Каргополь, Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма

Этот тур позволит ненадолго отрешиться от сиюминутных проблем, и окунутся в мир храмового зодчества Древней Руси, позволит почувствовать великое духовное наследие, которое завещали нам наши предки, чтобы мы сохранили в
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своих сердцах чувство красоты и гармонии мира. От нашей православной истории осталось немало памятников архитектуры. Вы познакомитесь с теми, которые можно по праву назвать духовными символами Русского Севера.

Приятным дополнением к программе тура станет знакомство с народными ремеслами и промыслами Русского Севера – каргопольской глиняной игрушкой, чернением по серебру, берестяным промыслом и ткачеством.

А деревенский обед по-ошевенски с множеством пирогов из русской печи будет настоящим праздником для наших гостей.

5
3 отзыва
Каргополь, Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Каргополь, Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Каргополь, Сольвычегодск, Великий Устюг и Тотьма
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Каргополю и выставка Каргополье с древнейшиих времён

06:03 Прибытие на станцию Няндома поездом № 79 Архангельск – Адлер.

06:37 Прибытие на станцию Няндома поездом № 10 Санкт-Петербург – Архангельск.

10:06 Прибытие на станцию Няндома поездом № 116/118 Москва – Архангельск.

Встреча - сбор туристов с табличкой у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.

10:15 Трансфер в Каргополь (78 км).

11:15 Прибытие в Каргополь.

Обед в кафе.

Размещение в гостиницах/гостевых домах города в номерах с удобствами (после 14:00 час.).

12:00 Обзорная пешеходная экскурсия по городу проведёт вас по уютной набережной, храмовые комплексы на площадях порадуют своим великолепием, а местные предания и легенды всецело окунут вас в далёкое прошлое северного славного города.

Город Каргополь расположен у самого истока реки Онеги, берущей своё начало из озера Лаче. В прошлом – это известный торговый город древнерусского государства, земли уезда которого простирались вдоль реки Онеги до самого Белого моря. Через Каргополь проходил транзитный соляной путь из Поморья.

Сувенирная лавка.

14:00 Посещение выставки «Каргополье с древнейших времён». Краткое содержание: в экспозиции представлена история каргопольской крепости, предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра и т. п. Посетителям представят уникальную икону "Борис и Глеб на фоне горящей каргопольской крепости", написанную "1700 года мая 1 дня" в память о чудесном спасении Каргополя от пожара, расскажут об осаде каргопольской крепости польско-литовскими отрядами в 1612 году и успехах каргопольцев, где они "и преславные победы показали".

15:00 Свободное время для самостоятельного знакомства с городом.

Эта часть "неорганизованного" путешествия наверняка будет чрезвычайно интересной и познавательной. Сюда приезжают за "атмосферой". По Каргополю можно просто гулять без всякой цели и получать удовольствие от всего увиденного.

По желанию (самостоятельно, за дополнительную плату) – посещение первого в Каргополе Частного Дома – музея династии гончаров Шевелевых с возможностью проведения мастер-класса по лепке каргопольской глиняной игрушки.

Берестяная сувенирная лавка.

Ужин (за доп. плату).

Обзорная экскурсия по Каргополю и выставка Каргополье с древнейшиих времёнОбзорная экскурсия по Каргополю и выставка Каргополье с древнейшиих времёнОбзорная экскурсия по Каргополю и выставка Каргополье с древнейшиих времёнОбзорная экскурсия по Каргополю и выставка Каргополье с древнейшиих времён
2 день

Ошевенская волость и обед по-ошевенски

08:30 Завтрак.

09:00 Автобусно-пешеходная экспедиция в "Ошевенскую волость". Кроме села Ошевенское путь будет в деревни Саунино и Погост (50 км). Это второе по значению место в Каргополье, где непременно следует побывать. Здесь одновременно сосуществуют старинный возрождающийся монастырь, деревянное зодчество и традиционные для Русского севера ремёсла. Село Ошевенское - выдающийся историко-ландшафтный памятник Русского Севера.

В селе Саунино – церковь Иоанна Златоуста. Это шатровый храм 1665 года. Внутри храм перекрыт живописным потолком – «расписными небесами».Шестигранная колокольня XVIII века придает всему ансамблю законченный неповторимый облик. Ансамбли памятников деревянного зодчества ожидают и в деревне с замечательным названием Погост. В древности это слово обозначало не только кладбище, но и некое общее место близких поселений.

12:00 Деревенский обед по-ошевенски с домашним хлебом и пирогами из русской печи.

После обеда продолжаем наше знакомство с Каргопольем - едем в село Архангело, где на левом берегу реки Онеги стоят две деревянные церкви — Архангела Михаила (1715 г.) и Сретения Господня (около 1820 г.). Первая уникальна тем, что завершена кубоватой кровлей, известной только в Поонежье и на прионежском берегу Белого моря. На кубе стоит традиционное пятиглавие. Апсида перекрыта бочкой. Сретенская церковь имеет шлемовидную кровлю с завершением главкой. Храм Сретения Господня относится к типу ярусных храмов.

13:30 Возвращаемся в Каргополь по старинному почтовому тракту через село Волосово, где находятся руинированные остатки Никольского деревянного храма (1670 г.). Село Волосово известно также в истории Поонежья, как одно из «раскольничьих гнезд».

15:00 Свободноевремя для продолжения самостоятельного знакомства с городом. За дополнительную плату предлагаются:

  • Загородная автобусная экскурсия в село Большие Лядины (37 км) с заездом (при наличии проезжей дороги) в село Красная Ляга, где сохранилась уникальная шатровая Сретено – Михайловская церковь (1655 г.) с изумительным по своей красоте внешним убранством (самостоятельный осмотр). Внешний осмотр многоглавой Богоявленской церкви (1793 г.) с полукруглым крыльцом – гульбищем в селе Лядины. Посещение этнографического музея «Лядинское узорочье» (возрождение льняного промысла, предметы крестьянского быта, история деревни). Стоимость экскурсии 2 000 рублей с чел.
  • Осмотр выставок и экспозиций Каргопольского музея. Стоимость по Прейскуранту музея.
  • Посещение «Центра народных ремесел «Берегиня», который располагается в здании, которое является памятником архитектуры начала XIX века. Путешествуя по мастерским Центра народных ремесел, Вы соприкоснетесь с традиционными северными ремеслами - плетение из бересты, лоскутное шитье, народная тряпичная кукла, ткачество, глиняная игрушка. «Возрожденное ремесло» - так называется экспозиция нашего небольшого музея, где хранится тепло рук и души мастеров в образах и сюжетах игрушек из глины.

Сувенирная лавка. Стоимость по Прейскуранту Центра.

18:00 Ужин (за доп. плату).

22:30 Освобождение номеров. Трансфер на ст. Няндома (78 км).

Ошевенская волость и обед по-ошевенскиОшевенская волость и обед по-ошевенски
3 день

Озеро Солёное, минеральный источник и набережная реки Вычегда

00:45 Отправление поездом № 371 Архангельск — Котлас.

11:11 Прибытие на станцию Котлас Южный. Встреча туристов у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона с табличкой.

Трансфер в Сольвычегодск (30 км).

12:00 Обзорная пешеходная экскурсия —озеро Соленое, минеральный источник, набережная реки Вычегда.

Экскурсия в Благовещенский собор — домовую церковь купцов Строгановых (XVI век), в котором располагается экспозиция Сольвычегодского историко-архитектурного музея. В интерьере храма сохранились фрески и иконостас XVII века.

С колокольни собора открывается прекрасная панорама на этот небольшой уездный городок. Знакомство с Введенским монастырем, основанным в XVII веке рядом с Соленым озером, на берегу которого сохранилась соляная варница.

В главном храме монастыря — Введенском соборе сохранился впечатляющий своими размерами семиярусный резной иконостас и иконы «строгановской» школы XVII века.

Во время экскурсионного дня выделяется время для самостоятельного перекуса в кафе Сольвычегодска.

16:00 Трансфер в Великий Устюг (101 км).

Размещение в гостинице «Двина» в номерах с удобствами.

Свободное время.

Озеро Солёное, минеральный источник и набережная реки ВычегдаОзеро Солёное, минеральный источник и набережная реки ВычегдаОзеро Солёное, минеральный источник и набережная реки Вычегда
4 день

Обзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусства

08:30 Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.

09:00 Обзорная пешеходная экскурсия с посещением храма Прокопия Устюжского.

Во время экскурсии туристы побывают на Соборном Дворище, познакомятся с ансамблем Михаило-Архангельского монастыря (основан в XII веке), увидят прекрасные памятники каменного зодчества — церкви Спасо-Преображения и Сретенско-Преображения XII–XVIII в., церкви Вознесения и Николы Угодника XVII в., памятники гражданской архитектуры, прогуляются по набережной реки Сухоны.

11:30 Посещение сувенирных лавок «Северная чернь» и «Коробейник».

12:00 Экскурсия в Музей древнерусского искусства проводится в церкви Вознесения. Музей древнерусского искусства создан в памятнике архитектуры ХVII в. — церкви Вознесения, где и организована музейная экскурсия.

Сегодня храм представляет редкий памятник, отличающийся целостностью своего интерьера. В Музее древнерусского искусства особенно ярко представлено устюжское иконописание.

Экспонируется около 70 памятников иконописного искусства XV–ХVII вв., 33 из них показаны впервые. Представлены знаменитые «устюжские письма», с их изяществом рисунка и каллиграфической чистотой линий, тщательной прорисовкой деталей и изысканным колоритом.

В случае выходного или санитарного дня в церкви Вознесения экскурсия заменяется на обзорную экскурсию по музейному фондохранилищу.

Краткое содержание: в депозитарии — хранилище музейных фондов, проводится обзорная экскурсия по музейному фондохранилищу — многочисленным коллекциям, среди которых изразцы и мебель, художественная береста и самовары, стекло и фарфор, книги и документы.

13:00 Обед в кафе.

14:00 За доп. плату на выбор предлагаются:

  • Поездка на Загородную Вотчину Деда Мороза — посещение сказочного терема седого волшебника, Тропы сказок и кузницы Деда Мороза. Стоимость — 2 900 руб. /чел.
  • Экскурсия в музей завода «Северная чернь». Стоимость — 500 руб. /чел.
  • Экскурсия в этнографический музей «Искусство устюжской земли» в здании Никольской церкви. Богатые фондовые коллекции позволили показать разнообразие народного искусства Устюжского края ХVII – начала ХХ в: узорное ткачество (пестрядь, ремизное, браное, выборное), вышивку, кубовую набойку, резьбу и роспись по дереву, ковку и просечку, керамику. Стоимость — 700 руб. /чел.
  • Экскурсия в Троице-Гледенский монастырь. При слиянии рек Сухоны и Юга на высоком холме в незапамятные времена стоял город Гледен. Близ города был основан монастырь во имя Святой Живоначальной Троицы, который по праву считается одним из древнейших на Русском Севере. Редкостный по красоте иконостас, возрожденный в 70-е годы XX века московскими реставраторами, вызывает восхищение всех, кто приезжает на музейную экскурсию в Троице-Гледенский монастырь. Посещение Дымковской слободы. Панорама набережной Великого Устюга. Экскурсия автобусно-пешеходная, проводится только в летний период (с мая по сентябрь). Стоимость — 2 500 руб. /чел.
  • Экскурсия в Михайло-Архангельский собор, украшением которого является высокий трехъярусный резной золоченый иконостас 17–18 вв, в котором совмещены два стиля — барокко и классицизм. На паперти собора сохранились четыре разновоременные росписи 17–18 вв, в том числе уникальные «Притчи старческие». Экскурсия пешеходная, проводится только в летний период (с мая по сентябрь). Стоимость — 800 руб. /чел.
Обзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусстваОбзорная экскурсия по Великому Устюгу и музей древнерусского искусства
5 день

Тотьма. Завершение программы

07:30 Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.

08:00 Отъезд в г. Тотьма (240 км).

11:30 Обзорная экскурсия по городу «Малый город с большой историей» позволит путешественникам неспешно прогуляться по провинциальным улочкам уездного городка, рассмотреть деревянные дома с угловатыми балконами и резными наличниками, откроет удивительной красоты храмы, выполненные в архитектурном стиле «Тотемское барокко», расскажет, что такое «картуши» и почему они прославили Тотьму на весь мир. Примечание: в процессе экскурсионного дня выделяется время для самостоятельного обеда в кафе Тотьмы.

15:00 Музей церковной старины расположен в Успенском храме с высокой величавой колокольней. В его экспозиции представлены памятники северорусской иконописи, образцы деревянной храмовой скульптуры, мелкая пластика из меди и дерева, а также предметы церковной утвари. В музее находится чудотворная икона Богоматери Всех скорбящих Радости, написанная в XVII веке.

16:00 Свободное время.

17:15 Отъезд в Вологду (200 км). На выезде из Тотьмы заезд в придорожный кемпинг «Лисий остров» для санитарной остановки.

20:30 Прибытие в г. Вологда на железнодорожный вокзал.

21:47 Отправление туристов поездом № 115 Архангельск – Москва.

21:30 Отправление туристов поездом № 71 «Демидовский экспресс» Екатеринбург – С. Петербург.

Тотьма. Завершение программыТотьма. Завершение программы

Проживание

В туре предусмотрено проживание в номерах с удобствами.

Стоимость тура на 1 человека:

  • при 1-но местном размещении 57 200 рублей;
  • при 2-х местном размещении 51 200 рублей.

Варианты проживания

Гостиница/гостевой дом в Каргополе

1 ночь

Размещение в гостиницах/гостевых домах города в номерах с удобствами.

Поезд Няндома - Котлас Южный

1 ночь

Внутренний переезд Няндома — Котлас Южный.

Отель «Двина»

2 ночи

«Двина» — это уютная небольшая гостиница на 46 номеров в самом центре города Великий Устюг. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера в отеле выполнены в светлых и спокойных тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и бесплатным Wi-Fi. На территории есть бесплатная парковка.

В кафе «Гостиный Дворик» гости могут насладиться вкусным континентальным завтраком. В номерах есть холодильник и электрический чайник.

В шаговой доступности «Резиденция Деда Мороза» — 450 метров, набережная реки Сухона — 350 метров и «Успенский Собор» — 550 метров. До железнодорожного вокзала «Великий Устюг» 3,5 километра, до местного аэропорта 4 километра.

Если в этом отеле нет мест, то альтернатива: Сухона, Великий Устюг.

Отель «Двина»Отель «Двина»Отель «Двина»Отель «Двина»Отель «Двина»Отель «Двина»Отель «Двина»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание: 3 завтрака, 3 обеда
  • Проживание в номерах с удобствами
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до станции Няндома и обратно от станции Котлас Южный
  • Ж/д билеты на внутренний переезд Няндома - Котлас Южный
  • Питание и и экскурсии, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Архангельская область, Няндома
Билеты входят в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Ж/д билеты по внутреннему переезду Няндома — Котлас Южный, туристы также приобретают самостоятельно (через турагентство).

Входит ли страховка в стоимость?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсионных и иных мероприятий без уменьшения программы тура. Время проведения мероприятий в программе указано ориентировочно. Жд билеты по всему маршруту, как и по внутреннему переезду Няндома – Котлас Южный, туристы приобретают самостоятельно (через турагентство).

Перед бронированием тура просим уточнять стоимость путевки.

Дополнительные экскурсии заказываются и оплачиваются на местах. Программа проводится при минимальной группе 2 человека.

Какой минимальный возраст туристов?

От 5 лет, хотя возят и 3 лет, и даже грудничков.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
27 июн 2024
Очень интересный, познавательный тур! Прекрасно составленная программа. Посетили малые города севера России с уникальной культурой и богатой историей. Экскурсоводы и сама программа тура - на очень высоком уровне. Прекрасная северная
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природа, белые ночи. Узнали и увидели много нового и интересного. Буквально влюбились в Вологодскую и Архангельскую области. Сплошной восторг и самые положительные эмоции. Очень рекомендуем данный тур для всех, кто интересуется историей и культурой нашей страны, ее северных регионов.

Н
27 июн 2024
Тур прекрасно организован. Гостиницы, в которых останавливались, очень комфортабельные, чистые, уютные, с внимательным персоналом. Питание, организованное в туре, не позволит вам похудеть) Сопровождающие гиды всегда внимательны и предупредительны. Весь тур расписан буквально по минутам, никаких сбоев и проблем. Организаторам большое спасибо!
Д
18 янв 2024
Организация тура очень хорошая. Все чётко и понятно. Особенно понравилось то, что при возникновении вопросов менеджеры сразу выходили на связь. Немного напрягало большое количество людей и скученность при посещении кафе
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в котором мы кушали, но с учётом каникул это можно понять. Еда была не ресторанная, конечно, но вполне приемлемая и голодным никто не остался. Организаторы откликались на любые возникающие вопросы и решали их. В целом осталось очень приятное впечатление от поездки.

Тур входит в следующие категории Великого Устюга

На автобусеМожно с детьмиВсе туры5-дневные туры

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