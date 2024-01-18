2 день

Великий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусства

08:30 Завтрак в кафе гостиницы.

09:00 Обзорная пешеходная экскурсия с посещением храма Прокопия Устюжского.

Во время экскурсии туристы побывают на Соборном Дворище, познакомятся с ансамблем Михаило-Архангельского монастыря (основан в XII веке), увидят прекрасные памятники каменного зодчества — церкви Спасо-Преображения и Сретенско-Преображения XII-XVIII в., церкви Вознесения и Николы Угодника XVII в., памятники гражданской архитектуры, прогуляются по набережной реки Сухоны.

11:30 Посещение сувенирных лавок «Северная чернь» и «Коробейник».

12:00 Экскурсия в Музей древнерусского искусства проводится в церкви Вознесения.

Музей древнерусского искусства создан в памятнике архитектуры ХVII в. — церкви Вознесения, где и организована музейная экскурсия.

Сегодня храм представляет редкий памятник, отличающийся целостностью своего интерьера. В Музее древнерусского искусства особенно ярко представлено устюжское иконописание.

Экспонируется около 70 памятников иконописного искусства XV–ХVII вв., 33 из них показаны впервые. Представлены знаменитые «устюжские письма», с их изяществом рисунка и каллиграфической чистотой линий, тщательной прорисовкой деталей и изысканным колоритом.

Среди них выдающиеся произведения устюжского иконописания — икона «Успение Богоматери» (1496), вклад князя Семёна Борисовича Суздальского в главный храм Великого Устюга — Успенский собор, образ Спаса Нерукотворного (XVI в.), чудотворная икона «Богоматерь Одигитрия Смоленская» (около 1558), перед которой в 1693 году молился Пётр Первый.

Примечание: в случае выходного или санитарного дня в церкви Вознесения, экскурсия заменяется на обзорную экскурсию по музейному фондохранилищу.

Краткое содержание: в депозитарии — хранилище музейных фондов, проводится обзорная экскурсия по музейному фондохранилищу — многочисленным коллекциям, среди которых изразцы и мебель, художественная береста и самовары, стекло и фарфор, книги и документы. Большие площади выставки отведены под доступное для посетителей, хранение коллекций предметов.

В обзорной экскурсии представлены: коллекция изразцов, насчитывающая более трех с половиной тысяч единиц хранения, коллекция прялок и предметов мебели, коллекция изделий из бересты, коллекция фарфора и фаянса, коллекция изделий из кости.

Самая большая группа предметов в обзорной экскурсии — это всевозможные шкатулочки, коробочки, ларцы разных размеров. Среди предметов обихода, в основном в зажиточных домах, бытовали различные предметы из кости: веера, швейки, ножи для разрезания бумаги, гребни.

Обилие монастырей и церквей на Русском Севере определило ещё один вид работ косторезов: образки, кресты, иконы. Иконы монтировались из костяных пластинок и фигур на прямоугольной доске на фоне фольги или тканей.

В отдельном зале фондохранилища представлена коллекция предметов из металла. В основном, это самовары: самовары-чайники, походные самовары. Также в обзорной экскурсии можно увидеть поддужные колокольчики разных размеров, подсвечники, канделябры, замки, ключи большие и маленькие.

13:00 Обед в кафе города.

14:00 За дополнительную плату, на выбор предлагаются: