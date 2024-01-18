2 день

Великий Устюг: обзорная экскурсия и музей древнерусского искусства

08:30 Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.

09:00 Обзорная пешеходная экскурсия с посещением храма Прокопия Устюжского.

Во время экскурсии туристы побывают на Соборном Дворище, познакомятся с ансамблем Михаило-Архангельского монастыря (основан в XII веке), увидят прекрасные памятники каменного зодчества — церкви Спасо-Преображения и Сретенско-Преображения XII-XVIII в., церкви Вознесения и Николы Угодника XVII в., памятники гражданской архитектуры, прогуляются по набережной реки Сухоны.

11:30 Посещение сувенирных лавок «Северная чернь» и «Коробейник».

12:00 Экскурсия в Музей древнерусского искусства проводится в церкви Вознесения. Музей древнерусского искусства создан в памятнике архитектуры ХVII в. — церкви Вознесения, где и организована музейная экскурсия. Сегодня храм представляет редкий памятник, отличающийся целостностью своего интерьера.

В Музее древнерусского искусства особенно ярко представлено устюжское иконописание. Экспонируется около 70 памятников иконописного искусства XV–ХVII вв., 33 из них показаны впервые. Представлены знаменитые «устюжские письма», с их изяществом рисунка и каллиграфической чистотой линий, тщательной прорисовкой деталей и изысканным колоритом.

Среди них выдающиеся произведения устюжского иконописания — икона «Успение Богоматери» (1496), вклад князя Семёна Борисовича Суздальского в главный храм Великого Устюга — Успенский собор, образ Спаса Нерукотворного (XVI в.), чудотворная икона «Богоматерь Одигитрия Смоленская» (около 1558), перед которой в 1693 году молился Пётр Первый.

Примечание: в случае выходного или санитарного дня в церкви Вознесения, экскурсия заменяется на обзорную экскурсию по музейному фондохранилищу.

Краткое содержание: в депозитарии — хранилище музейных фондов, проводится обзорная экскурсия по музейному фондохранилищу — многочисленным коллекциям, среди которых изразцы и мебель, художественная береста и самовары, стекло и фарфор, книги и документы. Большие площади выставки отведены под доступное для посетителей, хранение коллекций предметов.

В обзорной экскурсии представлены: коллекция изразцов, насчитывающая более трех с половиной тысяч единиц хранения, коллекция прялок и предметов мебели, коллекция изделий из бересты, коллекция фарфора и фаянса, коллекция изделий из кости.

Самая большая группа предметов в обзорной экскурсии — это всевозможные шкатулочки, коробочки, ларцы разных размеров. Среди предметов обихода, в основном в зажиточных домах, бытовали различные предметы из кости — веера, швейки, ножи для разрезания бумаги, гребни. Обилие монастырей и церквей на Русском Севере определило ещё один вид работ косторезов: образки, кресты, иконы.

Иконы монтировались из костяных пластинок и фигур на прямоугольной доске на фоне фольги или тканей. В отдельном зале фондохранилища представлена коллекция предметов из металла.

13:00 Обед в кафе.

14:00 За дополнительную плату, на выбор предлагаются:

Поездка на Загородную Вотчину деда Мороза — посещение сказочного терема седого волшебника, Тропы сказок и кузницы Деда Мороза. Стоимость — 2 900 руб. /чел.

— посещение сказочного терема седого волшебника, Тропы сказок и кузницы Деда Мороза. Экскурсия в музей завода «Северная чернь» . Стоимость — 500 руб. /чел.

. Экскурсия в этнографический музей «Искусство Устюжской земли» в здании Никольской церкви. Богатые фондовые коллекции позволили показать разнообразие народного искусства Устюжского края ХVII – начала ХХ в: узорное ткачество (пестрядь, ремизное, браное, выборное), вышивку, кубовую набойку, резьбу и роспись по дереву, ковку и просечку, керамику. Стоимость — 800 руб. /чел.

в здании Никольской церкви. Богатые фондовые коллекции позволили показать разнообразие народного искусства Устюжского края ХVII – начала ХХ в: узорное ткачество (пестрядь, ремизное, браное, выборное), вышивку, кубовую набойку, резьбу и роспись по дереву, ковку и просечку, керамику. Экскурсия в Троице-Гледенский монастырь. Краткое содержание: при слиянии рек Сухоны и Юга на высоком холме в незапамятные времена стоял город Гледен. Близ города был основан монастырь во имя Святой Живоначальной Троицы, который по праву считается одним из древнейших на Русском Севере. Редкостный по красоте иконостас, возрожденный в 70-е годы XX века московскими реставраторами, вызывает восхищение всех, кто приезжает на музейную экскурсию в Троице-Гледенский монастырь. Посещение Дымковской слободы. Панорама набережной Великого Устюга. Примечания: экскурсия автобусно-пешеходная, проводится только в летний период (с мая по сентябрь). Стоимость — 2 700 руб. /чел.

Краткое содержание: при слиянии рек Сухоны и Юга на высоком холме в незапамятные времена стоял город Гледен. Близ города был основан монастырь во имя Святой Живоначальной Троицы, который по праву считается одним из древнейших на Русском Севере. Редкостный по красоте иконостас, возрожденный в 70-е годы XX века московскими реставраторами, вызывает восхищение всех, кто приезжает на музейную экскурсию в Троице-Гледенский монастырь. Посещение Дымковской слободы. Панорама набережной Великого Устюга. Примечания: экскурсия автобусно-пешеходная, проводится только в летний период (с мая по сентябрь). Экскурсия в Михайло-Архангельский собор, украшением которого является высокий трехъярусный резной золоченый иконостас 17–18 вв., в котором совмещены два стиля — барокко и классицизм. На паперти собора сохранились четыре разновоременные росписи 17–18 вв, в том числе уникальные «Притчи старческие». Примечание: экскурсия пешеходная, проводится только в летний период (с мая по сентябрь). Стоимость — 850 руб. /чел.

17:45 Трансфер в Котлас Южный (70 км).

19:22 Отправление туристов поездом № 97 Воркута — Санкт-Петербург.

20:12 Отправление туристов поездом № 375 Воркута — Москва.