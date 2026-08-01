1 день

Приезд в Вотчину Деда Мороза. Развлекательные программы

10:00 Встреча на ст. Котлас. Переезд в г. В. Устюг — Вотчина. Размещение после 15:00.

Обед в кафе.

Туристы смогут получить настоящее удовольствиеот прогулки по волшебному бору и Тропе сказок: побывать на Полянах братьев-месяцев и молодецких забавах, в Лабиринте паука, у Волшебных сундуков и сказочного Дуба загадать желание у лесного Колодца и заглянуть в печь в домике бабушки Аушки.

В высоком тереме с резным крыльцом ждут встречи с гостями сказочные помощники зимнего волшебника.

В Доме Деда Мороза гости смогут набраться мудрости, загадать заветное желание, посмотреть удивительную коллекцию подарков, посетить волшебную обсерваторию и библиотеку, увидеть деревянную кровать зимнего кудесника и заглянуть в волшебное зеркало.

Свободное время для посещения “Зимнего сад” — от 400 руб., аттракционов — от 300 руб., зоопарка от 750 руб. школьник, Кузница Деда Мороза от 1000 руб., сувенирных лавочек.

Ужин. Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160