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Волшебная сказка. Сборный тур в Вотчину Деда Мороза. Сокращенная программа

Погрузитесь в зимнюю магию.

Прогулка по Тропе сказок приведёт вас к Лабиринту паука, Волшебным сундукам и заветному Дубу, где можно шепнуть желание у лесного Колодца. В высоком тереме вас встретят помощники
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Деда Мороза. На второй день — почта волшебника и по желанию на выбор веселые игры.

Вас ждет городская резиденция с программой «Путешествие во времени», где Хранительница времени позволит вам заглянуть на 100 лет назад и сплести поясок. Или отправитесь в Дом моды Деда Мороза — здесь Пуговка и Бусинка устроят сказочное дефиле.

Волшебная сказка. Сборный тур в Вотчину Деда Мороза. Сокращенная программаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Волшебная сказка. Сборный тур в Вотчину Деда Мороза. Сокращенная программаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Волшебная сказка. Сборный тур в Вотчину Деда Мороза. Сокращенная программаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Приезд в Вотчину Деда Мороза. Развлекательные программы

10:00 Встреча на ст. Котлас. Переезд в г. В. Устюг — Вотчина. Размещение после 15:00.

Обед в кафе.

Туристы смогут получить настоящее удовольствиеот прогулки по волшебному бору и Тропе сказок: побывать на Полянах братьев-месяцев и молодецких забавах, в Лабиринте паука, у Волшебных сундуков и сказочного Дуба загадать желание у лесного Колодца и заглянуть в печь в домике бабушки Аушки.

В высоком тереме с резным крыльцом ждут встречи с гостями сказочные помощники зимнего волшебника.

В Доме Деда Мороза гости смогут набраться мудрости, загадать заветное желание, посмотреть удивительную коллекцию подарков, посетить волшебную обсерваторию и библиотеку, увидеть деревянную кровать зимнего кудесника и заглянуть в волшебное зеркало.

Свободное время для посещения “Зимнего сад” — от 400 руб., аттракционов — от 300 руб., зоопарка от 750 руб. школьник, Кузница Деда Мороза от 1000 руб., сувенирных лавочек.

Ужин. Свободное время.

Приезд в Вотчину Деда Мороза. Развлекательные программыПриезд в Вотчину Деда Мороза. Развлекательные программыПриезд в Вотчину Деда Мороза. Развлекательные программыПриезд в Вотчину Деда Мороза. Развлекательные программыПриезд в Вотчину Деда Мороза. Развлекательные программыПриезд в Вотчину Деда Мороза. Развлекательные программы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Посещение почтового отделения на Вотчине

Завтрак в кафе "Снежинка".

Посещение почтового отделения на Вотчине. Предлагается поучаствовать в одной из игровых программ: “Жар Баба” или “Ледника”, или квест-избушка “Разморозка”, “Зимний сад” и др.

Обед кафе "Снежинка".

Свободное время для зимних забав или посещение доп. программ

Ужин в кафе "Снежинка".

Посещение почтового отделения на ВотчинеПосещение почтового отделения на ВотчинеПосещение почтового отделения на Вотчине
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Прогулка по Великому Устюгу. Посещение Дома моды Деда Мороза. Интерактивная экскурсионная программа «Путешествие во времени»

Завтрак. Сборы в дорогу. Сдача номеров до 11:00.

Подача машины, переезд в Великий Устюг.

Прогулка по центру города, посещение действующего храма Прокопия Праведного. Обзорная пешеходная экскурсия по городу (1,5 часа) за доп. плату 4000 руб.

Обед в кафе города.

Интерактивная экскурсионная программа «Путешествие во времени» — Городская резиденция Деда Мороза, это самое необычное, волшебное место в городе «Центр притяжения волшебства».

Только здесь в реальном времени соединяются прошлое и настоящее. Стать проводником по временным залам резиденции Дед Мороз поручил своей верной помощнице – Хранительнице времени.

В пространстве волшебного времени можно навестить друзей Деда Мороза, научиться удивительной технике плетения пояска и даже повернуть время на 100 лет назад

ИЛИ

Посещение Дома моды Деда Мороза. В самом центре города, располагается настоящая швейная мастерская Деда Мороза, где гости могут увидеть процесс изготовления сказочных нарядов.

Весёлые Пуговка и Бусинка проведут модное сказочное дефиле, где каждый его участник сможет на мгновение стать помощником Дедушки Мороза.

В выставочном зале мастерицы представят новую модную коллекцию сказочных нарядов. В этом году в Доме моды «оживают» главные атрибуты Нового года, без которых не проходит праздник.

И по традиции каждый участник экскурсии смастерит себе модный сувенир на память

17:00 Проводы гостей на ст. Котлас Южный.

Прогулка по Великому Устюгу. Посещение Дома моды Деда Мороза. Интерактивная экскурсионная программа «Путешествие во времени»Прогулка по Великому Устюгу. Посещение Дома моды Деда Мороза. Интерактивная экскурсионная программа «Путешествие во времени»Прогулка по Великому Устюгу. Посещение Дома моды Деда Мороза. Интерактивная экскурсионная программа «Путешествие во времени»Прогулка по Великому Устюгу. Посещение Дома моды Деда Мороза. Интерактивная экскурсионная программа «Путешествие во времени»Прогулка по Великому Устюгу. Посещение Дома моды Деда Мороза. Интерактивная экскурсионная программа «Путешествие во времени»Прогулка по Великому Устюгу. Посещение Дома моды Деда Мороза. Интерактивная экскурсионная программа «Путешествие во времени»Прогулка по Великому Устюгу. Посещение Дома моды Деда Мороза. Интерактивная экскурсионная программа «Путешествие во времени»Прогулка по Великому Устюгу. Посещение Дома моды Деда Мороза. Интерактивная экскурсионная программа «Путешествие во времени»Прогулка по Великому Устюгу. Посещение Дома моды Деда Мороза. Интерактивная экскурсионная программа «Путешествие во времени»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостевых домах на Вотчине.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение

Взрослый

Осн.

Дошкольник 2,99-4,99 лет Осн. / доп.

Детский 5-17лет

Осн. / доп.

Дети до 2,99 лет. Без питания и места в гостинице
Коттеджи стандарт 3*4142033123 / 2630040321 / 331003000
Коттеджи бюджет (с удобствами)3629530440 / 2406035440 / 315003000

Варианты проживания

12 месяцев

2 ночи

Благоустроенный деревянный гостевой дом на территории Вотчины Деда Мороза в 12 км от города Великий Устюг. Он рассчитан на комфортное проживание больших компаний и семей.

12 месяцев12 месяцев12 месяцев
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Вьюга

2 ночи

Гостевой дом «Вьюга» расположился на родине деда Мороза - в Вологодской области в Великоустюгском районе. К услугам гостей автостоянка, интернет. На территории расположены уютные беседки для отдыха, где каждый желающий может отдохнуть во время пешей прогулки.

В номерах, оборудованных всем необходимым для комфорта гостей, выполнен современный ремонт. Здесь оборудованы кровати, телевизор, ванная комната, предоставляются постельное белье и набор полотенец.

Обеденная зона включает в себя холодильник, электрический чайник, набор посуды, плита.

Расстояние до аэропорта в Великом Устюге составляет 10 км. До ж/д вокзала — 11,1 км.

ВьюгаВьюгаВьюгаВьюгаВьюгаВьюга
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Купеческий

2 ночи

К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, 3 номера различной ценовой категории, общая кухня, а также бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей общий лаундж и камера хранения багажа.

Все номера гостевого дома оснащены телевизором с плоским экраном. В номерах гостевого дома имеется собственная ванная комната.

КупеческийКупеческийКупеческийКупеческийКупеческий
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Коттедж-бюджет "Ясно-Солнышко" и "Цветик - Самоцветик"

2 ночи

Коттеджи бюджет, размещение до 4 чел. в номере. Находятся рядом, в самом центре Вотчины. Есть столовая, 5 номеров, с частичными удобствами (душ на коттедж).

Коттедж-бюджет "Ясно-Солнышко" и "Цветик - Самоцветик"Коттедж-бюджет "Ясно-Солнышко" и "Цветик - Самоцветик"Коттедж-бюджет "Ясно-Солнышко" и "Цветик - Самоцветик"Коттедж-бюджет "Ясно-Солнышко" и "Цветик - Самоцветик"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание согласно выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)
  • Транспортное обслуживание (встреча, проводы на ст. Котлас)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Грамота
  • Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Котласа и обратно
  • Доп. экскурсии и доп. услуги (заказ заранее, подробнее в разделе «Важно знать»)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Северная железная дорога, станция Котлас
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Туристическая фирма оставляет за собой право менять экскурсионную программу местами, не изменяя ее.

Какие дополнительные услуги возможны в туре?

За доп. плату (заказ зараннее обязателен):

  1. СПА -курорт для Снеговиков 550р с чел.
  2. Шоколадный мастер-класс (делают конфеты из настоящего шоколада, получают коробку с мультфильмом- инструкцией, сертификат кондитера, в подарок открытка с приветсвием самого Деда Мороза и его личным автографом) 650р.
  3. Рукодельный мастер-класс (куколка изо льна) 550р.
  4. Мастер-класс" Роспись Снеговика" 750р.
  5. Сладкий подарок 1300 р.
  6. Иммерсивное шоу- променад “Волшебные сказки Деда Мороза”. Вечером, когда зажигаются огни, вместе с веселым Клубочком, гости отправляются в путешествие в страну сказок и волшебства …. (программа зимнего сезона) 1000р (взр/ дети).
  7. Иммерсивное мультимедийное гастрономическое шоу “ Русское чаепитие” 1300руб (взр/ дети). Станете свидетелями сказочного исчезновения угощения. Увидитесь с Кикиморой на Вятке в Кирове, заглянете в Татарстан к зимнему волшебнику Кыш Бабаю и его лесному другу Шурале, наведаетесь к Снегурочке в Кострому, съездите в Карелию к молодому морозцу Паккайне, встретитесь с Бабой Ягой в селе Кукобой Ярославской области. Скатерть на столе будет нам и географической картой, и маршрутным листом, и сказочным орнаментом, и скатертью-самобранкой. Отведаете клюквенное варенье от Кикиморы, чак-чак медовый от Кыш Бабая, пряники от Снегурочки, калитки от Паккайне, кукобойские пироги от Бабы Яги.
  8. Эксклюзивная программа–встреча «Сказочки на лавочках» чудесной встрече с самим белобородым кудесником Дедом Морозом. Вы услышите его любимую сказку, вспомните самых неожиданных героев русских сказок, разыграете сказочный спектакль, где ролей хватит всем! А главное, вы сами сможете сочинить новую сказку, свою собственную. Дети, для Дедушки Мороза, смогут рассказать -спеть- станцевать- подарить свой подарок. А в заключение встречи, сделать семейное фото с хозяином Вотчины 1300р взр/дети.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Великого Устюга

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