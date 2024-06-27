1 день

Обзорная экскурсия по Каргополю и выставка Каргополье с древнейшиих времён

06:03 Прибытие на станцию Няндома поездом № 79 Архангельск – Адлер.

06:37 Прибытие на станцию Няндома поездом № 10 Санкт-Петербург – Архангельск.

10:06 Прибытие на станцию Няндома поездом № 116/118 Москва – Архангельск.

Встреча - сбор туристов с табличкой у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.

10:15 Трансфер в Каргополь (78 км).

11:15 Прибытие в Каргополь.

Обед в кафе.

Размещение в гостиницах/гостевых домах города в номерах с удобствами (после 14:00 час.).

12:00 Обзорная пешеходная экскурсия по городу проведёт вас по уютной набережной, храмовые комплексы на площадях порадуют своим великолепием, а местные предания и легенды всецело окунут вас в далёкое прошлое северного славного города.

Город Каргополь расположен у самого истока реки Онеги, берущей своё начало из озера Лаче. В прошлом – это известный торговый город древнерусского государства, земли уезда которого простирались вдоль реки Онеги до самого Белого моря. Через Каргополь проходил транзитный соляной путь из Поморья.

Сувенирная лавка.

14:00 Посещение выставки «Каргополье с древнейших времён». Краткое содержание: в экспозиции представлена история каргопольской крепости, предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра и т. п. Посетителям представят уникальную икону "Борис и Глеб на фоне горящей каргопольской крепости", написанную "1700 года мая 1 дня" в память о чудесном спасении Каргополя от пожара, расскажут об осаде каргопольской крепости польско-литовскими отрядами в 1612 году и успехах каргопольцев, где они "и преславные победы показали".

15:00 Свободное время для самостоятельного знакомства с городом.

Эта часть "неорганизованного" путешествия наверняка будет чрезвычайно интересной и познавательной. Сюда приезжают за "атмосферой". По Каргополю можно просто гулять без всякой цели и получать удовольствие от всего увиденного.

По желанию (самостоятельно, за дополнительную плату) – посещение первого в Каргополе Частного Дома – музея династии гончаров Шевелевых с возможностью проведения мастер-класса по лепке каргопольской глиняной игрушки.

Берестяная сувенирная лавка.

Ужин (за доп. плату).