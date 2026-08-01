Прогулка по Тропе сказок приведёт вас к Лабиринту паука, Волшебным сундукам и заветному Дубу, где можно шепнуть желание у лесного Колодца. В высоком тереме вас встретят помощники
Программа тура по дням
Приезд в Вотчину Деда Мороза. Развлекательные программы
10:00 Встреча на ст. Котлас. Переезд в г. В. Устюг — Вотчина. Размещение после 15:00.
Обед в кафе.
Туристы смогут получить настоящее удовольствиеот прогулки по волшебному бору и Тропе сказок: побывать на Полянах братьев-месяцев и молодецких забавах, в Лабиринте паука, у Волшебных сундуков и сказочного Дуба загадать желание у лесного Колодца и заглянуть в печь в домике бабушки Аушки.
В высоком тереме с резным крыльцом ждут встречи с гостями сказочные помощники зимнего волшебника.
В Доме Деда Мороза гости смогут набраться мудрости, загадать заветное желание, посмотреть удивительную коллекцию подарков, посетить волшебную обсерваторию и библиотеку, увидеть деревянную кровать зимнего кудесника и заглянуть в волшебное зеркало.
Свободное время для посещения “Зимнего сад” — от 400 руб., аттракционов — от 300 руб., зоопарка от 750 руб. школьник, Кузница Деда Мороза от 1000 руб., сувенирных лавочек.
Ужин. Свободное время.
Посещение почтового отделения на Вотчине
Завтрак в кафе "Снежинка".
Посещение почтового отделения на Вотчине. Предлагается поучаствовать в одной из игровых программ: “Жар Баба” или “Ледника”, или квест-избушка “Разморозка”, “Зимний сад” и др.
Обед кафе "Снежинка".
Свободное время для зимних забав или посещение доп. программ
Ужин в кафе "Снежинка".
Прогулка по Великому Устюгу. Посещение Дома моды Деда Мороза. Интерактивная экскурсионная программа «Путешествие во времени»
Завтрак. Сборы в дорогу. Сдача номеров до 11:00.
Подача машины, переезд в Великий Устюг.
Прогулка по центру города, посещение действующего храма Прокопия Праведного. Обзорная пешеходная экскурсия по городу (1,5 часа) за доп. плату 4000 руб.
Обед в кафе города.
Интерактивная экскурсионная программа «Путешествие во времени» — Городская резиденция Деда Мороза, это самое необычное, волшебное место в городе «Центр притяжения волшебства».
Только здесь в реальном времени соединяются прошлое и настоящее. Стать проводником по временным залам резиденции Дед Мороз поручил своей верной помощнице – Хранительнице времени.
В пространстве волшебного времени можно навестить друзей Деда Мороза, научиться удивительной технике плетения пояска и даже повернуть время на 100 лет назад
ИЛИ
Посещение Дома моды Деда Мороза. В самом центре города, располагается настоящая швейная мастерская Деда Мороза, где гости могут увидеть процесс изготовления сказочных нарядов.
Весёлые Пуговка и Бусинка проведут модное сказочное дефиле, где каждый его участник сможет на мгновение стать помощником Дедушки Мороза.
В выставочном зале мастерицы представят новую модную коллекцию сказочных нарядов. В этом году в Доме моды «оживают» главные атрибуты Нового года, без которых не проходит праздник.
И по традиции каждый участник экскурсии смастерит себе модный сувенир на память
17:00 Проводы гостей на ст. Котлас Южный.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостевых домах на Вотчине.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
Взрослый
Осн.
|Дошкольник 2,99-4,99 лет Осн. / доп.
Детский 5-17лет
Осн. / доп.
|Дети до 2,99 лет. Без питания и места в гостинице
|Коттеджи стандарт 3*
|41420
|33123 / 26300
|40321 / 33100
|3000
|Коттеджи бюджет (с удобствами)
|36295
|30440 / 24060
|35440 / 31500
|3000
Варианты проживания
12 месяцев
Благоустроенный деревянный гостевой дом на территории Вотчины Деда Мороза в 12 км от города Великий Устюг. Он рассчитан на комфортное проживание больших компаний и семей.
Вьюга
Гостевой дом «Вьюга» расположился на родине деда Мороза - в Вологодской области в Великоустюгском районе. К услугам гостей автостоянка, интернет. На территории расположены уютные беседки для отдыха, где каждый желающий может отдохнуть во время пешей прогулки.
В номерах, оборудованных всем необходимым для комфорта гостей, выполнен современный ремонт. Здесь оборудованы кровати, телевизор, ванная комната, предоставляются постельное белье и набор полотенец.
Обеденная зона включает в себя холодильник, электрический чайник, набор посуды, плита.
Расстояние до аэропорта в Великом Устюге составляет 10 км. До ж/д вокзала — 11,1 км.
Купеческий
К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, 3 номера различной ценовой категории, общая кухня, а также бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей общий лаундж и камера хранения багажа.
Все номера гостевого дома оснащены телевизором с плоским экраном. В номерах гостевого дома имеется собственная ванная комната.
Коттедж-бюджет "Ясно-Солнышко" и "Цветик - Самоцветик"
Коттеджи бюджет, размещение до 4 чел. в номере. Находятся рядом, в самом центре Вотчины. Есть столовая, 5 номеров, с частичными удобствами (душ на коттедж).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание согласно выбранной категории
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)
- Транспортное обслуживание (встреча, проводы на ст. Котлас)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Грамота
- Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Котласа и обратно
- Доп. экскурсии и доп. услуги (заказ заранее, подробнее в разделе «Важно знать»)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Туристическая фирма оставляет за собой право менять экскурсионную программу местами, не изменяя ее.
Какие дополнительные услуги возможны в туре?
За доп. плату (заказ зараннее обязателен):
- СПА -курорт для Снеговиков 550р с чел.
- Шоколадный мастер-класс (делают конфеты из настоящего шоколада, получают коробку с мультфильмом- инструкцией, сертификат кондитера, в подарок открытка с приветсвием самого Деда Мороза и его личным автографом) 650р.
- Рукодельный мастер-класс (куколка изо льна) 550р.
- Мастер-класс" Роспись Снеговика" 750р.
- Сладкий подарок 1300 р.
- Иммерсивное шоу- променад “Волшебные сказки Деда Мороза”. Вечером, когда зажигаются огни, вместе с веселым Клубочком, гости отправляются в путешествие в страну сказок и волшебства …. (программа зимнего сезона) 1000р (взр/ дети).
- Иммерсивное мультимедийное гастрономическое шоу “ Русское чаепитие” 1300руб (взр/ дети). Станете свидетелями сказочного исчезновения угощения. Увидитесь с Кикиморой на Вятке в Кирове, заглянете в Татарстан к зимнему волшебнику Кыш Бабаю и его лесному другу Шурале, наведаетесь к Снегурочке в Кострому, съездите в Карелию к молодому морозцу Паккайне, встретитесь с Бабой Ягой в селе Кукобой Ярославской области. Скатерть на столе будет нам и географической картой, и маршрутным листом, и сказочным орнаментом, и скатертью-самобранкой. Отведаете клюквенное варенье от Кикиморы, чак-чак медовый от Кыш Бабая, пряники от Снегурочки, калитки от Паккайне, кукобойские пироги от Бабы Яги.
- Эксклюзивная программа–встреча «Сказочки на лавочках» чудесной встрече с самим белобородым кудесником Дедом Морозом. Вы услышите его любимую сказку, вспомните самых неожиданных героев русских сказок, разыграете сказочный спектакль, где ролей хватит всем! А главное, вы сами сможете сочинить новую сказку, свою собственную. Дети, для Дедушки Мороза, смогут рассказать -спеть- станцевать- подарить свой подарок. А в заключение встречи, сделать семейное фото с хозяином Вотчины 1300р взр/дети.