выходного или санитарного дня в церкви Вознесения, экскурсия заменяется на обзорную экскурсию по музейному фондохранилищу.

Краткое содержание: в депозитарии — хранилище музейных фондов, проводится обзорная экскурсия по музейному фондохранилищу — многочисленным коллекциям, среди которых изразцы и мебель, художественная береста и самовары, стекло и фарфор, книги и документы. Большие площади выставки отведены под доступное для посетителей, хранение коллекций предметов.

В обзорной экскурсии представлены: коллекция изразцов, насчитывающая более трех с половиной тысяч единиц хранения, коллекция прялок и предметов мебели, коллекция изделий из бересты, коллекция фарфора и фаянса, коллекция изделий из кости.

Самая большая группа предметов в обзорной экскурсии — это всевозможные шкатулочки, коробочки, ларцы разных размеров. Среди предметов обихода, в основном в зажиточных домах, бытовали различные предметы из кости: веера, швейки, ножи для разрезания бумаги, гребни.

Обилие монастырей и церквей на Русском Севере определило ещё один вид работ косторезов: образки, кресты, иконы. Иконы монтировались из костяных пластинок и фигур на прямоугольной доске на фоне фольги или тканей.

В отдельном зале фондохранилища представлена коллекция предметов из металла. В основном, это самовары: самовары-чайники, походные самовары. Также в обзорной экскурсии можно увидеть поддужные колокольчики разных размеров, подсвечники, канделябры, замки, ключи большие и маленькие.

13:00 Обед в кафе города.

14:00 За дополнительную плату, на выбор предлагаются:

  • Поездка на Загородную Вотчину деда Мороза — посещение сказочного терема седого волшебника, Тропы сказок и кузницы Деда Мороза. Стоимость — 2 900 руб. /чел.
  • Экскурсия в музей завода «Северная чернь». Стоимость — 500 руб. /чел.
  • Экскурсия в этнографический музей «Искусство Устюжской земли» в здании Никольской церкви. Богатые фондовые коллекции позволили показать разнообразие народного искусства Устюжского края ХVII – начала ХХ в: узорное ткачество (пестрядь, ремизное, браное, выборное), вышивку, кубовую набойку, резьбу и роспись по дереву, ковку и просечку, керамику. Стоимость — 800 руб. /чел.
  • Экскурсия в Троице-Гледенский монастырь. Краткое содержание: при слиянии рек Сухоны и Юга на высоком холме в незапамятные времена стоял город Гледен. Близ города был основан монастырь во имя Святой Живоначальной Троицы, который по праву считается одним из древнейших на Русском Севере. Редкостный по красоте иконостас, возрожденный в 70-е годы XX века московскими реставраторами, вызывает восхищение всех, кто приезжает на музейную экскурсию в Троице-Гледенский монастырь. Посещение Дымковской слободы. Панорама набережной Великого Устюга. Примечания: экскурсия автобусно-пешеходная, проводится только в летний период (с мая по сентябрь). Стоимость — 2 700 руб. /чел.
  • Экскурсия в Михайло-Архангельский собор, украшением которого является высокий трехъярусный резной золоченый иконостас 17–18 вв, в котором совмещены два стиля — барокко и классицизм. На паперти собора сохранились четыре разновоременные росписи 17–18 вв, в том числе уникальные «Притчи старческие». Примечания: экскурсия пешеходная, проводится только в летний период (с мая по сентябрь). Стоимость — 850 руб. /чел.
Великий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусстваВеликий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусстваВеликий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусстваВеликий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусстваВеликий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусстваВеликий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусстваВеликий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусстваВеликий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусстваВеликий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусства
3 день

Тотьма: обзорная экскурсия и музей церковной старины

07:30 Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.

08:00 Отъезд в г. Тотьма (240 км).

11:30 Обзорная экскурсия по городу «Малый город с большой историей» позволит путешественникам неспешно прогуляться по провинциальным улочкам уездного городка, рассмотреть деревянные дома с угловатыми балконами и резными наличниками, откроет удивительной красоты храмы, выполненные в архитектурном стиле «Тотемское барокко», расскажет, что такое «картуши» и почему они прославили Тотьму на весь мир.

В процессе экскурсионного дня выделяется время для самостоятельного обеда в кафе Тотьмы.

15:00 Музей церковной старины расположен в Успенском храме с высокой величавой колокольней. В его экспозиции представлены памятники северорусской иконописи, образцы деревянной храмовой скульптуры, мелкая пластика из меди и дерева, а также предметы церковной утвари. В музее находится чудотворная икона Богоматери Всех скорбящих Радости, написанная в XVII веке.

16:00 Свободное время.

17:15 Отъезд в Вологду (200 км). На выезде из Тотьмы заезд в придорожный кемпинг «Лисий остров» для санитарной остановки.

20:30 Прибытие в г. Вологда на железнодорожный вокзал.

21:47 Отправление туристов поездом № 115 Архангельск — Москва.

21:30 Отправление туристов поездом № 71 «Демидовский экспресс» Екатеринбург — Санкт-Петербург.

Тотьма: обзорная экскурсия и музей церковной стариныТотьма: обзорная экскурсия и музей церковной стариныТотьма: обзорная экскурсия и музей церковной стариныТотьма: обзорная экскурсия и музей церковной старины

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостиницах в номерах с удобствами.

В приоритете гостиница «Двина», если в ней мест нет, то «Сухона», «Великий Устюг» по остаточному принципу. Все гостиницы в самом центре города.

Стоимость тура на 1 человека:

  • при 1-местном размещении — 39 500 руб.;
  • при 2-местном размещении — 37 400 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Двина»

2 ночи

Размещение в гостиницах города в номерах с удобствами.

«Двина» — это уютная небольшая гостиница на 46 номеров в самом центре города Великий Устюг. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера в отеле выполнены в светлых и спокойных тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и бесплатным Wi-Fi. На территории есть бесплатная парковка.

В кафе «Гостиный Дворик» гости могут насладиться вкусным континентальным завтраком. В номерах есть холодильник и электрический чайник.

В шаговой доступности «Резиденция Деда Мороза» — 450 метров, набережная реки Сухона — 350 метров и «Успенский Собор» — 550 метров. До железнодорожного вокзала «Великий Устюг» 3,5 километра, до местного аэропорта 4 километра.

Если в этом отеле нет мест, то альтернатива: Сухона, Великий Устюг.

Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»

Гостиница «Сухона»

2 ночи

Гостиница «Сухона» находится в Великом Устюге. Для удобства гостей предоставляется услуга вызова трансфера и бесплатная парковка на территории комплекса.

Разместиться предлагается в номерах разной категории, каждый из которых оснащен современной мебелью и техникой, удобными спальными местами и интернетом, а также индивидуальной ванной комнатой.

На территории гостиницы работает ресторан, готовый предложить разнообразие блюд русской и европейской кухни. Каждое утро сервируется сытный завтрак по меню.

Гостиница находится в самом центре города. В шаговой доступности музей, городская резиденция Деда Мороза, продовольственные магазины и магазины сувенирной продукции.

Гостиница «Сухона»Гостиница «Сухона»Гостиница «Сухона»Гостиница «Сухона»

Гостиница «Великий Устюг»

2 ночи

Комфортабельная, современная гостиница «Великий Устюг» расположена в центре живописного старинного города, в шаговой доступности от исторически значимых объектов архитектуры Великого Устюга — Собора Прокопия Праведного, церкви Вознесения, Михайло-Архангельского монастыря и других достопримечательностей. От гостиницы рукой подать до Набережной — красивейшей улицы города, вдоль которой вытянута цепочка древних храмов и церквей и открывается прекрасная панорама на храмы Дымковской Слободы на противоположном берегу реки Сухоны.

Гостиница «Великий Устюг» — это целый гостиничный комплекс, располагающий рестораном, конференц-залом, парикмахерской.

90 номеров гостиницы оборудованы удобной мебелью, спутниковым телевидением, душевой комнатой. Возможно размещение до 190 человек.

Созданы все условия для уютного проживания и полноценного отдыха. Отличное обслуживание и широкие возможности для проведения различных мероприятий.

Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Питание, указанное в программе: 2 завтрака, 1 обед
  • Проживание в номерах с удобствами
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты по всему маршруту
  • Питание и экскурсии, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
  • Поездка на Загородную Вотчину деда Мороза - 2 900 руб. /чел
  • Экскурсия в музей завода «Северная чернь» - 500 руб. /чел
  • Экскурсия в этнографический музей «Искусство Устюжской земли» - 800 руб. /чел
  • Экскурсия в Троице-Гледенский монастырь - 2 700 руб. /чел
  • Экскурсия в Михайло-Архангельский собор - 850 руб. /чел
Место начала и завершения?
Архангельская область, Котлас
Билеты входят в стоимость?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсионных и иных мероприятий без уменьшения программы тура. Время проведения мероприятий в программе указано ориентировочно.

Что ещё нужно знать о туре?

Перед бронированием тура просим уточнять стоимость путевки. Дополнительные экскурсии заказываются и оплачиваются на местах.

Какой минимальный возраст, с которого можно ехать в тур?

От 5 лет, хотя возят и 3 лет, и даже грудничков.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
18 янв 2024
Организация тура очень хорошая. Все чётко и понятно. Особенно понравилось то, что при возникновении вопросов менеджеры сразу выходили на связь. Немного напрягало большое количество людей и скученность при посещении кафе в котором мы кушали, но с учётом каникул это можно понять. Еда была не ресторанная, конечно, но вполне приемлемая и голодным никто не остался. Организаторы откликались на любые возникающие вопросы и решали их. В целом осталось очень приятное впечатление от поездки.
Н
17 янв 2024
Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая благодарность за возможность смастерить, нарисовать, поиграть в старинные игры. Прикоснуться к народному творчеству.
Организовано все на "пятерку" - трансфер, питание, экскурсии и мастер-классы. Даже сильный мороз в 35 градусов не подпортил впечатлений, а добавил.
Спасибо всем организаторам и исполнителям зимней сказки!
Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. ОсобаяСамое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. ОсобаяСамое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая
И
17 янв 2024
Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в Устюге выше всех похвал! Это была незабываемая волшебная сказка!
Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в

Тур входит в следующие категории Великого Устюга

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