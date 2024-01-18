Вы увидите символы русского Севера и памятники архитектуры: церковь Прокопия Праведного в Великом Устюге и Благовещенский Собор в Сольвычегодске.
А на десерт по желанию вы сможете познакомиться с народными северными ремеслами и промыслами и даже побывать в вотчине Деда Мороза.
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Программа тура по дням
Сольвычегодск: обзорная экскурсия, Благовещенский собор и Введенский монастырь
- 09:14 Прибытие туристов на ст. Котлас Южный поездом № 78 Санкт-Петербург — Воркута.
- 10:03 Прибытие туристов на ст. Котлас Южный поездом № 376 Москва — Воркута.
Встреча — сбор туристов у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона с табличкой.
10:15 Трансфер в Сольвычегодск (32 км).
12:00 Обзорная пешеходная экскурсия — озеро Соленое, минеральный источник, набережная реки Вычегда.
Экскурсия в Благовещенский собор — домовую церковь купцов Строгановых (XVI век), в котором располагается экспозиция Сольвычегодского историко-архитектурного музея.
В интерьере храма сохранились фрески и иконостас XVII века. С колокольни собора открывается прекрасная панорама на этот небольшой уездный городок.
Знакомство с Введенским монастырем, основанным в XVII веке рядом с Соленым озером, на берегу которого сохранилась соляная варница.
В главном храме монастыря — Введенском соборе сохранился впечатляющий своими размерами семиярусный резной иконостас и иконы «строгановской» школы XVII века.
Во время экскурсионного дня выделяется время для самостоятельного перекуса в кафе Сольвычегодска.
16:00 Трансфер в Великий Устюг (101 км).
18:00 Размещение в гостиницах города в номерах с удобствами.
Свободное время.
Великий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусства
08:30 Завтрак в кафе гостиницы.
09:00 Обзорная пешеходная экскурсия с посещением храма Прокопия Устюжского.
Во время экскурсии туристы побывают на Соборном Дворище, познакомятся с ансамблем Михаило-Архангельского монастыря (основан в XII веке), увидят прекрасные памятники каменного зодчества — церкви Спасо-Преображения и Сретенско-Преображения XII-XVIII в., церкви Вознесения и Николы Угодника XVII в., памятники гражданской архитектуры, прогуляются по набережной реки Сухоны.
11:30 Посещение сувенирных лавок «Северная чернь» и «Коробейник».
12:00 Экскурсия в Музей древнерусского искусства проводится в церкви Вознесения.
Музей древнерусского искусства создан в памятнике архитектуры ХVII в. — церкви Вознесения, где и организована музейная экскурсия.
Сегодня храм представляет редкий памятник, отличающийся целостностью своего интерьера. В Музее древнерусского искусства особенно ярко представлено устюжское иконописание.
Экспонируется около 70 памятников иконописного искусства XV–ХVII вв., 33 из них показаны впервые. Представлены знаменитые «устюжские письма», с их изяществом рисунка и каллиграфической чистотой линий, тщательной прорисовкой деталей и изысканным колоритом.
Среди них выдающиеся произведения устюжского иконописания — икона «Успение Богоматери» (1496), вклад князя Семёна Борисовича Суздальского в главный храм Великого Устюга — Успенский собор, образ Спаса Нерукотворного (XVI в.), чудотворная икона «Богоматерь Одигитрия Смоленская» (около 1558), перед которой в 1693 году молился Пётр Первый.
Примечание: в случае выходного или санитарного дня в церкви Вознесения, экскурсия заменяется на обзорную экскурсию по музейному фондохранилищу.
Краткое содержание: в депозитарии — хранилище музейных фондов, проводится обзорная экскурсия по музейному фондохранилищу — многочисленным коллекциям, среди которых изразцы и мебель, художественная береста и самовары, стекло и фарфор, книги и документы. Большие площади выставки отведены под доступное для посетителей, хранение коллекций предметов.
В обзорной экскурсии представлены: коллекция изразцов, насчитывающая более трех с половиной тысяч единиц хранения, коллекция прялок и предметов мебели, коллекция изделий из бересты, коллекция фарфора и фаянса, коллекция изделий из кости.
Самая большая группа предметов в обзорной экскурсии — это всевозможные шкатулочки, коробочки, ларцы разных размеров. Среди предметов обихода, в основном в зажиточных домах, бытовали различные предметы из кости: веера, швейки, ножи для разрезания бумаги, гребни.
Обилие монастырей и церквей на Русском Севере определило ещё один вид работ косторезов: образки, кресты, иконы. Иконы монтировались из костяных пластинок и фигур на прямоугольной доске на фоне фольги или тканей.
В отдельном зале фондохранилища представлена коллекция предметов из металла. В основном, это самовары: самовары-чайники, походные самовары. Также в обзорной экскурсии можно увидеть поддужные колокольчики разных размеров, подсвечники, канделябры, замки, ключи большие и маленькие.
13:00 Обед в кафе города.
14:00 За дополнительную плату, на выбор предлагаются:
- Поездка на Загородную Вотчину деда Мороза — посещение сказочного терема седого волшебника, Тропы сказок и кузницы Деда Мороза. Стоимость — 2 900 руб. /чел.
- Экскурсия в музей завода «Северная чернь». Стоимость — 500 руб. /чел.
- Экскурсия в этнографический музей «Искусство Устюжской земли» в здании Никольской церкви. Богатые фондовые коллекции позволили показать разнообразие народного искусства Устюжского края ХVII – начала ХХ в: узорное ткачество (пестрядь, ремизное, браное, выборное), вышивку, кубовую набойку, резьбу и роспись по дереву, ковку и просечку, керамику. Стоимость — 800 руб. /чел.
- Экскурсия в Троице-Гледенский монастырь. Краткое содержание: при слиянии рек Сухоны и Юга на высоком холме в незапамятные времена стоял город Гледен. Близ города был основан монастырь во имя Святой Живоначальной Троицы, который по праву считается одним из древнейших на Русском Севере. Редкостный по красоте иконостас, возрожденный в 70-е годы XX века московскими реставраторами, вызывает восхищение всех, кто приезжает на музейную экскурсию в Троице-Гледенский монастырь. Посещение Дымковской слободы. Панорама набережной Великого Устюга. Примечания: экскурсия автобусно-пешеходная, проводится только в летний период (с мая по сентябрь). Стоимость — 2 700 руб. /чел.
- Экскурсия в Михайло-Архангельский собор, украшением которого является высокий трехъярусный резной золоченый иконостас 17–18 вв, в котором совмещены два стиля — барокко и классицизм. На паперти собора сохранились четыре разновоременные росписи 17–18 вв, в том числе уникальные «Притчи старческие». Примечания: экскурсия пешеходная, проводится только в летний период (с мая по сентябрь). Стоимость — 850 руб. /чел.
Тотьма: обзорная экскурсия и музей церковной старины
07:30 Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.
08:00 Отъезд в г. Тотьма (240 км).
11:30 Обзорная экскурсия по городу «Малый город с большой историей» позволит путешественникам неспешно прогуляться по провинциальным улочкам уездного городка, рассмотреть деревянные дома с угловатыми балконами и резными наличниками, откроет удивительной красоты храмы, выполненные в архитектурном стиле «Тотемское барокко», расскажет, что такое «картуши» и почему они прославили Тотьму на весь мир.
В процессе экскурсионного дня выделяется время для самостоятельного обеда в кафе Тотьмы.
15:00 Музей церковной старины расположен в Успенском храме с высокой величавой колокольней. В его экспозиции представлены памятники северорусской иконописи, образцы деревянной храмовой скульптуры, мелкая пластика из меди и дерева, а также предметы церковной утвари. В музее находится чудотворная икона Богоматери Всех скорбящих Радости, написанная в XVII веке.
16:00 Свободное время.
17:15 Отъезд в Вологду (200 км). На выезде из Тотьмы заезд в придорожный кемпинг «Лисий остров» для санитарной остановки.
20:30 Прибытие в г. Вологда на железнодорожный вокзал.
21:47 Отправление туристов поездом № 115 Архангельск — Москва.
21:30 Отправление туристов поездом № 71 «Демидовский экспресс» Екатеринбург — Санкт-Петербург.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостиницах в номерах с удобствами.
В приоритете гостиница «Двина», если в ней мест нет, то «Сухона», «Великий Устюг» по остаточному принципу. Все гостиницы в самом центре города.
Стоимость тура на 1 человека:
- при 1-местном размещении — 39 500 руб.;
- при 2-местном размещении — 37 400 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Двина»
Размещение в гостиницах города в номерах с удобствами.
«Двина» — это уютная небольшая гостиница на 46 номеров в самом центре города Великий Устюг. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера в отеле выполнены в светлых и спокойных тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и бесплатным Wi-Fi. На территории есть бесплатная парковка.
В кафе «Гостиный Дворик» гости могут насладиться вкусным континентальным завтраком. В номерах есть холодильник и электрический чайник.
В шаговой доступности «Резиденция Деда Мороза» — 450 метров, набережная реки Сухона — 350 метров и «Успенский Собор» — 550 метров. До железнодорожного вокзала «Великий Устюг» 3,5 километра, до местного аэропорта 4 километра.
Если в этом отеле нет мест, то альтернатива: Сухона, Великий Устюг.
Гостиница «Сухона»
Гостиница «Сухона» находится в Великом Устюге. Для удобства гостей предоставляется услуга вызова трансфера и бесплатная парковка на территории комплекса.
Разместиться предлагается в номерах разной категории, каждый из которых оснащен современной мебелью и техникой, удобными спальными местами и интернетом, а также индивидуальной ванной комнатой.
На территории гостиницы работает ресторан, готовый предложить разнообразие блюд русской и европейской кухни. Каждое утро сервируется сытный завтрак по меню.
Гостиница находится в самом центре города. В шаговой доступности музей, городская резиденция Деда Мороза, продовольственные магазины и магазины сувенирной продукции.
Гостиница «Великий Устюг»
Комфортабельная, современная гостиница «Великий Устюг» расположена в центре живописного старинного города, в шаговой доступности от исторически значимых объектов архитектуры Великого Устюга — Собора Прокопия Праведного, церкви Вознесения, Михайло-Архангельского монастыря и других достопримечательностей. От гостиницы рукой подать до Набережной — красивейшей улицы города, вдоль которой вытянута цепочка древних храмов и церквей и открывается прекрасная панорама на храмы Дымковской Слободы на противоположном берегу реки Сухоны.
Гостиница «Великий Устюг» — это целый гостиничный комплекс, располагающий рестораном, конференц-залом, парикмахерской.
90 номеров гостиницы оборудованы удобной мебелью, спутниковым телевидением, душевой комнатой. Возможно размещение до 190 человек.
Созданы все условия для уютного проживания и полноценного отдыха. Отличное обслуживание и широкие возможности для проведения различных мероприятий.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака, 1 обед
- Проживание в номерах с удобствами
Что не входит в цену
- Ж/д билеты по всему маршруту
- Питание и экскурсии, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
- Поездка на Загородную Вотчину деда Мороза - 2 900 руб. /чел
- Экскурсия в музей завода «Северная чернь» - 500 руб. /чел
- Экскурсия в этнографический музей «Искусство Устюжской земли» - 800 руб. /чел
- Экскурсия в Троице-Гледенский монастырь - 2 700 руб. /чел
- Экскурсия в Михайло-Архангельский собор - 850 руб. /чел
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсионных и иных мероприятий без уменьшения программы тура. Время проведения мероприятий в программе указано ориентировочно.
Что ещё нужно знать о туре?
Перед бронированием тура просим уточнять стоимость путевки. Дополнительные экскурсии заказываются и оплачиваются на местах.
Какой минимальный возраст, с которого можно ехать в тур?
От 5 лет, хотя возят и 3 лет, и даже грудничков.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Организовано все на "пятерку" - трансфер, питание, экскурсии и мастер-классы. Даже сильный мороз в 35 градусов не подпортил впечатлений, а добавил.
Спасибо всем организаторам и исполнителям зимней сказки!