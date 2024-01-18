Сольвычегодск и Великий Устюг
Групповой тур в Великом Устюге

Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, изучая архитектурные памятники и уникальные ремесла Великого Устюга и Сольвычегодска

5
3 отзыва
Представляем вашему вниманию эксклюзивный тур в Сольвычегодск и Великий Устюг, который позволит вам погрузиться в атмосферу Древней Руси и узнать много нового о храмовом зодчестве и духовном наследии этой уникальной территории.

Во время путешествия вы сможете насладиться красотой древних храмов, узнать интересные факты из истории региона и познакомиться с народными ремеслами Русского Севера, такими как чернение по серебру, берестяной промысл и ткачество.

Этот тур станет незабываемым путешествием для тех, кто ценит историю и культуру нашей страны, и предоставит уникальную возможность прикоснуться к живой истории, оставив в вашей памяти яркие впечатления и знания. Бронируйте экскурсионный тур прямо сейчас и окунитесь в мир древнерусской культуры и традиций
Сольвычегодск и Великий Устюг
Сольвычегодск и Великий Устюг
Сольвычегодск и Великий Устюг
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

Знакомство с Сольвычегодском
Знакомство с Сольвычегодском
Озеро Соленое, минеральный источник, набережная реки Вычегда
«Устюжские письма»
«Устюжские письма»
Изящество рисунка и каллиграфическая чистота линий, прорисованные детали и изысканный колорит
Вотчина Деда Мороза (по желанию)
Вотчина Деда Мороза (по желанию)
Посещение сказочного терема седого волшебника, Тропы сказок и кузницы Деда Мороза

Программа тура по дням

1 день

Озеро Солёное, минеральный источник, набережная реки Вычегда

  • 09:14 Прибытие туристов на ст. Котлас Южный поездом № 78 Санкт-Петербург — Воркута.
  • 10:03 Прибытие туристов на ст. Котлас Южный поездом № 376 Москва — Воркута.

Встреча — сбор туристов у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона с табличкой.

10:15 Трансфер в Сольвычегодск (32 км).

12:00 Обзорная пешеходная экскурсия — озеро Соленое, минеральный источник, набережная реки Вычегда.

Экскурсия в Благовещенский собор — домовую церковь купцов Строгановых (XVI век), в котором располагается экспозиция Сольвычегодского историко-архитектурного музея.

В интерьере храма сохранились фрески и иконостас XVII века. С колокольни собора открывается прекрасная панорама на этот небольшой уездный городок. Знакомство с Введенским монастырем, основанным в XVII веке рядом с Соленым озером, на берегу которого сохранилась соляная варница.

В главном храме монастыря — Введенском соборе сохранился впечатляющий своими размерами семиярусный резной иконостас и иконы «строгановской» школы XVII века.

Примечание: во время экскурсионного дня выделяется время для самостоятельного перекуса в кафе Сольвычегодска.

16:00 Трансфер в Великий Устюг (101 км).

18:00 Размещение в гостиницах города в номерах с удобствами.

Свободное время.

Озеро Солёное, минеральный источник, набережная реки ВычегдаОзеро Солёное, минеральный источник, набережная реки ВычегдаОзеро Солёное, минеральный источник, набережная реки Вычегда
2 день

Великий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусства

08:30 Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.

09:00 Обзорная пешеходная экскурсия с посещением храма Прокопия Устюжского.

Во время экскурсии туристы побывают на Соборном Дворище, познакомятся с ансамблем Михаило-Архангельского монастыря (основан в XII веке), увидят прекрасные памятники каменного зодчества — церкви Спасо-Преображения и Сретенско-Преображения XII-XVIII в., церкви Вознесения и Николы Угодника XVII в., памятники гражданской архитектуры, прогуляются по набережной реки Сухоны.

11:30 Посещение сувенирных лавок «Северная чернь» и «Коробейник».

12:00 Экскурсия в Музей древнерусского искусства проводится в церкви Вознесения. Музей древнерусского искусства создан в памятнике архитектуры ХVII в. — церкви Вознесения, где и организована музейная экскурсия. Сегодня храм представляет редкий памятник, отличающийся целостностью своего интерьера.

В Музее древнерусского искусства особенно ярко представлено устюжское иконописание. Экспонируется около 70 памятников иконописного искусства XV–ХVII вв., 33 из них показаны впервые. Представлены знаменитые «устюжские письма», с их изяществом рисунка и каллиграфической чистотой линий, тщательной прорисовкой деталей и изысканным колоритом.

Среди них выдающиеся произведения устюжского иконописания — икона «Успение Богоматери» (1496), вклад князя Семёна Борисовича Суздальского в главный храм Великого Устюга — Успенский собор, образ Спаса Нерукотворного (XVI в.), чудотворная икона «Богоматерь Одигитрия Смоленская» (около 1558), перед которой в 1693 году молился Пётр Первый.

Примечание: в случае выходного или санитарного дня в церкви Вознесения, экскурсия заменяется на обзорную экскурсию по музейному фондохранилищу.

Краткое содержание: в депозитарии — хранилище музейных фондов, проводится обзорная экскурсия по музейному фондохранилищу — многочисленным коллекциям, среди которых изразцы и мебель, художественная береста и самовары, стекло и фарфор, книги и документы. Большие площади выставки отведены под доступное для посетителей, хранение коллекций предметов.

В обзорной экскурсии представлены: коллекция изразцов, насчитывающая более трех с половиной тысяч единиц хранения, коллекция прялок и предметов мебели, коллекция изделий из бересты, коллекция фарфора и фаянса, коллекция изделий из кости.

Самая большая группа предметов в обзорной экскурсии — это всевозможные шкатулочки, коробочки, ларцы разных размеров. Среди предметов обихода, в основном в зажиточных домах, бытовали различные предметы из кости — веера, швейки, ножи для разрезания бумаги, гребни. Обилие монастырей и церквей на Русском Севере определило ещё один вид работ косторезов: образки, кресты, иконы.

Иконы монтировались из костяных пластинок и фигур на прямоугольной доске на фоне фольги или тканей. В отдельном зале фондохранилища представлена коллекция предметов из металла.

13:00 Обед в кафе.

14:00 За дополнительную плату, на выбор предлагаются:

  • Поездка на Загородную Вотчину деда Мороза — посещение сказочного терема седого волшебника, Тропы сказок и кузницы Деда Мороза. Стоимость — 2 900 руб. /чел.
  • Экскурсия в музей завода «Северная чернь». Стоимость — 500 руб. /чел.
  • Экскурсия в этнографический музей «Искусство Устюжской земли» в здании Никольской церкви. Богатые фондовые коллекции позволили показать разнообразие народного искусства Устюжского края ХVII – начала ХХ в: узорное ткачество (пестрядь, ремизное, браное, выборное), вышивку, кубовую набойку, резьбу и роспись по дереву, ковку и просечку, керамику. Стоимость — 800 руб. /чел.
  • Экскурсия в Троице-Гледенский монастырь. Краткое содержание: при слиянии рек Сухоны и Юга на высоком холме в незапамятные времена стоял город Гледен. Близ города был основан монастырь во имя Святой Живоначальной Троицы, который по праву считается одним из древнейших на Русском Севере. Редкостный по красоте иконостас, возрожденный в 70-е годы XX века московскими реставраторами, вызывает восхищение всех, кто приезжает на музейную экскурсию в Троице-Гледенский монастырь. Посещение Дымковской слободы. Панорама набережной Великого Устюга. Примечания: экскурсия автобусно-пешеходная, проводится только в летний период (с мая по сентябрь). Стоимость — 2 700 руб. /чел.
  • Экскурсия в Михайло-Архангельский собор, украшением которого является высокий трехъярусный резной золоченый иконостас 17–18 вв., в котором совмещены два стиля — барокко и классицизм. На паперти собора сохранились четыре разновоременные росписи 17–18 вв, в том числе уникальные «Притчи старческие». Примечание: экскурсия пешеходная, проводится только в летний период (с мая по сентябрь). Стоимость — 850 руб. /чел.

17:45 Трансфер в Котлас Южный (70 км).

19:22 Отправление туристов поездом № 97 Воркута — Санкт-Петербург.

20:12 Отправление туристов поездом № 375 Воркута — Москва.

Великий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусстваВеликий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусстваВеликий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусстваВеликий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусстваВеликий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусства

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостиницах в номерах с удобствами.

В приоритете гостиница «Двина», если в ней мест нет, то «Сухона», «Великий Устюг» по остаточному принципу. Все гостиницы в самом центре города.

Стоимость тура на 1 человека:

  • при 1-местном размещении — 22 700 руб.;
  • при 2-местном размещении — 21 500 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Двина»

1 ночь

«Двина» — это уютная небольшая гостиница на 46 номеров в самом центре города Великий Устюг. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера в отеле выполнены в светлых и спокойных тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и бесплатным Wi-Fi. На территории есть бесплатная парковка.

В кафе «Гостиный Дворик» гости могут насладиться вкусным континентальным завтраком. В номерах есть холодильник и электрический чайник.

В шаговой доступности «Резиденция Деда Мороза» — 450 метров, набережная реки Сухона — 350 метров и «Успенский Собор» — 550 метров. До железнодорожного вокзала «Великий Устюг» 3,5 километра, до местного аэропорта 4 километра.

Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»

Гостиница «Сухона»

1 ночь

Гостиница «Сухона» находится в Великом Устюге. Для удобства гостей предоставляется услуга вызова трансфера и бесплатная парковка на территории комплекса.

Разместиться предлагается в номерах разной категории, каждый из которых оснащен современной мебелью и техникой, удобными спальными местами и интернетом, а также индивидуальной ванной комнатой.

На территории гостиницы работает ресторан, готовый предложить разнообразие блюд русской и европейской кухни. Каждое утро сервируется сытный завтрак по меню.

Гостиница находится в самом центре города. В шаговой доступности музей, городская резиденция Деда Мороза, продовольственные магазины и магазины сувенирной продукции.

Гостиница «Сухона»Гостиница «Сухона»Гостиница «Сухона»Гостиница «Сухона»

Гостиница «Великий Устюг»

1 ночь

Комфортабельная, современная гостиница «Великий Устюг» расположена в центре живописного старинного города, в шаговой доступности от исторически значимых объектов архитектуры Великого Устюга — Собора Прокопия Праведного, церкви Вознесения, Михайло-Архангельского монастыря и других достопримечательностей. От гостиницы рукой подать до Набережной — красивейшей улицы города, вдоль которой вытянута цепочка древних храмов и церквей и открывается прекрасная панорама на храмы Дымковской Слободы на противоположном берегу реки Сухоны.

Гостиница «Великий Устюг» — это целый гостиничный комплекс, располагающий рестораном, конференц-залом, парикмахерской.

90 номеров гостиницы оборудованы удобной мебелью, спутниковым телевидением, душевой комнатой. Возможно размещение до 190 человек.

Созданы все условия для уютного проживания и полноценного отдыха. Отличное обслуживание и широкие возможности для проведения различных мероприятий.

Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в программе: 1 завтрак, 1 обед
  • Проживание в номерах с удобствами
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты по всему маршруту
  • Питание, указанное как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
  • Активности и экскурсии, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
  • Поездка на Загородную Вотчину деда Мороза - 2 900 руб. /чел
  • Экскурсия в музей завода «Северная чернь» - 500 руб. /чел
  • Экскурсия в этнографический музей «Искусство устюжской земли» в здании Никольской церкви - 800 руб. /чел
  • Экскурсия в Троице-Гледенский монастырь + Дымковская слобода - 2 700 руб. /чел
  • Экскурсия в Михайло-Архангельский собор (экскурсия пешеходная, проводится с мая по сентябрь) - 850 руб. /чел
Место начала и завершения?
Архангельская область, Котлас
Билеты входят в стоимость?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсионных и иных мероприятий без уменьшения программы тура. Время проведения мероприятий в программе указано ориентировочно.

Что ещё нужно знать о туре?

Перед бронированием тура просим уточнять стоимость путевки. Дополнительные экскурсии заказываются и оплачиваются на местах.

Какой минимальный возраст, с которого можно ехать в тур?

Рекомендуемый возраст — от 5 лет. Однако, в туре бывали туристы и с 3-летними детьми, и даже с грудничками.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
18 янв 2024
Организация тура очень хорошая. Все чётко и понятно. Особенно понравилось то, что при возникновении вопросов менеджеры сразу выходили на связь. Немного напрягало большое количество людей и скученность при посещении кафе в котором мы кушали, но с учётом каникул это можно понять. Еда была не ресторанная, конечно, но вполне приемлемая и голодным никто не остался. Организаторы откликались на любые возникающие вопросы и решали их. В целом осталось очень приятное впечатление от поездки.
Н
17 янв 2024
Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая благодарность за возможность смастерить, нарисовать, поиграть в старинные игры. Прикоснуться к народному творчеству.
Организовано все на "пятерку" - трансфер, питание, экскурсии и мастер-классы. Даже сильный мороз в 35 градусов не подпортил впечатлений, а добавил.
Спасибо всем организаторам и исполнителям зимней сказки!
Самое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. ОсобаяСамое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. ОсобаяСамое волшебное и сказочное путешествие! Интересно было не только ребёнку, но и взрослому! Программа насыщенная. Особая
И
17 янв 2024
Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в Устюге выше всех похвал! Это была незабываемая волшебная сказка!
Спасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители вСпасибо большое за организованный тур! Всё было продумано до мелочей, все пожелания были учтены. Исполнители в

Тур входит в следующие категории Великого Устюга

Можно с детьми2-дневные турыВсе турыНа автобусе

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